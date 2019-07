Κορυφώνεται το ενδιαφέρον για την ΤΙΤΑΝ

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον για την έκβαση της νέας προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. με αντάλλαγμα νέες μετοχές της TITAN Cement International S.A. (TCI), καθώς για την αποδοχή της από τους μετόχους απομένει μία εβδομάδα (τελευταία ημερομηνία η 17η Ιουλίου μέχρι τις 2 το μεσημέρι).

Τα δεδομένα είναι διαφορετικά σε σχέση με την πρώτη δημόσια πρόταση, καθώς ο σχεδιασμός της διοίκησης της τσιμεντοβιομηχανίας, για εισαγωγή της μετοχής της TCI στο Euronext Βρυξελλών και δευτερογενώς προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων και μεταφορά έδρας, θα προχωρήσει εφόσον γίνει αποδοχή της δημόσιας πρότασης από τους μετόχους του 75% των κοινών και προνομιούχων μετοχών (αντί του 90%).

Τα τρία σενάρια

Η δημόσια πρόταση απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για το σύνολο των μετοχών τους, καθώς στόχος της TITAN Cement International είναι η απόκτηση του 100% των μετοχών της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. με τα πιθανά σενάρια στην περίπτωση επιτυχούς έκβασης να είναι τα εξής:

* Εφόσον συγκεντρωθεί από την TCI από 75% μέχρι 90% και για τις δύο κατηγορίες μετοχών της ΤΙΤΑΝ: Δεν θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) για καμία κατηγορία μετοχών της ΤΙΤΑΝ. Τόσο οι κοινές όσο και οι προνομιούχες μετοχές της ΤΙΤΑΝ θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στο σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή, γιατί αυτό που θα συμβεί είναι ότι ένα μικρό ποσοστό των μετοχών της ΤΙTΑΝ Α.Ε. που δεν θα έχουν ανταλλαχθεί με αυτές της TCI θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α., έχοντας όμως πιθανότατα χαμηλή εμπορευσιμότητα, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους σε σχέση με το σύνολο. Την ίδια στιγμή, η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας (από 75% μέχρι 90%, αναλόγως του αποτελέσματος) των κοινών και των προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ και οι μετοχές της εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

* Η TCI συγκεντρώνει από 75% μέχρι 90% για μία και μεγαλύτερο ή ίσο με 90% για την άλλη κατηγορία μετοχών της ΤΙΤΑΝ: Θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) μόνο ως προς τις μετοχές της κατηγορίας που προσφέρθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 90%. Η TCI αποκτά το 100% των μετοχών της κατηγορίας που προαναφέρθηκε έπειτα από διαδικασία squeeze out και sell out. Η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας (από 75% μέχρι 90%, αναλόγως του αποτελέσματος) της κατηγορίας μετοχών της ΤΙΤΑΝ για την οποία δεν ενεργοποιήθηκε η διαδικασία squeeze out και sell out.

* Η TCI αποκτά μεγαλύτερο ή ίσο του 90% και για τις δύο κατηγορίες μετοχών της ΤΙΤΑΝ: Θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) και για τις δύο κατηγορίες μετοχών. Η ΤΙΤΑΝ αιτείται της διαγραφής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Και στις τρεις προαναφερόμενες περιπτώσεις οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Η σχέση ανταλλαγής

Κατά τη διαδικασία squeeze out και sell out η TCI κατά περίπτωση θα απαιτήσει:

α) από όλους τους εναπομείναντες κατόχους κοινών μετοχών τη μεταβίβασή τους με αντάλλαγμα, κατ’ επιλογήν του μετόχου, είτε μία μετοχή της TCI για κάθε μία κοινή μετοχή, είτε ποσό ίσο με 19,64 ευρώ και

β) από όλους τους εναπομείναντες κατόχους προνομιούχων μετοχών τη μεταβίβαση όλων των προνομιούχων μετοχών τους με αντάλλαγμα, κατ’ επιλογήν του μετόχου, είτε μία μετοχή της TCI για κάθε μία προνομιούχο μετοχή, είτε 18,98 ευρώ για κάθε μία μετοχή.