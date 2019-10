Costa Navarino: Οι επενδύσεις των 2,5 δισ. ευρώ και η παρακαταθήκη του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου

Του Λάμπρου Καραγεώργου

lkar@naftemporiki.gr

Στα 2,5 δις. ευρώ θα ανέλθει το σύνολο των επενδύσεων σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης των μονάδων της Costa Navarino στη Μεσσηνία ενώ θα ξεπεράσουν τις 11.200 οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Αυτό τόνισε ο κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ που ελέγχει την Costa Navarino, μιλώντας σε εκδήλωση στην Καλαμάτα, σήμερα Σάββατο 19 Οκτωβρίου το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με θέμα «10 χρόνια λειτουργίας της Costa Navarino. Το όραμά μας για την Costa Navarino και την περιοχή για την επόμενη δεκαετία. Παρουσίαση νέων επενδύσεων»

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και είχε θέμα «Η επίδραση των επενδύσεων στις τοπικές κοινωνίες: Το παράδειγμα της Costa Navarino».

Όπως εξηγησε ο κ. Κωνσταντακόπουλος η Costa Navarino αποτελείται από τέσσερις περιοχές, συνολικής έκτασης άνω των 10.000 στρεμμάτων. Οι περισσότεροι γνωρίζουν το Navarino Dunes, καθώς είναι η περιοχή όπου λειτουργούν σήμερα τα δύο πρώτα ξενοδοχεία, το ένα γήπεδο γκολφ, και οι πρώτες κατοικίες.

Στη συνέχεια ο ομιλήτής ανεφέρθηκε στα νέα αναπτυξιακά σχέδια σημειώνοντας ότι «η πρώτη από τις νέες υπό ανάπτυξη περιοχές είναι το Navarino Bay στον κόλπο του Ναβαρίνου, όπου από το 2011 ήδη λειτουργεί το γήπεδο The Bay Course. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το The Bay Clubhouse, ένα από τα πρώτα υπόσκαφα γκολφ clubhouses παγκοσμίως, έκτασης 2.000 τ.μ. Πρόκειται για ένα κτήριο που εντάσσεται μοναδικά στο καταπράσινο τοπίο και έχει ανεμπόδιστη θέα προς το γήπεδο και τον κόλπο του Ναβαρίνου.

Ταυτόχρονα, στην ίδια περιοχή πριν λίγους μήνες ξεκίνησε η κατασκευή ενός ξενοδοχείου που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. Θα είναι το πιο πολυτελές ξενοδοχείο της Costa Navarino και ένα μοναδικό resort στη Μεσόγειο. Σύντομα θα ανακοινώσουμε και το Brand του, που θα είναι από τα καλυτέρα του κόσμου. Συνολικά θα περιλαμβάνει μόνο 99 κλειδιά (322 κλίνες) σε σουίτες και βίλες με πισίνες, ένα νέο spa, ένα μοναδικό health club, και ένα beach club με πισίνες μπροστά στον κόλπο του Ναβαρίνου. Τα περισσοτερα κτήρια όπως βλέπετε θα είναι υπόσκαφα και θα εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό τοπίο.

Παράλληλα, ένα δεύτερο ξενοδοχείο μόλις ξεκίνησε να κατασκευάζεται στην ίδια περιοχή, λίγο πιο βορειά προς τη Γιάλοβα, που θα ολοκληρωθεί επίσης το 2021. Θα περιλαμβάνει συνολικά 192 κλειδιά (814 κλίνες ) σε δωμάτια, σουίτες και κατοικίες τριών και τεσσάρων δωματίων και ένα μικρό παραθαλάσσιο «χωριό» με καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, θερινό κινηματογράφο κ.α.

Και τα δυο νέα ξενοδοχεία της περιοχής Navarino Bay θα περιλαμβάνουν αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και κατοικίες για συνεργάτες μας.

Επίσης, από το Νοέμβριο του 2018 έχουν ξεκινήσει και τα έργα κατασκευής των δύο νέων γηπέδων γκόλφ 18 οπών στην περιοχή Navarino Hills, στον Κυνηγό, σε ένα οροπέδιο 5.000 στρεμμάτων, με μοναδική θέα προς την ενδοχώρα της Πυλίας αλλά και τον κόλπο του Ναβαρίνου. Στόχος μας έως το 2021 είναι να λειτουργούν συνολικά 4 γήπεδα, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο για την περιοχή.

Οι προαναφερόμενες επενδύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται και θα ξεπεράσουν τα 250 εκ. ευρώ ενώ θα δημιουργήσουν 630 άμεσες θέσεις εργασίας και μαζί με τις έμμεσες, συνολικά πάνω από 1.000 νέες θέσεις εργασίες, επιπλέον των 4.000 συνολικών (έμμεσων και άμεσων) θέσεων εργασίας που έχει δημιουργήσει η λειτουργία του Navarino Dunes.

Η επόμενη 3η φάση επενδύσεών αφορά την περιοχή του Ριζόμυλου, το Navarino Blue, στον Μεσσηνιακό κόλπο. Μια περιοχή που είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, και όπως είπε ο κ. Κωνσταντακόπουλος, «έχουμε ήδη στην ιδιοκτησία μας το σύνολο των εκτάσεων που χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε εκεί θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Στόχος μας είναι σε αυτά τα ξενοδοχεία να προσφέρεται απαράμιλλη ποιότητα αλλά σε μια πιο προσιτή τιμή. Εκεί θα αναπτύξουμε 4 μονάδες συνολικής δυναμικότητας περίπου 1.300 κλειδιών και άνω των 3.000 κλινών.

Επίσης δρομολογείται η περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής Navarino Hills. Σε επόμενο στάδιο, εκτός από τα δυο γήπεδα γκολφ, η περιοχή θα περιλαμβάνει 2 νέα ξενοδοχεία , 230 κλειδιών με συνολικά 875 κλίνες καθώς και τουριστικές κατοικίες. Η ανάπτυξη του Navarino Hills θα έχει περιορισμένη δόμηση και θα δώσει έμφαση σε δραστηριότητες αθλητισμού και ευεξίας καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Η παρακαταθήκη του Καπετάν Βασίλη

Σε μία αποστροφή του λογου του ο κ. Κωνσταντακόπουλος αναφέρθηκε στον πατέρα του και εμπνευστή της Costa navarino Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, λέγοντας μεταξυ άλλων ότι: «Λίγο πριν ξεκινήσουμε την μεγάλη εργολαβία στα ξενοδοχεία που λειτουργούν σήμερα στο Navarino Dunes, (ήταν μια σειρά συμβάσεων και προμηθειών θυμάμαι συνολικού προϋπολογισμού άνω των 350 εκ. Ευρώ), ορμώμενος από την διαφαινόμενη αρχή της κρίσης, πήρα το θάρρος και ρώτησα τον Καπετάνιο μήπως θα έπρεπε να περιμένουμε λίγο… Χωρίς να σκεφτεί μου απάντησε «βεβαίως όχι, προχωράμε όπως προγραμματίσαμε», και συνέχισε: «Αν κάποτε ένα από τα εγγόνια μου ρωτήσει εσένα ή ένα από τα αδέλφια σου «εσύ τι έκανες στον πόλεμο πατέρα?» θα τους δείξετε αυτό!». Ο καπετάνιος όμως δεν ήταν μόνο ρομαντικός. Ήξερε πολύ καλά πως η αειφόρος ανάπτυξη έχει 3 απαραίτητους πυλώνες. Εκτός από την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα έχει και την οικονομική! Είχε βαθιά πίστη στις δυνατότητες της περιοχής μας, και έκλεισε την κουβέντα λέγοντάς μου ένα ρητό του Bill Gates «Οι άνθρωποι συνήθως υπερεκτιμούν τι μπορούν να κάνουν σε 1 χρόνο αλλά υποεκτιμούν τι μπορούν να κάνουν σε 10. Εγώ μπορεί να μην είμαι εδώ, αλλά εσύ θα το δεις. Μόνο μην αλλάξεις την στρατηγική μας, και μην πας για αρπαχτές».