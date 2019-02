Market Beat: Τεχνικά πιθανή μια ακόμα ανοδική εβδομάδα αν «επιτρέψουν» οι ξένες αγορές

Του Κώστα Ιωαννίδη

Μια εβδομάδα διατήρησης των κερδών από τις δυο προηγούμενες ήταν η δεύτερη του Φεβρουαρίου, με την οποία συμπληρώθηκαν τρεις ανοδικές στη σειρά. Κάτι που είχαμε να δούμε από πέρυσι τον Απρίλιο, το οποίο αποτελεί μια ένδειξη ότι κάτι άλλαξε στην ατμόσφαιρα. Αλλά επειδή δεν έγινε με εντυπωσιακό τρόπο, δεν υπάρχει ακόμα εντοπισμός των αιτίων της αλλαγής που, αν συνεχιστεί, θα αποκαλυφθούν.

Η κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ των Δημοκρατικών των ΗΠΑ και των Ρεπουμπλικανών αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έπειτα από σύγκρουση επί της πολιτικής έναντι των μεταναστών, έφερε φόβους για άλλο ένα κλείσιμο της κυβέρνησης. Αυτή η εξέλιξη αποτελούσε ακόμη μια ανησυχία για τις αγορές που ήδη βρισκόταν υπό πίεση από δέσμη με ζοφερές ειδήσεις για την παγκόσμια οικονομία. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάθμισε σημαντικά την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ για το τρέχον έτος και το επόμενο και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ πρόσθεσε στο άγχος με δήλωση ότι δεν είχε σχέδια να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping πριν από την προθεσμία της 1ης Μαρτίου για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας.

«Η ανάπτυξη είναι ίσως η μεγάλη περιοχή παραγωγής κινδύνου, οι Η.Π.Α. βρίσκονται ακόμη σε υγιή τροχιά, αλλά η σταθεροποίηση της Κίνας είναι περισσότερη ελπίδα παρά πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, ενώ η ευρωπαϊκή δυναμική συνεχίζει να μαλακώνει. Οι επενδυτές έχουν πολλές αιτίες για να είναι νευρικοί, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην Ευρώπη και του κινδύνου αυτό να επηρεάσει αρνητικά και άλλες μεγάλες γεωγραφικές περιοχές». Ανέφεραν οι αναλυτές της JPMorgan σήμερα.

Πάνω που πήγε να ανέβη ψηλότερα η διάθεση για ρίσκο σχετικό με ελληνικές μετοχές, κυριάρχησαν οι ανησυχίες στην παγκόσμια επενδυτική βιομηχανία. Γιατί στα αποτελέσματα και στις προβλέψεις των γιγάντων σε κάθε κλάδο αποτυπώθηκε ο αρνητισμός, από τις εντάσεις στον εμπορικό πόλεμο και όσο πλησιάζει η μέρα που θα τελειώσει η περίοδος ανακωχής, τόσο μεγαλώνει το άγχος. Θυμίζουμε πως η πλευρά των ΗΠΑ θα εφαρμόσει, αν δεν υπάρξει συμφωνία, δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα που ενώ τώρα είναι στο 10%, θα ανέλθουν στο 25%.

Οι ξένοι θεσμικοί κάτι βλέπουν και φυσικά όσοι το βλέπουν, δεν είναι και οι διαχειριστές που κατευθύνονται από τις κλασικές ή παραδοσιακές επενδυτικές αρχές ενός διαχειριστή μετοχικού αμοιβαίου. Είναι όσοι τοποθετούνται πριν από τους μεγάλους και συνήθως παραδοσιακούς θεσμικούς.

Είναι δεδομένη η ταύτιση στις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες όσων προσεγγίζουν με τη βοήθεια της τεχνικής ανάλυσης την δυναμική της αγοράς. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης συνέχισε την ανοδική του πορεία σε νέα φετινά υψηλά, και τα στατιστικά είναι ευνοϊκά για την ανάπτυξη της διάθεσης για ρίσκο. Πολλά ωστόσο θα εξαρτηθούν από το πώς οι αγοραίοι θα «μεταφράσουν» την απόφαση της FITCH, να μην αλλάξει τίποτε στην τελευταία της αξιολόγηση από την προηγούμενη («ΒΒ-», σταθερή προοπτική), που είναι τρεις βαθμίδες χαμηλότερα από το ‘investment grade’.

Οι ξένοι αναλυτές για αυτή τη βδομάδα ειδοποιούν: Η αυξανόμενη πίεση στην ανάπτυξη σημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμες τάσεις των αγορών μετοχών θα εξαρτηθούν εν μέρει από τα κέρδη μεγάλων αμερικανικών εταιρειών. Αυτές περιλαμβάνουν την Coca-Cola Co (KO.N), την PepsiCo Inc (PEP.O), την Walmart Inc (WMT.N), την Home Depot Inc (HD.N), τη Macy's Inc (MN) και την Gap Inc (GPS.N) για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την υγεία του καταναλωτικού τομέα.

Οι οικονομέτρες αναμένουν ότι τα κέρδη του πρώτου τριμήνου για τις εταιρείες S & P 500 θα μειωθούν κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που θα είναι η πρώτη τέτοια τριμηνιαία πτώση των κερδών από το 2016, σύμφωνα με στοιχεία της IBIN από την Refinitiv.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης βδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ Κόσμος

Οι επενδυτικές προσδοκίες «κατεβάζουν ταχύτητα»

Η Wall Street, σαν φάρος των χρηματιστηρίων, φιλοξενεί τον βαρύτερο μετοχικό δείκτη τον S&P 500, που θεωρείται ο αντιπροσωπευτικός, περισσότερο όλων, για την παγκόσμια οικονομία. Καθώς περιλαμβάνει γιγάντιες εταιρείες παγκοσμίου εμβέλειας. Περίπου το ήμισυ των εσόδων των 500 εισηγμένων στο δείκτη, προέρχονται από το εξωτερικό και οι διαχειριστές κεφαλαίων το γνωρίζουν πολύ καλά. Αυτός λοιπόν εμφάνισε ως κορυφή βίου τις 2930,75 μονάδες στις 20 Σεπτεμβρίου, με οδηγό της ανόδου τον τομέα της τεχνολογίας. Ακολούθησε μια βουτιά κατά -19,8% από τον Σεπτέμβριο ως την παραμονή των Χριστουγέννων και έχει ως τώρα ανακτήσει πάνω από το 60% των απωλειών, που τον έφεραν μια ανάσα πριν από το bear market.

Μετά τον Ιανουάριο

Από τα χαμηλά των Χριστουγέννων, ο S&P 500 είναι +15% ψηλότερα, αλλά τελευταία εμφανίζει μια αδυναμία να κινηθεί με σιγουριά ακόμα πιο πάνω, ενώ επιμένουν σε μικρές πτωτικές μεταβολές οι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Την διάθεση για ρίσκο ανέβασε κύρια, η αλλαγή στην καθοδήγηση της Fed αναφορικά με τη νομισματική της πολιτική. Τα υπόλοιπα γεγονότα που συνέβαλλαν, αφορούσαν σε θετικές προσδοκίες γύρω από τα γεωπολιτικά, που ως την ώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Έχουμε λοιπόν μια άνοδο που γύρισε σε συσσώρευση, η οποία γίνεται εν μέσω ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, που δεν είναι τόσο άσκημα όσο περίμεναν οι αγοραίοι. Γιατί οι αναλυτές για κάθε κλάδο ψαλίδισαν τις προσδοκίες τους υπολογίσιμα στο τέλος του 2018 και στις αρχές του 2019. Έτσι ακόμα και τα κάπως απογοητευτικά αποτελέσματα, δεν λειτούργησαν τόσο αρνητικά, όσον θα τους «άξιζε», αν δεν γινόντουσαν οι μειώσεις λίγο πριν την ανακοίνωσή τους.

Τα χρηματιστήρια ωστόσο είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί και αυτό που κινεί τους επενδυτές σήμερα, είναι η εκτίμησή τους για τα κέρδη στο 2019 και στο 2020. Η συναίνεση στη Wall Street με βάση τα ως τώρα δεδομένα, από το 70% περίπου των εταιριών του S&P 500, αναμένει μια σειρά τριμήνων με χαμηλή αύξηση της κερδοφορίας. Είναι για το πρώτο τρίμηνο στο 2,3%, για το δεύτερο 2,9%, για το τρίτο 3,4% με επιστροφή στα διψήφια άλματα στο τέταρτο 11,2%. Μπορεί αυτή την αισιόδοξη νότα προς το τέλος της τρέχουσας χρονιάς να την αποδώσουμε στην βελτίωση της εικόνας που εμφανίζουν ορισμένα μακροοικονομικά δεδομένα από τον Δεκέμβρη στον Γενάρη. Όπως το rebound του βιομηχανικού ΡΜΙ με τις νέες παραγγελίες να βοηθούν σε αυτό.

Άλλο οι ΗΠΑ άλλο ο κόσμος

Ο βιομηχανικός PMI σε παγκόσμια βάση μειώθηκε στο 50,7, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου. Ένα επίπεδο που είναι κάτω από την πιο πρόσφατη κορυφή 54,4, στο τέλος του 2017, ενώ παράλληλα είναι η χαμηλότερη μέτρηση από τον Αύγουστο του 2016. Εξαιρουμένων των ΗΠΑ, ο παγκόσμιος PMI υποχώρησε στο 50,0 που είναι το σημείο καμπής μεταξύ ανάπτυξης και ύφεσης. Άρα η παγκόσμια οικονομία εξασθένησε σημαντικά καθώς το 2018 έφτανε στο τέλος του και δεν δείχνει κανένα σημάδι βελτίωσης. Δεδομένου ότι σχεδόν το ήμισυ των εσόδων του S & P 500 προέρχεται από το εξωτερικό, η παγκόσμια αδυναμία θα επηρεάσει τους ρυθμούς αύξησης των εσόδων και των κερδών του S&P 500 το 2019. Το ισχυρό δολάριο λειτουργεί αρνητικά και στα δύο. Η οικονομία των ΗΠΑ μπορεί να είναι σε θέση να αποσυνδεθεί από την παγκόσμια οικονομία, αλλά ο S & P 500 δεν μπορεί να κάνει το ίδιο.

Αρκετοί θα αποδώσουν την υποχώρηση της παγκόσμιας οικονομίας στον εμπορικό πόλεμο. Η αβεβαιότητα που δημιουργείται από την αύξηση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των μεγάλων εμπορικών εταίρων της αναμφίβολα συμβάλλει στην επιβράδυνση.

Ωστόσο, η Ευρώπη και η Κίνα έχουν πολλά εγχώρια προβλήματα. Και οι δύο κατοικούνται από γηράσκοντες πληθυσμούς. Καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, ενώ οι γεννήσεις μειώνονται απότομα. Η Ευρώπη έχει πολλές πολιτικές αναταραχές, μεταξύ των οποίων το Brexit, οι διαμαρτυρίες των "Κίτρινων Γιλέκων" στη Γαλλία, τα αισθήματα κατά της μετανάστευσης στη Γερμανία και τη Σουηδία και τα κινήματα κατά της ενοποίησης στην Ιταλία και την Ανατολική Ευρώπη. Ενώ έχει επίσης πολλές εμπορικές συναλλαγές με αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως την Κίνα, η οποία επίσης επιβραδύνεται. Τα περισσότερα από αυτά τα θέματα είναι διαρθρωτικά και όχι κυκλικά. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι οικονομικοί δείκτες είναι κυκλικοί και αναμφίβολα θα βελτιωθούν. Το ερώτημα είναι πότε; Πιθανά να είναι αργότερα αυτό το έτος ή στις αρχές του επόμενου. Μια βελτίωση όμως στα άμεσο μέλλον είναι απίθανο να συμβεί.

Πρόεδρος Τραμπ και Dow Jones

«Με την Fed σε αναμονή και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προθερμαίνει τους εμπορικούς του πολέμους, ο Dow Jones ανακάμπτει μετά από μια διόρθωση σαν τιμωρία. Αλλά ο πολιτικός κίνδυνος είναι μεγάλος για όποιον ενδιαφέρεται για τις προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς». Σημείωνε ο Jed Graham στο Investor’s Business Daily και εξηγούσε μεταξύ άλλων γιατί. Θεωρούμε, μη έχοντας γνώσεις πολιτικής ανάλυσης για την κατάσταση στις ΗΠΑ, πως τα αποσπάσματα που ακολουθούν δίνουν μια γεύση.

«Προχωρώντας στις εκλογές για το 2020, θα είναι αδύνατο να υπάρξουν σημαντικές ευκαιρίες ανόδου για το χρηματιστήριο. Οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές, θέλουν να αντιστρέψουν τις φορολογικές περικοπές και μετά να αυξήσουν τους φόρους σαν μέρος μιας σαρωτικής ατζέντας. Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει στην πολιτική υψηλών ντεσιμπέλ. Αλλά όσον αφορά τις προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς, αφήνουμε πίσω μας μια περίοδο σχετικής ηρεμίας.

Η Wall Street χαμογέλασε με τις περικοπές φόρου και την απορρύθμιση του Trump, παρά τις σοβαρές ανησυχίες για το εμπόριο και τη ρητορική Trump. Κανένας πρόεδρος ποτέ δεν χρησιμοποίησε τον Dow Jones ως πίνακα επιτυχίας όσο ο Trump, οπότε μην περιμένετε από τους Δημοκρατικούς να βοηθήσουν τον πρωθυπουργό να προωθήσει περαιτέρω την άνοδο των μετοχών, όσο πλησιάζουν οι εκλογές του 2020.

Η μη δημοτικότητα του Trump και η μείωση των πιθανοτήτων επικράτησης στις εκλογές του 2020, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την οικονομία και τη χρηματιστηριακή αγορά, δημιουργώντας έναν αρνητικό βρόχο ανατροφοδότησης. Αν οι δημοσκοπήσεις για τον Trump πέσουν πολύ περισσότερο, τα σχέδια των Δημοκρατικών προεδρικών υποψηφίων για την ανατροπή των φορολογικών περικοπών του Trump και τη διάδοση του πλούτου, θα φαίνονται όλο και πιο ανησυχητικά για τους CEOs, τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές».

«Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε ότι το ζήτημα του χάσματος πλούτου θα είναι ίσως το μεγαλύτερο θέμα των εκλογών. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα πράγματα θα έχουν μεγάλες συνέπειες για τις ροές κεφαλαίων, τις εκτιμήσεις της αγοράς, τις οικονομικές συνθήκες και τις εγχώριες και διεθνείς σχέσεις». Έγραψε ο Ray Dalio, ιδρυτής του hedge fund Bridgewater Associates, στο LinkedIn.

Η εβδομάδα σε αριθμούς

Στη δεύτερη χρηματιστηριακά εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ο S&P 500 κλείνοντας στις 2707,88 μονάδες, είχε μεταβολή +0,05% ενώ στο 2019 αποδίδει +8,02%. Ο Dow, με άνοδο +0,17%, έκλεισε στις 25.106,33 μονάδες, στο 2019 κερδίζει +7,63%. Ο S&P400 με κέρδη +0,59% διαμόρφωσε επίδοση φέτος +11,39%, ενώ ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης, με μεταβολή +0,29%, εμφάνισε ετήσια απόδοση +11,70%. Ο δε Nasdaq, με άνοδο +0,47%, εμφάνισε στο 2019 κέρδη +9,99%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου ανέβηκε +0,73% στη βδομάδα, με κέρδη +5,10% στο 2019. Ο DAX υποχώρησε -2,45%, με ετήσια επίδοση +3,29%, ο CAC είχε μεταβολή -1,15%, με απόδοση στο 2019 +4,88%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας έχασε -1,80% και στο έτος αποδίδει +3,71%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή -1,15%, στο 2019 αποδίδει +5,61%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας έχασε -2,57%, με +8,48% επίδοση φέτος, ενώ ο Bolsa του Μεξικού με μεταβολή -1,28%, διαμόρφωσε ετήσια απόδοση +3,70%. Ο χρυσός υποχώρησε κατά -0,29%, στα 1318,20 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση το 2019 +2,88%. Με βουτιά -4,80%, έκλεισε το πετρέλαιο Crude. Στο 2019 γράφει κέρδη +16,08%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή -2,19%, στο 2019 εμφάνισε άνοδο +1,59%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή -1,20% και επίδοση για φέτος +6,66%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία κέρδισε +0,21%, στο 2019 αποδίδει +1,33%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κέρδισε +0,06% και στο 2019 εμφάνισε επίδοση +8,13%. Μεταβολή 0,00% εμφάνισε ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Σαγκάης SSE Comp. Ind., με επίδοση στο έτος +4,99%.

Το απροσδόκητο στα ομόλογα

Πέρυσι, στις 8 Νοεμβρίου η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου ανήλθε στο 3,24% και πέρασε για πρώτη φορά πάνω από το 3,00% στις 14 Μαΐου. Τότε υπήρξαν πολλές συζητήσεις για το ότι θα μπορούσε να αυξηθεί στο 4,00% και ακόμη και στο 5,00%. Αυτές οι προβλέψεις βασίστηκαν στην ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι οι φορολογικές περικοπές του Trump θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα ομοσπονδιακά ελλείμματα. Επιπλέον, η Fed είχε αρχίσει να μειώνει τον ισολογισμό της και αναμενόταν ότι θα αυξήσει το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων τέσσερις φορές το 2018, πράγμα που συνέβη και ότι το οι αυξήσεις θα συνεχιστούν το 2019 έως το 2020.

Οι Dow Vigilantes (διαφωνούντες με τη νομισματική ή την κυβερνητική πολιτική που εκφράζονται στα χρηματιστήρια) φώναξαν "φτάνει πια" στη Fed κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών του 2018. Η Fed έλαβε το μήνυμα και η λέξη «βαθμιαία» αντικαταστάθηκε για πρώτη φορά με τη λέξη «υπομονετικά» στις 4 Ιανουαρίου, για να περιγράψει τον ρυθμό νομισματικής ομαλοποίησης από τον Πρόεδρο της Fed Jerome Powell. Αυτό υποδηλώνει ότι η Fed μπορεί να διακόψει tiw ayj;hseiw για όσο διάστημα η διαφορά της καμπύλης απόδοσης παραμένει κοντά στο μηδέν. Αν αυξήσουν τα επιτόκια, κινδυνεύουν να αναστρέψουν την καμπύλη αποδόσεων. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ξανά τους Dow Vigilantes. Οι αποδόσεις των 10ετών κυμαίνονται στο 2,70% και των διετών στο 2,38% όσο οι Dow Vigilantes είναι φρόνιμοι.

ΧΑ

Εβδομάδα αφομοίωσης των πρόσφατων υψηλών

Μια εβδομάδα διατήρησης των κερδών από τις δυο προηγούμενες ήταν η δεύτερη του Φεβρουαρίου, με την οποία συμπληρώθηκαν τρεις ανοδικές στη σειρά. Κάτι που είχαμε να δούμε από πέρυσι τον Απρίλιο, το οποίο αποτελεί μια ένδειξη ότι κάτι άλλαξε στην ατμόσφαιρα. Αλλά επειδή δεν έγινε με εντυπωσιακό τρόπο, δεν υπάρχει ακόμα εντοπισμός των αιτίων της αλλαγής που, αν συνεχιστεί, θα αποκαλυφθούν.

Η ροή των ειδήσεων ήταν χωρίς κάτι σημαντικό, με αποτέλεσμα να αποτελεί η ανακοίνωση της αξιολόγησης της χώρας από τη FITCH το γεγονός της εβδομάδας. Μόνο που αυτή θα ερχόταν μετά το πέρας της τελευταίας συνόδου και η αγορά κινήθηκε με το πνεύμα της αναμονής. Με εξαίρεση δε την τελευταία μέρα, που υποχώρησε στα 23, οι εγχώριοι αναλυτές θεώρησαν σημαντική την απομάκρυνση του τζίρου από τα 30 εκατ. ευρώ. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης συνέχισε την ανοδική του πορεία σε νέα φετινά υψηλά, και τα στατιστικά είναι ευνοϊκά για την ανάπτυξη της διάθεσης για ρίσκο. Πολλά ωστόσο θα εξαρτηθούν από το πώς οι αγοραίοι θα «μεταφράσουν» την απόφαση της FITCH, να μην αλλάξει τίποτε στην τελευταία της αξιολόγηση από την προηγούμενη («ΒΒ-», σταθερή προοπτική), που είναι τρεις βαθμίδες χαμηλότερα από το ‘investment grade’.

Τη Δευτέρα οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών πορεία σε θετικό πεδίο, χωρίς περάσματα σε αρνητικό. Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+2,59%), και το αγοραστικό ενδιαφέρον απλώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών blue chip (18) έναντι των καθοδικών (6) και ένα στα αμετάβλητα. Ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,89% και έφθασε στις 647,19 από 641,48 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1720,44 από 1705,66 με μεταβολή +0,85%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 31,853 εκατ. ευρώ, με πακέτα αξίας 0,084 εκατ. Την Τρίτη, με μεγαλύτερο ανοδικό βήμα για τον Τραπεζικό Δείκτη (+3,41%), ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,85% και έφθασε στις 652,71 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1729,38 με μεταβολή +0,53%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 33,845 εκατ. ευρώ και τα πακέτα είχαν αξία 0,817 εκατ. Ο FTSEM όμως εμφάνισε άνοδο +1,48% υπερ-αποδίδοντας έναντι του μέσου όρου. Την Τετάρτη δε, είχαμε την εγγραφή των ανώτερων τιμών για τη βδομάδα. Ήταν η τέταρτη στη σειρά ανοδική συνεδρίαση αλλά με επιστροφή στα χαμηλά μέρας προς το τέλος. Ο ΓΔ στις 13:40 έγραψε το μέγιστο μέρας στις 659,20 μονάδες. Ωστόσο έκλεισε τελικά +0,26% ψηλότερα, φθάνοντας στις 654,39 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1729,17 με μεταβολή -0,01%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 41,703 εκατ. ευρώ και τα πακέτα είχαν αξία 2,212 εκατ. Η σύνοδος της Πέμπτης ήταν σαν φυσική συνέχεια της καθόδου στο δεύτερο μέρος της προηγούμενης. Η πορεία των δεικτών έγινε σε αρνητικό πεδίο και στο τέλος κανένας κλαδικός δείκτης δεν εμφάνισε θετική μεταβολή. Ο τζίρος ανήλθε στα 36,560 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 5,644 εκατ. και μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-2,85%). Ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,41% και έφθασε στις 645,16 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1705,72 με μεταβολή -1,36%. Η σύνοδος της Παρασκευής ήταν χαμηλών όγκων και με αρκετές εναλλαγές στα πρόσημα μεταβολής των βασικών δεικτών και θετικό κλείσιμο όλων των κλαδικών δεικτών στο τέλος, εκτός του δείκτη Τροφίμων Ποτών. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +1,85%, αφού ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,73% και έφθασε στις 649,87 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1708,94 με μεταβολή +0,19%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 22,807 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 5,644 εκατ.

Έτσι στην δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου ο ΓΔ κέρδισε +1,31%, ο 25άρης εμφάνισε άνοδο +0,19%, αλλά ο FTSEM ανέβηκε +5,52%. Στο έτος ο μέσος όρος κερδίζει +5,96% ο 25άρης +6,25% και ο FTSEM +13,05%. Εξαιρετική βελτίωση εμφάνισαν στη στατιστική τους εικόνα αρκετά blue chip. Δέκα επτά είχαν μέγιστο εβδομάδας που έγινε και μέγιστο μήνα και για εννέα από αυτά έγινε και ανώτερο τελευταίων τριών μηνών. Σε επίπεδο έτους είναι πλέον μόνο τρία τα blue chip με απώλειες ήτοι ΠΕΙΡ -17,86%, ΑΛΦΑ -16,00% και ΕΤΕ -3% αφού τον Φεβρουάριο δεν υπάρχουν τραπεζικά blue chip με πτώση.

Σε εβδομαδιαία βάση οκτώ μετοχές του 25άρη εμφάνισαν απώλειες ΜΟΗ -3,86%, ΟΤΕ -3,82%, ΕΥΡΩΒ -2,77%, ΣΑΡ -1,93%, ΓΡΙΒ -1,86%, ΤΙΤΚ -1,21%, ΜΠΕΛΑ -1,10%, και ΕΕΕ -1,03%. Μεταβολή κοντά στους δείκτες είχαν ΟΠΑΠ +0,76%, ΔΕΗ +0,54%, και ΛΑΜΔΑ 0,000%. Ενώ κέρδη μικρότερα του +2% εμφάνισαν ΦΡΛΚ +1,81%, ΕΛΠΕ +1,68%, ΕΥΔΑΠ +1,49% και ΑΡΑΙΓ +0,91%. Τις απώλειες μετοχών με μεγάλη βαρύτητα στους δείκτες αντιστάθμισαν τα σχετικά μεγάλα κέρδη των ΠΕΙΡ +21,05%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +11,73%, ΒΙΟ +9,16%, ΕΤΕ +6,70%, ΤΕΝΕΡΓ +6,61%, ΑΛΦΑ +6,21%, ΟΛΠ +6,12%, ΜΥΤΙΛ +5,63%, ΕΧΑΕ +3,28%, ΑΔΜΗΕ +2,77%.

Τεχνική ανάλυση – παράγωγα

Εβδομάδα εκπνοής των σειρών Φεβρουαρίου με ουδέτερες προσδοκίες

Στην δεύτερη χρηματιστηριακά εβδομάδα του Φεβρουαρίου, σημειώθηκε άνοδος του δείκτη των παραγώγων κατά +0,19%. Ενώ έφτασε ως τις 1742,64, δεν προσέγγισε την οροφή των 1750 μονάδων. Είχαμε παράλληλα +41,60% άνοδο των όγκων στα ΣΜΕ του. Η δε σχετικά μικρή άνοδος κατά 9,3% των ανοικτών θέσεων, σχετίζεται με την αυξημένη αβεβαιότητα, λόγω του μεταβαλλόμενου διεθνούς κλίματος. Ο 25άρης κατέληξε στις 1708,94 μονάδες, με ετήσια μεταβολή +6,25% και Φεβρουαρίου +1,56%.

Οι όγκοι στα ΣΜΕ του δείκτη, ανήλθαν σε 6120 συμβόλαια, καταλήγοντας με 3.998 ανοικτές θέσεις. Ο μέσος όγκος της σειράς Φεβρουαρίου διαμορφώθηκε στα 1020 ΣΜΕ τη μέρα. Για τη σειρά Μαρτίου ανήλθε στα 204 συμβόλαια. Οι ανοικτές θέσεις της νέας κυρίαρχης σειράς κατέληξαν σε 3369 από 3444 την προηγούμενη βδομάδα και της επόμενης (λήξης Μαρτίου) ήταν 629 ΣΜΕ. Οι τελευταίες πράξεις του ΣΜΕ τρέχουσας σειράς έγιναν στις 1704,25 με προήγηση 4,70 μονάδων του 25άρη, έναντι του ΣΜΕ.

Στα options του ίδιου δείκτη, το ενδιαφέρον διαμόρφωσε στα calls μέσο όγκο 115 συμβολαίων και στα puts 94 διαμορφώνοντας σχέση calls/puts 5/4. Οι όγκοι των ΣΜΕ επί τραπεζικών μετοχών, παρέμειναν στις πρώτες θέσεις.

Στη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου ο ΓΔ κέρδισε +1,31%, ο 25άρης εμφάνισε άνοδο +0,19%, αλλά ο FTSEM ανέβηκε +5,52%. Στο έτος ο μέσος όρος κερδίζει +5,96% ο 25άρης +6,25% και ο FTSEM +13,05%. Εξαιρετική βελτίωση εμφάνισαν στη στατιστική τους εικόνα αρκετά blue chip. Δέκα επτά είχαν μέγιστο εβδομάδας που έγινε και μέγιστο μήνα και για εννέα από αυτά έγινε και ανώτερο τελευταίων τριών μηνών. Σε επίπεδο έτους είναι πλέον μόνο τρία τα blue chip με απώλειες ήτοι ΠΕΙΡ -17,86%, ΑΛΦΑ -16,00% και ΕΤΕ -3% αφού τον Φεβρουάριο δεν υπάρχουν τραπεζικά blue chip με πτώση.

Ο Απόστολος Μάνθος της AENAON MARKETS σημείωσε για τον 25άρη:

Ο Απόστολος Μάνθος της AENAON MARKETS σημείωσε για τον 25άρη: «Η αδυναμία του δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης να περάσει πάνω από το επίπεδο αντίστασης των 1750 μονάδων, όπου είχε αποτυπωθεί και η τοπική κορυφή του περασμένου Δεκεμβρίου τον οδήγησε σε ένα “pullback” προς την γνωστή ζώνη αντιπαράθεσης των 1710 με 1700 μονάδων. Το σημείο εκείνο το οποίο θα μπορούσε με τη διάσπασή του να επιτείνει τη πτωτική πορεία του δείκτη είναι εκείνο των 1680 μονάδων, καθώς αποτελεί τη κάτω πλευρά του ανοδικού καναλιού, που διέπει τον FTSE25 από τα τέλη του περασμένου έτους, όταν και λάμβανε τιμές πλησίον των 1570 μονάδων. Όσο ο δείκτης διατηρείται μέσα στο βραχυχρόνιο κανάλι τάση, θα επαναπροωθηθεί προς τη σημαίνουσα αντίσταση των 1750 μονάδων».

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Κώστας Φέγγος της Versal ΑΕΠΕΥ

Ο Δείκτης διέσπασε ανοδικά τον σχηματισμό διαμαντιού που είχε δημιουργήσει από πέρυσι τον Μάιο και τώρα δίνει στόχο προς τις 700 μονάδες, ή και προς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Το σημαντικό είναι πως θεωρητικά ο συγκεκριμένος σχηματισμός σηματοδοτεί τον πάτο της Αγοράς σε μακροχρόνια βάση. Μέχρι εδώ καλά. Όμως υπάρχουν δύο προβλήματα.

Πρώτον, η διάσπαση έπρεπε να συνοδευτεί με αυξημένο τζίρο. Το γεγονός της καθήλωσης του τζίρου σε χαμηλά επίπεδα, σηματοδοτεί την έλλειψη Επενδυτών που να παρακολουθούν την Αγορά και να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα τεχνικά σήματα.

Δεύτερον, η τεχνική ανάλυση παραβλέπει τα θεμελιώδη στοιχεία της Οικονομίας και των εταιρειών, με αποτέλεσμα τα σήματά της να βασίζονται μόνο στην εμπειρία των προηγουμένων περιόδων. Και σήμερα στην Ελλάδα, τα θεμελιώδη είναι εξαιρετικά επισφαλή.

Η Χώρα βρίσκεται σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, με σημάδια διχασμού που είχαμε να δούμε από τη δεκαετία του ’80, με μια ασταθή Κυβέρνηση και σε μια οικονομική κατάσταση που δεν διαφέρει πολύ από την κατάσταση που μας οδήγησε στη χρεωκοπία. Η επίλυση των “κόκκινων” δανείων, οι Αποκρατικοποιήσεις και ο Αναπτυξιακός Νόμος, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί πως θα αντιμετωπιστούν.

Φαίνεται ότι μέχρι τις Ευρωεκλογές, οι Δανειστές δεν πρόκειται να πιέσουν την Κυβέρνηση. Όμως μετά τις Ευρωεκλογές τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν. Δεν είναι άλλωστε χωρίς βάση οι προειδοποιήσεις του κ. Δραγασάκη, προς την ίδια του την Κυβέρνηση. Αν φυσικά μέχρι τότε γίνουν και οι Εθνικές εκλογές, τα πράγματα διαφοροποιούνται σημαντικά. Μια Κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή, έχει αυξημένη μεταρρυθμιστική δύναμη. Σε κάθε περίπτωση, ανανεώνει τις δικαιολογίες που έχει στη διάθεσή της, με βασικότερες να είναι ότι “φταίνε οι προηγούμενοι”, ή “φταίνε κάποια στελέχη που αντικαταστάθηκαν”.

Πίσω στο Χρηματιστήριο, πολλές μη Τραπεζικές μετοχές βρίσκονται, τεχνικά, σε ανοδική πορεία, ενώ και ο Δείκτης, με εξαίρεση τον τζίρο, δίνει θετικά σημάδια. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, περιμένουμε εκτιμήσεις Ξένων Οίκων για την Ελληνική Οικονομία.

Η κατάσταση παραμένει επισφαλής, αλλά πολλές φορές τα τεχνικά σήματα της Αγοράς ερμηνεύουν το κλίμα που επικρατεί και αυτό είναι πως οι τιμές των μετοχών στην Ελλάδα είναι φθηνές (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν φθηνότερες).

Η διακράτηση των 637 μονάδων του Γενικού Δείκτη, παραμένει σημαντική για όσους θέλουν την Αγορά να ανέβει.

Ο Απόστολος Μάνθος της AENAON MARKETS

Δύσβατη για το Γενικό Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αποδείχθηκε για ακόμα μία φορά η περιοχή αντίστασης των 660 μονάδων, αναγκάζοντάς τον σε ένα καθοδικό πισωγύρισμα προς το πρώτο βραχυχρόνιο επίπεδο στήριξης των 638 με 633 μονάδων.

Πιθανή διατήρηση δίχως τμήση των 633 μονάδων, θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για άλλη μια ανοδική προσπάθεια προς τη ζώνη διαγραμματικού ελέγχου των 654 με 660 μονάδων. Όμως ένα επιβεβαιωμένο καθοδικό πέρασμα από τις 630 μονάδες, θα ανοίξει και πάλι το κατηφορικό δρόμο για τις 618 με 610 μονάδες.

Η αδυναμία του δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης να περάσει πάνω από το επίπεδο αντίστασης των 1750 μονάδων, όπου είχε αποτυπωθεί και η τοπική κορυφή του περασμένου Δεκεμβρίου τον οδήγησε σε ένα “pullback” προς την γνωστή ζώνη αντιπαράθεσης των 1710 με 1700 μονάδων. Το σημείο εκείνο το οποίο θα μπορούσε με τη διάσπασή του να επιτείνει τη πτωτική πορεία του δείκτη είναι εκείνο των 1680 μονάδων, καθώς αποτελεί τη κάτω πλευρά του ανοδικού καναλιού, που διέπει τον FTSE25 από τα τέλη του περασμένου έτους, όταν και λάμβανε τιμές πλησίον των 1570 μονάδων. Όσο ο δείκτης διατηρείται μέσα στο βραχυχρόνιο κανάλι τάση, θα επαναπροωθηθεί προς τη σημαίνουσα αντίσταση των 1750 μονάδων.

Τέλος ο Τραπεζικός δείκτης με μια απρόσμενη ανοδική κίνηση “ξεκόλλησε” από το πάτο των 360 μονάδων, σπρώχνοντας βίαια αλλά δίχως το ποθητό αποτέλεσμα διαφυγής προς τη καθοδική γραμμή τάσης “R”, στις 420 με 427 μονάδες. Από εκεί και έπειτα η αδυναμία διαπερατότητας τον έφερε στο διαγραμματικό κατώφλι των 400 με 390 μονάδων. Ως θετική εξέλιξη θα χαρακτηριζόταν ένα ‘πάτημα’ του Τραπεζικού δείκτη πάνω στις 400 μονάδες, που θα συνοδευόταν με ανοδική κίνηση προς τις 420 μονάδες.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec.

Από τον Απρίλιο του 2018 είχε να δει η Ελληνική Αγορά τρεις γεμάτες εβδομάδες ανόδου. Εύκολα, ή δύσκολα ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κρατήσει τα κεκτημένα της προηγούμενης εβδομάδας, εν μέσω πιέσεων στο διεθνές περιβάλλον, με τον Τραπεζικό κλάδο να απορροφά τους πωλητές σε δύο χρόνους.

Η ειδησεογραφία αν και δεν προσέφερε κάποιο γεγονός ισχυρού ειδικού βάρους, κινήθηκε στην λογική της αναμονής με το βλέμμα να εστιάζεται στην αποψινή πιστοληπτική αξιολόγηση της Fitch. Το ευχάριστο για την Αγορά δεν είναι τόσο η άνοδος η οποία βοηθάει στην αύξηση των κεφαλαιοποιήσεων, όσο η αύξηση των συναλλαγών οι οποίες έδειξαν να απομακρύνονται από τα επίπεδα των 30 εκατ. ευρώ.

Ο Ιανουάριος, εκτός από την κερδοφόρα επίδοση σε επίπεδο Δείκτη, έφερε και κάποιες μικρές εισροές (20 εκατ. ευρώ ) από τους Ξένους Επενδυτές, μετά από επτά μήνες εκροών συνολικής αξίας 285 εκατ. ευρώ. Βέβαια είναι σχετικά νωρίς για να υποστηριχθεί ότι έχει επέλθει ολική επαναφορά, καθώς ακόμα τα ανοιχτά μέτωπα παραμένουν ενεργά (NPLs, Αποκρατικοποιήσεις, χρόνος εκλογών, κλπ), ωστόσο η Αγορά φαίνεται διατεθειμένη να πιστέψει σε αίσια έκβαση των εγχειρημάτων που καθορίζουν την πορεία της.

Το μικρό, αρχικά, επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον έχει αποκτήσει νέους συμμάχους, οι οποίοι έχουν ζωηρέψει το ταμπλώ, ίσως όχι στο βαθμό που μπορεί να υποστηρίζει την συνεδρίαση στο σύνολό της, αλλά σίγουρα δημιουργώντας θετικές εντυπώσεις στο τέλος της ημέρας. Με εξαίρεση την συνεδρίαση της Πέμπτης, η οποία φυσιολογικά διόρθωσε μετά από τα συσσωρεμένα κέρδη 4 ημερών, οι αγοραστές έχουν το πάνω χέρι αναλαμβάνοντας δράση σε κομβικά σημεία της συνεδρίασης, υπερασπίζοντας τις θέσεις τους και κυρίως απογοητεύοντας χαρτοφυλάκια που κινούνται υποτιμητικά, ή προσδοκώντας καλύτερα σημεία επανεισόδου στην Αγορά. Το στοιχείο αυτό είναι βασικό για την εδραίωση μιας ανοδικής τάσης και αν μη τι άλλο ένας “ευχάριστος αιφνιδιασμός”, δεδομένης της συναλλακτικής ένδειας που διαπιστώθηκε στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς.

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης συνέχισε την ανοδική του πορεία σε νέα φετινά υψηλά, δικαιώνοντας τα σήματα αγορών από MACD και τους κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών. Οι ταλαντωτές έχουν αποφορτιστεί ανανεώνοντας το ανοδικό περιθώριο. Η επόμενη αναμέτρηση θα γίνει στις 660 μονάδες και εφόσον υπάρξει νίκη των αγοραστών, η μάχη της χρονιάς αναμένεται να λάβει χώρα στις 690 μονάδες, επίπεδο στο οποίο αλλάζει η μακροχρόνια τάση σε ανοδική.

Η διάσπαση του κινητού μέσου των 200 ημερών είναι το επόμενο μεγάλο “στοίχημα” για το Γενικό Δείκτη, μια εξέλιξη που θα βάλει σε τροχιά ανοδικού περιθωρίου τουλάχιστον 100 μονάδων, σε μια κίνηση που από τον Ιανουάριο έως τώρα δεν είχε ισχυρές δόσεις συναλλακτικού ενδιαφέροντος και ο βηματισμός των δεικτών ήταν σε περιορισμένο ενδοσυνεδριακό εύρος.

Με θετικές ενδείξεις ξεκινάει και η επόμενη εβδομάδα, μένει να φανεί τι δυνάμεις θα εμφανιστούν στην πρώτη σοβαρή διόρθωση της Αγοράς, ώστε να κριθεί η βιωσιμότητα του φετινού ράλι. Με ένα Eurogroup χωρίς Ελληνικό ενδιαφέρον ξεκινάει η επόμενη εβδομάδα, η όποια ωστόσο το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη θα έχει την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI. Μετά την είσοδο της Motor Oil στην τριμηνιαία αναθεώρηση του Αυγούστου του 2018, κάθε πρόβλεψη διαγραφής, ή προσθήκης είναι μάλλον παρακινδυνευμένη, καθώς οι αλλαγές στις συμμετέχουσες εταιρείες είθισται να γίνονται στις εξαμηνιαίες αλλαγές.

Όπως και να έχει, η αναδιάρθρωση θα δώσει ένα καλό λόγο να ανέβουν συναλλακτικά οι στροφές και να κρατηθεί το ενδιαφέρον μέχρι την ημερομηνία της αναδιάρθρωσης ήτοι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου. Από πλευράς αποτελεσμάτων η Coca Cola το πρωί της 14ης Φεβρουαρίου ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η έκτακτη γ.σ. της Creta Farm, ενώ την ίδια ημέρα κλείνουν οι σειρές Παραγώγων επί δεικτών για το μήνα Φεβρουάριο.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές ξεκίνησαν την εβδομάδα με ελαφρά υποχώρηση που στη συνέχεια βελτιώθηκε στα περισσότερα χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη, την αμερικανική πολιτική και τον εμπορικό πόλεμο. Παράλληλα διατηρώντας το δολάριο σε ρόλο ασφαλούς καταφύγιου το έστειλαν κοντά σε μια κορυφή έξι εβδομάδων έναντι των κυριότερων νομισμάτων.

Οι κινεζικές μετοχές είχαν χαμηλή πτήση σήμερα Δευτέρα 11/2 με την έναρξη της διαπραγμάτευσης μετά από εβδομαδιαία αργία. Ο δείκτης blue-chip CSI300 κατέγραψε άνοδο +0,4% και αργότερα στις 8:30 δική μας ώρα κέρδιζε +1%, οι μετοχές της Αυστραλίας μειώθηκαν κατά 0,6% και αργότερα έχαναν -0,18%, ενώ η αγορά στη Νότια Κορέα υποχώρησε 0,2% αλλά στο δεύτερο μέρος γύρισε σε άνοδο +0,10%.

Αυτό άφησε τον ευρύτερο δείκτη MSCI των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός από την Ιαπωνία στο +0,05% μετά την πτώση του την Παρασκευή από μια κορυφή σε βάθος τεσσάρων μηνών. Ο όγκος συναλλαγών αναμένεται να είναι ελαφρύς με την Ιαπωνία σε αργίες.

Οι επενδυτές εστιάζουν τώρα στις εμπορικές συνομιλίες αυτή την εβδομάδα με αντιπροσωπεία αξιωματούχων των ΗΠΑ που ταξιδεύουν στην Κίνα για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Ενάντια στην αβεβαιότητα και παρά το γεγονός ότι η Fed αισθάνεται άνετα ευρισκόμενη σε αναμονή, το δολάριο συνεχίζει να κερδίζει το διαγωνισμό για το λιγότερο άσχημο νόμισμα.