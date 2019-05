Market Beat: Συνέχεια στην φυγή από το ρίσκο, χωρίς πανικό για την ώρα

Του Κώστα Ιωαννίδη

Αυτό που έμεινε από τη χθεσινή διαπραγμάτευση ήταν μια πικρή διαπίστωση σχετική με το πλήθος των μετοχών που αντιλαμβάνονται την άνοδο, αφού γίνεται συνήθως με ολίγα blue chip, ενώ στην κάθοδο οι πιέσεις αγκαλιάζουν όλο το φάσμα. Νομίζουμε ότι περισσότερο μέτρησε χθες η έκπληξη για τη σκληρότητα των πιέσεων σε όσους δεν είχαν αντιληφθεί πόσο βαριά έγινε η ατμόσφαιρα στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά.

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ είχε εστιάσει χθες το πρωί: «Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελληνικής Οικονομίας από τον Καναδικό Οίκο DBRS, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, είναι καλοδεχούμενη, με την Επενδυτική Κοινότητα να καλείται να την τιμολογήσει στη σημερινή συνεδρίαση. Θα απαιτηθεί, ωστόσο, ουσιαστική συναλλακτική αναβάθμιση, για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις υπέρβασης του ‘οχυρού’ των 780 μονάδων, για το Γ.Δ. και με προαπαιτούμενη την υποβοήθηση από τον Τραπεζικό κλάδο».

Η Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ έπεσε μέσα ως προς την πιθανότερη στήριξη: «Οι τελευταίες συνεδριάσεις, δεν έχουν αλλάξει την γενική εικόνα της Αγοράς. O ΓΔ κινείται σε ανοδικό κανάλι, με όρια, αυτή τη στιγμή, τις 755 και 782 μονάδες, δείχνει όμως την αδυναμία του και οι πρώτες μετοχές έχουν δώσει σήματα διόρθωσης. Αντίσταση έχουμε στις 787 και πρώτη σημαντική στήριξη 751 μονάδες».

Τη δύναμη των διεθνών εξελίξεων υπογράμμισαν από νωρίς οι Χρηματιστηριακή της Eurobank: «Πιστεύουμε ότι η Αγορά σήμερα θα είναι ασταθής, καθώς απουσιάζουν οι σημαντικές ειδήσεις από το εσωτερικό, ενώ και η διεθνής ψυχολογία φαίνεται νευρική». Η Beta Sec ειδοποίησε: «Η επιβαρυμένη τάση στις Διεθνείς Αγορές, αναφορικά με τον εμπορικό πόλεμο, θα επηρεάσει την κατεύθυνση της Εγχώριας Αγοράς».

Η παγκόσμια επενδυτική βιομηχανία συγκλονίστηκε από δυο Tweets του Προέδρου Τραμπ την Κυριακή και οι διαχειριστές κεφαλαίου, έτρεχαν μακριά από το ρίσκο των μετοχικών αξιών. Ο χρυσός όμως, εμφάνιζε άνοδο υπογραμμίζοντας την αναζήτηση ασφαλών επενδυτικών λιμένων. Έτσι το Παρίσι άνοιξε με πτώση -1,5%, η Φρανκφούρτη στο -1,3%, μετά από βουτιά στην Σαγκάη -5,6%, ενώ ο ΝΙΚΚΕΙ «σώθηκε» από τις αργίες των ημερών.

Στην έναρξη του ΧΑ με ένα μόνο ανοδικό blue chip (ΛΑΜΔΑ), από όσα είχαν πράξεις στο πρώτο λεπτό, και 20 πτωτικά, ο ΓΔ έχανε -1% και ήταν στις 766 μονάδες. Καμία λοιπόν έκπληξη από την εγγραφή κατώτερου… πρώτου ημίωρου στις 761,7(-1,63%) μονάδες. Γρήγορα, σε 9 λεπτά, επισκέφτηκε τιμές μέσα σε γενικά αποδεκτά επίπεδα στήριξης. Έτσι διαπιστώσανε οι ισχυροί παράγοντες μέχρι που θα έφθαναν όσοι διαχειριστές ήταν αποφασισμένοι – υποχρεωμένοι να ρευστοποιήσουν θέσεις. Τα μέσα παγκόσμιας οικονομικής ενημέρωσης προσπαθούσαν να μειώσουν τα φαινόμενα πανικού. Υπογράμμιζαν πως από το Πεκίνο δήλωσαν, ότι συνεχίζουν τις ετοιμασίες για την αποστολή των αρμόδιων διαπραγματευτών για το εμπόριο στις ΗΠΑ, αυτή τη βδομάδα. Στο ημίωρο ο τζίρος πέρασε τα 5 εκατ. ευρώ και ο μέσος όρος είχε επιστρέψει στις 766 μονάδες.

Ανοδικά blue chip ήταν στις 11:10 τα ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΕΕΕ με μεταβολή της τάξης του 0,5% και κάτω. Ενώ οι πιέσεις στα Τραπεζικά είχαν τις ΑΛΦΑ (-3%) και ΠΕΙΡ (-2,8%) στις πρώτες θέσεις των καθοδικών και τον τραπεζικό δείκτη στο -2%. Όλα μοιάζανε ρευστά και οι όγκοι των συναλλαγών υπογράμμιζαν ότι πολλά θα μπορούσαν να γίνουν προς κάθε κατεύθυνση. Αρχικά φάνηκαν υπολογίσιμοι, σε σύγκριση με την προηγούμενη σύνοδο, αλλά όχι τόσο υψηλοί ώστε να φαντάζει απαγορευτική η προσδοκία να αλλάξει εύκολα η τάση, αν αλλάξουν τα δεδομένα στο διεθνές πεδίο. Το δεύτερο ημίωρο έφερε επιπλέον τζίρο 2,5 εκατ. ευρώ (το μισό από του πρώτου) και υποχώρηση του ΓΔ στο μέσο της απόστασης μεταξύ 761,7 και 766 μονάδων. Αλλά η κίνησή του μετά τις 12:00 περιορίστηκε μεταξύ 754 και 758 μονάδων, με την ευρωζώνη στα κόκκινα. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει το… «θαύμα» του.

Οι ασιατικές μετοχές σήμερα Τρίτη 7/5 αντέδρασαν για κάποιο διάστημα ανοδικά από τα χαμηλά πέντε εβδομάδων, αλλά παρέμειναν εύθραυστες μετά τις πρόσφατες απειλές του προέδρου Trump για αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ κινεζικά προϊόντα που συγκλόνισαν τις χρηματοπιστωτικές αγορές και εκτίναξαν τις ανησυχίες ότι οι εμπορικές συνομιλίες ενδέχεται να εκτροχιαστούν.

Ο ευρύτερος δείκτης των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά +0,5%, καταργώντας τις αρχικές του απώλειες. Βούτηξε -2% τη Δευτέρα μετά την απροσδόκητη ανάκαμψη της πίεσης στο Πεκίνο στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο στην εξέλιξη του δεύτερου μέρους καταφέρνει να κρατήσει οριακά κέρδη.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Ιδού οι αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου στο Twitter την Κυριακή:

«Επί 10 μήνες, η Κίνα πληρώνει δασμούς στις ΗΠΑ ύψους 25% σε είδη υψηλής τεχνολογίας αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και (δασμούς) 10% σε άλλα είδη αξίας 200 δις δολαρίων».

«Το 10% θα ανέβει στο 25% την Παρασκευή. Άλλα προϊόντα, αξίας 325 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που μας στέλνει η Κίνα, παραμένουν αδασμολόγητα, αλλά σύντομα θα δασμολογηθούν, με 25%».

Στη Wall Street, τα παραπάνω λειτούργησαν καταλυτικά και o Dow Jones υποχώρησε -0,25% ή 67 μονάδες στις 26.438,48, ο S&P σημείωσε πτώση 0,45% στις 2.932,47 μονάδες ενώ ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα 0,5% στις 8.123,29 μονάδες.

Σημειώνεται ότι στην έναρξη της συνεδρίασης ο βιομηχανικός δείκτης είχε φτάσει να χάνει έως 472 μονάδες και ο Nasdaq να υποχωρεί -2,2%.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς σημείωσε πτώση τριών μονάδων βάσης στο 2,49%.

ΕΥΡΩΠΗ

Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις αγορές του ευρώ μετά την επιστροφή των εντάσεων στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Παράλληλα, η οικονομία της ευρωζώνης εμφάνισε αδύναμο βηματισμό στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς η αδυναμία της μεταποίησης επιβαρύνει τη δυναμική στις υπηρεσίες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Ο σύνθετος δείκτης ΡΜΙ της IHS Markit στην τελική μέτρηση της γενικότερης οικονομικής υγείας, υποχώρησε στις 51,5 μονάδες τον Απρίλιο, από 51,6 τον Μάρτιο.

Σταθεροποιητικά κινήθηκε το λιανεμπόριο στην ευρωζώνη τον Μάρτιο, ανατρέποντας τις προσδοκίες των οικονομολόγων που προέβλεπαν μικρή πτώση, μετά από δύο μήνες ανοδικής πορείας.

Τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε., στην περίπτωση που αναγκαστεί από το κοινοβούλιο, εξετάζει η Τερέζα Μέι, σύμφωνα με την Daily Telegraph.

Ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε -0,88% στις 386,95 μονάδες, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα -1,01% στις 12.286,88 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες 1,18% στις 5.483,52 μονάδες.

Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κινήθηκε χαμηλότερα -0,84% στις 9.331,00 μονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο κατέγραψε πτώση -1,63% στις 21.409,29 μονάδες.

Το χρηματιστήριο του Λονδίνου παρέμεινε κλειστό.

ΧΑ

Η φήμη του «κανόνα» του Μάη δικαιώθηκε, με πτώση -2,60% από διεθνή αίτια

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών καθαρά καθοδική πορεία, με τον μέσο όρο -2% κάτω από το κλείσιμο της Παρασκευής του Πάσχα. Μετά τις 11:52 ο ΓΔ, αφού είχε ήδη φανεί ότι η τιμή ανοίγματος στις 768,61 ήταν το μέγιστο μέρας από 776,37 την προηγούμενη σύνοδο, πέρασε κάτω από τις 758,5 μονάδες, χωρίς να βρεθεί κατόπιν έστω και μια φορά πάνω από εκεί. Στο μεγαλύτερο διάστημα, από τις 12:00 και μετά, εμφάνισε μικρής κλίσης πτωτική κατεύθυνση στην πορεία του και έφθασε στις 16:58 στο ελάχιστο μέρας. Ήταν στις 753,21 από 772,75 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο. Από εκεί κατάφερε να πηδήξει ως τις 753,66 πριν από τις δημοπρασίες σαν κατάληξη μιας μακράς μάχης κοντά στο κατώτερο για το δεύτερο μέρος που ήταν οι 753 μονάδες.

Στο δεύτερο μέρος οι δείκτες κινήθηκαν από τους θεσμικούς πλάγια, αλλά μέσα σε αρνητικό πεδίο, ενώ φάνηκε σαν κίνηση σε στενή διακύμανση μεταξύ 11:54 και 14:30 σε ζώνη τιμών από 753,9 και 757 μονάδων. Συνεπώς, κυριάρχησε η ισορροπία ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση σε ένα ουδέτερο διάστημα αναμονής και σημειώθηκε κατώτερο μέρας στο τέλος της συνόδου. Χωρίς επιτραπεί, να προκαλέσει η επίτευξή του, αντίδραση.

Έγινε σαφές πως το ελάχιστο της μέρας, ήταν πολύ χαμηλότερα από το μίνιμουμ της περασμένης συνόδου και αρκετά ψηλότερα (153,09 μονάδες) έναντι του κατώτερου του τρέχοντος έτους (600,12). Στις δημοπρασίες, με την ισορροπία της ζήτησης έναντι της προσφοράς, τον έκλεισαν 20,17 μονάδες χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο.

Τη σύνοδο σφράγισε το ίδιο περίπου, σε σχέση με την προηγούμενη, συναλλακτικό ενδιαφέρον, αλλά με συναλλαγές σε πακέτα που απόκτησαν τζίρο 1,358 εκατ. ευρώ (για ΑΛΦΑ ΟΤΕ και ΔΕΗ). Η δε εμφάνιση απωλειών σε 4 Τραπεζικά blue chip, δεν είχε κάποια σχέση με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς, που εμφάνισαν τη μικρότερη δυνατή διακύμανση της απόδοσης τους (1 έναντι 2 μονάδων). Αλλά με επίπεδη μεταβολή 0 μονάδες βάσης, η απόδοση από το 3,34% κατέληξε πάλι στο 3,34%.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 754,20 μονάδες, ήταν 1,70 μονάδες πάνω από το ελάχιστο του και 14,41 κάτω από το ανώτερο της ημερήσιας διακύμανσής του. Ήταν σύνοδος με μικρότερο (16,11 από 3,6 μονάδες) εύρος διακύμανσης και το αποτέλεσμα της ήταν πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 53,271 από 54,404 δις ευρώ. Ένα blue chip δεν υπέκυψε εντέλει στις πιέσεις ήταν η ΔΕΗ +1,98%, ενώ 24 έκλεισαν με πτωτική μεταβολή.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-3,98% από +0,38%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -4,38% από -1,10%, την ΕΤΕ στο -4,04% από +1,18%, ΕΥΡΩΒ -3,22% από +0,86% και την ΠΕΙΡ στο -4,38% από +3,05%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip με μεταβολή -3,16% από +0,36%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip δεν βελτιώθηκε όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (1 από 13) blue chip έναντι των καθοδικών (24 από 11) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -2,60% και έφθασε στις 754,20 από 774,37 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1954,37 από 2000,40 με μεταβολή -2,30%. Οι δημοπρασίες δεν άλλαξαν αισθητά προς τα πάνω ή προς τα κάτω την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, και το κλείσιμο έγινε πλησιέστερα στο κατώτερο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 43,727 από 42,696 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 1,358 από 7,522 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα, κατευθύνθηκαν 39,587 από 32,894 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,218 από 1,026 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 15 από 48, των καθοδικών 84 από 50 και 21 από 26 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση – παράγωγα

Προετοιμασίες για τουλάχιστον πρόσκαιρη κυριαρχία καθοδικής τάσης

Στην πρώτη σύνοδο της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου, οι θεσμικοί έδωσαν στον δείκτη των παραγώγων ασυνήθιστα μεγάλες απώλειες σταθερά. Το άνοιγμα στις 1986,80 μονάδες αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 13,60 μονάδων και ήταν επίσης το μέγιστο. Το ελάχιστο μέρας ορίστηκε δυο φορές στις 12:32 και στις 16:53 και ήταν οι 1950,50. Με τιμή στις 17:00 τις 1952,44 μονάδες, το κλείσιμο στις 1954,37 αντιστοιχούσε σε μεταβολή -2,30%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε σε 13,593 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Μαΐου υπήρξε όγκος 1437 συμβολαίων, με ανώτερο τις 1988,00, κατώτερο τις 1955,25 και τελευταίες πράξεις στις 1958,25 μονάδες. Διακινήθηκαν επίσης 89 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με ανώτερο τις 1987,25 και κατώτερο τις 1956,50 μονάδες με τελευταίες πράξεις στις 1958,75. Οι ανοικτές θέσεις για την σειρά Μαΐου έγιναν 7856 από 8068 και για τη σειρά Ιουνίου 221 από 251.

Έχοντας ειδοποιήσει «ελαφρώς», για αυτά που συνέβησαν στο ταμπλό δεν θα προβούμε σε εκτίμηση της κατάστασης πριν κατακάτσει η σκόνη από την έκρηξη της διάθεσης για φυγή από το ρίσκο. Αυτή έφερε εξάτμιση χρηματιστηριακής αξίας πάνω από 1 δις ευρώ σε μια μέρα, με όλους τους κλαδικούς δείκτες καθοδικούς, πάνω που είχε καταφέρει η αγορά να φθάσει στα επίπεδα των 55 δις πριν λίγες μέρες.

Το ράλι ανακούφισης, όταν και εάν αποδειχθεί πως η εκτίναξη της έντασης μεταξύ ΗΠΑ Κίνας ήταν στο πρόγραμμα επιτυχούς σκληρής διαπραγμάτευσης, θα έκανε τις ρευστοποιήσεις των ημερών ευκαιρία τοποθέτησης κεφαλαίων, για κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στα calls λήξης Μαΐου ο όγκος ήταν 34 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1950 ως τις 2050 μονάδες Για την επόμενη σειρά διακινήθηκαν 2 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 1950 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Μαΐου ο όγκος ήταν 46 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1950 και τις 2000 μονάδες. Για την επόμενη σειρά διακινήθηκαν 110 για τιμές εξάσκησης από τις 1925 ως τις 1975 μονάδες.

Η μείωση της έκθεσης μοιάζει με απόφαση κλεισίματος ανοικτών θέσεων long. Καλό είναι να συγκριθούν τα όρια στις τιμές εξάσκησης στα δικαιώματα προαίρεσης με όσα φαίνεται πως είναι η συνισταμένη των εκτιμήσεων για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Σύμφωνα με την αγοραία συναίνεση σε ημερήσιο “short” γύρισαν οι βασικοί δείκτες του Χ.Α., καθώς χάθηκαν οι 758 και 1966 μονάδες, για ΓΔ και FTSE25, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που θα συνεχιστούν οι πιέσεις, οι επόμενες στηρίξεις, για τον Γενικό Δείκτη, εντοπίζονται στις 739 – 730 και 705 μονάδες και για τον 25άρη στις 1940, 1913, 1908, 1885, 1823 και 1802 μονάδες.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Δύο ‘κουτσές’ εβδομάδες, με την Αγορά, ουσιαστικά, να μένει αμετάβλητη και παράλληλα με αυτή ο τζίρος να μειώνεται σημαντικά, περιμένοντας την επόμενη κίνηση για να αυξηθεί.

Η S&Ρ δεν μας έκανε την χάρη να μας αναβαθμίσει, σε αντίθεση με την Καναδική DBRS που αναβάθμισε το αξιόχρεο σε “BB”, από “B”, αλλάζοντας το trend σε σταθερό και αναμένοντας το ΑΕΠ να τρέξει με 2,3%.

Πλέον μπήκαμε στον Μάιο, με την ιδιαιτερότητα ότι είναι μήνας εκλογών και μάλιστα Πανευρωπαϊκά, γεγονός που θα μας δώσει μία πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει πολιτικά το 2019.

Το πολύ σημαντικό θέμα των 120 δόσεων φαίνεται επιτέλους να τελειώνει, γεγονός που μπορεί να δώσει σημαντικές ανάσες στα Ταμεία του Κράτους, αλλά και σε προβληματισμένες Εταιρείες και Φυσικά Πρόσωπα.

Ο Τραπεζικός κλάδος έχει μπροστά του σημαντικά ραντεβού με τους Θεσμούς και με τον Επικεφαλής του SSM, γεγονός που μπορεί να βγάλει νέα, έστω και με καθυστέρηση.

“Αγκάθι” στα μέχρι τώρα αποτελέσματα αυτά της ΔΕΗ, που κατάφεραν να πάρουν πίσω όλα τα κέρδη του 2019, γυρνώντας και πάλι τον τίτλο στην πολύ σημαντική ζώνη των 1,30 – 1,25 ευρώ. Οξύμωρο είναι ότι προχθές αποπλήρωσε το 5ετες ομόλογό της, αξίας μεγαλύτερο της κεφαλαιοποίησής της..

Μπορεί η εταιρεία να έχει σημαντικά προβλήματα, παρόλα αυτά δεν παύει να είναι μία εταιρεία που είναι δύσκολο να αποτιμηθεί, έχοντας ακόμα πολύ μεγάλες δυνατότητες σε περίπτωση που νοικοκυρευτεί.

Παραμένουμε μεσοπρόθεσμα αισιόδοξοι για την Αγορά, έχοντας μπει στον μήνα που συνηθίζουμε να λέμε “Sell in May, and go away” με το Χ.Α. να δικαιολογεί μία διόρθωση από τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι Ευρωεκλογές μπορεί να παίζουν τον ρόλο τους, μιας και το αποτέλεσμα μπορεί να μας δώσει μία πιο καθαρή εικόνα, στο τι θα ακολουθήσει στις Εθνικές.

Από πλευράς Κυβέρνησης, χρειάζεται προσοχή στο τι θα μοιράσει προεκλογικά, μιας και υπερβολές μπορεί να επηρεάσουν την Αγορά.

Από την μία η κίνηση στο να θέλουν να μειώσουν σταδιακά την φορολογία είναι θετική, από την άλλη το πολύ μεγάλο υπέρ πλεόνασμα επηρεάζει την ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό. Το πιο σημαντικό θα ήταν να γίνει μία προσπάθεια δημιουργώντας νέες φορολογικές βάσεις, ώστε να έρθουν άμεσα νέες Ξένες επενδύσεις, που θα βοηθήσουν σημαντικά την ανάπτυξη.

Σήμερα

Οι κινεζικές μετοχές αντέδρασαν αρχικά μετά τη χειρότερη πτώση τους τη Δευτέρα σε βάθος περισσότερα από τρία χρόνια. Ο δείκτης Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 0,6%, ενώ των κινεζικών blue chip CSI 300 ανέβηκε 1,0%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,7%.

Ο Ιαπωνικός Nikkei έχασε -1,51%, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η καθυστέρηση, καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας άνοιξαν μετά από ένα 10ήμερο διάλειμμα που αποφασίστηκε για να σηματοδοτήσει την ενθρόνιση του νέου αυτοκράτορα.

Τα ΣΜΕ επί των δεικτών των ΗΠΑ για τον S&P 500 υποχώρησαν έως και -0,8% στη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών σήμερα Τρίτη, καθώς κορυφαίοι αρμόδιοι της αμερικανικής πλευράς δήλωσαν ότι η Κίνα είχε αποφύγει τις δεσμεύσεις στις εμπορικές συνομιλίες.

Πολλοί σκέφτονται ότι ήρθε η ώρα να «πουλήσουν τον Μάιο και να πάνε μακριά». Αλλά ορισμένοι επενδυτές έχουν την ελπίδα ότι οι απειλές αποτελούν διαπραγματευτική τακτική.

Ο Αμερικανός Αντιπρόσωπος Εμπορίου, Robert Lighthizer, δήλωσε ότι αναμένει ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της Κίνας, διαπραγματευτής Liu, θα ηγηθεί αντιπροσωπείας που θα προέρχεται από το Πεκίνο για συνομιλίες στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή.

«Οι αγορές εξακολουθούν να μην είναι σίγουρες (αν ο Trump θα προχωρήσει με τις αυξήσεις των δασμών) και δεν βρίσκονται σε κατάσταση πανικού. Πρέπει να δούμε πώς θα ξεδιπλωθούν οι συνομιλίες αυτή την εβδομάδα», δήλωσε η Naoki Iwami, της Whiz Partners στο Τόκιο.

Οι αγορές στην Ασία τελικά στο τέλος του δεύτερου μέρους κινήθηκαν κυρίως καθοδικά σήμερα. Στην Ιαπωνία, Chiyoda, Alps Electric και Taiyo Yuden υποχώρησαν 10,5%, 10,6% και 13,4% αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, Kao, Sony και η Daiichi Sankyo σημείωσαν άνοδο 4,0%, 4,7% και 5,7% αντίστοιχα.

Στο Χονγκ Κονγκ, WH Group, η China Life Insurance και η AAC Technologies Holdings έχουν μειωθεί κατά 1,0%, 1,1% και 1,2%, αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, Sino Biopharmaceutical, CNOOC και Techtronic Industries έχουν ανέβει 2,3%, 2,7% και 3,0%, αντίστοιχα. Στη Νότια Κορέα, η SK Innovation, Amorepacific μειώθηκαν κατά 2,4%, και 6,6% αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, οι Hyundai Glovis, Hanmi Science και NCsoft έχουν κερδίσει 1,3%, 1,4% και 2,9%, αντίστοιχα. Ο δείκτης Nikkei 225 διαπραγματεύεται 0,8% χαμηλότερα στις 22.087,4. Ο δείκτης Hang Seng σημειώνοντας άνοδο 0,4% τελικά υποχώρησε -0,12%, ενώ ο δείκτης Kospi διαπραγματεύεται -1,09% χαμηλότερα, στις 2.175,37 μονάδες.