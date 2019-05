Market Beat: Δύσκολες συναλλακτικά ώρες στο κρισιμότερο διεθνώς διήμερο του 2019

Του Κώστα Ιωαννίδη

Αν σήμερα ο ΓΔ σταματήσει, στη χειρότερη περίπτωση, στις 738 μονάδες και αντιδράσει ανοδικά, η χθεσινή σύνοδος θα αποδειχθεί έκφραση επενδυτικής απληστίας, που γέννησε και δικαίωσε η πεποίθηση ότι οι συναλλασσόμενοι επηρεάζονται από την στατιστική. Μετά τις 750 μονάδες χονδρικά, αποτελεί στήριξη, βάσει των συναλλαγών στις τρεις πρώτες συνεδριάσεις του Απριλίου, η ζώνη μεταξύ 739,65 και 742,88 μονάδων δηλαδή οι 740 μονάδες.

Οι επενδυτές στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά βρίσκονται σε μέγιστη επιφυλακή. Περιμένουν να διαπιστώσουν εάν ο Κινέζος αντιπρόεδρος Liu He μπορεί να διασώσει μια εμπορική συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δύο ημερών στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή. Διότι οι αρμόδιοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι το Πεκίνο είχε επιστρέψει σε προηγούμενες μη αποδεκτές για αυτούς θέσεις του. Τα πράγματα για τους διαχειριστές είναι μάλλον καθαρότερα από την εικόνα που έχουν οι ιδιώτες επενδυτές, καθώς αξιολογούν το fair value των μετοχών με διαφορετική αντίληψη για το ποιες είναι οι βάσεις της επενδυτικής βιομηχανίας.

Τα ασιατικά χρηματιστήρια διεύρυναν αρχικά τις απώλειες στις συναλλαγές μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, σε ένα συλλαλητήριο υποστηρικτών του, ότι η Κίνα «έσπασε τη συμφωνία» και θα το πληρώσει.

Η άνοδος στο 2019 είχε ως προωθητικά καύσιμα στοιχεία σχετικά με την εξασθένιση του κινδύνου που συνεπαγόταν μια έκρηξη στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Αυτές παρεμπιπτόντως έχουν επίσης τους περισσότερους εμπορικούς εταίρους στον κόσμο. Οι μετοχές ανέβαιναν, γιατί ο κίνδυνος της επιβράδυνσης στην παγκόσμια ανάπτυξη από ένα καθεστώς δασμολογήσεων στα προϊόντα του ενός από τον άλλο αδυνάτιζε, μετά τη συμφωνία πέρυσι το Δεκέμβρη για ανακωχή και επίτευξη συμφωνίας ως την άνοιξη φέτος.

Τώρα, θα επιχειρήσουν ξανά μια ενσωμάτωση, στις τιμές των μετοχικών αξιών, αυτού του κινδύνου. Μια διαδικασία που γίνεται με κοινή συναίνεση σε όλα τα χρηματιστήρια του πλανήτη, δεν μπορεί εύκολα να πάρει τη μορφή «πανικόβλητων» διαχειριστικών ενεργειών. Αυτό καταλαβαίνει ο οιοσδήποτε, αν αποφασίσει να παρατηρήσει τα ημερήσια διαγράμματα των βασικών δεικτών στην Ευρώπη. Περιλαμβάνουν πλάγια νευρική κίνηση στην έναρξη. Ακολουθεί ένα τίναγμα για αναζήτηση του επιπέδου πέραν του οποίου οι ρευστοποιήσεις εντείνονται. Βλέπε μέγιστο μέρας, στην πρώτη ώρα, με σαφή αναζήτηση του πιθανού πυθμένα αμέσως μετά. Κατόπιν ακολουθεί πλάγια κίνηση λίγο ψηλότερα από το ελάχιστο, ως την ώρα που θα ανοίξουν οι αγορές στις ΗΠΑ.

Στη χθεσινή όμως σύνοδο, η προσπάθεια των θεσμικών ήταν να διατηρηθεί ο μέσος όρος πάνω από το επίπεδο των 750 μονάδων. Αφού είναι το κάτω όριο μιας ζώνης τιμών που δεν αλλάζει τις δυνατότητες ανόδου της μεσοπρόθεσμης τάσης. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα κρινόταν από την εξέλιξη, μετά το ξεκίνημα στη Wall Street. Τα υπόλοιπα, που πιθανά να μετρούσαν για τις επενδυτικές επιλογές, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν… απλώς οδοντόκρεμες. Γιατί οι αμερικάνικες αγορές κινήθηκαν τις πρώτες ώρες ανοδικά και παρέσυραν και τους δείκτες των χρηματιστηρίων στην Ευρώπη, εκτός των Αθηνών. Εδώ, οι πιέσεις στα τραπεζικά blue chip μεγάλωσαν και το ίδιο συνέβη στις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς που σκαρφάλωσαν 9 μονάδες βάσης, μετά από πολλές συνόδους με πολύ μικρότερες μεταβολές.

Αν συνεχιστούν οι πιέσεις, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ανοδικά πιθανά οι Θεσμοί άφησαν… υπονοούμενα, που έφθασαν στα αυτιά των Θεσμικών ή, η εικόνα της Βουλής χθες και της Ανατολικής Μεσογείου έδωσε ώθηση στην πιθανότητα αύξησης της πολιτικής αστάθειας.

Με συμμετοχές από Διεθνή Funds, Διαχειριστές και Αναλυτές ξεκινούν σήμερα, 9 Μαΐου, τις εργασίες του 2ου ATHEX Mid-Cap Conference, με τη συμμετοχή 15 εισηγμένων εταιρειών με σχετικά χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Παρά τη δήλωση της Σάρα Σάντερς, εκπρόσωπου του Λευκού Οίκου, για ενδείξεις ότι «το Πεκίνο ενδιαφέρεται να καταλήξει σε εμπορική συμφωνία» με τις ΗΠΑ, ζαλισμένοι από διλλήματα εμφανίστηκαν οι επενδυτές στη Wall Street.

Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε μόλις 0,01% ή 2 μονάδες στις 25.967,33 ο S&P σημείωσε πτώση 0,16% στις 2.879,42 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 0,26% στις 7.943,32 μονάδες.

Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των United Technologies (+1,2%) και Walgreens Boots (+1,1%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Intel (-2,5%) και Caterpillar (-1,4%).

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ είχε γράψει στο Twitter, η «Κίνα μόλις μας ενημέρωσε ότι έρχονται (ο αντιπρόεδρος) στις ΗΠΑ για να κλείσουν συμφωνία». Προβληματισμό προκάλεσε ωστόσο η προειδοποίηση του Πεκίνου ότι θα προχωρήσει σε αντίμετρα αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε αύξηση δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων την Παρασκευή.

Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου σημείωσε άνοδο 1,2% στα 62,12 δολάρια ανά βαρέλι. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς σημείωσε άνοδο δύο μονάδων βάσης στο 2,48%.

ΕΥΡΩΠΗ

Στήριγμα στην άνοδο των γερμανικών μετοχών για την Ευρώπη, παρά τις αρχικές απώλειες, την ώρα που το τοπίο όσον αφορά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παραμένει θολό.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX έκλεισε ενισχυμένος 0,72%, χάρη στα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα από εταιρείες όπως η Siemens, αλλά και μετά την ανακοίνωση θετικών στοιχείων για τη βιομηχανική παραγωγή.

Στις αγορές μετοχών, ο δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,15% στις 382,32 μονάδες, καταφέρνοντας να απομακρυνθεί από το χαμηλό τεσσάρων εβδομάδων. ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 0,15% στις 7.271,00 μονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,72% στις 12.179,93 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,4% στις 5.417,59 μονάδες.

Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε οριακά χαμηλότερα 0,09% στις 9.227,00 μονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε πτώση 0,07% στις 21.203,86 μονάδες.

Τα βλέμματα των επενδυτών είναι στραμμένα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης, Λιού Χε, μεταβαίνει αύριο στην Ουάσιγκτον για εμπορικές συνομιλίες, σε μια προσπάθεια να αποφύγει την αύξηση τνω δασμών που έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ. Η μετοχή της Siemens ξεχώρισε, με άλμα 5%, αφότου ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενομένου κέρδου στο δεύτερο τρίμηνο χρήσης.

ΧΑ

Η υποχώρηση από τις 750 μονάδες, μεγάλωσε το καθοδικό βήμα (-2,10%)

Στη τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών πτωτική πορεία, με τον μέσο όρο μόνιμα κάτω από το κλείσιμο της Τρίτης. Από τις 10:30 ο ΓΔ, με τιμή ανοίγματος στις 757,05 που αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 1,92 μονάδων είχαμε επίσης το μέγιστο μέρας στις 757,05 από 765,85 την προηγούμενη σύνοδο. Άρα από την έναρξη επιβλήθηκε πτωτική πορεία και με κλιμάκωση των πιέσεων αναζητήθηκε το ελάχιστο μέρας. Έφθασε στις δημοπρασίες και ήταν οι 743,01 από 755,87 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο στις 17:10.

Σε αρκετά μεγάλο διάστημα, από τις 12:11 ως τις 15:32, εμφάνισε πλάγια πορεία ανάμεσα στις 749,3 ως τις 751,3 μονάδες αλλά αρκετά πριν από τις δημοπρασίες σαν κατάληξη μιας μελετημένης μάχης από την πλευρά των αισιόδοξων για το δεύτερο μέρος κινήθηκε πλάγια σε ζώνη τιμών αρκετά πιο χαμηλά μεταξύ των 746 και 747,5 που ήταν κατάλληλο για να ξεχωρίσει η αγορά της Αθήνας ως η χειρότερη μεταξύ των χρηματιστηρίων του ευρώ.

Στο δεύτερο μέρος οι δείκτες κινήθηκαν από τους θεσμικούς πλάγια, αλλά μέσα σε αρνητικό πεδίο, ενώ φάνηκε πως του δινόταν κίνηση σε στενή διακύμανση σε ζώνη τιμών που σταδιακά χαμήλωνε. Συνεπώς, κυριάρχησε η προσφορά απέναντι στη ζήτηση σε ένα κρίσιμο διάστημα αφότου δεν σημειώθηκε κατώτερο μέρας στο μέσο της συνόδου όπως συνήθως αυτή τη βδομάδα αλλά στο τέλος. Απαγορεύοντας να προκαλέσει η επίτευξή του, ανοδική αντίδραση.

Έγινε σαφές πως το ελάχιστο της μέρας, ήταν πολύ χαμηλότερα από το μίνιμουμ της περασμένης συνόδου και αρκετά ψηλότερα (142,89 μονάδες) έναντι του κατώτερου του τρέχοντος έτους (600,12). Στις δημοπρασίες, με την ισορροπία της ζήτησης έναντι της προσφοράς, τον έκλεισαν 15,96 μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο.

Τη σύνοδο σφράγισε ανώτερο, σε σχέση με την προηγούμενη, συναλλακτικό ενδιαφέρον, με συναλλαγές σε πακέτα που απόκτησαν τζίρο 9,720 εκατ. ευρώ (για ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ και ΟΤΕ). Η δε εμφάνιση απωλειών στα 4 Τραπεζικά blue chip, πιθανά να είχε κάποια σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς, που εμφάνισαν μεγάλη διακύμανση της απόδοσης τους (10 έναντι 2 μονάδων). Αλλά με μεταβολή 9 μονάδων βάσης, η απόδοση από το 3,35% κατέληξε στο 3,44%.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 743,01 μονάδες, ήταν 0,0 μονάδες πάνω από το ελάχιστο του και 14,63 κάτω από το ανώτερο της ημερήσιας διακύμανσής του. Ήταν σύνοδος με μεγαλύτερο (14,63 από 9,98 μονάδες) εύρος διακύμανσης και το αποτέλεσμα της ήταν πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 52,666 από 53,514 από 53,271 από 54,404 δις ευρώ. Ένα blue chip δεν υπέκυψε εντέλει στις πιέσεις ήταν η ΔΕΗ +2,29% ενώ 23 έκλεισαν με καθοδική μεταβολή.

Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-4,03% από +1,28% από -3,98% από +0,38%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -4,32% από +0,62% από -4,38% από -1,10%, την ΕΤΕ στο -1,55% από +1,58% από -4,04% από +1,18%, ΕΥΡΩΒ -4,26% από +2,04% από -3,22% από +0,86% και την ΠΕΙΡ στο -7,60% από +0,97% από -4,38% από +3,05%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή -1,61% από +0,89% από -3,16% από +0,36%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (1 από 18) blue chip έναντι των καθοδικών (23 από 7) και ένα τον ΟΛΠ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -2,10% και έφθασε στις 743,01 από 758,97 από 754,20 από 774,37 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1928,13 από 1966,09 από 1954,37 από 2000,40 με μεταβολή -1,93%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν αισθητά προς τα κάτω την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, και το κλείσιμο έγινε πάνω στο κατώτερο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 62,096 από 42,607 από 43,727 από 42,696 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 9,720 από 2,663 από 1,358 από 7,522 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν 49,674 από 37,051 από 39,587 από 32,894 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,239 από 1,100 από 1,218 από 1,026 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 25 από 56 από 15 από 48, των καθοδικών 80 από 40 από 84 από 50 και 15 από 26 από 21 από 26 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση – παράγωγα

Επιστροφή στην κυριαρχία των short στοιχημάτων

Στη τρίτη σύνοδο της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στον δείκτη των παραγώγων καθοδική δυναμική. Το άνοιγμα στις 1962,92 μονάδες αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 3,17 μονάδων και στις 10:31 ήρθε το μέγιστο μέρας στις 1964,04. Το ελάχιστο ορίστηκε μια φορά στις 17:10 και ήταν οι 1928,13. Με τιμή στις 17:00 τις 1931,34 μονάδες, το κλείσιμο στις 1928,13 αντιστοιχούσε σε μεταβολή -1,93%. Ο τζίρος ανήλθε στα 13,716 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Μαΐου υπήρξε όγκος 1013 συμβολαίων με ανώτερο τις 1969,00, κατώτερο τις 1926,00 και τελευταίες πράξεις στις 1929,75 μονάδες. Επίσης διακινήθηκαν 108 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με ανώτερο τις 1959,75 και κατώτερο τις 1925,00 μονάδες και τελευταίες πράξεις στις 1925,00. Εμφανίστηκε ενδιαφέρον και για ΣΜΕ λήξης Ιουλίου με όγκο 6 συμβόλαια. Οι ανοικτές θέσεις για την σειρά Μαΐου έγιναν 7602 και για τη σειρά Ιουνίου 231 ενώ 6 είναι λήξης Ιουλίου. Ενώ στα calls λήξης Μαΐου ο όγκος ήταν 26 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1925 ως τις 2000 μονάδες Για την επόμενη σειρά διακινήθηκαν 4 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1950 και τις 2050 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Μαΐου ο όγκος ήταν 27 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1925 ως τις 2000 μονάδες. Για την επόμενη σειρά δεν διακινήθηκαν συμβόλαια.

Σαφέστατη επιδείνωση έφερε η χθεσινή συνεδρίαση στις τεχνικές ενδείξεις των βασικών δεικτών. Για τον δείκτη των παραγώγων, παραμένει ανοιχτό, σύμφωνα με την αγοραία συναίνεση το “χάσμα” στις 1986,8 – 1998,64 μονάδες ενώ χάθηκαν οι στηρίξεις στις 1950 και 1940 μονάδες και οι αμέσως επόμενες εντοπίζονται στις 1924, 1913 και 1908 – 1906 μονάδες.

Οι εγχώριοι αναλυτές δεν έδειξαν να είναι πολύ αισιόδοξοι χθες το πρωί παρά την άνοδο του ΓΔ κόντρα στην κάθοδο των βασικών δεικτών σε παγκόσμια κλίμακα. Ξεχωρίσαμε την αναφορά της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ: Στη σημερινή συνεδρίαση, η Επενδυτική Κοινότητα θα αξιολογήσει το περιεχόμενο των φοροελαφρύνσεων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δυνατότητα να επηρεάσουν στην αναπτυξιακή διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, με χρονοκαθυστέρηση οι δείκτες της Wall Street κινήθηκαν πτωτικά σε συνέχεια των αναφορών Trump για επιλογή ψηλών δασμών σε Κινεζικά Προϊόντα. Έτσι, αναμένεται να εκδηλωθεί νευρικότητα στις Διεθνείς Αγορές, που θα επηρεάσει και το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Η Beta Sec εκτιμούσε λιτά: Η μεταβλητότητα στις Διεθνείς Αγορές, αναμένεται να επηρεάσει τη σημερινή συνεδρίαση.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση χωρίς να έλθουν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ, ΤΙΤΚ.

Οι πιέσεις στη διάρκεια των τελικών δημοπρασιών, οδήγησε σε κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας τις ΑΛΦΑ, ΒΙΟ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΦΡΛΚ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ και ΤΙΤΚ.

Από όσα κυκλοφόρησαν στην αγορά ξεχώρισαν: α) Η υπογράμμιση της Alpha Finance πως ο OΤΕ υλοποιεί το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και πως για φέτος σκοπεύει να προχωρήσει σε αγορές 135 εκατ. ευρώ. β) Στα 9 ευρώ, από 8,5 ευρώ πριν, ανεβάζει την τιμή - στόχο για τη μετοχή της Aegean Airlines η IBG, που παράλληλα μεταβάλλει τη σύστασή της σε “neutral” από “accumulate”. γ) Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της ΕΕΕ στα 33,00, από 30,5 ευρώ δίνει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της, στην οποία διατηρεί σύσταση "neutral".

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Νικόλας Πετράκης της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ

Η επιβεβαίωση των εκτιμήσεων για εξωγενείς κλυδωνισμούς, προερχόμενους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ήλθε με τον πιο απρόσμενο τρόπο στις αρχές της εβδομάδας. Η πρόθεση του Προέδρου Donald Trump να αυξήσει τους δασμούς από 10%, σε 25% στα Κινεζικά Προϊόντα, λειτούργησε ως καταλύτης για το αναμενόμενο ‘profit taking’, μετά το ετήσιο ράλι των Διεθνών Αγορών, επιβεβαιώνοντας το ρητό “Sell in May and go away” με το …καλημέρα.

Όσον αφορά τον ΓΔ, η σημαντική αντίσταση των 785 μονάδων και η πρόβλεψη τοπικού υψηλού επιβεβαιώθηκαν, με τα πρώτα σημεία στήριξης να δοκιμάζονται σήμερα στην περιοχή των 750 μονάδων. Αν και το ανοδικό κανάλι που οδήγησε την Αγορά από τις 592 στις 785 μονάδες, φαίνεται να διασπάται πτωτικά, η σημερινή απώλεια των 750 μονάδων (απλός και εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) δίνει βραχυπρόθεσμο σήμα πώλησης στον ΓΔ, μετά από ένα διάστημα τρεισήμισι μηνών.

Ακριβώς ανάλογη και η εικόνα του δείκτη Τραπεζών (ΔΤΡ) με τον σχηματισμό ανοδικής σφήνας(Rising Wedge), που επισημάνθηκε προ δύο εβδομάδων, να έχει τεθεί σε ισχύ, ενώ συμπληρωματικά, η απώλεια των 608 μονάδων δίνει και σήμα πώλησης στο ημερήσιο γράφημα. Ο στόχος του συγκεκριμένου σχηματισμού, αν και δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα αναμέναμε μία διόρθωση της τάξεως του 10% και εν συνεχεία 20% στους Τραπεζικούς τίτλους, με σημεία αναφοράς τις 516 και 480 μονάδες του κλαδικού δείκτη (Fibonacci retracements 50% & 61,8%).

Αξίζει να τονίσουμε ότι η πτωτική κίνηση των τελευταίων ημερών, προερχόμενη από τις Αμερικανικές και Κινεζικές Αγορές, δύναται να επιδεινωθεί, ή να αναστραφεί αναλόγως τις εξελίξεις, σχετιζόμενες με τις διαπραγματεύσεις των δύο Χωρών.

Όπως και να έχει, τα τεχνικά μηνύματα από τους κύριους Αμερικανικούς δείκτες είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξα, με ότι αυτό συνεπάγεται και για την Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές κινήθηκαν προς τα χαμηλά έξι εβδομάδων σήμερα Πέμπτη, καθώς αυξήθηκαν οι εντάσεις πριν από το τελευταίο μέρος στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν έντονα την κατεύθυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Μια συμφωνία θα μπορούσε να αποτρέψει μια απότομη αύξηση των δασμών των ΗΠΑ για τα κινεζικά προϊόντα που ο Πρόεδρος Donald Trump απειλούσε να επιβάλει την Παρασκευή, για την οποία το Πεκίνο απειλούσε να αντιδράσει σε ό, τι θα θεωρήσει σημαντική κλιμάκωση του εμπόλεμου πολέμου μεταξύ των δυο χωρών.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας υποχώρησε 1,64% στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 28 Μαρτίου.

Τα χρηματιστήρια διεύρυναν νωρίτερα τις απώλειες στις ασιατικές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, σε ένα συλλαλητήριο υποστηρικτών του ότι η Κίνα «έσπασε τη συμφωνία» και θα το πληρώσει.

Οι κινεζικές μετοχές σημείωσαν περαιτέρω πτώση και ήταν οριακά ψηλότερα από τα χαμηλά 2-1 / 2-μηνών που σημειώθηκαν την Τετάρτη. Ο δείκτης Shanghai Composite υποχώρησε 1,39% και ο CSI 300 υποχώρησε 1,20%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ μειώθηκε κατά 2,08%.

Ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,93% σε χαμηλό 5 εβδομάδων, ενώ ο KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε 3,04% όταν ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας πρόσθεσε 0,4%.

Ο πρόεδρος Trump απειλεί να αυξήσει τους δασμούς και η διαφορά αποδόσεων μεταξύ των τριμηνιαίων εντόκων γραμματίων και των δεκαετών ομολόγων ΗΠΑ συρρικνώθηκε σε 3 μονάδες βάσης, σε σύγκριση με τις 15 μονάδες βάσης περίπου πριν από λίγες εβδομάδες. Η στενά παρακολουθούμενη διαφορά κατέστη αρνητική στα τέλη Μαρτίου, προκαλώντας ανησυχίες στους επενδυτές, οι οποίοι διαβάζουν την εξέλιξη ως προάγγελο μιας μελλοντικής ύφεσης.

Η απόδοση 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ ορίστηκε στο 2,46%, σημειώνοντας την Τετάρτη το χαμηλότερο επίπεδό της σε πέντε εβδομάδες, 2,426%.