Πάνω από 560 επενδυτικές επαφές στο Λονδίνο για 31 εισηγμένες

Στο Λονδίνο μεταφέρεται σήμερα το ενδιαφέρον για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς υψηλόβαθμα στελέχη 31 ελληνικών επιχειρήσεων δίνουν το «παρών» στο 14ο ετήσιο Roadshow που διοργανώνει ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών το διήμερο 18-19/9 στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, καθώς θα είναι ενδεικτικό των διαθέσεων των ξένων επενδυτών απέναντι στην ελληνική οικονομία και κεφαλαιαγορά.

Σημειώνεται ότι τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση με το σύνολο των επενδυτών θα είναι ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας. Ο υπουργός θα έχει επίσης σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους επενδυτικών οίκων, ενώ οι εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν προγραμματίσει πάνω από 560 one to one meetings (κατ' ιδίαν συναντήσεις) με εκπροσώπους αναλυτών και διαχειριστών χαρτοφυλακίων, αλλά και διαχειριστών από 100 επενδυτικά funds. Συνολικά οι fund managers είναι αυξημένοι σε σχέση με πέρυσι και φθάνουν τους 134 από 96 το 2018. Στα ραντεβού προηγούνται οι τράπεζες, ο ΟΠΑΠ και η Ιντραλότ.

Οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στο φετινό roadshow (2 λιγότερες σε σχέση με πέρυσι) είναι οι: ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, EXAE, Autohellas, Cenergy Holdings, Ελλάκτωρ, Ελβάλ-Χαλκόρ, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ Τέρνα - Terna Energy, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Ικτίνος, Intralot, Κρι-Κρι, Lamda Development, MLS, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, Εθνική Πανγαία, ΟΠΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΛΠ, Profile Software, ΔΕΗ, Σαράντης, Πλαστικά Θράκης, Τιτάν και Βιοχάλκο.

Σημειώνεται ότι το roadshow του χρηματιστηρίου αποτελεί πρόκληση, τόσο για το Χ.Α όσο και για τις ίδιες τις εισηγμένες, καθώς θα διαπιστωθούν σε πρώτη φάση οι διαθέσεις των διεθνών funds προς τις ελληνικές εταιρείες, αλλά και το κατά πόσο θα μπορέσει το Χ.Α να προσελκύσει νέους επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα τοποθετήσεων. Επίσης σε πρώτο πλάνο θα διαφανεί και η εκτίμησή τους για το νέο πολιτικό σκηνικό και τα πρώτα βήματα της κυβέρνησης.

Για τους Έλληνες επιχειρηματίες και τα στελέχη των εταιρειών, η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με το περσινό roadshow, καθώς η αλλαγή της κυβέρνησης έφερε ένα κλίμα φιλικό προς τις επενδύσεις. Η άρση των capital controls αποτελεί μία θετική εξέλιξη για το ελληνικό επιχειρείν και σίγουρα θα επισημανθεί και από τους ξένους αναλυτές.

Οι τραπεζικές ερωτήσεις

Όπως σημειώσαμε, στο road show θα συμμετάσχουν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες οι οποίες κατά παράδοση δέχονται και τις περισσότερες ερωτήσεις από τους αναλυτές. Κατά το φετινό roadshow, τόσο οι εισηγήσεις όσο και οι ερωτήσεις εκτιμάται ότι θα εστιαστούν κυρίως στην πρόοδο στην αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, στα επιτοκιακά έσοδα στο α' εξάμηνο 2019 και στην πορεία των χορηγήσεων.

Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι σε σχέση με πέρυσι αναμένεται ένα καλύτερο κλίμα στις συναντήσεις, καθώς ειδικά την περίοδο του μνημονίου οι managers ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και έδειχναν δύσπιστοι απέναντι στις ελληνικές εισηγμένες. Το κλίμα βέβαια, όπως έχει διαφανεί και στο Χ.Α. κατά το πρώτο εξάμηνο, είναι διαφορετικό, κάτι που αποτυπώνεται και στις τιμές των μετοχών. Εκείνο το οποίο όμως απαιτείται, ώστε και το Χ.Α. να μην είναι μια ρηχή αγορά, είναι η αλλαγή της «ποιότητας» των επενδυόμενων κεφαλαίων, δηλαδή να γίνονται τοποθετήσεις που δεν θα στοχεύουν σε βραχυπρόθεσμα κέρδη.