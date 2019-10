Σταθερά σε ανοδική «τάση» η WATT+VOLT

Σταθερή ανάπτυξη εμφανίζει η WATT+VOLT η ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενέργειας. Η εταιρεία διαθέτει ήδη ευρύ δίκτυο καταστημάτων που μετρά περισσότερα από 35 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα και το πελατολόγιο της περιλαμβάνει περισσότερους από 130.000 πελάτες. Έχει παρουσία σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε μικρότερες πόλεις, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις τοπικές κοινωνίες και αποτελώντας σε πολλές περιοχές το πρώτο κατάστημα ενέργειας. Στην αγορά της Αττικής, η WATT+VOLT ξεκίνησε με τη λειτουργία δύο καταστημάτων, ένα στο Μαρούσι και ένα στη Νίκαια, και ενισχύθηκε με ακόμη 2 καταστήματα στο Χαλάνδρι και στο Περιστέρι. Όπως τονίζεται, η εταιρεία πρωτοπορεί συνεχώς προσφέροντας νέες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις προς όφελος τόσο των οικιακών καταναλωτών, αλλά και των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό η WATT+VOLT πρόσφατα απέσπασε τη διάκριση του Εθνικού Νικητή (National Winner), στην κατηγορία Βραβείο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Χρονιάς (The Award for Growth Strategy of the Year), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στα European Business Awards 2019. Πρόκειται για τα πιο αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά βραβεία που μπορεί να λάβει μια εταιρεία και στόχο του θεσμού είναι να στηρίξει μια ισχυρότερη, πιο επιτυχημένη, καινοτόμο και ηθική επιχειρηματική κοινότητα στην Ευρώπη. Οι στόχοι της WATT+VOLT συνοψίζονται στην άμεση σημαντική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον βασικό προμηθευτή, στην άμεση εξυπηρέτηση του καταναλωτή μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών και του αναπτυσσόμενου δικτύου καταστημάτων της σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας αλλά και άλλων πόρων.

Από το σύνολο των 120.000 εταιρειών που δήλωσαν συμμετοχή European Business Awards 2019, επιλέχθηκαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού (Ones To Watch) οι 2.700, συμπεριλαμβανομένης της WATT+VOLT, ενώ στην δεύτερη φάση από τις επιλεχθείσες εταιρείες αναδείχθηκαν περίπου 300 Εθνικοί Νικητές (National Winners). Συγκεκριμένα, από την Ελλάδα, στην τελική φάση προκρίθηκαν 26 εταιρείες σε διάφορες κατηγορίες, με τη WATT+VOLT να είναι η μοναδική εταιρεία που θα διεκδικήσει το Βραβείο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Χρονιάς (The Award for Growth Strategy of the Year), στον τελικό του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις 3-4 Δεκεμβρίου 2019 στη Βαρσοβία.

Όραμα της εταιρείας είναι να καθιερωθεί ως ο πιο καινοτόμος πάροχος ενεργειακών και Internet of Things (IοT) λύσεων στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και ως εγγυητής των πιο ανταγωνιστικών χρεώσεων, διατηρώντας το υψηλό αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την κοινωνία.