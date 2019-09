Σ. Λαζαρίδης: Το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα, αλλά και έχει τη δύναμη να σταθεί όρθια απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος θέλησε να στείλει ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης. Εκτίμησε δε πως οι ελληνικές μετοχές έχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου, παρά το γεγονός ότι εμφανίζουν ήδη την καλύτερη επίδοση παγκοσμίως για το 2019, καθώς οι αποτιμήσεις τους εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά ελκυστικές.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg, με αφορμή το διήμερο Roadshow που οργανώνει το Χ.Α. στο Λονδίνο, ο κ. Λαζαρίδης επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταθερά, σχολιάζοντας ότι οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών συνδέονται με παράγοντες όπως η σταθερότητα στη χάραξη της πολιτικής, αλλά και η εντατικοποίηση της προσπάθειας των τραπεζών να μειώσουν το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να ανοίξουν τις στρόφιγγες για την πραγματική οικονομία.

Ο επικεφαλής της ΕΧΑΕ αναγνώρισε ότι οι όποιες αρνητικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον επηρεάζουν εκ των πραγμάτων και τη χώρα μας. Ωστόσο, σημείωσε πως η ελληνική οικονομία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς λόγω της βαθύτατης κρίσης, που προηγήθηκε έχει βελτιώσει τη θέση της και είναι πιο καλά προετοιμασμένη απέναντι στις προκλήσεις.

Στις 11:30 θα μιλήσει στο Bloomberg κα ιη πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου.

Το 14ο ετήσιο Roadshow κορυφώνεται σήμερα με την ομιλία του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα το μεσημέρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι διαπιστώνεται επανάκαμψη μεγάλων funds έπειτα από χρόνια, τα οποία μάλιστα δείχνουν ζωηρό ενδιαφέρον για τις ελληνικές εισηγμένες. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τα: Blackrock, BNP Paribas, Deutsche Bank, Fidelity MGMT & Research, Goldman Sachs, GSO, Hamblin Watsa INV Counsel, Invesco, JP Morgan, One Investments, Schroders, Soros Fund MGMT, Stewart Investors, T Rowe Price, TT International και Wellington κ.α. Φαίνεται μάλιστα μια προδιάθεση για τοποθετήσεις.

Στο Roadshow συμμετέχουν 31 ελληνικές εταιρείες. Πολλές εξ αυτών έχουν ήδη δημοσιεύσει και τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο, δίνοντας έτσι μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για την πορεία της τρέχουσα χρονιάς και έχουν προγραμματίσει πάνω από 560 one to one meetings (κατ' ιδίαν συναντήσεις) με εκπροσώπους αναλυτών και διαχειριστών χαρτοφυλακίων αλλά και διαχειριστών από 100 επενδυτικά funds.

Στα ραντεβού προηγούνται οι τράπεζες, ο ΟΠΑΠ και η Ιντραλότ.

naftemporiki.gr