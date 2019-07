Market Beat: Η σταθεροποίηση της αγοράς χρειάζεται να… σταθεροποιηθεί

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η πάλη, για μιας μορφής σταθεροποίηση της αγοράς, χθες πήρε διαστάσεις. Θα λέγαμε πως απαιτήθηκαν αρκετές ώρες διαπραγμάτευσης, για να καταφέρουν οι θεσμικοί που επιθυμούν την κάθοδο των τιμών να γυρίσουν την τάση σε πτωτική. Όχι πως δεν το επιχείρησαν με το καλημέρα, αλλά οι πιέσεις στο πρώτο ημίωρο αντιμετωπίστηκαν σχετικά γρήγορα.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Οι αγορές απόκτησαν πάλι μεικτή εικόνα μέσα από τις επιφυλάξεις των επενδυτών, που άρχισαν πάλι να ανησυχούν για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας, μετά από δήλωση την Τρίτη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Δεν βοήθησε τη διάθεση για ρίσκο η απειλή από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να θέσει δασμούς σε επιπλέον κινεζικά αγαθά ύψους 325 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με δεδομένη τη νευρικότητα της αγοράς για το πότε θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

Στο εσωτερικό λειτούργησαν θετικά οι εξελίξεις αναφορικά με την έκδοση του 7ετούς ομολόγου και η πτώση της απόδοσης των 10ετών αναφοράς. Ωστόσο διαπιστώνεται από τους εγχώριους παράγοντες μείωση της διάθεσης για ρίσκο. Ο Δημήτρης Τζάνας Δ/ντης Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ σε χθεσινό σχόλιό του επισήμαινε: «Η συμπλήρωση 10 ημερών μετά τη διενέργεια των εκλογών με το Γ.Δ. να καταγράφει απώλειες κατά 5% περίπου, οδηγεί σε αναθεώρηση των προσδοκιών για συνεχιζόμενη χρηματιστηριακή ευφορία και μετεκλογικά. Έτσι, η νέα κυβέρνηση οφείλει να πείσει με τις πράξεις της πλέον ότι μπορεί να διαμορφώσει πιο φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές τόσο με την θεσμοθέτηση χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών για φυσικά και νομικά πρόσωπα όσο και με την επιτάχυνση των διαδικασιών για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων».

Μόλις ο Τραπεζικός δείκτης χθες, στις 11:42 χτύπησε τις 750 μονάδες, με κλείσιμο την προηγούμενη στις 733, ξέσπασαν πιέσεις. Ή, αυξήθηκε τόσο η προσφορά, ώστε άρχισε μια συνεχής κατρακύλα. Μετά τις 13:10 προέκυψαν εναλλαγές στο πρόσημο μεταβολής του ΓΔ. Αυτός μετά τις 14:05, πέρασε επί μία ώρα, όπως φάνηκε τελικά, σε αρνητικό πεδίο. Δεν ήταν όμως οι Τράπεζες κεντρικός συντελεστής της καθόδου, αλλά η ΔΕΗ. Στη μέση των συναλλαγών, με όγκο πάνω από 1,28 εκατ. τεμάχια έχανε περισσότερο από -8%, με τον ΓΔ στο -0,3%, τον 25άρη στο -0,5% και τον τζίρο κοντά στα 34 εκατ. ευρώ. Ούτε ανέβηκε πολύ, πήγε στα 37 εκατ., όταν η αγορά εμφάνισε θετικό πρόσημο μεταβολής, στις 15:02. Απλά βγήκαν αγοραστές για τη ΔΕΗ πάνω από τα 2,05 ευρώ, ορίζοντας την πτώση της στο -6%, ενώ είχε φθάσει ως τα 1,998.

Το σημαντικότερο για τη στήλη ήταν πως θες από την επιτυχία της έκδοσης του 7ετούς ομολόγου, θες από την υποχώρηση της απόδοσης των 10ετών αναφοράς, οι Τράπεζες σταμάτησαν την κατηφορική τους πορεία. Βοήθησαν έτσι μια μέρα που η ΔΕΗ έπεσε τελικά -5,45% και η ΕΕΕ -0,73% να σπάσει η καθοδική αλυσίδα του 25άρη εμφανίζοντας σημάδια σταθεροποίησης. Οι εγχώριοι αναλυτές στα πρωινά τους σχόλια από διαφορετικές αφετηρίες είχαν προβλέψει άνοδο. Αλλά η πορεία για να επιτευχθεί το τελικό +0,54% του μέσου όρου (πάνω από 10 εναλλαγές πρόσημου μεταβολής του ΓΔ) ήταν «δουλειά» των συναλλασσόμενων.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Με απώλειες έκλεισαν οι αμερικανικές αγορές την Τρίτη, καθώς νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς την Κίνα αναζωπύρωσαν τους φόβους για αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και οδήγησαν τους δείκτες χαμηλότερα.

Ο Dow Jones, ως το μέσο της συνεδρίασης σημείωνε μικρά κέρδη, αλλά τελικά υποχώρησε κατά -0,09% στις 27.335,63 μονάδες. Με πτώση -0,34% έκλεισε ο S&P 500 στις 3.004,04 μονάδες, ενώ ο Nasdaq διολίσθησε -0,43% στις 8.222,80 μονάδες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών βρέθηκαν τα αποτελέσματα τριμήνου τριών μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, τα οποία εμφάνισαν μεικτή εικόνα.

Οι τρεις τράπεζες, όπως και η Citi την προηγούμενη μέρα, ανακοίνωσαν αποτελέσματα ανώτερα των εκτιμήσεων, αλλά όλες διαπίστωσαν «επιβράδυνση στην ανάπτυξη των δανείων και συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους. Τελικά οι επενδυτές έδωσαν άνοδο στις μετοχές των Goldman Sachs +1,9%, και JP Morgan +1,2%, ενώ η Wells Fargo υποχώρησε -3%.

Από το μακροοικονομικό πεδίο, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν για τέταρτο μήνα στη σειρά τον Ιούνιο, σημειώνοντας άνοδο 0,4%, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν κέρδη 0,1%. Αμετάβλητη παρέμεινε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο, καθώς η άνοδος της μεταποίησης αντιστάθμισε την πτώση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο σημείωσε άνοδο 0,5%, από τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις τον Ιούνιο, τα οποία αποτυπώνουν μια θετική εικόνα για την αμερικανική οικονομία. Υπήρξε επίσης άνοδος στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς να ανεβαίνει 4 Μονάδες Βάσης στο 2,13%.

ΕΥΡΩΠΗ

Με τα εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο, οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν υψηλότερα χθες Τρίτη 16/7.

Στο Λονδίνο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης FTSE 100 κινήθηκε +0,60% υψηλότερα στις 7.577,20 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX 30 ενισχύθηκε +0,35% υψηλότερα στις 12.430,97 μονάδες, ενώ ο CAC 40 σημείωσε άνοδο +0,65% στις 5.614,38 μονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε +0,35%, με τον κλάδο των κατασκευών να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο (1,65%). Ενώ στην περιφέρεια του ευρώ, ο ιταλικός FTSE ΜΙΒ κατέγραψε κέρδη 0,12% στις 22.204 μονάδες, ενώ ο IBEX ενισχύθηκε 0,55% στις 9.377 μονάδες.

Η μετοχή της Burberry πραγματοποίησε άλμα πάνω από 14%, μετά την ανακοίνωση ισχυρής αύξησης των πωλήσεων. Βουτιά 5% σημείωσε η μετοχή της Husqvarna. Πτώση 3% σημείωσε η μετοχή της Fiat Chrysler, μετά την υποβάθμιση της σε «sell» από τη Goldman Sachs.

ΧΑ

Με ανατροπή στην κυριαρχία των πωλητών σταθεροποίηση τελικά με +0,54%

Στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί κίνησαν τις τιμές του μέσου όρου από τις 10:30 ως τις δημοπρασίες ανοδικά και πτωτικά εναλλάξ. Με εγγραφή του ανώτερου μέρας στις 858,49 από 863,13 την προηγούμενη δυο φορές στις 11:42 και στις 16:33. Αμέσως μετά την πρώτη φορά και διαρκώς στο πρώτο μέρος, πίεσαν τον Μέσο Όρο οδηγώντας τον μετά τις 13:10 κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης (851,28). Το άνοιγμα που για τον ΓΔ ήταν οι 850,45 μονάδες αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 0,83 μονάδων. Η κορύφωση των πιέσεων που κυριάρχησαν γρήγορα τον οδήγησε στις 14:25 με πορεία κλιμακούμενης πτωτική κλίσης στο ελάχιστο μέρας τις 847,60 από 840,42 μονάδες την προηγούμενη. Τότε ξεκίνησε η υπεροχή της ζήτησης και ανοδική πορεία σταθερής και μέτριας κλίσης ως τις 858,40 μονάδες.

Στην πτώση από πιέσεις που ακολούθησαν αμέσως μετά τις 11:42 πρωταγωνίστησαν οι ΔΕΗ -5,45%, ΜΟΗ -1,72%, ΣΑΡ -1,66%, ΕΕΕ-0,73% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,99%. Αντίθετα οι απώλειες στις τράπεζες ήταν μικρές εκτός της ΠΕΙΡ που στη μεγαλύτερη διάρκεια έχανε πάνω από -1% και στο ανοδικό δεύτερο μέρος πέρασαν όλες σε κέρδη. Ο δείκτης τους άνοιξε με πτωτικό χάσμα (1,9 μονάδων) στις 731,09 μονάδες με κλείσιμο τη Δευτέρα στις 732,78. Στο πρώτο μέρος ανοδικά κινούμενος έγραψε ανώτερο μέρας (750,83) νωρίς, στις 11:42. Με καθοδική κίνηση κατόπιν από τις 751 κατηφόρισε στο επίπεδο των 727 μονάδων και συνέβαλλε στην διαμόρφωση των ισχυρών απωλειών του μέσου όρου. Οι πιέσεις σταμάτησαν μετά τις 14:23 οδηγώντας τον στο ανώτερο δεύτερου μέρους στις 16:34 τις 744,6 από εκεί κατέληξε σε κλείσιμο στις 741,06 με κέρδη +1,13%.

Συνεπώς, η αγορά εμφάνισε υψηλή μεταβλητότητα και πάνω από 10 αλλαγές πρόσημου. Επίσης φάνηκε πως η αναζήτηση πυθμένα δεν ήταν εύκολη υπόθεση αφού ήρθε μετά από έξη κύματα ρευστοποιήσεων. Η είσοδος των θεσμικών του δολαρίου με γνώση της δυναμικής υψηλής μεταβλητότητας στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ δεν ώθησε τον ΓΔ ανοδικά, με την υπεροχή των εντολών πώλησης στις Τράπεζες από τις 16:30 ως τις 17:00. Άλλωστε αμέσως μετά την εμφάνιση του μέγιστου για δεύτερη φορά απόκτησε κλιμακούμενη πτωτική κίνηση, χωρίς όμως να περάσει κάτω από τις 855,00 μονάδες .

Περιληπτικά: Ήταν σύνοδος με μάχες και σταθεροποίηση που όρισε με ικανό rebound στο δεύτερο μέρος. Η Αθήνα δεν ακολούθησε την κίνηση των βασικών δεικτών στην ΕΕ, με αρνητική ως προς το αποτέλεσμα ανεξαρτησία και μεγαλύτερη νευρικότητα. Οι περισσότεροι δείκτες στα χρηματιστήρια του ευρώ ήταν σε θετικό πεδίο, ενώ οι εντολές πώλησης εδώ εκδηλώθηκαν έντονα, αλλά μειώθηκαν αισθητά πριν από το τέλος.

Τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης άλλαξαν πρόσημο τέσσερις φορές την πρώτη ώρα, αλλά επηρέασαν θετικά κατόπιν την ορμή στους ΙΒΕΧ DAX CAC ΜΙΒ FTSE100 που εμφάνιζαν θετική εικόνα όταν έκλεινε το Χ.Α. Οι μεταβολές των περισσότερων ήταν μέτριες όπως και στις προηγούμενες αλλά ανοδικές.

Τη σύνοδο σφράγισε αρκετά χαμηλό αλλά όχι κατώτερο, από την προηγούμενη μέρα συναλλακτικό ενδιαφέρον, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 4,090 εκατ. ευρώ (για ΕΤΕ 1,979 εκατ. ΑΛΦΑ 1,127 εκατ., ΜΠΕΛΑ 912.626 ευρώ, ΤΙΤΚ 71.645 ευρώ). Η δε εμφάνιση κερδών και στα 4 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, είχε σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς, που εμφάνισαν σχετικά μικρή διακύμανση της απόδοσης (9 από 7 μονάδες) και με μεταβολή 7 μονάδων βάσης, η απόδοση από το 2,31% έπεσε στο 2,24%.

Το κλείσιμο του ΓΔ, ήταν 8,31 μονάδες πάνω από το ελάχιστο του και 2,58 κάτω από το ανώτερο της ημερήσιας διακύμανσής του. Ήταν σύνοδος με μικρότερο (10,89 από 22,70 μονάδες) εύρος διακύμανσης και το αποτέλεσμα της ήταν ανοδικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 57,556 από 57,383 δις ευρώ την προηγούμενη.

Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+1,13% από -0,50%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +0,50% από +0,31%, την ΕΤΕ στο +3,51% από -0,09%, ΕΥΡΩΒ +0,43% από -0,31% και την ΠΕΙΡ στο +0,91% από -3,85%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +2,34% από +0,31%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip βελτιώθηκε όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (15 από 6) blue chip έναντι των καθοδικών (9 από 18) και ένα τον ΟΤΕ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,54% και έφθασε στις 855,91 από 851,28 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2118,84 από 2114,23 με μεταβολή +0,22%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν ελαφρά την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, με το κλείσιμο πιο ψηλά από το μέσον της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 58,939 από 54,021 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 4,090 από 5,583 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν 49,806 από 41,951 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 2,532 από 2,261 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 65 από 44, των καθοδικών 46 από 64 και 25 από 28 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση παράγωγα

Πορεία προς την εκπνοή με βήματα στη μετακύληση θέσεων διαρκώς μεγαλύτερα

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας, οι επενδυτές διέκοψαν την καθοδική αλυσίδα για τον FTSE25. Η εγγραφή του μέγιστου στις 2129,50 μονάδες ήρθε στις 11:42, όταν το ελάχιστο οι 2101,36, εμφανίστηκε στις 14:24. Στις 17:00 ωστόσο τον είχαν οδηγήσει στις 2117,70 μονάδες και το κλείσιμο στις 2118,84 αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,22% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 28,995 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Ιουλίου, υπήρξε όγκος 1884 ΣΜΕ με ανώτερο τις 2134,25, κατώτερο τις 2103,00 και τελευταίες πράξεις στις 2125,00 μονάδες. Άλλαξαν επίσης χέρια 2458 ΣΜΕ για τη σειρά Αυγούστου με ανώτερο τις 2140,00 μονάδες και κατώτερο τις 2109,00, με τελευταίες πράξεις στις 2134,75. Διακινήθηκαν επίσης για τη σειρά Σεπτεμβρίου 348 ΣΜΕ. Για τη σειρά Ιουλίου τα ανοιχτά ΣΜΕ ανήλθαν σε 13.682 από 14.843 και για τη σειρά Αυγούστου διαμορφώθηκαν στα 4.222 από 2.368 και 83 από 103 για τη σειρά Σεπτεμβρίου.

Στα calls της σειράς Ιουλίου, ο όγκος ήταν 40 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 2050 και τις 2100 μονάδες. Για την επόμενη σειρά διακινήθηκαν 131 για τιμές εξάσκησης από τις 2150 ως τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Ιουλίου ο όγκος ήταν 24 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 2100 και 2150 μονάδες. Για την επόμενη σειρά διακινήθηκαν 91 για τιμή εξάσκησης από τις 2050 ως τις 2150 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών, δεν υπάρχει εκπνοή στον ορίζοντα και ξεχώρισαν τα ΣΜΕ της ΑΛΦΑ με 4359 για την σειρά Σεπτεμβρίου, της ΕΤΕ με 5439, της ΕΥΡΩΒ με 1719, της ΠΕΙΡ έφθασαν τα 2.895, της ΜΙΓ τα 1187, και της ΔΕΗ τα 4722. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν μηδενικό.

Οι περισσότεροι επαγγελματίες παραμένουν μετριοπαθώς αισιόδοξοι, επισημαίνοντας ότι παρά την διστακτική εικόνα των τελευταίων ημερών, είναι περισσότερο από βέβαιο πως έχει βελτιωθεί η ψυχολογία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιθανολογούν ότι η αγορά περιμένει μία αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας, προγραμματισμένη ή όχι, προκειμένου να κινηθεί ψηλότερα. Οι προγραμματισμένες αξιολογήσεις είναι: από την Fitch Ratings στις 2 Αυγούστου, από τη Moody’s στις 23 Αυγούστου, από τη Standard and Poor’s στις 25 Οκτωβρίου και την 1 Νοεμβρίου από την DBRS.

Από το πρωί χθες οι αναλύσεις των χρηματιστηριακών έδειξαν ότι ανέμεναν την άνοδο: Η Euroxx Sec ανέφερε: «Περιμένουμε το Χ.Α. να κινηθεί υψηλότερα, λόγω της πρώτης συνάντησης μεταξύ Κυβέρνησης και Θεσμών, η οποία έγινε σε καλό κλίμα, ωστόσο με χαμηλούς όγκους συναλλαγών». Η Beta Sec. σημείωσε: «Μία αντίδραση είναι πιθανή στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι μειούμενοι όγκοι συναλλαγών, ίσως είναι ένδειξη ότι εξαντλείται η προσφορά».

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας Δ/ντης Επενδύσεων Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Η συμπλήρωση 10 ημερών μετά τη διενέργεια των εκλογών με το Γ.Δ. να καταγράφει απώλειες κατά 5% περίπου, οδηγεί σε αναθεώρηση των προσδοκιών για συνεχιζόμενη χρηματιστηριακή ευφορία και μετεκλογικά. Έτσι, η νέα κυβέρνηση οφείλει να πείσει με τις πράξεις της πλέον ότι μπορεί να διαμορφώσει πιο φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές τόσο με την θεσμοθέτηση χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών για φυσικά και νομικά πρόσωπα όσο και με την επιτάχυνση των διαδικασιών για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλιγκ προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση οφείλει να εκπληρώσει το φετινό στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 3,5%, όταν η ΤτΕ θεωρεί ότι η μέχρι τώρα δημοσιονομική διαχείριση θα οδηγήσει φέτος πιο κοντά στο 3%.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του SSM Αντρέα Ενρία ζητεί να επιταχυνθεί η συμμετοχή των ΜΕΔ από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών (στο 41,41% στο 1ο τρίμηνο). Έτσι, στο επόμενο διάστημα θα δούμε την υλοποίηση των δύο λύσεων που είναι στο τραπέζι και που η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος τις είχε αφήσει σε κατάσταση αναμονής : τη δημιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού για τη δρομολόγηση της τιτλοποίησης δανείων με κρατικές εγγυήσεις ως προς τις αποδόσεις των τίτλων και τη δημιουργία άλλης εταιρείας (SPV) με μεταφορά μέρους του αναβαλλόμενου φόρου για τη μεταβίβαση μέρους των ΜΕΔ από τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια. Και τα δύο σχήματα θα απαιτήσουν «κρατική βοήθεια», γεγονός που απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών για την υλοποίησή τους ώστε οι διαδικασίες να δρομολογηθούν χωρίς κραδασμούς. Οπως την ανάγκη νέων ανακεφαλαιοποιήσεων καθώς προσδοκάται ότι σύντομα η αυξημένη πιστωτική επέκταση θα βοηθήσει στην κερδοφορία των τραπεζών, ενώ ήδη οι εκδόσεις ομολόγων ενισχύουν τα εποπτικά κεφάλαια.

Είναι επομένως φανερό, ότι θα απαιτηθεί χρόνος μέχρις ότου ξεκαθαρίσει τόσο το δημοσιονομικό και τραπεζικό τοπίο όσο και η πειστική υλοποίηση ενός άλλου αφηγήματος, ώστε οι ρυθμοί μεγέθυνσης της οικονομίας να ξεπερνούν αισθητά το 2%. Μέχρι τότε, το ελληνικό χρηματιστήριο δύσκολα θα πετύχει να επαναπροσεγγίσει τις 900 μονάδες, αναμένοντας τους κατάλληλους καταλύτες, με την περιοχή των 825-830 μονάδων να συνιστά την κοντινότερη περιοχή στήριξης του Γ.Δ. Στο πλαίσιο αυτό, η ολοκλήρωση της άντλησης ποσού 2,5 δις για 7ετές ομόλογο με επιτόκιο 1,90% συνιστά θετική ψήφο εμπιστοσύνης ώστε τον Αύγουστο να συντελεστεί αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τους Fitch και Moody’s.

Στο διεθνές περιβάλλον, το σκηνικό παραμένει αμετάβλητο με τις Κεντρικές Τράπεζες να διατηρούν τη στάση υψηλής επαγρύπνησης σε σχέση με το χρόνο που θα επιλέξουν για να δρομολογήσουν κινήσεις χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής. Με περισσότερη σαφήνεια ο Μάριο Ντράγκι της ΕΚΤ και πιο έμμεσα ο Πάουελ της Federal, που ωστόσο είναι πιθανό να προχωρήσει στο τέλος Ιουλίου σε μείωση επιτοκίων καθώς η διαπραγμάτευση των ΗΠΑ με την Κίνα δεν προχωρεί ιδιαίτερα. Με τους αναλυτές να διαβλέπουν τον κίνδυνο ενός ψυχρού νομισματικού πολέμου ανάμεσα στα βασικά νομίσματα (δολάριο, ευρώ, γουάν) στην προσπάθεια για αυξημένα εμπορικά οφέλη από κάθε πλευρά. Ευλόγως, η διάθεση των διαχειριστών για ανάληψη επενδυτικών κινδύνων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα…

Σήμερα

Οι επενδυτές ενώ περίμεναν περισσότερες αναφορές κερδών από την εταιρική Αμερική, απογοητεύτηκαν σήμερα Τετάρτη 17/7, το δολάριο κρατήθηκε σταθερό λόγω των ισχυρών δεδομένων από το μέτωπο της λιανικής των ΗΠΑ αλλά υπήρξε κατάδυση στη λίρα που προκάλεσε η εξέλιξη για το Brexit.

Δεν βοήθησε τη διάθεση για ρίσκο η απειλή από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη να θέσει δασμούς σε επιπλέον κινεζικά αγαθά ύψους 325 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέσω της νευρικότητας της αγοράς από το πότε θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο αντίκτυπος της διαρκούς εμπορικής διαμάχης ήταν εμφανής σε στοιχεία από τη Σιγκαπούρη, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν τον Ιούνιο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τα τελευταία έξι χρόνια, λόγω της απότομης πτώσης των ηλεκτρονικών ειδών.

Στις χρηματιστηριακές αγορές, ο γενικότερος δείκτη των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Ιαπωνίας ήταν χαμηλότερα -0,29%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά -0,31% και η αγορά στη Νότια Κορέα -0,93%, ενώ τα κινεζικά χρηματιστήρια εμβαπτίστηκαν στο κόκκινο.

Τα συμβόλαια E-Mini για το S & P 500 ήταν ανοδικά.

Μια εκπληκτικά ισχυρή ανάγνωση σχετικά με τις λιανικές πωλήσεις των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε βοηθήσει να ξεπεραστεί η αδυναμία της βιομηχανικής παραγωγής για το δεύτερο τρίμηνο του Ιουνίου και ενίσχυσε το δολάριο.

Παρόλα αυτά, τα στοιχήματα της αγοράς για τη μείωση στο επιτόκιο της Federal Reserve αυτό το μήνα δίνουν 100% πιθανότητες για μια περικοπή 25 μονάδων βάσης και συνεπάγονται πιθανότητα 25% για μείωση 50 μονάδων βάσης.

Οι προσδοκίες για τόνωση μέσω της πολιτικής της Fed και η επακόλουθη πτώση των αποδόσεων των ομολόγων βοήθησαν να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για τα εταιρικά κέρδη.

Οι JPMorgan Chase & Co και Wells Fargo & Co ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς για την εικόνα του κέρδους στο δεύτερο τρίμηνο, αλλά ανέφεραν αδύναμα καθαρά έσοδα από τόκους. Η Bank of America και η Netflix αναφέρουν την Τετάρτη.