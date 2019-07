NEVERSETTLE: Για την Coca-Cola τα πλαστικά απορρίμματα αξίζουν μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

Μέσα από τη νέα της, ανατρεπτική καμπάνια #NEVERSETTLE, η Coca-Cola στοχεύει να κάνει τη διαφορά σε τρεις τομείς που μπορεί να ασκήσει επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πυλώνας για τα απορρίμματα είναι ένας από αυτούς.

Σήμερα, ο πλανήτης μας είναι αντιμέτωπος με πληθώρα ζητημάτων, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Η κλιματική αλλαγή και οι κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο, είναι πιο εμφανείς από ποτέ. Γι’ αυτό και η αντιμετώπισή τους είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η Coca-Cola, μέσα από τη νέα της ανατρεπτική καμπάνια #NEVERSETTLE, που στηρίζεται στους πυλώνες των απορριμμάτων, του νερού και των ίσων ευκαιριών για τους ανθρώπους, φιλοδοξεί να ανοίξει τον διάλογο γύρω από αυτά τα μεγάλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, δημιουργώντας ένα κίνημα που θα φέρει την αλλαγή.

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αναδεικνύει ο πυλώνας των απορριμμάτων, είναι αυτό του πλαστικού.

Γιατί πλαστικό;

Στις αρχές του 2018, ο CEO της Coca-Cola, James Quincey ανακοίνωσε το όραμά της εταιρίας για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα» κατά τη διάρκεια του World Economic Forum στο Davos. Πρόκειται για ένα ολιστικό σχέδιο που αποτυπώνει τη νέα της φιλοσοφία και την έμφαση που δίνει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, με καινοτόμες μεθόδους που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των συσκευασιών: από το πώς σχεδιάζονται τα μπουκάλια και τα κουτάκια, μέχρι το πώς αυτά ανακυκλώνονται και αποκτούν νέα ζωή μέσω της επαναχρησιμοποίησής τους. Αυτή είναι και η μετρήσιμη συνεισφορά της Coca-Cola προς την υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, που βασίζεται στη σύγχρονη αντίληψη γύρω από την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από αυτή. Η εταιρία εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή των προϊόντων της και εκπαιδεύει το ευρύ κοινό για να υιοθετήσει τις πρακτικές της, τονίζοντας πως το μοντέλο αυτό αποτελεί μονόδρομο εάν θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη μας.

Το πλαστικό μπορεί να μετατραπεί σε οτιδήποτε θέλουμε. Αρκεί να μην το πετάμε!

Tο πλαστικό, το οποίο χρησιμοποιείται για τις συσκευασίες των αναψυκτικών παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Ως υλικό, από τη φύση του, δεν είναι κακό, καθώς έχει έναν μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων που το καθιστούν εύχρηστο και δημοφιλές. Για παράδειγμα είναι ιδανικό για τη φύλαξη και συντήρηση των τροφίμων και ποτών, ενώ παράλληλα προσφέρει ασφάλεια και ευκολία στη μεταφορά τους. Εντούτοις, ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα πλαστικά και οι συσκευασίες βρίσκονται παντού και επιβαρύνουν τη ρύπανση του πλανήτη μας, καθώς ένα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια αγοράζονται κάθε λεπτό ανά τον κόσμο και τα μισά από αυτά καταλήγουν στις θάλασσές μας.

Η Coca-Cola, αναγνωρίζοντας το μερίδιο ευθύνης της στην επίλυση αυτού του προβλήματος, αναλαμβάνει ακόμα περισσότερη δράση. Υπογραμμίζει πως κάθε συσκευασία έχει αξία και μπορεί να έχει μία δεύτερη ή ακόμα και τρίτη ζωή, πέρα από την αρχική της χρήση, και πως «Ένας Κόσμος Χωρίς Απορρίμματα» είναι εφικτός, μέσα από απολύτως στοχευμένες επενδύσεις στις συσκευασίες και ενέργειες για τον πλανήτη μας.

Ξεκινάει, λοιπόν, ένα παγκόσμιο κίνημα, για τη δημιουργία ενός κόσμου, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο. Στο ταξίδι αυτό, εστιάζει σε τρεις κύριους πυλώνες δράσεων: Σχεδίαση, Συλλογή και Συνεργασίες, που θα επιτρέψουν στην εταιρία να συλλέγει, να ανακυκλώνει, και με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως το 3D printing, να επαναχρησιμοποιεί κάθε συσκευασία.

Σχεδίαση: Η Coca-Cola σχεδιάζει συσκευασίες 100% ανακυκλώσιμες, μέχρι το 2025, και συσκευασίες με 50% περισσότερο ανακυκλώσιμο περιεχόμενο, μέχρι το 2030. Με άλλα λόγια, κανένα από τα μπουκάλια της δε θα έχει μόνο μία ζωή, αλλά πολλές, ώστε να επαναχρησιμοποιείται ξανά και ξανά.

Συλλογή: Η εταιρία ανοίγει δρόμους μπροστά, με τη δέσμευσή της να συμβάλλει στη συλλογή και ανακύκλωση μίας πλαστικής φιάλης ή ενός αλουμινένιου κουτιού, για κάθε ένα που πουλάει, μέχρι το 2030, ακόμη και αν αυτό δεν είναι προϊόν της Coca-Cola, επιδιώκοντας κάθε συσκευασία να μπορεί να έχει περισσότερες από μία ζωές, ανεξάρτητα από το πού προέρχεται.

Συνεργασίες: Η Coca-Cola αξιοποιεί την επιρροή της για να εμπνεύσει τους ανθρώπους και να συμβάλλει στην υιοθέτηση μίας νέας νοοτροπίας που εστιάζει στην κυκλική οικονομία. Δεν μπορεί όμως να τα καταφέρει μόνη της. Γι’ αυτό, στο παγκόσμιο κίνημα που θέλει να δημιουργήσει, συνεργάζεται με τοπικές κοινότητες, ανθρώπους που καινοτομούν και ΜΚΟ, με στόχο να βρει βιώσιμες λύσεις και να κάνει την ανακύκλωση εύκολη και προσιτή σε όλους. Μέχρι στιγμής, έχει ήδη πραγματοποιήσει δράσεις καθαρισμού παραλιών, καινοτόμες επενδύσεις και έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη νέων και ενισχυμένων μεθόδων ανακύκλωσης μαζί με τους συνεργάτες της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα “Zero Waste Future”, το πρόγραμμα- παρακαταθήκη που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί το ελληνικό αποτύπωμα της εταιρίας στο παγκόσμιο κίνημα που θέλει να δημιουργήσει. Το “Zero Waste Future“, που μέρος αυτού είναι η πρωτοβουλία “Zero Waste Cities”, αποτελεί ένα τριετές ολιστικό πρόγραμμα κληρονομιά που ξεκίνησε για πρώτη φορά πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη το 2018, με στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος διαχειρίζεται τα απορρίμματα, να εκπαιδεύσει τους πολίτες γύρω από τη σημασία της ανακύκλωσης και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και να εισαγάγει νέες, καινοτόμες υποδομές για την αναβάθμιση της διαδικασίας συλλογής, την ανάκτηση της ανακύκλωσης αλλά και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Βασιζόμενο στους άξονες της εκπαίδευσης, της παρέμβασης και της αλλαγής συμπεριφοράς, το πρόγραμμα ήδη μέσα στον πρώτο χρόνο υλοποίησής του κατάφερε την ενημέρωση 100.000 πολιτών, τη συλλογή 90 τόνων πλαστικού και την έκθεση 1,1 εκατομμυρίων ανθρώπων στο μήνυμά του.

Μερικές από τις δράσεις της πρώτης χρονιάς του “Zero Waste Cities” ήταν:

η δράση “ Print you City ” , μέσω της οποίας οι Θεσσαλονικείς είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν το δικό τους 3D εκτυπωμένο έπιπλα από ανακυκλωμένο πλαστικό και να το δουν να τοποθετείται στη γειτονιά της επιλογής τους, με πάνω από 3.000 σχέδια να συγκεντρώνονται μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες ψηφοφορίας, και με τα δημοφιλέστερα από αυτά να προχωρούν σε παραγωγή και να κοσμούν σήμερα το Πάρκο ΧΑΝΘ.

, μέσω της οποίας οι Θεσσαλονικείς είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν το δικό τους 3D εκτυπωμένο έπιπλα από ανακυκλωμένο πλαστικό και να το δουν να τοποθετείται στη γειτονιά της επιλογής τους, με πάνω από 3.000 σχέδια να συγκεντρώνονται μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες ψηφοφορίας, και με τα δημοφιλέστερα από αυτά να προχωρούν σε παραγωγή και να κοσμούν σήμερα το Πάρκο ΧΑΝΘ. Το Zero Waste Lab , το το πρωτοποριακό κέντρο ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας που κατά τη διάρκεια της εξάμηνης λειτουργίας του επισκέφθηκαν συνολικά σχεδόν 9.000 πολίτες, με πάνω από τους 6.000 να είναι μαθητές.

, το το πρωτοποριακό κέντρο ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας που κατά τη διάρκεια της εξάμηνης λειτουργίας του επισκέφθηκαν συνολικά σχεδόν 9.000 πολίτες, με πάνω από τους 6.000 να είναι μαθητές. Το πρόγραμμα « Ανακυκλώνω στην παραλία », μια ενημερωτική εκστρατεία με την οποία σε μόλις 5 μήνες συλλέχθηκαν 90 τόνοι υλικών και 130.000 πολίτες ενημερώθηκαν.

», μια ενημερωτική εκστρατεία με την οποία σε μόλις 5 μήνες συλλέχθηκαν 90 τόνοι υλικών και 130.000 πολίτες ενημερώθηκαν. Το πρώτο Σχέδιο Πρόληψης για τη διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων σε ελληνικό Δήμο, που δημιουργήθηκε για τη Θεσσαλονίκη

Αυτό το καλοκαίρι, το Zero Waste Future ανοίγει τα φτερά του και στις παραλίες, με το πρόγραμμα Zero Waste Beaches, που θα πραγματοποιηθεί σε 9 ελληνικές παραλίες και 27 επιχειρήσεις, και που στόχο έχει να κάνει τις παραλίες μας ακόμα ομορφότερες και με προοπτική μηδενικών απορριμμάτων.

Η δουλειά που έχει γίνει είναι σημαντική, αλλά σίγουρα το έργο δεν ολοκληρώνεται εδώ! #NEVERSETTLE

