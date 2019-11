SAΖΚA Group: Στο 40% η συμμετοχή στον ΟΠΑΠ μετά την προαιρετική δημόσια πρόταση  

Στο 40% ανήλθε πλέον το ποσοστό του Sazka Group στον ΟΠΑΠ μετά και την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής (από 01.10.2019 έως 29.10.2019) προσφέρθηκαν συνολικά στο SAZKA Group περισσότερες από 23,3 εκατομμύρια μετοχές (ή 10,78% των μετοχών που αποτελούσαν αντικείμενο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης).

Όπως δήλωσε ο Karel Komarek, πρόεδρος του SAZKA Group, με αφορμή την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσια πρότασης «απώτερος στόχος μας είναι να αποκτήσουμε, σε βάθος χρόνου, πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στον ΟΠΑΠ. Προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στον ΟΠΑΠ, σε συνεργασία με όσους μετόχους επέλεξαν να μη διαθέσουν τις μετοχές τους. Είμαστε ικανοποιημένοι που μας δόθηκε η δυνατότητα να αυξήσουμε σημαντικά τη συμμετοχή μας στον ΟΠΑΠ μέσω της Δημόσιας Πρότασης και είμαστε ικανοποιημένοι που οι μέτοχοι αυτοί επέλεξαν να συνεχίσουν μαζί μας, εν όψει των ενεργειών μας για την εκπλήρωση της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας στρατηγικής του ΟΠΑΠ».

Η πρόταση είχε κατατεθεί στις αρχές του καλοκαιριού με προσφερόμενο τίμημα για τις μετοχές που δεν κατέχει ο προτείνων τα 9,12 ευρώ που, όπως προβλέπεται, αποτελεί τον μέσο όρο της τιμής του τελευταίου εξαμήνου.

H πρόταση αφορούσε

α) το σύνολο των μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ήτοι στο 67% του μετοχικού κεφαλαίου και

β) το σύνολο των μετοχών της ΟΠΑΠ που μπορούν να εκδοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 (scrip dividend). Η Sazka Group είναι ένας από τους παρόχους λοταριών στην Ευρώπη, διαθέτοντας εμπορικά σήματα σε Αυστρία, Κύπρο, Τσεχία, Ελλάδα και Ιταλία.

Το 2018 οι μικτές εισπράξεις από παιχνίδια (wagers) των εταιρειών του ομίλου ανήλθαν συνολικά σε περίπου 18 δισ. ευρώ. Ο όμιλος εστιάζει κατά κύριο λόγο στις λοταρίες και δευτερευόντως στις ψηφιακές δραστηριότητες και τον αθλητικό στοιχηματισμό. Η Sazka Group ελέγχεται σε ποσοστό 75% από τον όμιλο KKCG που ανήκει στον Τσέχο επιχειρηματία και επενδυτή Karel Komarek. Παράλληλα, κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται (μέσω της Giorgiella Holdings Co. Limited) από τον Γεώργιο Μελισσανίδη. Η Emma Delta Management Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία ελέγχει εμμέσως (μέσω της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, της οποίας είναι ο αποκλειστικός μέτοχος) το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ Α.Ε.