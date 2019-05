Market Beat: Εβδομάδα κρίσιμη για την βραχυπρόθεσμη τάση που ξεκινά δύσκολα

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η πρώτη σύνοδος μετά από τις κουτσουρεμένες από αργίες εβδομάδες, που ίσχυσαν μόνο στην αγορά της Αθήνας, μπορεί να είναι πολύ σκληρή για τις μετοχικές αξίες παγκόσμια.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Αυτή την εποχή τις τιμές στα χρηματιστήρια δεν τις κινούν τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων. Γιατί η πολιτική έχει πάρει την πρώτη θέση στη διαμόρφωση της διάθεσης των επενδυτών, αλλά και των ενεργών οικονομικά πολιτών. Από τις ΗΠΑ ως την Κίνα, από την Ιαπωνία ως τη Μεγάλη Βρετανία και από την Τουρκία ως τη Βενεζουέλα, τα όσα διαδραματίζονται στο πολιτικό σκηνικό έχουν τραβήξει την προσοχή των διαχειριστών και των επιχειρηματιών. Είναι παράλογο συνεπώς το τρέχον συναλλακτικό ενδιαφέρον στην αθηναϊκή αγορά να αφορά αποκλειστικά στην κερδοφορία των εταιριών και στις μετρήσιμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχει ένα βαθύτερο υπόβαθρο της διάθεσης για ρίσκο, άρρηκτα δεμένο με τις πολιτικές εξελίξεις εδώ και στην περιοχή γενικότερα.

Οι τιμές στην αγορά της Αθήνας πραγματοποίησαν συσσώρευση τη βδομάδα του Πάσχα συμπληρώνοντας δυο εβδομάδες διαπραγμάτευσης στην ανώτερη ζώνη διακύμανσης για φέτος. Βέβαια στις τρεις τελευταίες συνόδους το εύρος διακύμανσης διαρκώς μειωνόταν και αυτό αποτελεί τεχνικά μια ειδοποίηση ότι πλησιάζει το τέλος σε αυτού του είδους στις συναλλαγές με τους δείκτες να αποκτούν κατεύθυνση διάφορη από την πλάγια.

Οι ξένοι αδιαφορώντας για τα θέματα που επιλέγονται από τις πολιτικές ηγεσίες στο εσωτερικό ως πρώτα, διαπιστώσανε πως το «κουστούμι» που ράφτηκε μέσω τριών βασανιστικών μνημονίων, αποτελείται από ρήτρες που δεν θα σπάσουν εύκολα. Τα πλεονάσματα αποτελούν για την αντιπολίτευση αρνητικό επίτευγμα αλλά όχι για τους διαχειριστές κεφαλαίων. Ακόμα και η μετ’ εμποδίων επίλυση των κόκκινων δανείων προσθέτει εμπιστοσύνη. Αυτά προεξόφλησε η άνοδος από την αρχή του έτους.

Τώρα, οι θεσμικοί χωρίς άγχος για το ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, κρατούν στάση αναμονής όπως… το ντούκου πριν πέσουν τα τελευταία φύλλα στον κούκο τον μονό. Γνωρίζουν πως θα υπάρχει ένα πακέτο μέτρων και ενεργειών προεκλογικά και αφού αυτό ολοκληρωθεί, παρουσιαστεί και αξιολογηθεί, θα αντιδράσουν. Αλλά όχι συνταραχτικά. Αφού αν «αρέσει» θα συνεχιστεί η άνοδος. Αν δεν «αρέσει», θα αντισταθμιστεί από την προσδοκία πως σε λίγους μήνες, πιθανά να αλλάξουν όλα. Με άλλα λόγια η κατεύθυνση των τιμών φέτος θα ξεκαθαρίσει πιθανά πριν τις ευρωεκλογές. Αλλά οι αγοραίοι, εκτός των συνομιλιών ΗΠΑ - Κίνας,του Δημοψηφίσματος στη Βρετανία, θα έχουν ευκαιρίες ως τις βουλευτικές εκλογές της Ελλάδας για αρκετά στοιχήματα πολιτικού χαρακτήρα.

Οι εγχώριοι αναλυτές διαμορφώνουν την αγοραία συναίνεση που θεωρεί πως οι οριακές μεταβολές, δεν μπορούσαν να αλλάξουν τα τεχνικά δεδομένα για τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. Για τον Γενικό Δείκτη και σύμφωνα με τα εργαλεία που είναι κατάλληλα για τη βραχυπρόθεσμη τάση, η κοντινότερη στήριξη εντοπίζεται στις 764 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) – 760 μονάδες και οι αμέσως επόμενες στις 744 και 708 – 705 μονάδες.

Πρώτες αντιστάσεις στις 780 – 787 και 800 – 807 μονάδες.

Ωστόσο μια ξαφνική εξέλιξη την Κυριακή έδωσε «χρώμα» στα ταμπλό των χρηματιστηρίων στην Ασία σήμερα Δευτέρα 6/5 και αυτό ήταν αποκλειστικά και συντονισμένα το κόκκινο. Θεωρούμε πως έχει τη δύναμη να ξεπεράσει τα επενδυτικά κριτήρια που έχουν σχέση με τα τοπικά δεδομένα, παρασύροντας σε φυγή από το ρίσκο και στην Αθηναϊκή αγορά.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές παγκόσμια κατέρρευσαν τη Δευτέρα μετά την απροσδόκητη ανάκαμψη της πίεσης προς την Κίνα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για να επιτύχει μια εμπορική συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι θα ανεβάσει τους δασμούς από τις ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα αυτήν την εβδομάδα.

Οι αγορές μετοχών, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό περιμένουν τις δύο πλευρές να επιτύχουν σύντομα μια εμπορική συμφωνία, υποχώρησαν έντονα, καθώς οι περαιτέρω συνομιλίες για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου που προκαλεί πληγές στην παγκόσμια ανάπτυξη τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Οι κινεζικές μετοχές υποχώρησαν περισσότερο από 6% σε ένα σημείο, ενώ τα futures των χρηματιστηρίων των ΗΠΑ υποχώρησαν σχεδόν στο 2%.

Ο πρόεδρος Trump αύξησε έντονα τις εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου με σχόλια στο Tweeter την Κυριακή ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα προχωρούν "πολύ αργά" και ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα ύψους 200 δις Δολαρίων στο 25% την Παρασκευή από 10%.

Είπε επίσης ότι θα στοχεύσει σε άλλα κινεζικά προϊόντα ύψους 325 δισεκατομμύρια δολάρια με δασμούς 25% "σύντομα". Η Wall Street Journal ανέφερε τη Δευτέρα ότι η Κίνα σκέπτεται να ακυρώσει τις εμπορικές συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα μετά τις απειλές του Trump.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Οι επενδυτές συνηθίζουν την δεκαετή χρηματιστηριακή άνοιξη

Είναι δεδομένα πλέον τα νέα υψηλά για τον αντιπροσωπευτικότερο μετοχικό δείκτη στον κόσμο. Συνεπώς, έχουμε τη χαρά να ζούμε στις μέρες ενός χρηματιστηριακού ανοδικού κύκλου με διάρκεια πάνω από δέκα χρόνια. Ένα ρεκόρ που φάνηκε πως είναι εκτός της λογικής των κοινών ανθρώπων που επενδύουν ιδιωτικά. Γιατί οι περισσότεροι κατά βάθος πιστεύουν πως «ότι ανεβαίνει κάποια στιγμή θα αρχίσει να κατεβαίνει» και μέσα στα δέκα ανοδικά χρόνια αρκετές φορές «είδαν» το τέλος. Ειδικά στο τελευταίο τρίμηνο του 2018, οι περισσότεροι εκτίμησαν πως είχε σημειωθεί η κορύφωση μιας ανόδου που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2009.

Το ιδανικό σενάριο

Από την έναρξη του τρέχοντος ανοδικού κύκλου στις 3/9/09, ο δείκτης MSCI των μετοχών των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 335%, ενώ ο All Country World MSCI εκτός εταιριών από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 124% σε τοπικό νόμισμα και κατά 113% σε δολάρια.

Ακολουθούν οι συγκρίσεις των αποδόσεων για τους σημαντικότερους χρηματιστηριακούς δείκτες MSCI σε δολάρια και σε τοπικά νομίσματα: ΗΠΑ (335%), ο MSCI για τις Αναδυόμενες αγορές (123%, 140% σε τοπικά νομίσματα), ο MSCI για την Ευρωζώνη (100%, 126% σε ευρώ), Ιαπωνία (98%, 123% σε γιεν) Μεγάλη Βρετανία (92%, 105% σε στερλίνες). Σύμφωνα με τα συνήθως αξιόπιστα στοιχεία της Yardeni Research. Το δε εμπορικά σταθμισμένο δολάριο, κυρίως αυξάνεται από τον Μάρτιο του 2009. Το δολάριο τείνει να είναι ισχυρό όταν η αμερικανική οικονομία ξεπεράσει σε ανάπτυξη της παγκόσμιας, όπως ίσχυε κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του '90. Ήταν αδύναμο κατά τα περισσότερα από τα έτη της δεκαετίας του 2000, όταν οι αναδυόμενες οικονομίες οδήγησαν την παγκόσμια ανάπτυξη.

Η βάση αυτού του φαινόμενου είναι πως το ιδανικό για τις μετοχικές αξίες σενάριο, παραμένει μετά από τόσα χρόνια σχεδόν άθικτο. Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται, αν και με αργούς ρυθμούς. Ο πληθωρισμός παραμένει υποτονικός και κάτω από το στόχο του 2,0% των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Συνεπώς, η νομισματική πολιτική είναι πιθανό να παραμείνει εξαιρετικά χαλαρή και σε ισορροπία όσον αφορά στο άμεσο μέλλον. Άρα και η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη είναι πιθανό να συνεχιστεί στο αντιληπτό από τους επενδυτές μέλλον. Δεδομένου δε, ότι δεν υπάρχει καμία έκρηξη στην πραγματική οικονομία, μειώνονται και οι πιθανότητες μιας απότομης ύφεσης.

Αλλά η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ το 2019… «εξερράγη». Με τον S&P 500 να αυξάνεται σχεδόν 18% και η αγορά συνολικά, να προσθέτει περίπου 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό όταν υπάρχει επενδυτική απληστία, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι ακριβώς έτσι.

Αποκαλυπτικές ροές κεφαλαίων

Στην πραγματικότητα, οι επενδυτές απέσυραν 134,2 δισεκατομμύρια δολάρια από μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια παγκόσμια, σύμφωνα με την ανάλυση της Goldman Sachs Group Inc. επί των στοιχείων από την EPFR Global, σχετικά με τις ροές κεφαλαίων. Από αυτά, 56,4 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν τραβηχτεί από αμοιβαία κεφάλαια των Η.Π.Α., μια ανάληψη που έχει αντισταθμιστεί μόνο εν μέρει κατά 16,3 δισεκατομμύρια δολάρια που εισρέουν σε ETFs που επικεντρώνονται σε μετοχές.

Είναι αδύνατο να μάθουμε με ακρίβεια ποιος αγοράζει μετοχές και ωθεί τις τιμές ψηλότερα. Αλλά από την ομάδα των συνηθισμένων υπόπτων ξεχωρίζουν, οι ίδιες οι εταιρείες. Έχουν συσσωρεύσει πολλά κέρδη τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν ενισχυθεί από τις φορολογικές περικοπές της διοίκησης Τραμπ, και έχουν χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι από αυτά για να αγοράσουν πίσω δικές τους μετοχές. Οι επαναγορές μετοχών αυξήθηκαν κατά 22% το πρώτο τρίμηνο, σε ύψος περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Bank of America, αποκρύπτοντας εύκολα το ποσό των χρημάτων που αποσύρθηκαν από τα αμοιβαία κεφάλαια.

Οι εταιρείες δεν βλέπουν περισσότερες ευκαιρίες ώστε να επενδύσουν στις πραγματικές τους δραστηριότητες, όπως στα εργοστάσια και την έρευνα και ανάπτυξη καινοτομίας, έναντι των μετοχών. Και μπορεί αυτή η στάση να είναι κακός δείκτης για την ανάπτυξη, αλλά προς το παρόν το ιδανικό σενάριο επιβραβεύεται στο ταμπλό των χρηματιστηρίων. Σε ορισμένους, οι εκροές φαίνονται ως ενθαρρυντικές της αισιόδοξης προσδοκίας. Οι υπερβολικές ροές σε μετοχικά κεφάλαια θα υποδηλώσουν τον τύπο του «πληθωρισμού» για μετοχές, που κάνει τους επαγγελματίες επενδυτές να φοβούνται ότι η κορυφή της αγοράς πλησιάζει.

Οι Contrarians της Wall Street

Οι στρατηγικοί αναλυτές της BofA-Merrill Lynch, για παράδειγμα, λένε ότι δεν θα περάσουν σε πτωτικές προσδοκίες, μέχρι να δουν «βλαστούς απληστίας». Μια έκφραση για αντιστοίχηση με τους «πράσινους βλαστούς» ανάπτυξης, που οι οικονομολόγοι εντοπίζουν στην αρχή μιας οικονομικής ανάκαμψης.

Επειδή τα hedge funds είναι λιγότερο διαφανή από τα αμοιβαία κεφάλαια, η συλλογική τους όρεξη για μετοχές είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο, αλλά οι κινήσεις των δεικτών που παρακολουθούν την απόδοσή τους δείχνουν, ότι και τα hedge funds δεν έχουν κυνηγήσει με ενθουσιασμό το ράλι των μετοχών. Αυτή η στάση θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλό σημάδι για τους Contrarians της Wall Street.

Η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς από την αρχή του έτους αφήνει πίσω έναν τομέα που συνήθως ξεπερνάει την οικονομία, της ενέργειας. Η απότομη ανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει μια μακροχρόνια απροθυμία των επενδυτών να κατέχουν εταιρείες του ενεργειακού τομέα μετά την κατάρρευση των τιμών το 2014. Οι εταιρείες ενέργειας του S & P 500 υποχώρησαν κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα τελευταία 5 χρόνια, οι ενεργειακές εταιρείες έχουν βυθιστεί κατά -31%, ενώ ο S & P 500 στο σύνολό του είναι ψηλότερα σχεδόν 60%. Έτσι ορισμένοι αναλυτές δηλώνουν ότι το υπερβολικού μεγέθους χάσμα μεταξύ της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και της απόδοσης των ενεργειακών μετοχών, μπορεί να συμβάλει στην εκδήλωση ενός "αγοραστικού συναγερμού" αργότερα φέτος.

Η εβδομάδα σε αριθμούς

Στην πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, ο S&P 500 είχε μεταβολή +0,20% ενώ στο 2019 αποδίδει +17,50%. Ο Dow, με απώλειες -0,14%, στο 2019 κερδίζει +13,62%. Ο S&P400 με κέρδη +0,35% διαμόρφωσε επίδοση φέτος +19,11%, ενώ ο Russell 2000, με μεταβολή +1,39%, εμφάνισε ετήσια απόδοση +19,68%. Ο δε Nasdaq, με άνοδο +0,22%, εμφάνισε στο 2019 κέρδη +23,04%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου έπεσε -0,64% στη βδομάδα, με κέρδη +9,70% στο 2019. Ο DAX κέρδισε +0,79%, με ετήσια επίδοση +17,56%, ο CAC είχε μεταβολή -0,37%, με απόδοση στο 2019 +17,29%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας έχασε -1,01% και στο έτος αποδίδει +10,18%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή +0,12%, στο 2019 αποδίδει +18,77%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας υποχώρησε -0,24%, με +9,24% επίδοση φέτος, ενώ ο Bolsa του Μεξικού με μεταβολή -1,55%, διαμόρφωσε ετήσια απόδοση +6,33%. Ο χρυσός έπεσε κατά -0,64%, στα 1280,20 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση το 2019 -0,09%. Με υποχώρηση -1,50%, έκλεισε το πετρέλαιο Crude στα 61,86 δολάρια το βαρέλι. Στο 2019 γράφει κέρδη +36,23%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή λόγω αργιών +0,00%, στο 2019 εμφάνιζε άνοδο +11,21%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε κέρδη +0,78% και επίδοση για φέτος +7,61%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία έπεσε -0,27%, και στο 2019 αποδίδει +8,03%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κέρδισε +1,61% και στο 2019 στο +16,39%. Με μταβολή -0,26% ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης, αποδίδει στο έτος +23,43%.

Η εμπορική συμφωνία

Η εμπορική διαφορά μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είχε αναστατώσει τον κόσμο πέρυσι, αν και πρόσφατα φαίνεται ότι οι εντάσεις παγώνουν. Ο εμπορικός πόλεμος των Η.Π.Α. με το Πεκίνο κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν η διοίκηση Trump επέβαλε δασμό 10% σε αξίας 200 δισεκατομμύρια δολάρια κινεζικά προϊόντα. Η Κίνα για αντίποινα απάντησε με δασμούς 60 δις Δολαρίων σε διάφορα προϊόντα των Η.Π.Α. Οι ΗΠΑ έπρεπε να αυξήσουν το ποσοστό του 10% σε 25% τον Ιανουάριο, αλλά καθυστέρησαν την εφαρμογή καθώς άρχισαν νέες διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, και οι δύο είχαν εφαρμόσει δασμούς σε περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια των προϊόντων του άλλου.

Η Charlene Barshefsky, πρώην εμπορική αντιπρόσωπος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της διοίκησης Κλίντον, προβλέπει ότι σύντομα θα υπάρξει μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα που θα εξασφαλίσει κέρδη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, επεσήμανε ότι οι νόμοι που επιτρέπουν στην κινεζική κυβέρνηση να υπερισχύει των κινεζικών εταιρειών σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθιστούν αδύνατο να γνωρίζουν πόσο μπορεί εμπιστεύονται την τεχνολογία της Huawei. Ανέφερε επίσης πώς το πραγματικό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας είναι πιθανά πολύ χαμηλότερο από τις επίσημες αξιώσεις και πρότεινε καλύτερους τρόπους για να αντιδράσουν οι Η.Π.Α. στην αυξανόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας.

Ένας λόγος να περιμένουμε πολύ σύντομα μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι για αυτήν οι πολιτικές επιπτώσεις. Ενώ ο Πρόεδρος Trump απειλεί να αυξήσει τους δασμούς σε 25% για ορισμένα αγαθά από την Κίνα, ένας τόσο υψηλό ποσοστό η Barshefsky θεωρεί ότι θα μπορούσε να του προκαλέσει πολιτικά προβλήματα στις Η.Π.Α. Επειδή τα αντίποινα της Κίνας θα προκαλούσαν οικονομικό πόνο στους ψηφοφόρους του. Κατέληξε δε ως ακολούθως: "Το μόνο που ενδιαφέρει τον Trump είναι η μεταβλητότητα της χρηματιστηριακής αγοράς. Όταν αυτή η αστάθεια είναι πέρα από ένα ορισμένο εύρος και όταν μπορεί να κατηγορηθεί γι 'αυτό, κάτι που ασφαλώς θα συμβεί αν αποφασιστεί το 25% ή οτιδήποτε πάνω από 10%, θα φανεί ότι η πολιτική του απέτυχε .... Έτσι θα υπάρξει σίγουρα μια συμφωνία. "

ΧΑ

Δεύτερη εβδομάδα αφομοίωσης των υψηλών έτους

Σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα, για άλλη μια εβδομάδα τριών συνόδων, χωρίς υπολογίσιμη αλλαγή στο μέσο τζίρο, οι θεσμικοί φρόντισαν να διατηρηθούν οι τιμές των βασικών δεικτών κοντά στο ανώτερο για το έτος επίπεδο. Καθώς ήταν μικρές, σχεδόν οριακές, οι μεταβολές σε εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο συνέχισαν οι συναλλασσόμενοι να πιέζουν τις μετοχές εκτός των ΓΔ και 25άρη, με τον FTSEM να υποχωρεί -2,38% από -1,71% την τελευταία βδομάδα του Απριλίου. Ο ΓΔ ενισχύθηκε +0,21% από -0,73% την προηγούμενη βδομάδα, με τον 25άρη στο -0,08% από +0,06% τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το πνεύμα των συναλλαγών διαμόρφωσε η έκθεση της S&P που διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της για το αξιόχρεο της Ελλάδας. Γεγονός που επηρέασε κύρια την κίνηση της απόδοσης των ελληνικών δεκαετών ομολόγων αναφοράς. Αυτή κινήθηκε μεταξύ του 3,30% και 3,37% σταματώντας στο 3,34% και πιθανά να υποχωρήσει την τρέχουσα εβδομάδα. Μετά την, κατά μια βαθμίδα, αναβάθμιση που έκανε ο Καναδικός Οίκος DBRS στην αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.

Μετά την αργία της Δευτέρας του Πάσχα, είχαμε την τελευταία σύνοδο του Απριλίου. Η έκπληξη δεν ήρθε από τη μεταβολή του ΓΔ, που ήταν +0,06%, αφού έφθασε στις 773,24 από 772,74 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2005,73 από 2001,93, με μεταβολή +0,19%. Ήταν από τον τζίρο, που ξεπέρασε τα 70 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 13,179 εκατ. για ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΤΙΤΚ και ΟΤΕ. Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-1,31%), που είχαν αρχίσει να εμφανίζουν δείγματα κόπωσης στην ανοδική τους ορμή από τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η διακύμανση του μέσου όρου ήταν η μεγαλύτερη στη βδομάδα, της τάξης των 8,8 μονάδων, ενώ την επόμενη της πρωτομαγιάτικης αργίας, περιορίστηκε στις 5,4 και στην τελευταία στις 3,6 μονάδες. Αντίστοιχη καθοδική κλιμάκωση είχαν και οι όγκοι με αποτέλεσμα ο τζίρος της Πέμπτης να πέσει στα 45,2 εκατ. ευρώ και της Παρασκευής στα 42,7. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος, με αξία πακέτων ανά σύνοδο 7,91 εκατ., έφθασε τα 52,70 εκατ. ευρώ ενώ τη Μεγάλη Εβδομάδα ήταν 49 εκατ.

Στη δεύτερη και προτελευταία σύνοδο της εβδομάδας, οι θεσμικοί κατοχύρωσαν την κίνηση των βασικών δεικτών κύρια σε θετικό πεδίο, αλλά παράλληλα έγινε σαφές, ότι τιμές πάνω από τις 777,5 μονάδες ο μέσος όρος δεν ήταν δυνατό να εμφανίσει. Τρεις φορές προσέγγισε αυτά τα επίπεδα ο ΓΔ και αμέσως μετά, η κυριαρχία της προσφοράς μετοχών οδηγούσε αποφασιστικά σε χαμηλότερα επίπεδα. Συνεχίστηκε η υποχώρηση του δείκτη για τις Τράπεζες (-0,43%). Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (13 από 17) blue chip έναντι των καθοδικών (12 από 8). Στο ΧΑ ωστόσο, ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,25% και έφθασε στις 775,16 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2012,13 με μεταβολή +0,32%, έχοντας σημειώσει ανώτερο έτους στις 2019,35 μονάδες. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip, με μεταβολή -0,52% από -2,22% την πρώτη σύνοδο της βδομάδας και τελευταία του συγκριτικά στριφνού για αυτές Απρίλη.

Την Παρασκευή, η επιφύλαξη των επενδυτών αποτυπώθηκε στους χαμηλούς ρυθμούς συναλλαγών και στην αναστροφή της πορείας των βασικών δεικτών από την προηγούμενη. Επειδή στο μεγαλύτερο διάστημα κινήθηκαν σε αρνητικό πεδίο. Μετά από αλυσίδα πτωτικών κλεισιμάτων επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+0,38%) αν και επέμειναν οι πιέσεις στην ΑΛΦΑ. Η στατιστική εικόνα των blue chip δεν βελτιώθηκε. Ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -0,10% και έφθασε στις 774,37 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2000,40 με μεταβολή -0,58%.

Τεχνική ανάλυση – παράγωγα

Περιμένοντας το τέλος της συσσώρευσης με χαμηλούς όγκους

Στην πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, συνεχίστηκε η συσσώρευση του 25άρη, με βήμα -0,08% έναντι ανόδου +0,06% την προηγούμενη. Είχαμε συνέχεια στην πτώση, κατά -28%, του συνολικού όγκου στα ΣΜΕ του. Η αύξηση κατά +7,47%, των ανοικτών θέσεων, σχετίζεται με την διατήρηση των τιμών κοντά στα υψηλά έτους. Ο 25άρης σταμάτησε στις 2000,40 μονάδες έχοντας υψηλά έτους στις 2017,16.

Οι όγκοι στα ΣΜΕ του δείκτη, ανήλθαν σε 1.988 συμβόλαια, καταλήγοντας με 8.319 ανοικτές θέσεις. Ο μέσος όγκος της σειράς Μαΐου διαμορφώθηκε στα 437 ΣΜΕ από 638 την τελευταία εβδομάδα του Απρίλη. Οι ανοικτές θέσεις της κυρίαρχης σειράς κατέληξαν σε 8068 από 7529 και της επόμενης ανήλθαν σε 251 από 212 ΣΜΕ. Οι τελευταίες πράξεις του ΣΜΕ της σειράς Μαΐου έγιναν στις 2004,00, με προήγηση του ΣΜΕ 3,50 μονάδες, έναντι του 25άρη.

Στα options του ίδιου δείκτη, το ενδιαφέρον δεν κινήθηκε ομοιόμορφα καθώς στα calls είχαμε μέσο όγκο 29 συμβολαίων από 35 και στα puts 94 από 208 οδηγώντας τη σχέση calls/puts στο 1/3. Οι όγκοι των ΣΜΕ επί τραπεζικών μετοχών, παρέμειναν στις πρώτες θέσεις.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Μάνθο και το τμήμα ανάλυσης της AENAON MARKETS:

Για την ΑΛΦΑ -1,10%, η καθοδική διαφυγή χαμηλότερα των 1,40 ευρώ, δημιουργεί προϋποθέσεις υποχώρησης προς τα 1,28 ευρώ.

Για την ΕΤΕ, μετά το “πάτημα” στα 1,80 ευρώ, πραγματοποιεί “διερευνητικές επισκέψεις” κοντά στο επίπεδο αντίστασης των 2,00 με 2,10 ευρώ. Ανοδική “δραπέτευση” πάνω από τα 2,10 ευρώ, θα την απελευθερώσει προς τα 2,54 ευρώ. Αντιθέτως εάν δηλώσει αδυναμία, θα πρέπει να αναμένουμε ‘pullback’ προς τα 1,80 με 1,74 ευρώ.

Για την Eurobank, έχει δώσει εξ ολοκλήρου το ύψος του ανάποδου σχηματισμού ‘Head & Shoulders’, στα 0,76 ευρώ, περιοχή όπου έχει αποτυπώσει στις τελευταίες συνεδριάσεις και μια βραχυχρόνια διπλή τοπική κορυφή. Αδυναμία διαπερατότητας θα δώσει πτωτικά τα 0,70 με 0,688 ευρώ.

Τέλος, για την Τρ. Πειραιώς, θα χρειαστεί σημαντική προσπάθεια για να περάσουν οι αγοραστές πάνω από την ‘ακανθώδη’ ζώνη των 1,90 με 2,00 ευρώ, γνωρίζοντας όμως ότι αμέσως μετά, το πεδίο θα είναι ελεύθερο έως τα 2,50 ευρώ. Στα ‘μετόπισθεν’, η προσοχή τους είναι εντοπισμένη στα 1,62 ευρώ, σημείο από όπου διέρχεται η κάτω πλευρά του ανοδικού καναλιού”.

Η εβδομάδα του Πάσχα συνέχισε τη λογική των ισχυρών θεσμικών που επικράτησε και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η επίδραση των συναλλαγών στην στατιστική εικόνα των blue chip είναι διαφορετική από αυτή που υποδηλώνουν οι μεταβολές των ΓΔ και FTSE25. Τα blue chip με οριακές εβδομαδιαίες μεταβολές ήταν μόλις 4. Τα ΕΛΠΕ και ΤΕΝΕΡΓ με μηδενική αλλά μεταβολές β τριμήνου -1,17% και +6,98% αντίστοιχα, ΕΥΔΑΠ στο +0,16% και +10,75% στο β τριμ., ΤΙΤΚ +0,42% και +0,10% στο β τρίμηνο.

Τα 5 blue chip με σημαντικές απώλειες σε τρεις συνεδρίες είναι η ΑΛΦΑ -6,46% (+9,16% στο β τρ.), ΜΟΗ -2,94% (+5,31% στο β τρ.), ΟΤΕ -2,44% (+0,50% στο β τρ.), ΑΔΜΗΕ -2,30% (-1,51% στο β τρ.), και ΔΕΗ -1,35% (-15,28% στο β τρ.). Ενώ 2 έπεσαν ελαφρά κάτω από -1% οι ΜΠΕΛΑ -0,98% (+7,99% στο β τρ.), ΛΑΜΔΑ -0,74% (+5,15% στο β΄ τρ.). Ακολουθούν τα 8 blue chip με κέρδη από +1% ως +2% ήτοι ΕΕΕ +0,97% (+5,75% στο β΄ τρ.), ΕΤΕ +1,02% (+27,25% στο β΄ τρ.), ΟΠΑΠ +1,02% (+2,66% στο β΄ τρ.), ΒΙΟ +1,05% (+3,06% στο β΄ τρ.), ΣΑΡ +1,38% (+4,26% στο β΄ τρ.), ΦΡΛΚ +1,51% (+6,53% στο β΄ τρ.), ΜΥΤΙΛ +1,84% (+7,33% στο β΄ τρ.) και ΠΕΙΡ +2,01%(+50,00 % στο β΄ τρ.). Οι 6 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης που σε εβδομάδα οριακών μεταβολών για τους βασικούς δείκτες ενισχύθηκαν από +2,3% και πάνω, είναι ΟΛΠ +11% (+31,83% στο β΄ τρ.), ΑΡΑΙΓ +4,31% (+5,32% στο β΄ τρ.), ΓΡΙΒ +3,48% (+10,59% στο β΄ τρ.), ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,36% (+6,30% στο β΄ τρ.), ΕΥΡΩΒ +3,26% (+7,04% στο β΄ τρ.), και ΕΧΑΕ +2,38% (+5,36% στο β΄ τρ.). Ο ΓΔ στο β΄ τρίμηνο ανεβαίνει +7,35% και ο 25άρης +6,44% με τον FTSEM στο +1,15%.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Κώστας Φέγγος της Versal ΑΕΠΕΥ

Ο Μάιος, κάθε χρόνο φέρνει μια νότα αισιοδοξίας, σε μια Χώρα όπως η Ελλάδα που μεγάλο μέρος της ‘βαριάς της Βιομηχανίας’ είναι ο Καλοκαιρινός Τουρισμός. Επενδυτικά, ο Μάιος προσδιορίζει το πόσο καλά θα περάσουν οι Επενδυτές και Επαγγελματίες του Χρηματιστηρίου το Καλοκαίρι. Το ρητό “Sell in May and go away”, πολλές φορές έχει προστατεύσει τους Επενδυτές, ενώ κάποιες φορές έχει δυσαρεστήσει.

Την τελευταία εβδομάδα, παρά την διάψευση των προσδοκιών για αναβάθμιση της Οικονομίας από την Standard and Poor’s, δεν είδαμε μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ θετικά έχει επιδράσει στα spreads των ομολόγων, το γεγονός της εξόφλησης μέρους του ακριβού δανείου προς το ΔΝΤ. Θα ανακοινωθεί μια αναβάθμιση από τη DBRS, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένουμε εξελίξεις για την έκδοση νέου ομολόγου με χαμηλότερο επιτόκιο.

Οι εισηγμένες ολοκλήρωσαν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων για το 2018 και τα αποτελέσματα ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις θετικά, παρά τη γκρίνια που επικρατεί για την υπερφορολόγηση. Με εξαίρεση τη ΔΕΗ, που τα αποτελέσματα της ήταν καταστροφικά, οι εισηγμένες παρουσίασαν αύξηση τζίρου και πολλές από αυτές θα δώσουν μερίσματα, ή προγραμματίζουν άλλους τρόπους να επιστρέψουν χρήματα στους Μετόχους.

Στο εξωτερικό τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η ανοδική δυναμική της αρχής του χρόνου έχει μειωθεί, ενώ η Αμερική, για πολλοστή φορά, δίνει σημάδια χαλάρωσης και πυροδοτεί αναλύσεις Μεγάλων Οίκων που προβλέπουν διόρθωση.

Στην Ελλάδα, τεχνικά παραμένουμε περίπου στα σημαντικά επίπεδα των 770 μονάδων, σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, αλλά όσο δεν καταφέρνουμε να απομακρυνθούμε ανοδικά από αυτά τα επίπεδα, οι πιθανότητες διόρθωσης αυξάνονται. Αν φυσικά ξεφύγουμε ανοδικά, έχουμε τον κίνδυνο να ενεργοποιηθούν όσοι πιστεύουν στο “Sell in May and go away”.

Προς τα κάτω στηρίξεις βρίσκονται στις 750 μονάδες και μετά στις 735 μονάδες, ενώ οι 700, περίπου, μονάδες συνεχώς ενδυναμώνονται, σαν επίπεδο που δύσκολα θα ξαναδούμε. Η παρακολούθηση του Ελληνικού χρηματιστηρίου και η διατήρηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου μπορεί να φέρει καλές αποδόσεις τα επόμενα χρόνια.

Όμως κατά τη διάρκεια του Μαΐου, καλό είναι να υπάρχει ρευστότητα στα χαρτοφυλάκια, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

Σήμερα

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές παγκόσμια κατέρρευσαν τη Δευτέρα μετά την απροσδόκητη ανάκαμψη της πίεσης προς την Κίνα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για να επιτύχει μια εμπορική συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι θα ανεβάσει τους δασμούς από τις ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα αυτήν την εβδομάδα.

Ο Nick Twidale, αναλυτής της Rakuten Securities Australia στο Sydney δήλωσε: "Νομίζω ότι αυτό έχει τη δυνατότητα να γίνει ένας πραγματικός παράγοντας αλλαγής. Εξακολουθεί να υπάρχει το ερώτημα εάν πρόκειται για μία από τις διάσημες τακτικές διαπραγματεύσεων για τον πρόεδρο Trump ή πρόκειται πραγματικά να δούμε κάποια δραστική αύξηση των δασμών. Αν είναι το δεύτερο, θα δούμε μαζική πίεση προς τα κάτω σε όλες τις αγορές ".

Ο ευρύτερος δείκτης των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας μειώθηκε κατά 1,9%, αφού προηγουμένως βούλιαξε περισσότερο από 2%.

Οι κινεζικές μετοχές έχασαν πάνω από 6% σε ένα σημείο της πρωινής συνεδρίασης, κλείνοντας υψηλότερα πριν από τις τριήμερες εθνικές αργίες εν μέσω προσδοκιών ότι οι πιέσεις στην οικονομία της Κίνας έχουν χαλαρώσει. Αργότερα μειώθηκαν κάπως οι απώλειες και έπεσαν τελευταία στο 5,2%. Με τον σύνθετο δείκτη της αγοράς της Σαγκάης στο -5,84% στις 9:00 δική μας ώρα.

Η πτώση των κινεζικών μετοχών σημειώθηκε παρά την κίνηση της κεντρικής τράπεζας της Κίνας τη Δευτέρα για μείωση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για τις μικρές τράπεζες, προκειμένου να ενισχυθεί η δανειοδότηση μικρών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι μετοχές της Αυστραλίας ήταν σταθερά στο -0,9%.

Οι ιαπωνικές χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν κλειστές μέχρι την Τρίτη για εθνικές αργίες, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nikkei 225 υποχώρησαν -2,3% στα 21.965.

Τα συμβόλαια E-Mini για το S & P 500 υποχώρησαν -1,9% και σηματοδότησαν μια δύσκολη έναρξη για τις μετοχές των ΗΠΑ τη Δευτέρα, διαγράφοντας τις θετικές… «αναμνήσεις» από την εμφάνιση κερδών την Παρασκευή, αφού τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες των Η.Π.Α. βοήθησαν στην άνοδο της Wall Street.