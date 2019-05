Το 4ο διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am επιστρέφει στην Costa Navarino 

Για 4η συνεχή χρονιά η Costa Navarino διοργανώνει το διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am από τις 19 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2020, με συμμετοχές από λάτρεις του γκολφ από όλο τον κόσμο. Συνολικά 50 ομάδες θα διαγωνισθούν στο διεθνές τουρνουά, το οποίο διεξάγεται στα βραβευμένα γήπεδα 18 οπών της Costa Navarino, The Dunes Course και The Bay Course.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης διεξαγωγής του 3ου Messinia ProAm, με συμμετοχές μεταξύ άλλων, του Αμερικανού ηθοποιού Bill Murray, του πρώην διεθνή παίκτη του ράγκμπι Mike Tindall, καθώς και του πρώην αθλητή του μπάσκετ Joe Arlauckas, το 4o Messinia ProAm θα φιλοξενήσει ξανά τους φίλους του αθλήματος, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, εντός και εκτός γηπέδων.

Η δράση ξεκινά κάθε μέρα στο δυο γήπεδα με φόντο τα αιωνόβια ελαιόδεντρα και την πλούσια Μεσσηνιακή βλάστηση, σε συνδυασμό με τη θέα στο Ιόνιο πέλαγος και τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου, ενώ συνεχίζεται εκτός των γηπέδων με θεματικές βραδιές και εκδηλώσεις και βραβεύσεις για τις καλύτερες ομαδικές και τις ατομικές επιδόσεις.

Το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe και τελεί υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.

