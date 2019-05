Market Beat: Βαρύ το κλίμα ώρες πριν από καθοριστική εξέλιξη στον πόλεμο των δασμών

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η μόνη ελπίδα για μια καλύτερη ατμόσφαιρα συναλλαγών διεθνώς, εντοπίζεται, από τη στήλη, στην πιθανή αναγνώριση της ικανοποιητικού βαθμού ενσωμάτωσης στις τιμές των μετοχών του κινδύνου για εκτίναξη της έντασης στον εμπορικό πόλεμο. Με απλά λόγια να θεωρήσουν υπολογίσιμη την πτώση των δεικτών πριν ξεκαθαρίσει η αγωνία για τηνέκβαση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Δεν υπάρχει αμφισβήτηση αναφορικά με την επιδείνωση της εικόνας της αγοράς ούτε αμφιβολία πως υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα ανησυχία για το μέλλον της παγκόσμιας ανάπτυξης. Παράλληλα στο εσωτερικό της χώρας και στο οικονομικό πεδίο συγκεκριμένα υπάρχει ήδη το μούδιασμα από την «προετοιμασία» των κομμάτων για τις εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου. Φυσικά και ο επιχειρηματικός κόσμος έχει κατεβάσει για λίγο τους ρυθμούς στις δραστηριότητες περιμένοντας το αποτέλεσμα της κάλπης για το ευρωκοινοβούλιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αφού θα αποτελέσουν την πιο σαφή δημοσκόπηση για τις βουλευτικές εκλογές που έπονται.

Το πρόβλημα της αλληλοεπικάλυψης των παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν τη διάθεση φυγής από το ρίσκο παίρνει μεγάλες διαστάσεις και καθιστά το έργο των αναλυτών της αγοράς δύσκολο ως προς τον προσδιορισμό των βασικών αιτίων για το ξεπούλημα. Δυσκολευτήκαμε λοιπόν χθες, όταν τα ερωτήματα από φίλους και γνωστούς που επενδύουν μόνοι τους σε μετοχικές αξίες, ήταν σχετικά με το γιατί πέφτουν τόσο γρήγορα οι τιμές των δημοφιλών blue chip.

Φταίει ο Τραμπ, φταίει η διαμάχη για την κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο, φταίει η ένταση λόγω προεκλογικής περιόδου; Ήταν πάνω από δέκα οι «εξηγήσεις» για το φαινόμενο. Το συμπέρασμα είναι πως οι ιδιώτες επενδυτές βρίσκονται σε σύγχυση. Συνεπώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, αν αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στις συναλλαγές. Κάποιοι άλλοι εστιάζουν στην ποιότητα των ισχυρών χεριών της αγοράς αυτή τη χρονιά. Θεωρούν ότι οι «αγοραστές» και οι «πωλητές» είναι δυο ξεχωριστά, μη επικοινωνούντα στρατόπεδα. Κάτι σαν διελκυστίνδα που οι μεν πιέζουν οι άλλοι στηρίζουν και ωθούν ψηλότερα. Αλλάζει το πλήθος κάθε ομάδας, αλλά μεταξύ τους… δεν ανακατεύονται.

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ χθες το πρωί ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η αναζήτηση της εκδήλωσης των αγοραστικών αντανακλαστικών στην περιοχή των 740 μονάδων συνιστά ζητούμενο στη σημερινή συνεδρίαση, χωρίς ωστόσο να εκτιμάται ως ‘εύκολη υπόθεση’, με δεδομένη την τραυματισμένη επενδυτική ψυχολογία. Η ανυνδρία ειδήσεων στο εσωτερικό, στρέφει το ενδιαφέρον στην εξέλιξη των Σινοαμερικανικών συνομιλιών, για τους δασμούς».

Η Euroxx Sec εκτιμούσε: «Με ένταση των εμπορικών ανησυχιών στις Αγορές του εξωτερικού και την εγχώρια πολιτική ατμόσφαιρα, πιστεύουμε πως οι Ελληνικές μετοχές θα εμφανίσουν υψηλή μεταβλητότητα και η πίεση πιθανότατα θα συνεχιστεί».

Η Beta Sec τόνιζε: «Η μεταβλητότητα στις Διεθνείς Αγορές, σε συνδυασμό με την αναζωπύρωση των ανησυχιών αναφορικά με τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας και το προεκλογικό πακέτο παροχών της Κυβέρνησης, θα ανοίξουν το δρόμο για μία συνεδρίαση μεταβλητότητας επηρεάζοντας αρνητικά τη σημερινή συνεδρίαση».

Η δυναμική τελικά επιβεβαίωσε τις πρωινές εκτιμήσεις αφού ήταν όμοια με της προηγούμενης πτωτικής συνόδου με μόνη διαφορά το τελευταίο ημίωρο. Προχθές για να εμφανιστεί το κατώτερο «χρειάστηκαν» οι δημοπρασίες. Ενώ χθες, δόθηκε ένα περιθώριο (από τις 16:36 που σημειώθηκε το κατώτερο στις 723 μονάδες) ως τις 17:00, για αν αντιδράσουν οι τιμές των τραπεζικών μετοχών κύρια. Δεν θα το λέγαμε μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά αποτελεί μια χαραμάδα θετικών προσδοκιών για σήμερα, αν και οι βασικοί δείκτες της Wall Street συνέχισαν την πλεύση τους στην κόκκινη θάλασσα.

Προβληματίζει η σταθερότητα του ανοδικού βηματισμού της απόδοσης των 10ετών ομολόγων. Ενώ αποτιμά η Moody΄ς θετικά την έγκριση για πρόωρη αποπληρωμή, περίπου, του 40% των συνολικών εκκρεμών υποχρεώσεών της, προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ μειώνει τις δαπάνες των τόκων της Ελλάδας και επιμηκύνει το μέσο προφίλ της ωρίμανσης του χρέους, δύο στοιχεία που είναι πιστωτικά θετικά. Αφού με την πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ, η Ελλάδα αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 150 εκατ. ευρώ, ή κοντά στο 0,1% του ΑΕΠ και 2,4% επί των δαπανών της για την αποπληρωμή επιτοκίων. Η Ελλάδα θα χρειαστεί ακόμα να αποπληρώσει 1,3 - 2 δισ. ευρώ στο ΔΝΤ, κατά την περίοδο 2021 - 2023 και 284 εκατ. ευρώ το 2024.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Τα χρηματιστήρια στη Νέα Υόρκη ξεκίνησαν με σημαντικές απώλειες αλλά περιορίστηκαν αισθητά οι πιέσεις, μετά τη δήλωση Τραμπ ότι έλαβε μία «υπέροχη επιστολή» από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Επιπλέον ανέφερε ότι παραμένει εφικτή μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα εντός της εβδομάδας.

Έτσι στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε -0,54% ή 139 μονάδες στις 25.828,36 ο S&P εμφάνισε πτώση -0,3% στις 2.870,72 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά -0,41% στις 7.910,59 μονάδες.

Στην έναρξη της συνεδρίασης δείκτης ο Dow Jones είχε φτάσει να χάνει έως 450 μονάδες. Σε αυτόν, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Chevron (+3,1%) και Dow Inc. (+0,7%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Intel (-5,3%) και 3M (-2%).

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα στο Εμπόριο Αγαθών με την Κίνα υποχώρησε κατά 16,2%, στα $20,7 δις. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2014. Το συνολικό εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε κατά 1,5%, στα $50 δις. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς σημείωσε πτώση δύο μονάδων βάσης στο 2,45%.

ΕΥΡΩΠΗ

Παραμένουν στο προσκήνιο οι ανησυχίες ενός πιθανού εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας σύμφωνα με τις αντιδράσεις των επενδυτών χθες.

Ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υπογράψει τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν -η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία αλλά και η ΕΕ- απέρριψαν «το τελεσίγραφο» του Ιράν, το οποίο τους έδιδε διορία 60 ημερών προτού παραιτηθεί και από άλλες δεσμεύσεις του βάσει της συμφωνίας.

Στη Μεγάλη Βρετανία, μετά από τρεις ήττες στη Βουλή των Κοινοτήτων, η Τερέζα Μέι θα προσπαθήσει η Τερέζα Μέι να περάσει τη συμφωνία αποχώρησης από την ΕΕ στο κοινοβούλιο της Βρετανίας και μάλιστα πριν από τις ευρωεκλογές. Έχει εξασφαλίσει τη στήριξη της αντιπολίτευσης των Εργατικών, για να εγκριθεί η συμφωνία.

Ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε -1,65%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση -0,87%, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα -1,69% και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες -1,93%.

Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε χαμηλότερα -1,43% και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε πτώση -1,82%.

ΧΑ

Η αναζήτηση πυθμένα λόγω διεθνούς ξεπουλήματος συνεχίστηκε

Στην προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών πτωτική πορεία, με τον μέσο όρο μόνιμα κάτω από το κλείσιμο της Τετάρτης. Από τις 10:30 ο ΓΔ, με τιμή ανοίγματος στις 741,74 που αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 1,27 μονάδων έγραψε επίσης το μέγιστο μέρας στις 741,74 από 757,05 την προηγούμενη σύνοδο. Άρα από την έναρξη επιβλήθηκε πτωτική πορεία και με κλιμάκωση των πιέσεων αναζητήθηκε το ελάχιστο μέρας. Εμφανίστηκε 24 λεπτά πριν τις δημοπρασίες, στις 16:36, και ήταν οι 723,35 από 743,01 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο.

Σε αρκετά μεγάλο διάστημα, από τις 14:11 ως τις 15:35, εμφάνισε πλάγια πορεία ανάμεσα στις 728 ως τις 730 μονάδες. Αλλά λίγο πριν από τις δημοπρασίες, σαν κατάληξη μιας μελετημένης μάχης από την πλευρά των αισιόδοξων για το δεύτερο μέρος, κινήθηκε πλάγια σε ζώνη τιμών αρκετά πιο χαμηλά μεταξύ των 723 και 725 που ήταν κατάλληλο για να ορίσει η αγορά της Αθήνας την κατώτερη τιμή του ΓΔ από την πρωταπριλιά ως σήμερα.

Στο δεύτερο μέρος οι δείκτες κινήθηκαν ενίοτε από τους θεσμικούς πλάγια, αλλά μέσα σε αρνητικό πεδίο, ενώ φάνηκε πως τους δινόταν κίνηση σε στενή διακύμανση σε ζώνη τιμών που σταδιακά χαμήλωνε. Συνεπώς, κυριάρχησε η προσφορά απέναντι στη ζήτηση σε ένα κρίσιμο διάστημα καθώς δεν σημειώθηκε κατώτερο μέρας στο μέσο της συνόδου, όπως στις δυο πρώτες συνεδρίες αυτή τη βδομάδα, αλλά προς το τέλος. Επιτρέποντας να προκαλέσει η επίτευξή του, ανοδική αντίδραση για μικρό χρονικό διάστημα.

Έγινε σαφές πως το ελάχιστο της μέρας, ήταν πολύ χαμηλότερα από το μίνιμουμ της περασμένης συνόδου και αρκετά ψηλότερα (123,23 μονάδες) έναντι του κατώτερου του τρέχοντος έτους (600,12). Στις δημοπρασίες, με την ισορροπία της ζήτησης έναντι της προσφοράς, τον έκλεισαν 14,39 μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο.

Τη σύνοδο σφράγισε κατώτερο, σε σχέση με την προηγούμενη, συναλλακτικό ενδιαφέρον, με συναλλαγές σε πακέτα που απόκτησαν τζίρο 3,634 εκατ. ευρώ (για ΕΤΕ και ΕΕΕ). Η δε εμφάνιση απωλειών στα 4 Τραπεζικά blue chip, πιθανά να είχε κάποια σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς, που εμφάνισαν μεγάλη διακύμανση της απόδοσης τους (10 έναντι 10 μονάδων). Αλλά με μεταβολή 9 μονάδων βάσης, η απόδοση από το 3,44% κατέληξε στο 3,54%.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 728,62 μονάδες, ήταν 5,27 μονάδες πάνω από το ελάχιστο του και 13,12 κάτω από το ανώτερο της ημερήσιας διακύμανσής του. Ήταν σύνοδος με μεγαλύτερο (18,39 από 14,63 μονάδες) εύρος διακύμανσης και το αποτέλεσμα της ήταν πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 51,907 από 52,666 από 53,514 από 53,271 από 54,404 δις ευρώ. Ένα blue chip δεν υπέκυψε εντέλει στις πιέσεις ήταν η ΑΔΜΗΕ +0,12% ενώ 24 έκλεισαν με καθοδική μεταβολή.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-2,92% από -4,03%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο-1,85% από -4,32%, την ΕΤΕ στο -1,05% από -1,55%, ΕΥΡΩΒ -3,97% από -4,26% και την ΠΕΙΡ στο -8,34% από -7,60%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή -0,95% από -1,61%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (1 από 1) blue chip έναντι των καθοδικών (24 από 23) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,94% και έφθασε στις 728,62 από 743,01 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1897,09 από 1928,13 με μεταβολή -1,61%. Οι δημοπρασίες δεν άλλαξαν αισθητά την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, και το κλείσιμο έγινε πιο κοντά στο κατώτερο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 53,447 από 62,096 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 3,634 από 9,720 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν 46,992 από 49,674 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,101 από 1,239 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 13 από 25, των καθοδικών 85 από 80 και 26 από 15 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση – παράγωγα

Τα δυσοίωνα στοιχήματα για τον 25άρη αυξήθηκαν

Στην προτελευταία σύνοδο της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στον δείκτη των παραγώγων καθοδική δυναμική. Το άνοιγμα στις 1925,41 μονάδες αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 2,72 μονάδων και στις 10:31 ήρθε το μέγιστο στις 1925,47. Το ελάχιστο ορίστηκε στις 16:36 και ήταν οι 1885,53 μονάδες. Το κλείσιμο στις 1897,09 αντιστοιχούσε σε μεταβολή -1,61%. Ο τζίρος ανήλθε στα 18,149 από 13,716 εκατ. ευρώ την Τετάρτη.

Στα ΣΜΕ του 25άρη λήξης Μαΐου υπήρξε όγκος 1809 συμβολαίων, με ανώτερο τις 1925,00, κατώτερο τις 1885,00 και τελευταίες πράξεις στις 1900,50 μονάδες. Διακινήθηκαν επίσης 159 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με ανώτερο τις 1887,00 και κατώτερο τις 1882,00, με τελευταίες πράξεις στις 1887,00 μονάδες. Εμφανίστηκε ενδιαφέρον για ΣΜΕ λήξης Ιουλίου με όγκο 3 συμβόλαια. Οι ανοικτές θέσεις για την σειρά Μαΐου έγιναν 7294, για τη σειρά Ιουνίου 270 και 8 ΣΜΕ λήξης Ιουλίου.

Στα calls λήξης Μαΐου ο όγκος ήταν 81 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1875 ως τις 1950 μονάδες Για την επόμενη σειρά διακινήθηκαν 84 για τιμή εξάσκησης από τις 1900 ως τις 2050 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Μαΐου ο όγκος ήταν 98 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1875 ως τις 2000 μονάδες. Για την επόμενη σειρά διακινήθηκαν 91 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1900 ως τις 1975 μονάδες.

Η αγοραία συναίνεση θεωρεί ότι ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, έχασε όχι μόνο την στήριξη στις 1908 – 1906 μονάδες, αλλά και το ψυχολογικό όριο στις 1900 μονάδες. Επόμενη στήριξη προσδιορίζεται στις 1861 μονάδες. Παραμένει ανοιχτό το “gap” στις 1986 – 1998 μονάδες και το ημερήσιο “stop short” στις 2020. Σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης, έχει δυσκολέψει σημαντικότατα η υπέρβαση των 2000 – 2020 μονάδων, με ενδιάμεση αντίσταση στις 1940 – 1950 μονάδες.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν πέρασαν σε θετικό πεδίο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΓΡΙΒ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ και ΤΕΝΕΡΓ. Ενώ μέσω των δημοπρασιών για τις τιμές κλεισίματος, στο κατώτερο μέρας έκλεισαν ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ και ΤΙΤΚ.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Λουκάς Παπαϊωάννου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Ο Μάιος ανέκαθεν προξενούσε φόβο & ανησυχία στις Αγορές, στους Ναυτικούς και τους Αγρότες. Έτσι όλοι οι traders την πρώτη φράση που μαθαίνουν είναι ‘Sell in May and go away’. Αντίστοιχα στους Νησιώτες μας είναι γνωστή η ναυτική παροιμία «Του καλού του Ναύτη η Γυναίκα, Μάη μήνα χήρεψε». Όμως παρά τα στερεότυπα και τις δοξασίες, η εξελισσόμενη έντονη πτωτική κίνηση των 2 τελευταίων ημερών, εδράζεται σε συγκεκριμένους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες.

Ο βασικότερος εξωτερικός παράγοντας Παγκόσμιας αστάθειας, είναι η συνεχιζόμενη εμπορική διαμάχη ΗΠΑ – Κίνας, που αναζωπυρώνεται τόσο από τις δηλώσεις του Προέδρου Trump για επιβολή νέων δασμών, όσο και από τους Κινέζους, που ανταπαντούν ότι είναι έτοιμοι για τυχόν αντίμετρα, με την αυριανή μέρα να αποτελεί καταλυτική ημερομηνία για το τι μέλλει γενέσθαι.

Όμως οι εστίες αστάθειας που “σιγοκαίουν”, περιμένοντας τον κατάλληλο χρόνο “αναζωπύρωσης” είναι περισσότερες από μία, όπως:

Οι Ευρωεκλογές, η πιθανή ενίσχυση των Εθνικιστικών κομμάτων & η κόντρα με την Ιταλία.

To “Brexit” και η αέναη παράτασή του, με αποκορύφωμα την συμμετοχή του Η.Β. στις Ευρωεκλογές.

Η Βόρεια Κορέα & το Ιράν που ανά τακτά χρονικά διαστήματα επανέρχονται με τα πυρηνικά προγράμματά τους.

Η οικονομική και όχι μόνο κρίση στην Τουρκία, που μπορεί να αποτελέσει την νέα “Αχίλλειο πτέρνα” των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, με την τεράστια έκθεσή τους σε Τουρκικό εταιρικό χρέος.

Οι κυριότεροι εσωτερικοί παράγοντες αστάθειας είναι:

Η ανακοινωμένη παροχολογία της Κυβέρνησης (κυρίως για το 2019) και η επίδρασή της στα μεγέθη του ψηφισμένου προϋπολογισμού, που δημιουργεί συγκρατημένη ανησυχία στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς (τουλάχιστον μέχρι της Ευρωεκλογές).

Ποιο έντονη ανησυχία παρουσιάζει το ΔΝΤ & οι Διεθνείς Επενδυτές, δείχνοντας την αποδοκιμασία τους κυρίως για τον χρόνο & τον τρόπο ανακοίνωσης των μέτρων.

Το πολιτικό σκηνικό συνεχίζει να παραμένει ασταθές, ευμετάβλητο και πολωτικό, ενώ όλοι αναμένουν το εύρος της διαφοράς που θα διαμορφωθεί στις επικείμενες εκλογές του Μαΐου και θα καθορίσει και τις επόμενες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

Η γεωπολιτική ένταση που δημιουργεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο με άμεσους εμπλεκόμενους την Ελλάδα & την Κύπρο.

Τα δημοσιευμένα μακροοικονομικά στοιχεία που συνεχίζουν να δημιουργούν αντικρουόμενη εικόνα για την ελληνική οικονομία.

Έτσι η απόδοση της 5ετους έκδοσης ανέβηκε το 2ημερο κατά 8% φθάνοντας το 2,46%, ενώ η 10ετης έκδοση ανήλθε στο 3,52%, μεταθέτοντας για αργότερα την προγραμματισμένη 7ετη έκδοση.

Οι 2 από τις 4 συστημικές Τράπεζες (ΠΕΙΡ & ΑΛΦΑ) επέστρεψαν κάτω από την σημαντική τεχνική στήριξη του εκθετικού ΚΜΟ των 200 και αναμένουμε να δούμε που θα ολοκληρωθεί η τεχνικού χαρακτήρα διόρθωσή τους. Στον αντίποδα ΕΤΕ & ΕΥΡΩΒ, παρά την διόρθωσή τους, παραμένουν πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών (1,7480 ΕΤΕ), (0,6550 ΕΥΡΩΒ). Επισημαίνουμε ότι οι βασικές πωλητικές θέσεις των Ξένων χαρτοφυλακίων παραμένουν αμείωτες, ή αυξάνουν (πχ ΕΤΕ).

Ο Γενικός Δείκτης, διέσπασε καθοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ 50 ημερών (732,20), με τα επόμενα επίπεδα στηρίξεων να εντοπίζονται στην ζώνη τιμών 710 - 700 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200 701,68). Σε πιθανή ανοδική αντίδραση οι αντιστάσεις εντοπίζονται στις 730, 744 & 760 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 25).

Αντίστοιχα και ο FTSE25 διέσπασε καθοδικά τον εκθετικό ΚΜΟ 50 ημερών(1900). Η έγκυρη διάσπασή του, θα δημιουργήσει συνθήκες για συνέχιση της καθοδικής κίνησης, με επόμενους στόχους να εντοπίζονται στις 1857, 1836 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) & 1790 μονάδες. Πιθανή τεχνική αντίδραση θα έχει να αντιμετωπίσει τις 1913, 1970 & 2010 μονάδες ως επίπεδα αντίστασης.

Συμπερασματικά η διόρθωση, για την οποία εγκαίρως είχαμε προειδοποιήσει ήρθε. Επειδή συνεχίζουμε να παραμένουμε μεσοπρόθεσμα, συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την Ελληνική Αγορά, επικεντρωνόμαστε στην εύρεση κατάλληλων σημείων εισόδου στην διορθωτική κίνηση, στοχεύοντας σε μετοχές με διαχρονικά καλά οικονομικά στοιχεία, υψηλές μερισματικές αποδόσεις & εξωστρέφεια.

Προστατεύουμε τις κερδοφόρες θέσεις μας, διαμορφώνοντας προσχεδιασμένες στρατηγικές κυλιόμενων “profit taken”, σε συνεργασία με τους Επενδυτικούς μας Συμβούλους.

Συνεχίζουμε να εκτιμούμε ότι ο Μάιος, λόγω ειδικών συνθηκών (εσωτερικών & εξωτερικών) & υψηλής μεταβλητότητας, χρήζει αυξημένης προσοχής, δίνοντας την δυνατότητα για επανατοποθετήσεις (χωρίς βιασύνη), σε χαμηλότερα επίπεδα, ή trading για τους ποιο τολμηρούς.

Σήμερα

Οι μετοχές της Ασίας ανέβηκαν από τα χαμηλά δύο μηνών σήμερα Παρασκευή, μερικές ώρες πριν από την κίνηση της κυβέρνησης Trump για την αύξηση των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν να δουν αν οι διαπραγματευτές μπορούν να διασώσουν μια συμφωνία και να αποφύγουν μια απότομη κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε λάβει ένα "ωραίο γράμμα" από τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να αναστείλει το σχέδιο αύξησης των τιμολογίων σε κινεζικά αγαθά ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο 25% από 10% στις 12:01 ώρα ΗΠΑ.

Αυτό προκάλεσε κάποια βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη για τις μετοχές στις αρχές των ασιατικών συναλλαγών, αν και οι επενδυτές παρέμειναν προσεκτικοί.

Οι κορυφαίοι εμπορικοί διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Κίνας ολοκλήρωσαν την πρώτη εκ των δύο ημερών συνομιλιών την Πέμπτη για τη διάσωση της συμφωνίας που βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση και ο Λευκός Οίκος είπε ότι αξιωματούχοι θα συνεχίσουν τις συζητήσεις την Παρασκευή το πρωί.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,1%, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των κινεζικών μετοχών. Ο σύνθετος Δείκτης του χρηματιστηρίου της Σαγκάης αυξήθηκε κατά 3,1% και προς το τέλος κράτησε κέρδη +2,75%

Ο Nikkei της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,7% αλλά στη συνέχεια εμφάνισε πτώση -0,21%, ενώ τα συμβόλαια e-mini για το αμερικανικό S & P500 αυξήθηκαν κατά 0,3% στο πρώτο μέρος στα ασιατικά χρηματιστήρια αλλά στη συνέχεια γύρισαν στο -0,49%.

Ωστόσο, ορισμένοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μιας νέας κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου. Η Κίνα έχει υποσχεθεί να αντιδράσει εάν οι Η.Π.Α. αυξήσουν τους δασμούς.