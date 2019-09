Market Beat: Σε αναμονή μηνυμάτων από το Eurogroup με διεθνές κλίμα ανοδικό

Του Κώστα Ιωαννίδη

Έχουν βάσανα οι Μεγάλοι της Ευρώπης, έχουν τα δικά τους και οι Μικροί, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται… η Ελλάδα. Αυτό αποτύπωσε ξεκάθαρα η εικόνα των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών χθες στις 4:30. Αφού οι θεσμικοί και τα συστήματα υπολογιστών αφομοίωσαν τα μηνύματα από την ΕΚΤ και της ηγετική της ομάδα. Όλα χρηματιστήρια του ευρώ σε άνοδο εκτός της Αθήνας και της Δανίας, που μοιάζανε με τα μοναδικά ελάφια που δεν μπορούσαν να βοσκήσουν μαζί με τα άλλα. Εδώ, ο ΓΔ στις 15:15, σημείωνε το κατώτερο μέρας!

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η επικράτηση των υπέρ χαλάρωσης αρμοδίων της ΕΚΤ, έναντι των συντηρητικότερων, στον καθορισμό την ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων, υπογραμμίζει πως ο χρόνος ως την 1η Νοεμβρίου δεν επαρκεί, για να υπάρξουν οι αναβαθμίσεις που θα καταστήσουν τα ελληνικά ομόλογα «άξια» για αγορές από την Κεντρική μας Τράπεζα. Βέβαια τα προτιμούν οι ριψοκίνδυνοι των αγορών σταθερού εισοδήματος και για την ώρα αρκεί, για να παρακολουθούν οι αποδόσεις του 10ετούς αναφοράς τις διακυμάνσεις των υπόλοιπων των χωρών του ευρώ. Το λένε οι αριθμοί που αφορούν τα κεφάλαια των θεσμικών και είναι βέβαιο πως θα το αντιληφθούν οι αρμόδιοι. Οι επενδυτές ως τώρα δηλώνουν: «Don’t show me your will, show me the money». Μη μου δείχνεις τη βούλησή σου δείξε μου που βρίσκονται οι ευκαιρίες για κέρδος. Γιατί απευθύνονται σε μια οικονομία που το 2010 δήλωσε αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων.

Οι εγχώριοι αναλυτές επιμένουν στη εκτίμηση πως δεν έχει ενσωματωθεί στην αγορά η βελτίωση που προέκυψε από τον Ιούλιο και μετά, λόγω αλλαγής της κυβέρνησης. «Οι εναλλαγές ειδήσεων σχετικά με τον εμπορικό πόλεμο συνεχίζουν να κινούν αναλόγως τις Αγορές στο εξωτερικό. Ο ΓΔ του Χ.Α., ωστόσο, παραμένει στο ίδιο μοτίβο και εντός του εκτιμώμενου trading range, με σχετικά χαμηλούς όγκους συναλλαγών, ενώ εκτιμούμε ότι δεν έχει πλήρως ενσωματώσει την αποκλιμάκωση του ρίσκου της Χώρας. Αρκετά μακροοικονομικά στοιχεία ανακοινώνονται σήμερα, αλλά τα μάτια όλων ήταν στραμμένα στην ΕΚΤ, ενώ αναμένονταν και οι νέες εκτιμήσεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό. Τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ και του Σαράντη ήταν με θετικό πρόσημο». Σημείωσε χθες η Leon Depolas Sec.

«Αρκετές οι ειδήσεις για Α.Μ.Κ. Εταιρειών, που προβληματίζουν τους Επενδυτές και προκαλούν βραχυπρόθεσμες ‘αναταράξεις’, έχουν όμως αναπτυξιακό χαρακτήρα σε βάθος χρόνου. Σε αναμονή των ανακοινώσεων και της FED, το επόμενο τετραήμερο οι οποίες αφορούν βασικά της υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Αγορές και έμμεσα την Ελληνική, που, εκτός εκπλήξεως, δεν είχε να περιμένει τίποτε σχετικό. Το αυριανό (σημερινό) Eurogroup θα θέσει το αίτημα ταχύτερης αποπληρωμής των δανείων 2,9 δισ. ευρώ του ΔΝΤ. Εάν είναι θετική η εξέλιξη, αυτό θα δώσει μεγάλη ώθηση στην Ελληνική Αγορά, με τις αναβαθμίσεις που θα ενεργοποιηθούν από τους Οίκους αξιολόγησης, καθώς και τις αναθεωρήσεις των τιμών των μετοχών από τους Αναλυτές». Ανέφερε η Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ χθες.

Είναι βέβαιο πως το Eurogroup προσφέρει ερεθίσματα για τους Θεσμικούς και το σημερινό δεν είναι «τυχαίο».

Από την αναφορά επ’ αυτού του Βασίλη Κωστούλα με τίτλο Οι άγνωστοι Χ για την Ελλάδα στο Eurogroup αναφέρουμε: Τους στόχους και τα μέσα της οικονομικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης καλείται να παρουσιάσει σήμερα στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup στο Ελσίνκι ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.. Οι πιστώτριες χώρες αναμένεται να τον υποδεχθούν θερμά αν και με επιμέρους επιφυλάξεις.

…Το ντεμπούτο του υπουργού Οικονομικών στο Eurogroup θα έχει τον αέρα των θετικών επιδόσεων της Ελλάδας στις αγορές, γεγονός που μεταφράζεται σε ουσιαστική μείωση του κόστους δανεισμού για το ελληνικό δημόσιο. Θα διευκολύνει αυτή η εξέλιξη την ελληνική κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση για τη μείωση των στόχων στα πρωτογενή πλεονάσματα; Σίγουρα ναι. Το αναγνωρίζουν και οι πιστωτές, οι οποίοι ωστόσο παραπέμπουν στην επόμενη ανάλυση βιωσιμότητας χρέους (DSA) και σε όλες τις παραμέτρους της, προτού εξαγάγουν συμπεράσματα.

Ερωτηματικό συνοδεύει και την κατάληξη της ελληνικής επιδίωξηςνα αξιοποιηθεί η επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα (ANFAs και SMPs) για τη δημιουργία επιπλέον δημοσιονομικού χώρου. Ευρωπαίος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι τα ποσά αυτά έχουν ήδη μετρηθεί μία φορά στο πλαίσιο της DSA και άρα δεν μπορούν να υπολογιστούν και δεύτερη φορά ως μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ένα Eurogroup μπορεί να ερεθίσει το φρόνημα των ξένων θεσμικών κύρια που συνήθως το κλίμα και τις διαθέσεις των Ευρωπαίων αρμοδίων μαθαίνουν γρηγορότερα από τους εγχώριους.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Κέρδη έδωσαν οι επενδυτές στη Wall Street μετά την χειρονομία «καλής θέλησης» προς το Πεκίνο του Ντόναλντ Τραμπ, που αποφάσισε να αναβάλει κατά 15 μέρες στην αύξηση των δασμών σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων.

Επίσης θετικός ήταν ο αντίχτυπος από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων και σε νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Η μείωση του επιτοκίου είναι η πρώτη μετά το 2016 και έρχεται σε περίοδο που διαπιστώνεται επιβράδυνση στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Ενώ η πτώση των τιμών πετρελαίου συγκράτησε τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε +0,17% ή 45,41 μονάδες στις 27.182,45, ο S&P σημείωσε άνοδο +0,29% στις 3.009,57 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +0,3% στις 8.194,47 μονάδες.

Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Visa Inc. (+2%) και Travelers (+1,7%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Walgreens (-4%) και UnitedHealth (-1,8%).

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σημείωσε πτώση 0,5% έναντι του ευρώ στο 1,1067 δολ. από 1,1009 την προηγούμενη μέρα.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 1,79%.

ΕΥΡΩΠΗ

Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια και να προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Το επιτόκιο καταθέσεων στην κεντρική τράπεζα προσδιορίστηκε στο -0,5%. Επίσης ξεκινά αγορές ομολόγων ύψους 20 δισ. ευρώ τον μήνα, από την 1η Νοεμβρίου. Οι αγορές θα συνεχιστούν για όσο διάστημα απαιτηθεί.

Στις αγορές μετοχών, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε +0,20% στις 390,48 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο μόλις +0,09% στις 7.344,67 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα +0,41% στις 12.410,25 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,44% στις 5.642,86 μονάδες.Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε υψηλότερα +0,25% στις 9.082,30 μονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη +0,88% στις 22.083,17 μονάδες.

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, η βιομηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη υποχώρησε με πτώση μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία, εναρμονισμένες για να μπορούν να συγκριθούν με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, υποχώρησαν κατά 0,1% τον Αύγουστο, από τον Ιούλιο.

ΧΑ

Επιστροφή των γενικευμένων πιέσεων «διατήρηση» των 850 μονάδων

Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί μετά από άνοιγμα με καθοδικό χάσμα 0,66 μονάδων από το κλείσιμο της προηγούμενης (857,30), προκάλεσαν την εγγραφή του κατώτερου μέρας για το μέσο όρο στις 848,54 από 844,14 μονάδες την προηγούμενη, στις 15:15. Είχε προηγηθεί μια εντυπωσιακή αντίδραση που έφερε στις 14:53 τον ΓΔ στο επίπεδο των 855,28 μονάδων από τις 849,5 στις 13:30. Όσο για το μέγιστο μέρας, είχε σημειωθεί από τις 10:40 και ήταν 858,53 μονάδες από 855,78 την Τετάρτη. Μετά από αυτά οι θεσμικοί κίνησαν τον μέσο όρο πλάγια ανάμεσα στις 850 και τις 853 μονάδες και στις 17:00 τον άφησαν στις 852,18. Ήταν τελικά πλάγια η κίνηση του ΓΔ από τις 12:20 και σε όλο το δεύτερο μέρος με τη μεταβολή του μέσου όρου σταθερά σε αρνητικό πεδίο. Οι δημοπρασίες τον πίεσαν και το κλείσιμο στις 850,55 ήταν το μόνο θετικό για τη συνέχεια.

Επανεμφανίστηκε η δυναμική των σαφώς πτωτικών συνεδριάσεων, δηλαδή η εγγραφή ανώτερου μέρας στην πρώτη ώρα και μετά αναζήτηση του πυθμένα ή υπόσχεση για κάτι τέτοιο ως τις 17:00. Αλλά στο τελευταίο ημίωρο ο ΓΔ είχε εύρος διακύμανσης δυο μονάδες (850 – 852) και οι δημοπρασίες τον πίεσαν στο χαμηλό. Η συνολική κίνηση τον οδήγησε στο τέλος σε επίπεδα που είχαν 8 μονάδες απόσταση από το ανώτερο ημέρας. Η πορεία απομάκρυνσης από τα επίπεδα (792 μονάδες) που σημειώθηκαν στις πτωτικές συνόδους του Αυγούστου στην Αθήνα δεν συνεχίστηκε. Γιατί ο ΓΔ έκλεισε πτωτικά -0,79% (καταλήγοντας στη γειτονιά των 850 μονάδων) σε πλήρη ασυμφωνία με τις ανοδικές μεταβολές των δεικτών στην κεφαλαιαγορά του ευρώ.

Ήταν διαφορετική συνεδρία από την προηγούμενη, με σταθερότητα της ζήτησης σε λίγες μετοχές του 25άρη ενδοσυνεδριακά που δεν αυξήθηκαν προς το τέλος. Ήτοι οι ΣΑΡ +0,85%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +0,50%, και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,32%. Οι τράπεζες ήταν στο επίκεντρο της προσφοράς και σε αρνητικό πεδίο σχεδόν διαρκώς. Πιέστηκαν εξαιρετικά μετά την ΕΚΤ τις 15:15 περίπου όταν ο Τραπεζικός Δείκτης έγραψε κατώτερο στις 773 μονάδες αλλά μετά έπαιζε μεταξύ των 780 και 787 μονάδων. Κατέληξε δε στις 782,24 από 789,42 μονάδες με μεταβολή -0,91%.

Οι μετοχές του 25άρη που συνέβαλλαν πτωτικά εκτός των Τραπεζών, ήταν οι ΑΡΑΙΓ -3,15%, ΜΟΗ -2,89%, ΒΙΟ -2,86%, ΦΡΛΚ -2,04%, και ΔΕΗ στο -1,48%. Η παρουσία των θεσμικών του δολαρίου δεν έγινε αισθητή ούτε στις δημοπρασίες.

Περιληπτικά: Η Αθήνα δεν ακολούθησε την κίνηση των βασικών δεικτών στην ΕΕ με το δικό της βηματισμό καθοδικό. Οι περισσότεροι δείκτες στα χρηματιστήρια του ευρώ ήταν διαρκώς με θετικές μεταβολές ενώ οι εντολές πώλησης εδώ, εκδηλώθηκαν άγρια στο πρώτο δίωρο και μετά τις 14:30. Υπήρξαν ενδοσυνεδριακά αδύναμες κινήσεις απορρόφησης των πιέσεων, ενώ όταν έκλεινε η Αθήνα, στην ευρωζώνη οι δείκτες ήταν σε θετικό πεδίο. Τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης είχαν ήπια οριακή άνοδο και επηρέασαν αρνητικά την ορμή στους CAC FTSE100 DAX.

Τη σύνοδο σφράγισε συναλλακτικό ενδιαφέρον λίγο χαμηλότερο της προηγούμενης συνεδρίας, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 2,033 εκατ. ευρώ (για ΜΟΗ 866.880 ευρώ, και ΦΡΛΚ 467.190 ευρώ και ΟΤΟΕΛ τα υπόλοιπα). Η δε εμφάνιση απωλειών και στα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν είχε πιθανά σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Αυτά εμφάνισαν διακύμανση της απόδοσης κατά 15 μονάδες και με μεταβολή 10 μονάδων βάσης, η απόδοση από 1,66% κατέληξε στο 1,56% αφού πέρασε και από το 1,51%.

Το κλείσιμο του ΓΔ, ήταν 2,01 μονάδες πάνω από το ελάχιστο του. Ήταν σύνοδος με πτωτικό αποτέλεσμα για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 58,674 από 59,074 δις ευρώ.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-0,91%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -1,26% από +2,39%, την ΕΤΕ στο -0,69% από +2,77%, ΕΥΡΩΒ -0,61% από +2,50% και την ΠΕΙΡ στο -0,98% από +3,74%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν όπως και τα blue chip με μεταβολή -0,95% από +1,12%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip χειροτέρεψε όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (3 από 17) blue chip έναντι των καθοδικών (22 από 6) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -0,79% οδηγήθηκε στις 850,55 από 857,30 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2111,83 από 2127,86 με μεταβολή -0,75%. Οι δημοπρασίες ώθησαν χαμηλότερα την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, και το κλείσιμο έγινε κοντά στο κατώτερο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 50,157 από 58,476 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,033 από 2,204 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν 43,966 από 52,440 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,480 από 1,999 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 32 από 56, των καθοδικών 68 από 32 και 25 από 38 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση παράγωγα

Την μετακύληση θέσεων ευνοεί μια πλαγιοκαθοδική συσσώρευση

Στην προτελευταία σύνοδο της εβδομάδας οι επενδυτές ψαλίδισαν κατά 16 μονάδες την τιμή του FTSE25. Μετά από άνοιγμα με πτωτικό χάσμα 2,26 μονάδων, η εγγραφή του ανώτερου στις 2134,01 έγινε στο πρώτο τέταρτο. Ενώ η εμφάνιση του ελάχιστου στις 2106,65 μονάδες σημειώθηκε στις 15:15. Στις 17:00 τον είχαν οδηγήσει στις 2117,53. Το κλείσιμο στις 2111,83 σε μεταβολή -0,75%. Ο τζίρος ανήλθε στα 37,939 από 22,573 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Σεπτεμβρίου, υπήρξε όγκος 1005 ΣΜΕ, με ανώτερο τις 2141,00, κατώτερο τις 2110,00 και τελευταίες πράξεις στις 2118,00 μονάδες. Υπήρξε ενδιαφέρον για τη σειρά Οκτωβρίου με 595 συμβόλαια με ανώτερο τις 2145,00 κατώτερο τις 2115,00 και τελευταίες πράξεις στις 2118,25 μονάδες. Δεν διακινήθηκαν συμβόλαια της σειράς Νοεμβρίου. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου άφησαν ανοιχτά 15.279 ΣΜΕ και για την επόμενη σειρά 2243 και της σειράς Νοεμβρίου έμειναν 23.

Στα calls του ίδιου δείκτη λήξης Σεπτεμβρίου ο όγκος ανήλθε στα 23 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 2050 ως τις 2150 μονάδες. Για την επόμενη σειρά ο όγκος διαμορφώθηκε στα 4 για τιμή εξάσκησης στις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Σεπτεμβρίου, ο όγκος ήταν 9 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες. Για την σειρά Οκτωβρίου διακινήθηκαν 56 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 2000 ως τις 2150 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών, εκτινάχθηκε το ενδιαφέρον για τις σειρές Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ της ΑΛΦΑ με 11485 για την σειρά Σεπτεμβρίου και 7671 για την επόμενη, της ΕΤΕ με 5975 και 2822, της ΕΥΡΩΒ με 12567 και 11616, της ΜΙΓ τα 8375 και 4758. Στο stock repo διακινήθηκαν 37.779 συμβόλαια για ΕΤΕ, 18.000 για ΟΠΑΠ, 5.032 για ΠΕΙΡ και 2.570 για ΕΥΡΩΒ.

Η αγοραία συναίνεση για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης εκτιμά πως το ημερήσιο διάγραμμα ευνοεί τις “long” θέσεις με “stop” της αισιόδοξης θεώρησης αν ο 25άρης περάσει κάτω από τις 1990 μονάδες. Τις πρώτες στηρίξεις εντοπίζουν στις 2102, 2085 και 2052 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 1990 μονάδων, θα δημιουργήσει τις τεχνικές προϋποθέσεις, για υποχώρηση προς τις 1948 μονάδες. Οι πρώτες αντιστάσεις τοποθετούνται στις 2186 – 2193 και 2270 μονάδες.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Λουκάς Παπαϊωάννου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά δεν έχει γυρίσει ακόμα από τις διακοπές της, συνεχίζοντας να παρουσιάζει χαμηλούς όγκους συναλλαγών αλλά και αδυναμία υπέρβασης των 870 - 880 μονάδων. Τα θετικά αποτελέσματα 6μηνων που ανακοινώνουν Δεικτοβαρείς Εισηγμένες, αλλά και οι δηλώσεις του “Super Mario”, δεν άλλαξαν την υποτονική εικόνα της Αγοράς, που παλεύει εδώ και 3 μέρες να κρατήσει τις 850 μονάδες.

Παρά την προσπάθεια της νέας Κυβέρνησης για αλλαγή του επιχειρηματικού κλίματος με στοχευμένες κινήσεις, επιταχύνοντας τις μεγάλες παγωμένες επενδύσεις και δημιουργώντας ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες, ακόμα δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Ίσως γιατί οι δυνητικοί Επενδυτές αναμένουν έργα, αλλά και τις αποφάσεις του Eurogroup της 13/9 σχετικά με την Ελλάδα. Επιπλέον η ετήσια υπεραπόδοση της Ελληνικής Αγοράς βάζει σε πειρασμό αρκετούς Συμμετέχοντες, να κλειδώσουν σημαντικά, έως τώρα, κέρδη.

Τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται πρέπει να έχουν διάρκεια & συνέχεια, για να περάσουν στην πραγματική Οικονομία. Τα γεωπολιτικά & οικονομικά θέματα που μας απασχολούν, μπορεί να παραμένουν τα ίδια από την αρχή του έτους, όμως οι Αγορές επιλέγουν πότε τα προβάλουν θετικά, ή αρνητικά στην λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων.

Αν και η μεταβλητότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα στις Διεθνείς Αγορές, οι Κεντρικοί Τραπεζίτες, με προεξάρχοντα τον Mario Draghi, πασχίζουν με τα αρνητικά επιτόκια να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, λόγω της επιβράδυνσης που παρατηρείται στην Παγκόσμια Οικονομία. Όμως όλα τα “φάρμακα” έχουν και αντενδείξεις και τα σημερινά μέτρα μπορεί να δημιουργήσουν πρόσθετες παρενέργειες στο ευπαθές Ευρωπαϊκό Σύστημα, στο εγγύς μέλλον. Στην Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία & Βρετανία (λόγω “Brexit”) δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις στα μακροοικονομικά τους στοιχεία, ενώ η Κίνα αρχίζει να επηρεάζεται από την ένταση στις εμπορικές σχέσεις με της ΗΠΑ.

Όμως το θετικό είναι ότι λόγω των αρνητικών επιτοκίων και του νέου “QE”, η Ελληνική ομολογιακή αγορά συνεχίζει να κινείται σε ιστορικά χαμηλές αποδόσεις σε όλη την καμπύλη, με την 5ετη έκδοση να κινείται πέριξ του 0,793% και την 10ετη πέριξ του 1,50%. Το γεγονός ότι ήδη έχουν καλυφθεί οι Κρατικές δανειακές ανάγκες για φέτος, αλλά και η χαμηλή εμπορευσιμότητα των τίτλων, βοηθά την παραμονή των επιτοκίων σε αυτά τα επίπεδα. Κυρίως όμως μειώνει το διαχρονικό κόστος δανεισμού, λειτουργώντας υποστηρικτικά στο αίτημα για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων της Χώρας σε 2ο χρόνο, σε συνδυασμό με την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ.

Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο ο ΟΤΕ σήμερα αντιπροσωπεύει το 16% των συναλλαγών, λόγω της κινητικότητας για πώληση της Telecom Romania, ενώ συνολικά οι Τραπεζικές μετοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 32% της συνολικής αξίας συναλλαγών, με την ΜΟΗ να ακολουθεί συμμετέχοντας με το 10% της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Ο Γενικός Δείκτης, παλεύει να κρατήσει τις 850 μονάδες. Τα επόμενα σημεία αντίστασης οριοθετούνται στις 865, 880 & 902 μονάδες. Αντίστοιχα έγκυρη καθοδική διάσπαση των 845 μονάδων, αυξάνει τις πιθανότητες για προσέγγιση των 835, 812 & 792 μονάδων.

Για τον FTSE25 οι κοντινές στηρίξεις του οριοθετούνται στις 2095, 2067, 2050 & 2000 μονάδες. Έγκυρη διάσπαση με αυξημένους όγκους των 2145 μον., προσδιορίζει τις επόμενες αντιστάσεις στις 2176 & 2200 μονάδες.

Υπενθυμίζουμε ότι στην τελευταία 5ετια στατιστικά, ο Σεπτέμβριος, με πιθανότητες 80%, δίνει αρνητικές αποδόσεις σε σχέση με τους άλλους μήνες. Όμως διατηρούμε την προϋπάρχουσα στρατηγική μας για την Ελλάδα, παραμένοντας μεσοπρόθεσμα συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Ευελπιστούμε σε πιθανές διορθώσεις, που θα μας δώσουν την ευκαιρία σε σημαντικές τεχνικές προεπιλεγμένες στηρίξεις να αυξάνουμε θέσεις, σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, εξωστρέφεια & ιστορική συνέπεια μεγέθυνσης, πάντα σε συνεννόηση με τους επενδυτικούς μας Συμβούλους.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά σήμερα Παρασκευή 13/9, καθώς οι υπαινιγμοί για πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και τα επιθετικά κίνητρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βοήθησαν να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για μια παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,3% στο πρώτο μέρος ενώ στις 8:50 δική μας ώρα ήταν στο +0,45%, ενώ η ηπειρωτική Κίνα και η Νότια Κορέα έκλεισαν για αργίες. Ο Nikkei της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,0% στα υψηλότερα των τελευταίων τεσσάρων μηνών ενώ στις 8:50 δική μας ώρα ήταν στο +0,96%. Ο Χανγκ Σενγκ στο Χονγκ Κονγκ κέρδιζε στις 8:50 +0,6%.