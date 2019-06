Νέα παραγγελία από τον Όμιλο Ρέστη

Από την έντυπη έκδοση

Στα ναυπηγεία στράφηκε η Golden Energy του Ομίλου Ρέστη, με στόχο την ανανέωση του στόλου της. Σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Golden Destiny, η Golden Energy τοποθέτησε παραγγελία για δύο δεξαμενόπλοια, μεταφορικής ικανότητας 50.000 dwt το ένα, στα ναυπηγεία STX της Νοτίου Κορέας αντί 37 εκατ. δολ. το ένα και με ορίζοντα παράδοσης το 2021. Τα πλοία θα φέρουν scrubbers, ενώ θα συμμορφώνονται και με τις απαιτήσεις του κανονισμού IMO Tier III για τις εκπομπές αερίων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Enterprises Shipping and Trading της μητρικής διαχειρίστριας εταιρείας του Ομίλου Ρέστη, ο στόλος των δεξαμενόπλοιων του ομίλου αποτελείται από 14 πλοία. Οι πλέον πρόσφατες παραλαβές νεότευκτων πλοίων για λογαριασμό της Golden Energy έγιναν τον Απρίλιο του 2018, όταν παρέβαλε δύο νεότευκτα δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax από τα ναυπηγεία της Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd. Επρόκειτο για τα «Energy Triumph» και «Energy Trophy», τα οποία παρελήφθησαν σε ειδική τελετή, στην οποία ήταν παρών και ο κ. Βίκτωρας Ρέστης. Η ονοματοδοσία των δύο πλοίων έγινε από τον Μασία Β. Ρέστη και τον Ισαάκ Ρέστη, γιο της κ. Κάτιας Ρέστη, σηματοδοτώντας την πιο ενεργό ενασχόληση μελών της τρίτης γενιάς Ρέστη με τον όμιλο. Η διαχείριση των νεοναυπηγηθέντων πλοίων ανατέθηκε στην Enterprises Shipping & Trading S.A.

Συνολικά ο Όμιλος Ρέστη μέσω της Enterprises Shipping & Trading S.A. ελέγχει έναν στόλο από 35 πλοία, εκ των οποίων τα 21 είναι bulkers συνολικής μεταφορικής ικανότητας 2.353.550 dwt και τα 14 δεξαμενόπλοια συνολικής μεταφορικής ικανότητας 1.055.946,30 dwt, στα οποία θα πρέπει να προστεθούν και τα δύο προαναφερόμενα νεότευκτα που θα παραλάβει η εταιρεία το 2021.