Επενδύσεις 60 εκατ. από την Grecotel

Από την έντυπη έκδοση

Ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 60 εκατ. ευρώ, επικεντρωμένο στη δημιουργία μονάδων «τρίτης γενιάς» μέσω ριζικών ανακαινίσεων και επεκτάσεων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των μεγεθών του, ανακοίνωσε ο Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη - Grecotel.

Οι επενδύσεις αφορούν την ανακαίνιση και επέκταση των 32 μονάδων του ομίλου στο σύνολο της επικράτειας, ενώ ένα μέρος του προγράμματος θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση και προώθηση ενός νέου προϊόντος, του Lux Me, που αποτελεί μια πολυτελή καινοτόμο πρόταση φιλοξενίας της Grecotel, και απαντά στις διεθνείς τάσεις της αγοράς, όπως αναφέρεται σχετικά από τους επιτελείς του ομίλου.

Το πρόγραμμα Lux Me ξεκίνησε από το White Palace στο Ρέθυμνο και ήδη ο όμιλος έχει επεκτείνει την εφαρμογή του σε ξενοδοχεία του στην Κέρκυρα και τη Ρόδο. Τα ξενοδοχεία Lux Me White Palace, Lux Me Daphnila Bay Dassia και Lux Me Rhodos προσφέρουν τα πακέτα Luxury Made Easy και Luxe All-Inclusive Living. Πρόκειται, όπως τονίζεται από τον όμιλο, για ένα concept που αφορά πολυτελείς διακοπές, με υψηλής γαστρονομίας εστιατόρια και προσωποποιημένο σέρβις.

Το εγχείρημα φαίνεται να γίνεται αποδεκτό, καθώς τα Lux Me ξενοδοχεία καταγράφουν ήδη πολύ υψηλές πληρότητες και πολύ υψηλά έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, αλλά και πολύ ικανοποιητικά ποσοστά επαναλαμβανόμενης πελατείας.

Μάλιστα, το Lux Me White Palace στο Ρέθυμνο ανανεώνεται διαρκώς με εμπλουτισμένο προϊόν και νέες υποδομές και για το 2020 σχεδιάζεται η δημιουργία νέων θεματικών εστιατορίων, πολυτελών καταλυμάτων και νέας Grecoland.

Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη - Grecotel, έχοντας στο τιμόνι του τον πρόεδρο και ιδρυτή του Νίκο Δασκαλαντωνάκη, διαχειρίζεται 32 τουριστικές μονάδες 4 και 5 αστέρων σε όλη την Ελλάδα και έχει δυναμικότητα που αγγίζει τα 6.300 δωμάτια (16.500 κλίνες) με πάνω από 2.000.000 διανυκτερεύσεις ετησίως από 350.000 επισκέπτες.

Επιπλέον βρίσκεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP, στην πρώτη θέση μεταξύ των ξενοδοχειακών ομίλων, κατέχοντας το 4% της ελληνικής αγοράς, ποσοστό υπερδιπλάσιο της αμέσως επόμενης εταιρείας. Στον όμιλο απασχολούνται 6.500 εργαζόμενοι, ενώ απολογιστικά για την τελευταία δεκαπενταετία έχει δαπανήσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που αφορούν νεότευκτες μονάδες, ανακαινίσεις, επεκτάσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων ξενοδοχείων.