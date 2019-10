23 δισ. το ύψος των επενδύσεων στην ενέργεια την εξαετία 2019-2025

Από την έντυπη έκδοση

Του Φάνη Ζώη

fzois@naftemporiki.gr

Άνοιγμα στον αραβικό κόσμο, στο πλαίσιο της στρατηγικής σύναψης διεθνών συμμαχιών και ταυτόχρονης διατήρησης των γεωστρατηγικών ισορροπιών της Ελλάδας, έκανε μιλώντας χθες στην 4η Ευρω-Αραβική Σύνοδο που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναζητώντας τρόπους αναθέρμανσης των σχέσεων της χώρας μας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσκάλεσε τους Άραβες για επενδύσεις σε ενέργεια, υποδομές, τουρισμό, real estate, λιμάνι αεροδρόμια, μαρίνες. Όπως ανέφερε, το ύψος των επενδύσεων στην ενέργεια για την εξαετία 2019-2025 ανέρχεται στα 23 δισ. ευρώ, καθώς προωθούνται οι ενεργειακές διασυνδέσεις με την Κύπρο και τη Βουλγαρία, προϋπολογισμού 4,3 δισ. ευρώ, κατασκευάζεται ο αγωγός για τη μεταφορά αερίου της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω Κύπρου, με ύψος επένδυσης 3,5 δισ. ευρώ, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα προωθούνται δύο μεγάλα έργα: το σχεδόν εξαντλημένο κοίτασμα φυσικού αερίου της Καβάλας μετατρέπεται, τώρα, σε υπόγεια δεξαμενή φυσικού αερίου, με προϋπολογισμό 240 εκατομμύρια ευρώ.

Και στην Αλεξανδρούπολη ιδρύεται σταθμός αεριοποίησης υγροποιημένου αερίου, που θα απαιτήσει κεφάλαια 650 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, τόνισε πως προωθείται ο υδροηλεκτρικός σταθμός της Αμφιλοχίας, δυναμικότητας 680 MW, προϋπολογισμού 502 εκατομμυρίων και ακολουθεί το υβριδικό συγκρότημα σε Σητεία και Ρέθυμνο, που θα συνδυάζει αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Θα παράγει 304 MW ετησίως και θα απορροφήσει κεφάλαια ύψους 280 εκατομμυρίων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Ahmed Aboul Gheit.

Το συγκεκριμένο τετ α τετ ήταν η κατακλείδα των σύντομων επαφών που είχε ο πρωθυπουργός με πολλούς υπουργούς αραβικών χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα επιθυμεί να ανακτήσει τη σχέση που είχε με τη Μέση Ανατολή». Τρεις τομείς, η ενέργεια, οι κατασκευές και ο τουρισμός, είναι αυτοί που φέρονται να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις αραβικές χώρες και μπορεί, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, να αποτελέσουν την απαρχή μιας νέας επενδυτικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και αραβικού κόσμου.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Κατά την παρέμβασή του στην 4η Ευρω-Αραβική Σύνοδο, στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα «An area of realignment: The need for a new European - Arab world approach», την οποία συντόνιζε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της AI-Iktisss Wal-Aamal Group, Faysal Abou Zaki, ο αν. υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, τόνισε: «Ο αραβικός κόσμος είναι πολύ κοντά στην Ευρώπη και όσα συμβαίνουν εκεί επηρεάζουν την Ευρώπη».

Ο κ. Βαρβιτσιώτης έκανε εκτενή αναφορά και στις προσπάθειες και στους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτόν τον τομέα «σχεδιάζουμε να καταργήσουμε το πλαστικό έως το 2021 και να κλείσουμε τις λιγνιτικές μονάδες έως το 2027», είπε.

Ο Carmelo Abela, υπουργός Εξωτερικών και προώθησης του Εμπορίου της Μάλτας, μίλησε επίσης για την ανάγκη για συνεργασία, για τις πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η τεχνολογία και επεσήμανε ότι χρειαζόμαστε κοινωνίες με μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των γυναικών και των μειονοτήτων.

Ο Soltan bin Saad Al-Muraikhi, υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, εξέφρασε την επιθυμία να υπάρξει συνέχεια στον διάλογο μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου και περισσότερη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα ίδια θέματα τόνισε και ο Naser Kamel, γ.γ. της Μεσογειακής Ένωσης, ο οποίος ξεχώρισε τα θέματα του αραβικού κόσμου σε αυτά που μας απασχολούν εδώ και δεκαετίες, όπως το Παλαιστινιακό, αλλά και θέματα που είναι πιο πρόσφατα, όπως η περιβαλλοντική αλλαγή, η μετανάστευση και η οικονομία.

Τέλος, ο Eurico Brilhante Dias, υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, τόνισε ότι χρειαζόμαστε κοινές λύσεις για να έχουμε ευημερία και πρόσθεσε ότι η Πορτογαλία δεσμεύεται να προωθεί τη συνεργασία και το πλαίσιο για έναν ολοκληρωμένο διάλογο ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Όπως είπε, «πρέπει να καταπολεμήσουμε τον προστατευτισμό και να προωθήσουμε τη συνεργασία» μεταξύ των χωρών. Τέλος, αναφέρθηκε σε ένα σχέδιο για ανανεώσιμη ενέργεια από το Μαρόκο έως την Πορτογαλία, με την ενέργεια να διοχετεύεται στη συνέχεια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αραβικά κεφάλαια

Παραδοσιακά, η Ελλάδα αποτελεί μία φιλική χώρα για τον αραβικό κόσμο, δήλωσε από το βήμα της 4ης Ευρω-Αραβικής Συνόδου ο υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, και κάλεσε τους Άραβες επενδυτές να τοποθετηθούν στη χώρα μας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι μεγάλες επενδύσεις με αραβικά κεφάλαια πραγματοποιήθηκαν μέσα στην κρίση και έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και ως χαρακτηριστική περίπτωση ανέφερε την επένδυση στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι τώρα είναι η ευκαιρία για τους επενδυτές να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους στη χώρα μας όπου υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, πολιτική σταθερότητα και μια κυβέρνηση αποφασισμένη να λύνει προβλήματα, ενώ σημείωσε ότι με το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, επιταχύνονται οι διαδικασίες για τους επιχειρηματίες κατά 70%.