Σε Σαράντη και Notos Com πολλοί εργαζόμενοι της FF

Της Σ. Εμμανουήλ

semm@naftemporiki.gr

Από Σαράντη και Notos Com «απορροφήθηκε» η πλειονότητα των εργαζομένων της FF Group που απασχολούνταν στη FF Cosmetics - θυγατρική του ομίλου με δραστηριότητα στον κλάδο καλλυντικών, η οποία διαλύθηκε ελλείψει αντικειμένου αφού άλλαξαν χέρια τα συμβόλαια για τα σήματα που αντιπροσώπευσε. Ειδικότερα, μετά και τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της Coty στον όμιλο Σαράντη αλλά και της Shiseido και Dolce&Cabbana στη Notos Com Holdings ένας σημαντικός αριθμός στελεχών που «έτρεχαν» τα brands των γνωστών οίκων για τη FF Group συνεχίζουν να εργάζονται γι’ αυτά, με νέους εργοδότες, στα διάδοχα σχήματα που ανέλαβαν τα ισχυρά συμβόλαια.

Πληροφορίες θέλουν το ανθρώπινο δυναμικό της FF Cosmetics στις αρχές του έτους να αριθμεί περί τα 310 άτομα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατα (στις 30 Σεπτεμβρίου) ολοκληρώθηκε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στον όμιλο Folli Follie, με 100% συμμετοχή από τη FF Cosmetics. Το πρόγραμμα, πέρα από το γεγονός ότι απορρόφησε ένα σημαντικό κονδύλι από τα λιγοστά διαθέσιμα της εταιρείας (σε αποζημιώσεις, Δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα αδείας, εταιρικά ασφαλιστικά προγράμματα κ.ο.κ.), έδωσε (προσωρινή) διέξοδο σε δεκάδες εργαζόμενους που για σχεδόν ενάμιση χρόνο βίωναν αβεβαιότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Οι αποχωρήσεις κατά κύματα είχαν ημερομηνίες-ορόσημα την 30ή Ιουλίου, σε συνέχεια της συμφωνίας του ομίλου Σαράντη για αντιπροσώπευση και διανομή σημάτων της Coty και την 30ή Αυγούστου, σε συνέχεια της διεύρυνσης της συνεργασίας της Notos Com με τη Shiseido ΕΜΕΑ. Σε συνέχεια των παραπάνω, ένα σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως επιτελικά στελέχη της FF Cosmetics «μετακόμισαν» σε νέους εργοδότες. Ενδεικτικά σημειώνεται η ανάληψη θέσης διευθύνοντα συμβούλου του Κλάδου Προσωπικής Φροντίδας στη Notos από τον Μίλτο Καλμαντή, που ήταν General Manager Middle East, Europe & Africa στο FF Group, αλλά και η τοποθέτηση του μέχρι πρόσφατα Global Marketing Manager Links of London Αντώνη Χλουβεράκη στη θέση του Commercial Manager SHISEIDO GROUP στη Νοtos Com.