Συνέδριο για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια: Δίκαιο και Τεχνολογία

Με κεντρικό θέμα την «4η Βιομηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια: Δίκαιο και Τεχνολογία» διεξάγεται την Παρασκευή 17 Μαΐου στο Αμφιθέατρο ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, συνέδριο από το Ευρωπαϊκό Νομικό Παρατηρητήριο για τις Νέες Τεχνολογίες (ELONTech) με την συνδιοργάνωση του Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ) και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι ευκαιρίες και προκλήσεις για την περιοχή των Βαλκανίων που αναδύονται από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, καθώς και το πώς θα ανταποκριθούν και θα προσαρμοστούν οι θεσμικοί φορείς, οι πολιτικοί, οι νομικοί και οι τεχνολόγοι.

Όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο Τύπου, κατά την διάρκεια του ετήσιου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός το 2018, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υψηλά ισταμένων και θεσμικών σχετικά με την πρόοδο των οικονομιών των Βαλκανίων, και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων: την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης των υποδομών, την λειτουργία των αγορών και την προσέλκυση ταλέντων, ενώ η ΕΕ εισηγείται δομικές συνεργασίες και η Ασία και η Αμερική επιδιώκουν πολυεπίπεδη προσέγγιση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Νομικό Παρατηρητήριο για τις Νέες Τεχνολογίες-ELONTech, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ, ΕΚΕΤΑ) προσκαλούν τους θεσμικούς φορείς, τους ερευνητές , τους επιστήμονες και νομικούς και τεχνολόγους επαγγελματίες της περιοχής των Βαλκανίων να συμμετάσχουν σε έναν ζωντανό διάλογο με ειδικούς από την ΝΑ Ευρώπη και την ΕΕ για την επίδραση των νέων τεχνολογιών, την προσαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών νομοθεσιών, βέλτιστες πρακτικές και δυνατότητες ευρύτερων συνεργειών.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά, η είσοδος είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται Προεγγραφή- Κράτηση Θέσης.

9.30-10.30 πμ Αφίξεις-Εγγραφές στο ΕΚΕΤΑ

10.30 -11.00 Εισαγωγικοί χαιρετισμοί

Μανταλένα Καϊλή, συνιδρύτρια ELONTech

Αθανάσιος Κωσταντόπουλος, Πρόεδρος του Εθνικού Κεντρού Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ

Δρ. Δημ. Τζοβάρας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης-ΔΣΘ

Iveta Hricova, Πρέσβης Σλοβακίας

11.00 -16.00 ΜΕΡΟΣ Ι: Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, πώς ξεκίνησε, που μας οδηγεί;

πολιτικές, νομοθεσία, Στρατηγική, Υποδομές, Επενδύσεις σε 5G-Blockchains

Εναρκτήρια Ομιλία:

Aytug Goksu, Community Lead, Government Affairs- South East Europe, World Economic Forum, Davos

Κεντρικοί Ομιλητές:

Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής, Επικεφαλής Επιτροπής για την Επιστήμη & Τεχνολογία, European Parliament • ELONTech Advisor

Μαρία Μποϊλέ, Διευθ. Τομέα για Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Θέματα – Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές του Ελληνικού Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ) , Καθ. Παν/μιου Πειραιά • ELONTech Advisor

Πέτρος Καβάσαλης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής, Πολυτεχνείο, Παν/μιο Αιγαίου • ELONTech Advisor

Κωνσταντίνος Βότης, Δρ.-Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ, ΕΚΕΤΑ)

Παναγιώτης Δεμέστιχας, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Παν/μιου Πειραιά

Έλενα Πλεξίδα, Government and IGOs Engagement Sr Director, ICANN, Brussels

Younis (O) Hijazi , YouScale Sàrl-S on Exponential Technologies, Luxembourg

On Yavin , Ιδρυτής & CEO Cointelligence, London • ELONTech Advisor

Χάρης Καλογήρου, CEO EBACUS, Zug • ELONTech Advisor

Παναγιώτης Τζίνης, Intelligence Tech Lead X Lab , Google Developer Expert on Product Design & Human-Machine Interactions

13.00-14.00 LUNCH BREAK

Αντώνιος Μπρούμας, EY Πλατής – Αναστασιάδης & Συνεργάτες • ELONTech Advisor

Alessandro Palombo, Founder Jur, Zug • ELONTech Advisor

Sima Baktas, Founder GlobalB Law Office, Istanbul • ELONTech Liaison

Ayca Aktolga, President of the Istanbul Bar Association Banking and Finance Commission, Istanbul

Θάνος Λεοντάρης, Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Παν/μίου Λευκωσίας

16.00-19.00 ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κύκλοι Συζήτησης

Νέες Τεχνολογίες: Βασικές Αρχές, Εφαρμογές, και νομικά ζητήματα για τους επαγγελματίες της περιοχής, Βέλτιστες Πρακτικές, οι διασπαστικές τεχνολογίες και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού βασικών νομικών εννοιών.

(Blockchain & DLT’s , Έξυπνα Συμβόλαια, Ασφάλεια, Real Estate, Logistics, Supply Chain, Energy , Πνευματικά Δικαιώματα, Κρυπτονομίσματα, ΙοΤ και Τεχνητή Νοημοσύνη, Ζητήματα Δικαίου)

Πάνελ Ι Υποδομές και ‘Disruption’: Συντονιστής Δημήτρης Αρβανίτης, ELONTech Legal Advisor

Παναγιώτης Δεμεστίχας, Καθ. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Παν/μιου Πειραιά

Πέτρος Καβάσαλης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής, Πολυτεχνείο, Παν/μιο Αιγαίου • ELONTech Advisor

Μαρία Μποϊλέ, Διευθ. Τομέα για Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Θέματα – Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές του Ελληνικού Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ) , Καθ. Παν/μιου Πειραιά • ELONTech Advisor

Πέτρος Τερζής, Διδάκτωρ, University of Winchester

Παναγιώτης Τζίνης, Intelligence Tech Lead X Lab , Google Developer Expert on Product Design & Human-Machine Interactions

Πάνελ ΙΙ Εφαρμογές Blockchain και νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα: Συντονιστής Νίκος Τσονιώτης, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

Βασίλης Τσουλής, ιδρυτής Young Entrepreneurs of Thessaloniki -YET , Διευθυντής Career, Employability & Enterprise Centre at The University of Sheffield International Faculty, CITY College

Άρης Κρητικός , συνιδρυτής & CEO OVIVIEW

Μαρία Μακρυδάκη, ιδρύτρια, διευθύντρια Ένωση Σηματούχων Εταιριών ΝΑ Ευρώπης

Θωμάς Σουνάπογλου, Υπεύθυνος του τμήματος Μηχανολογίας, Blockachain PC.

Εκπρόσωπος, Balkan Blockchain Association

Πάνελ ΙΙΙ Το μέλλον του Θεσμού και των επαγγελμάτων της Δικαιοσύνης: Συντονίστρια Μανταλένα Καϊλή, συνιδρύτρια ELONTech

Βασίλης Σιαπέρας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Γιώργος Βαρελόπουλος, δικηγόρος, MScEcon, Head of Legal, interworks.cloud

Θάνος Λεοντάρης, Δικηγόρος Επιστημονικός Συνεργάτης, Παν/μίου Λευκωσίας

On Yavin, Ιδρυτής & CEO Cointelligence, London • ELONTech Advisor

Sima Baktas, Δικηγόρος, GlobalbLaw Law Office

Χρήστος Καζαντζής, Πρόεδρος Ελληνοβουλγαρικού Εμπορικού Επιμελετηρίου

Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου της Σόφια

19.00-19.30 Κλείσιμο