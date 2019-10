ΟΠΑΠ: Άνοιξε η περίοδος αποδοχής της πρότασης του Sazka Group

Ξεκινάει σήμερα, Τρίτη, η περίοδος αποδοχής της πρότασης της τσέχικης Sazka Group προς τους μετόχους του ΟΠΑΠ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Sazka Group κατέχει το 66,7% της Emma Delta, που με τη σειρά της κατέχει ποσοστό 33% στον ΟΠΑΠ.

Χθες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την προαιρετική δημόσια πρόταση που κατέθεσε η Sazka τον Ιούλιο για την εξαγορά ποσοστού έως 67% του ΟΠΑΠ προς 9,12 ευρώ ανά μετοχή. Η περιόδος αποδοχής ξεκινάει εντός της ημέρας και λήγει στις

29 Οκτωβρίου. H Citi λειτουργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ οι δηλώσεις αποδοχής της πρότασης κατατίθενται στην Alpha Bank.

«Η πρότασή μας, η οποία πιστεύουμε ότι είναι ελκυστική για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της

εμπιστοσύνης μας στην ελληνική οικονομία», σχολίασε ο πρόεδρος του Sazka Group Karel Komarek.

Να θυμίσουμε ότι η πρόταση είχε κατατεθεί στις αρχές του καλοκαιριού με προσφερόμενο τίμημα για τις μετοχές που δεν κατέχει ο προτείνων τα 9,12 ευρώ που, όπως προβλέπεται, αποτελεί τον μέσο όρο της τιμής του τελευταίου εξαμήνου. H πρόταση της Sazka Group αφορά

α) το σύνολο των μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ήτοι το 67% του μετοχικού κεφαλαίου

και β) το σύνολο των μετοχών της ΟΠΑΠ που μπορούν να εκδοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 (scrip dividend).

Σημειώνεται ότι η Sazka Group ελέγχεται σε ποσοστό 75% από τον όμιλο KKCG που ανήκει στον Τσέχο επιχειρηματία και επενδυτή Karel Komarek. Παράλληλα, κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται (μέσω της Giorgiella Holdings Co. Limited) από τον Γεώργιο Μελισσανίδη. Η Emma Delta Management Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία ελέγχει εμμέσως (μέσω της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, της οποίας είναι ο αποκλειστικός μέτοχος) το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

naftemporiki.gr