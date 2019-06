Νέα deals με ξένους οίκους και επέκταση του Fais Group

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ

Μέσα σε μια πενταετία και μετά το εντυπωσιακό comeback με την Puma το 2013, ο Σάμι Φάις συγκεντρώνει μεθοδικά δυνάμεις και με ένα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο νέων brands ξαναχτίζει ισχυρό μέγεθος στην αγορά, με τις πωλήσεις των εταιρειών του να ξεπερνούν κατά πληροφορίες τα 100 εκατ. ευρώ - προσομοιάζοντας στο μοντέλο ανάπτυξης και στο μέγεθος της άλλοτε κραταιάς Elmec Sport.

Ενδεικτικά, έχοντας αποκτήσει σχετικά πρόσφατα τα δικαιώματα αντιπροσώπευσης της Donna Karan New York (DKNY) σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, το Fais Group μεθοδεύει και νέες συμφωνίες. Η διοίκηση του ομίλου, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για την υπογραφή συμφωνιών με 3-4 ακόμη οίκους αντίστοιχου κύρους με τον GIII Group, στο οποίο ανήκει η DKNY - για την οποία ήδη αναπτύσσεται δίκτυο χονδρικής αλλά και monobrand καταστήματα. Το πρώτο μάλιστα στην τοπική αγορά ανοίγει στο εμπορικό κέντρο Golden Hall και προετοιμάζεται η ανάπτυξη δικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Fais έχει αποκτήσει και το δίκτυο Καλογήρου και Haralas, που εντάσσεται σε έναν βασικό άξονα της στρατηγικής του, το luxury industry. H ανάπτυξη του ιστορικού δικτύου συνεχίζεται και οι επιδόσεις του είναι μέσα στους στόχους του business plan, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης. Μάλιστα, το τρέχον διάστημα είναι σε εξέλιξη κινήσεις εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας με εκποίηση/αξιοποίηση ακινήτων από τις τράπεζες.

Στρατηγικά ο στόχος του Fais Group το τρέχον έτος είναι τόσο η ανταγωνιστικότητα του χαρτοφυλακίου σημάτων του όσο και η υλοποίηση συμφωνηθέντων με νέους προμηθευτές για άνοιγμα νέων καταστημάτων. Σε εξέλιξη είναι επίσης η ανάπτυξη σημάτων που προϋπήρχαν στο portfolio όπως Under Armour, Puma αλλά και η Mango. Ενδεικτικά, πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες άνοιξε ένα νέο κατάστημα Mango στη Λάρισα και σχεδιάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη του ισπανικού brand (του οποίου ο όμιλος διαχειρίζεται συνολικά 3 καταστήματα, σε Γλυφάδα, River West και Λάρισα).

Ο όμιλος επενδύει ευρύτερα στο λιανεμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των malls (π.χ. One Salonica Outlet Mall σε συνεργασία με τη Notos Com), διευρύνει επίσης την παρουσία του στον τομέα της εστίασης, ενώ αν συνυπολογιστεί η δραστηριότητα στα αθλητικά είδη γύρω από το τένις, με σήματα όπως η σουηδική Tretorn, η αμερικανική Prince, αλλά και καταστήματα Adidas, (αλλά και Wilson, Fila, Mexx, Umbro, New Era, Mistral, Freddy, Hummel, Banana Moon κ.ά.) συνολικά ο τζίρος του ομίλου ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ και είναι κερδοφόρος.

Το στοίχημα

Με τις παραπάνω κινήσεις ο Σάμ Φάις έχει μια μοναδική ευκαιρία για να επιβεβαιώσει την προορατικότητά του. Εξάλλου, έχει συνδέσει το όνομά του με εγχειρήματα όπως το ντεμπούτο της Nike στην Ελλάδα πριν από 40 χρόνια και η δημιουργία της Elmec. Η τελευταία μεγεθύνθηκε τα επόμενα χρόνια, με την αντιπροσώπευση δεκάδων μαρκών αλλά και με την οικοδόμηση περιουσιακών στοιχείων, από το δίκτυο Factory Outlet και τη συμμετοχή στην Αττικά Πολυκαταστήματα, μέχρι το Μινιόν.

Τότε, όμως, το 2001 που η εταιρεία μεσουρανούσε, με κύκλο εργασιών που άγγιζε τα 100 εκατ. ευρώ (σε δρχ. - στον ισολογισμό 2002 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ήταν 100,2 εκατ. ευρώ) ήρθε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου και η εμπλοκή του κ. Φάις, ο οποίος αθωώθηκε τελικά με βούλευμα. Τα γεγονότα συνδέθηκαν με τη μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Elmec στον Θανάση Λασκαρίδη (για 80 εκατ. ευρώ). Μετά από μια τέτοια περιπέτεια δεν φανταζόταν κανείς ότι θα ξαναστηνόταν εταιρεία στα πρότυπα της Elmec - και πολύ περισσότερο ότι η δραστηριότητα που μεταβίβασε τότε ο προορατικός επιχειρηματίας θα ήταν μέρος της περιουσίας της FF Group που φυλλορροεί (αφού ο Θ. Λασκαρίδης μεταβίβασε την εταιρεία στην οικογένεια Kουτσολιούτσου).