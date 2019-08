Τελική ευθεία εξόδου από το Χ.Α. για τη F.G. Europe

Από την έντυπη έκδοση

Στην τελική ευθεία για την έξοδό της από το Χ.Α. βρίσκεται η εταιρεία F.G. Europe μετά την απόκτηση του 97,2% από την εταιρεία Silaner Investments Limited. H τελευταία, η οποία είναι 100% θυγατρική της εταιρείας Σαϊμπερόνικα και η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Φειδάκη Γεώργιο, ήλεγχε ήδη το περίπου 92% της εισηγμένης και υπέβαλε δημόσια πρόταση για την απόκτηση του 100% της F.G. Europe. H περίοδος αποδοχής ολοκληρώθηκε την Παρασκευή και πλέον το επόμενο βήμα είναι η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) του υπόλοιπου 2,8% και εν συνεχεία η διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο.

Όπως επισημαίνεται στο πληροφοριακό σημείωμα, η στρατηγική της εταιρείας δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί καθώς ήδη η εταιρεία ήταν υπό τον έλεγχο του κ. Φειδάκη. Διευκρινίζεται πάντως πως βασική επιδίωξη αποτελεί η ενίσχυση της θέση της στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ιδιαίτερα η τόνωση του εξαγωγικού προσανατολισμού.

Ενίσχυση της θυγατρικής

Πιο συγκεκριμένα: Η περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της θυγατρικής FG Europe UK LTD και η αναμενόμενη αύξηση της διείσδυσης και των πωλήσεων στις αγορές των Βαλκανίων, θα αντισταθμίσουν τη σταδιακή απώλεια των πωλήσεων προς τη μέχρι πρότινος θυγατρική FG Europe Italia SPA λόγω της πώλησης του 51% αυτής, αφού η τελευταία θα αγοράζει πλέον τα προϊόντα της απευθείας από τον προμηθευτή Fujitsu General LTD, ο οποίος θα είναι ο κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών αυτής. Συγκεκριμένα, η στρατηγική στόχευση του ομίλου θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της θυγατρικής FG Europe UK LTD, η οποία ενισχύει σταδιακά την παρουσία της στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και τον κύκλο εργασιών της, ενώ στις χώρες των Βαλκανίων θα δοθεί η απαραίτητη βαρύτητα ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η ανοδική πορεία των πωλήσεων που τροφοδοτείται από τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει η πλειονότητα των εν λόγω αγορών και τη διαρκή αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων τους.

Στόχος η Τουρκία

Επιπλέον, ο όμιλος προσβλέπει και θα στοχεύσει σε εντονότερη διείσδυση στην πολυπληθή αγορά της Τουρκίας, για την οποία οι εκτιμήσεις της εταιρείας σχετικά με τη δυναμικότητα της συγκεκριμένης αγοράς παραμένουν έως σήμερα αρκετά συντηρητικές, δεδομένων των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, αλλά και των έντονων διακυμάνσεων στη συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας.

Τέλος, σημειώνεται ότι ιδιαίτερη βαρύτητα και εντονότερες προσπάθειες θα καταβληθούν για την ενίσχυση του δικτύου διάθεσης λευκών συσκευών, καθώς εκτιμάται ότι η ενίσχυση των πωλήσεών τους θα έχει σημαντική συνεισφορά στα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου.