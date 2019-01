Market Beat: Βεβαία μόνο η αύξηση της νευρικότητας ανοδικής πτωτικής σε φάση κρίσιμη διεθνώς

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η άνοδος στη βδομάδα που πέρασε, με τις τιμές των βασικών δεικτών να συσσωρεύουν σε μικρό εύρος τιμών εμφανίζοντας μικρές μεταβολές στο πενθήμερο, ισχυροποίησε την εικόνα των blue chip εκτός Τραπεζών, αφήνοντας υποσχέσεις για άμυνα μέσω αυτών. Η τρέχουσα εβδομάδα είναι γεμάτη γεγονότα που σαν δέσμη, αλλά και το κάθε ένα ξεχωριστά, είναι ικανά να αυξήσουν το volatility των χρηματιστηριακών δεικτών στις ΗΠΑ και στον κόσμο.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Οι ανακοινώσεις για τριμηνιαία αποτελέσματα από εταιρίες βαρέων βαρών στην Τεχνολογία, όπως η Apple, η Microsoft, η Amazon και η Facebook Inc. είναι στο πρόγραμμα. Μια ενημέρωση από την Caterpillar που θεωρείται παγκόσμια πληροφοριοδότης για την βιομηχανική δραστηριότητα αναμένεται επίσης, ενώ οι αναφορές από την Mastercard Inc. και τη Visa Inc. θα ρίξουν φως στην κατάσταση του αμερικανικού καταναλωτή. Μια κινεζική αντιπροσωπεία θα φτάσει στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, για να συνομιλήσει για το εμπόριο, πριν από την άφιξη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Liu He αργότερα στην εβδομάδα. Δεν είναι μικρότερης ισχύος η επίδραση στο φρόνημα των επενδυτών, από τη συνάντηση της Fed για τη νομισματική της πολιτική και τη μηνιαία έκθεση επί των μισθών του Ιανουαρίου εκτός αγροτικού τομέα. Αυτά πιθανά να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα σε κάποιες αρνητικές εξελίξεις από τα εταιρικά αποτελέσματα και τα μακροοικονομικά δεδομένα.

Στην Αθήνα, την τέταρτη εβδομάδα του Ιανουαρίου με πέντε ανοδικά κλεισίματα οι επενδυτές συμπλήρωσαν μια ανοδική κίνηση του μέσου όρου που αποκατάστησε μερικώς την κάθοδο που προκάλεσαν έξη συνεδριάσεις από τις 10 ως τις 17 Ιανουαρίου. Αυτές πήραν τον ΓΔ από το ανώτερο επίπεδο για το 2019 των 638,22 μονάδων που είναι και το ψηλότερο κλείσιμο και το άφησε στις 616,96. Στις 18 του μήνα και φινάλε της τρίτης βδομάδας του, αφού σημειώθηκε χαμηλό στις 609,17, έκλεισε στις 617,37 με μικρή άνοδο που ήταν η αρχή μιας ανοδικής αλυσίδας με έξη κρίκους που την Παρασκευή έφεραν τον ΓΔ στις 633,32 μονάδες με μέγιστο τις 637,55. Απομένουν 5 μονάδες ανόδου για να θεωρηθεί ότι ο μέσος όρος έπεσε από τις 638 στις 610 και γύρισε στις 638 και σε τιμές κλεισίματος.

Στα κύρια χαρακτηριστικά των ημερών εκτός από το συμμετρικό V των τιμών του ΓΔ υπάρχει και η μείωση των όγκων στη βδομάδα, έναντι της προηγούμενης, που είχαμε την εκπνοή των σειρών Ιανουαρίου στα παράγωγα. Το «μόνιμο» χαρακτηριστικό που δεν είναι άλλο από την αδυναμία των τραπεζικών blue chip διατηρήθηκε.

Για την ώρα την αισιόδοξη προσέγγιση ενισχύουν «κρυμμένες» λεπτομέρειες στατιστικού περιεχομένου. Όπως η απόσταση του ελάχιστου της περασμένης βδομάδας από το κατώτερο σε βάθος 12 μηνών. Για τον ΓΔ το χαμηλό εβδομάδας (οι 614,44 μονάδες) είναι 3,67% ψηλότερα από το minimum 12 μηνών και του 25άρη (1643,88) είναι 6,15% πάνω από το minimum 12 μηνών. Με τη χώρα εκτός μνημονίων τα επίπεδα των χαμηλών, τέλος Γενάρη, από τον πυθμένα σε βάθος ενός ολόκληρου έτους, δεν χαροποιούν.

Υπάρχουν ωστόσο 10 blue chip με απόσταση κατώτερου βδομάδας και 12 μηνών διψήφια. Για την ΤΕΝΕΡΓ είναι +33,33%, και ακολουθούν ΜΠΕΛΑ +28,22%, ΜΟΗ +23,52%, ΔΕΗ +17,12%, ΜΥΤΙΛ +16,84%, ΕΕΕ +15,36%, ΓΡΙΒ +12,57%, ΟΤΕ +12,46%, ΕΛΠΕ +12,12%, και ΑΡΑΙΓ +11,66%. Αυτό κάτι σημαίνει. Στον αντίποδα συναντάμε τις ΕΤΕ με μηδενική απόσταση που σημαίνει πως μόλις την περασμένη βδομάδα έγραψε νέο χαμηλό 12 μηνών. Ομοίως η ΠΕΙΡ και ακολουθούν ΕΧΑΕ με απόσταση μεταξύ χαμηλών στο +0,57%, ΒΙΟ στο +1,64%, ΑΔΜΗΕ στο +2,05%, ΟΛΠ στο +2,08%, και ΦΡΛΚ στο 2,12%. Απόσταση των κατώτερων εβδομάδας και 12 μηνών κοντά σε αυτή του ΓΔ, έχουν οι ΑΛΦΑ στο +3,41%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο +3,27% και ΛΑΜΔΑ στο +3,06%.

Σήμερα Δευτέρα 28 Ιανουαρίου αναμένονται τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης για την ανταλλαγή μετοχών των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Τιτάν και την παράλληλη εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Euronext, καθώς και τα αποτελέσματα των δημόσιων προτάσεων για την ΑΛΚΑΤ -1,25% και την Druckfarben.

Ακόμα, σήμερα ολοκληρώνεται η υποβολή προσφορών για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων για το χαρτοφυλάκιο “Pillar” ύψους 2 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο ανήκει στην Eurobank και αποτελείται από 44 χιλιάδες στεγαστικά δάνεια. Η δεύτερη φάση, η οποία θα περιλαμβάνει τις δεσμευτικές προσφορές και η ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται εντός του α’ εξαμήνου.

Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 2 Αυγούστου 2019”, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ. Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί η τακτική δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων, επίσης από τότε οι μετοχές της Grivalia Properties θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα επιστροφής κεφαλαίου ύψους 42 λεπτών ανά μετοχή.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης βδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ Κόσμος

Μέρες αποφάσεων μετά την πλάγια κίνηση των δεικτών

Η περασμένη εβδομάδα να έκλεισε με ανοδικό άνεμο. Από τη διαφαινόμενη επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσε το πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον, οδηγώντας σε πρωτοφανούς διάρκειας διακοπή της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ, για πέντε εβδομάδες. Ωστόσο οι δείκτες στη Wall Street σε εβδομαδιαία βάση κινήθηκαν πλάγια, με τον S&P500 να υποχωρεί -0,2%, αλλά να διατηρεί τα κέρδη του τον Ιανουάριο στο +6,3% μετά από τη βουτιά κατά -9,2% τον Δεκέμβριο.

Το ανοδικό ράλι στο τρέχον έτος στην τέταρτη εβδομάδα του Γενάρη φάνηκε να χάνει την ισχύ του. Επειδή η διάθεση για φυγή από το ρίσκο έδειξε να κερδίζει περισσότερους διαχειριστές κεφαλαίων και ιδιώτες επενδυτές. Οι αγορές της Νέας Υόρκης ενώ έδειξαν ανέτοιμες να ξεπεράσουν τις ανησυχίες στο τέταρτο τρίμηνο του 2018, αποδείχθηκαν ικανές να πλεύσουν ανοδικά στο γεμάτο αναταράξεις 2019. Αρκεί να αναφέρουμε τη διακοπή της λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ με τη μεγαλύτερη διάρκεια στην ιστορία τους, το αδιέξοδο στη διαδικασία του Brexit, τα διαρκώς αντικρουόμενα μηνύματα από τη διαπραγμάτευση για τις εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, το ψαλίδισμα των εκτιμήσεων – προβλέψεων του ΔΝΤ για την παγκόσμια ανάπτυξη, και τα απογοητευτικά αποτελέσματα και τις προβλέψεις για τις μελλοντικές επιδόσεις της μεγαλύτερης κατασκευάστριας ημιαγωγών της Intel.

Η εβδομάδα σε αριθμούς

Στην τέταρτη χρηματιστηριακά εβδομάδα του Ιανουαρίου, ο S&P 500 κλείνοντας στις 2664,76 μονάδες, είχε μεταβολή -0,22% ενώ στο 2019 αποδίδει +6,30%. Ο Dow, με άνοδο +0,12%, έκλεισε στις 24.737,20 μονάδες, στο 2019 κερδίζει +6,04%. Ο S&P400 με κέρδη +0,07% διαμόρφωσε επίδοση φέτος +9,35%, ενώ ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης, με μεταβολή +0,02%, εμφάνισε ετήσια απόδοση +9,96%. Ο δε Nasdaq, με άνοδο +0,11%, εμφάνισε στο 2019 κέρδη +7,98%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου υποχώρησε -2,28% στη βδομάδα, με κέρδη +1,21% στο 2019. Ο DAX ενισχύθηκε +0,68%, με ετήσια επίδοση +6,85%, ο CAC είχε μεταβολή +1,02%, με απόδοση στο 2019 +4,12%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας ανέβηκε +1,28% και στο έτος αποδίδει +7,56%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή +0,52%, στο 2019 αποδίδει +8,11%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας ανέβηκε +1,64%, με +11,14% επίδοση φέτος, ενώ ο Bolsa του Μεξικού με μεταβολή -1,36%, διαμόρφωσε ετήσια απόδοση +4,80%. Ο χρυσός ανέβηκε κατά +2,14%, στα 1308,70 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση το 2019 +2,14%. Με υποχώρηση -0,39%, έκλεισε το πετρέλαιο Crude. Στο 2019 γράφει κέρδη +17,93%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή +0,52%, στο 2019 εμφάνισε άνοδο +3,79%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή +2,52% και επίδοση για φέτος +6,70%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία έπεσε κατά -0,99%, στο 2019 αποδίδει -0,12%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κέρδισε +1,77% και στο 2019 εμφάνισε επίδοση +6,67%. Μεταβολή +0,22% εμφάνισε ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Σαγκάης SSE Comp. Ind., με επίδοση στο έτος +4,32%.

Η Κίνα επιβραδυνόμενη… επιβραδύνει

Σε όλα τα άλλα, χρειάζεται να προστεθεί η επιβεβαιωμένη επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα. Αν και η εγχώρια ζήτηση παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της Κίνας μετριάστηκε περαιτέρω το 4ο τρίμηνο, επιβραδύνοντας στο 6,4% ετησίως (6,0% από τρίμηνο σε τρίμηνο).

Πιθανά η αντίδραση του Πεκίνου, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική πολιτική που φέρνει αποτελέσματα ήδη, να μετριάσει την επιβράδυνση της εγχώριας δραστηριότητας. Όμως για την ώρα η κινεζική αδυναμία εξαπλώνεται, αφού τα στοιχεία για το εμπόριο δείχνουν τώρα ότι η κινεζική επιβράδυνση βαρύνει τη δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ασία και παγκοσμίως επίσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου για το εμπόριο, ο όγκος των εξαγωγών της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά -0,4% σε μηνιαία βάση (σχεδόν 6% ετησίως), λόγω της πτώσης των εξαγωγών στην Κίνα (-7% σε μηνιαία βάση). Η εικόνα στην υπόλοιπη Ασία επίσης υποδηλώνει ότι η κινεζική αδυναμία εξαπλώνεται, συμπεριλαμβανομένων και των αρνητικών εκπλήξεων στην βιομηχανική παραγωγή της Ταϊβάν και στις παραγγελίες για εξαγωγές όπως και στις εξαγωγές της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης. Επιπλέον, τα τελευταία στοιχεία για τις κινέζικες εισαγωγές δείχνουν επιβράδυνση έναντι όλων των εμπορικών εταίρων.

Στην Ευρώπη δε, την μεγαλύτερη ίσως έκθεση στην επίδραση από την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ Κίνας έχει η, τέταρτη σε μέγεθος παγκοσμίως, οικονομία της Γερμανίας. Οι εξαγωγές της οποίας ανέρχονται στα 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και μετά από μια δεκαετία άνθισης, η επιδείνωση του πολιτικού κλίματος διεθνώς έφερε σύννεφα στις οικονομικές της προοπτικές.

Οι Γερμανοί επιχειρηματίες

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στη Γερμανία αποτελούν το υψηλότερο ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία, καθώς ανέρχονται στο 47,2%. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το εμπόριο προκαλεί το μεγαλύτερο έλλειμμα στο ΑΕΠ από το 2010 και ότι η αδυναμία των εξαγωγών θα μπορούσε να ωθήσει τη Γερμανία σε μια τεχνική ύφεση - που ορίζεται ως δύο τρίμηνα στη σειρά αρνητικής ανάπτυξης.

Το τρίτο τρίμηνο του 2018, η οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε για πρώτη φορά από το 2015. Πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι αυτό θα αποδειχθεί προσωρινό χτύπημα, αποδίδοντας το φρένο στις αυτοκινητοβιομηχανίες, που καθυστέρησαν για την εκπλήρωση των νέων προτύπων για τις εκπομπές ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι πρόσφατοι δείκτες ΡΜΙ, συχνά χρησιμοποιούμενοι ως ένδειξη για το τι θα συμβεί στο ΑΕΠ, δείχνουν ότι θα υπάρξουν ελάχιστα σημάδια βελτίωσης στο τέταρτο τρίμηνο. Ο δείκτης για τις γερμανικές εργοστασιακές εξαγωγές έφθασε το Δεκέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2012.

Συμπερασματικά οι Γερμανοί επιχειρηματίες έχουν επηρεαστεί από την αβεβαιότητα και αναβάλλουν τη λήψη αποφάσεων, καθώς και οι πελάτες τους αναβάλλουν τις δικές τους. Οι εταιρείες ανησυχούν επίσης ολοένα και περισσότερο, από τις κόντρες στην ευρωζώνη. Ξεκινώντας από την εκκρεμότητα γύρω από την μορφή στην οποία θα καταλήξει το Berxit, ως τις διαμαρτυρίες στη Γαλλία από τα κίτρινα γιλέκα και τη πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ των αγορών και της λαϊκίστικης κυβέρνησης στη Ρώμη.

Αύξηση της μεταβλητότητας

Η εβδομάδα που ξεκινά, δεν είναι δυνατό να αποτελέσει συνέχεια της περασμένης. Οι ανακοινώσεις για τριμηνιαία αποτελέσματα από εταιρίες βαρέων βαρών στην Τεχνολογία, όπως η Apple, η Microsoft, η Amazon και η Facebook Inc. είναι στο πρόγραμμα. Μια ενημέρωση από την Caterpillar που θεωρείται παγκόσμια πληροφοριοδότης για την βιομηχανική δραστηριότητα αναμένεται επίσης, ενώ οι αναφορές από την Mastercard Inc. και τη Visa Inc. θα ρίξουν φως στην κατάσταση του αμερικανικού καταναλωτή. Μια κινεζική αντιπροσωπεία θα φτάσει στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, για να συνομιλήσει για το εμπόριο, πριν από την άφιξη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Liu He αργότερα στην εβδομάδα.

Δεν είναι μικρότερης ισχύος η επίδραση στο φρόνημα των επενδυτών, από τη συνάντηση της Fed για τη νομισματική της πολιτική και τη μηνιαία έκθεση επί των μισθών του Ιανουαρίου εκτός αγροτικού τομέα. Αυτά πιθανά να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα σε κάποιες αρνητικές εξελίξεις από τα εταιρικά αποτελέσματα και τα μακροοικονομικά δεδομένα. Η πρόσφατη πτώση του πετρελαίου είχε ήδη σημαντική επίδραση στις προβλέψεις για τον πληθωρισμό παγκοσμίως. Η συνεχής συναινετική πρόβλεψη, η οποία παρακολουθεί τις εβδομαδιαίες αλλαγές στις προβλέψεις των αναλυτών, δείχνει ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό του 2019 μειώνονται παγκοσμίως. Τοιουτοτρόπως αντισταθμίζουν – αναιρούν, σε ορισμένες οικονομίες (Ιαπωνία Ευρωζώνη), τις προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών να αυξήσουν τον πληθωρισμό και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Με τη διακοπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ να επεκτείνεται σε πέντε εβδομάδες, οι αναλυτές αναθεωρήσανε την πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ για το α 'τρίμηνο του 2019 και υπολόγισαν σε 6 δις δολάρια το κόστος από αυτή την ανωμαλία. Η FOMC αναμένεται να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια κατά τη σύνοδό της τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον πιο χαλαρό τόνο στη ρητορική της που υιοθετήθηκε στις πρόσφατες ανακοινώσεις. Ευρέως αναμένεται από τη Fed να υποβαθμίσει τον χαρακτηρισμό των οικονομικών δεδομένων και διαφοροποιήσει ελαφρώς την καθοδήγηση προς τα μελλούμενα ώστε να ευθυγραμμιστεί με την υπόσχεσή της περί υπομονής.

Από τότε που η FOMC συναντήθηκε τελευταία τον Δεκέμβριο, τα εισερχόμενα δεδομένα ήταν σε μεγάλο βαθμό συνεπή με ότι εκτιμούσαν ως προοπτικές, αν και με τη διακοπή διαρκείας της λειτουργίας της κυβέρνησης έχει παρεμποδιστεί πολύ ο σχηματισμός καθαρής εικόνας.

Η στατιστική πραγματικότητα

Από το τέλος του 2017 έχουν περάσει 13 μήνες. Οι 12 του 2018 και ο Ιανουάριος του 2019 και οι δείκτες στο φάρο της παγκόσμιας επενδυτικής βιομηχανίας βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Για την ακρίβεια ο S&P500 εμφανίζει από το κλείσιμο στο τέλος του 2017 μεταβολή -0,33%, ο Dow Jones είναι στο +0,07% και μόνο ο Nasdaq είναι +3,79% ψηλότερα, που δεν θα τη λέγαμε και τεράστια διαφορά. Είναι λοιπόν στατιστικά ενδιαφέρουσα η εβδομάδα, που θα «χρεωθεί» στον Φεβρουάριο, αλλά θα έχει τις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις του Ιανουαρίου για να ολοκληρωθεί το τελικό αποτύπωμα του January effect.

Από τα ως τώρα αποτελέσματα των εταιριών στις ΗΠΑ διαπιστώνουμε ότι ενώ οι αναλυτές των επιχειρήσεων προσπαθούν να μειώσουν τις εκτιμήσεις επί των κερδών τους για το τρέχον έτος, δεν κάνουν το ίδιο για τις εκτιμήσεις των εσόδων τους, παρά τις αρνητικές ειδήσεις σχετικά με τις προοπτικές παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι, οι αναθεωρήσεις τους υποδηλώνουν ότι απλά φέτος, αναμένουν πίεση στο περιθώριο κέρδους.

ΧΑ

Με συσσώρευση στα διεθνή, ευεργετική άνοδος +2,58% του ΓΔ

Τη Δευτέρα με χαμηλό συναλλακτικό ενδιαφέρον σημειώθηκαν τα κατώτερα επίπεδα τιμών για τη βδομάδα και το κλείσιμο του ΓΔ ήρθε στις 619,27 από 617,37 μονάδες με μεταβολή +0,31%. Ο 25άρης έκλεισε στις 1652,28 από 1651,64 μονάδες με μεταβολή +0,04%. Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-2,76%) και ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 28,849 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 4,706 εκατ. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή +1,41%. Την Τρίτη σημειώθηκε η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος με τον υψηλότερο τζίρο 61,113 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 5,010 εκατ. και οδηγός της ήταν ο τραπεζικός κλάδος (+4,84%). Ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +1,76% και έφθασε στις 630,17 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1676,79 με μεταβολή +1,48%. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν πτωτικά αλλά της Αθήνας έδειξε ξαφνικά ανεξάρτητη από τις διεθνείς επιφυλάξεις. Ακολούθησαν τρεις συνεδριάσεις στις οποίες ο ΓΔ δεν κατάφερε να κερδίσει πάνω από +0,2% τη μέρα. Κύριο χαρακτηριστικό για τους ρυθμούς συναλλαγών το μέσο τζίρο του τριήμερου που περιορίστηκε στα 30 εκατ. ευρώ., με αποτέλεσμα ο μέσος τζίρος της βδομάδας να περιοριστεί στα 36 εκατ. ευρώ τη μέρα. Με μέσο τζίρο πακέτων λίγο κάτω από τα 4 εκατ. ανά συνεδρίαση.

Την Τετάρτη οι τιμές των βασικών δεικτών είχαν πλαγιο-καθοδική πορεία, αλλά η άνοδος σφραγίστηκε στο τέλος της συνόδου και στις δημοπρασίες. Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-0,81%), αλλά με 16 blue chip ανοδικά ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,18% και έφθασε στις 631,32 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1683,23 με μεταβολή +0,38%. Την Πέμπτη βοήθησαν οι Τράπεζες (+0,54%) και ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,16%. Έφθασε στις 632,34 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1685,47 μονάδες με μεταβολή +0,13%. Την Παρασκευή επειδή μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-0,36%) ο ΓΔ ανέβηκε μια μονάδα ή κατά +0,15% και έκλεισε στις 633,32 έχοντας ανοίξει στις 633,44. Ο δε 25άρης έκλεισε στις 1685,85 με μεταβολή +0,02%. Με αυτή την πορεία στην τέταρτη εβδομάδα του Ιανουαρίου ο ΓΔ κέρδισε +2,58% ο 25άρης εμφάνισε άνοδο +2,07% αλλά ο FTSEM ανέβηκε +2,72%. Στο έτος ο μέσος όρος κερδίζει +3,26% ο 25άρης +4,82% και ο FTSEM +6,49%.

Η κεφαλαιοποίηση από τα 46,554 δις στις 18 Ιανουαρίου στις 25 κατέληξε στα 47,532 δις ευρώ. Θα λέγαμε πως ο Ιανουάριος σφραγίστηκε από τη δημιουργία αλυσίδων. Μια ανοδική με πέντε κρίκους από τις 3/1 ως τις 9/1, μια καθοδική με τέσσερις από 14/1 ως 17/1 και η πρόσφατη που πιθανά είναι ακόμα σε εξέλιξη ο σχηματισμός της.

Η στατιστική εικόνα των blue chip εκτός λίγων εξαιρέσεων βελτιώθηκε όπως αποτυπώνεται και στο πλήθος όσων εμφάνισαν εβδομαδιαία κέρδη πάνω από των δεικτών. Αυτά ήταν ΦΡΛΚ +12,34% (στο μήνα +4,39%), ΒΙΟ +7,83% (+5,71%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ +7,58% (-8,33% στο μήνα), ΜΥΤΙΛ +6,78% (+12,35%), ΔΕΗ +5,72% (+4,33%), ΕΛΠΕ +4,05% (+4,34%), ΛΑΜΔΑ +3,32% (+3,86%), ΟΤΕ +3,18% (+15,97%), ΓΡΙΒ +3,16% (+1,44%), ΕΧΑΕ +3,13% (-1,89%), και ΑΡΑΙΓ +2,98% (+2,98% στο μήνα). Ακολουθούν με κέρδη περίπου όσο ο ΓΔ και ο 25άρης ΑΛΦΑ +2,53% (-11,45%), ΟΠΑΠ +2,40% (+7,55%), ΜΟΗ +2,13% (+2,86%), ΕΥΡΩΒ +2,04% (-7,41%), ΕΥΔΑΠ +1,90% (+7,20%). Με μικρά αλλά υπολογίσιμα κέρδη έχουμε τις ΤΕΝΕΡΓ +1,74% (+4,46%), ΑΔΜΗΕ +1,61% (-2,20%), ΤΙΤΚ +1,47% (+6,55%), ΕΤΕ +1,05% (-12,73%), ΕΕΕ +0,76% (+7,41%), και ΣΑΡ +0,28% (+3,44%). Τρία μόνο έγραψαν απώλειες -10,06% με πτώση -29,76% στο μήνα, ΟΛΠ -1,19% και +1,77% τον Ιανουάριο και ΜΠΕΛΑ -0,71% (+10,06%).

Τεχνική ανάλυση – παράγωγα

Ψήγματα αισιοδοξίας στα στοιχήματα των traders

Στην τελευταία χρηματιστηριακά εβδομάδα Ιανουαρίου, σημειώθηκε άνοδος του δείκτη των παραγώγων κατά +2,07%, στην οποία δεν συνέβαλλαν οι Τράπεζές του. Ο 25άρης μεγάλωσε την απόστασή του από τα χαμηλά του Νοεμβρίου. Είχαμε παράλληλα -69% μείωση των όγκων στα ΣΜΕ του. Η δε σχετικά μικρή αύξηση των ανοικτών θέσεων, σχετίζεται με την αυξημένη αβεβαιότητα, λόγω αναζήτησης χαμηλών βίου από τραπεζικές μετοχές. Ο 25άρης κατέληξε στις 1685,85 μονάδες, με ετήσια μεταβολή +4,82%.

Οι όγκοι στα ΣΜΕ του δείκτη, ανήλθαν σε 3.206 συμβόλαια, καταλήγοντας με 3.716 ανοικτές θέσεις. Ο μέσος όγκος της σειράς Φεβρουαρίου διαμορφώθηκε στα 550 ΣΜΕ τη μέρα. Για τη σειρά Μαρτίου ανήλθε στα 91 συμβόλαια. Οι ανοικτές θέσεις της νέας κυρίαρχης σειράς κατέληξαν σε 3534 από 3313 την προηγούμενη βδομάδα και της επόμενης (λήξης Μαρτίου) ήταν 182 ΣΜΕ. Οι τελευταίες πράξεις του ΣΜΕ τρέχουσας σειράς έγιναν στις 1684,00 με προήγηση 1,75 μονάδων του 25άρη, έναντι του ΣΜΕ.

Στα options του ίδιου δείκτη, το ενδιαφέρον διαμόρφωσε στα calls μέσο όγκο 78 συμβολαίων και στα puts 87 διαμορφώνοντας σχέση calls/puts 9/10. Οι όγκοι των ΣΜΕ επί τραπεζικών μετοχών, παρέμειναν στις πρώτες θέσεις.

Ο Απόστολος Μάνθος της AENAON MARKETS μετά το πέρας της συνεδρίασης την Παρασκευή σημείωνε: «Προσπάθεια ανοδικής αποδέσμευσης από τη ζώνη αντίστασης των 633 με 638 μονάδων, επιχειρεί τις τελευταίες συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, έχοντας όμως κατά νου τη δυσκολία περατότητας των 650 μονάδων.

Διαγραμματικά πάντως, η επιβεβαιωμένη ανοδική διαφυγή πάνω από τις 638 μονάδες, με αύξηση στη διάθεση ρίσκου και στο τζίρο συναλλαγών, θα βάλει τις βάσεις για την προσέγγιση της “δύστροπης” περιοχής αντίστασης των 650 με 660 μονάδων. Το παζλ της ανόδου μπορούν να συμπληρώσουν και να στηρίξουν ορισμένα Δεικτοβαρή “χαρτιά” όπως για παράδειγμα η Coca Cola, ο Μυτιληναίος, ο Τιτάνας, τα Ελληνικά Πετρέλαια κ.ά. καθώς φαίνεται βραχυχρόνια να υπάρχουν τα τεχνικά περιθώρια ανόδου σε υψηλότερα επίπεδα τιμών. Στη περίπτωση όμως που ο Γενικός Δείκτης παρουσιάσει από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας εμφανή έλλειψη περαιτέρω ανοδικών δυνάμεων, θα πρέπει να αναμένουμε την πεπατημένη επιστροφή του προς το όριο των 625 μονάδων.

Προς την αντίσταση των 1710 μονάδων βαδίζει ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μετρώντας το ανοδικό απόθεμα για μία πιθανή ανοδική διάσπαση και κίνηση προς το επίπεδο αντίστασης των 1740 με 1750 μονάδων. Σενάριο το οποίο εάν ολοκληρωθεί, μπορεί να επιφέρει μια έντονη βραχυχρόνια ανοδική κίνηση με χαρακτηριστικά ενός βίαιου “short covering”».

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Κώστας Φέγγος της Versal ΑΕΠΕΥ

Τα Εθνικά θέματα μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στην Ελλάδα την τελευταία βδομάδα, με αποτέλεσμα τα οικονομικά θέματα να έρθουν για πολλοστή φορά σε δεύτερη μοίρα. Οι επιπτώσεις της αδράνειας στην Οικονομία, είναι εμφανείς στο Χρηματιστήριο, αλλά και στο επενδυτικό τοπίο της Ελλάδας. Όλοι φαίνεται να περιμένουν κάτι. Όσο αυτό το κάτι δεν έρχεται, αναβάλλουν τις αποφάσεις και η αναβολή αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ήδη ευάλωτη Ελληνική Οικονομία.

Πέρυσι το Μάιο ο Γενικός Δείκτης έδινε σημάδια ότι μπορεί να αναστρέψει την πτωτική τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Όμως η Κυβέρνηση αποφάσισε να συνδυάσει την “έξοδο από τα μνημόνια” με παροχές, αντί για υλοποίηση των υποχρεώσεων και αναπτυξιακά μέτρα. Αυτό οδήγησε στην απαξίωση και πτώση τζίρου, που βιώσαμε όλο το διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα.

Όπως παρατήρησε ένας φίλος, καλός τεχνικός αναλυτής, αυτό έχει οδηγήσει σήμερα σε ένα τεχνικό σχηματισμό “διαμαντιού”, που πολλές φορές συνδυάζεται με πάτο της Αγοράς και ακολουθείται από άνοδο των τιμών. Ο σχηματισμός αυτός χαρακτηρίζεται από εγκλωβισμό της Αγοράς σε ένα συνεχώς μειούμενο εύρος τιμών ενώ ο τζίρος συνεχώς πέφτει. Αν ο σχηματισμός διασπαστεί ανοδικά, συνήθως ο σχηματισμός αποτελεί τον πάτο της Αγοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς, αν διασπαστεί καθοδικά, αυτό σηματοδοτεί επιτάχυνση της πτώσης και οδηγούμαστε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

Μετά την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει, ενώ κάποιοι πιστεύουν πως και εξωτερικοί παράγοντες θα βοηθήσουν μόλις λυθεί η εκκρεμότητα. Τις τελευταίες ημέρες κινούμαστε στο πάνω μέρος του εύρους διακύμανσης. Οι 637 μονάδες παραμένουν ένα σημαντικό επίπεδο του Γενικού Δείκτη που πρέπει να ξεπεραστεί με αξιώσεις (δηλαδή για πάνω από μια μέρα και με αύξηση του τζίρου) για να πούμε ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας.

Οι 612 μονάδες παραμένουν μια σημαντική στήριξη για την περίοδο. Από βδομάδα τα πραγματικά και όχι τα τεχνικά δεδομένα, θα μας δώσουν το στίγμα προς τα πού κινούμαστε.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec

Με συνεχόμενες σταθεροποιητικές, ως επί το πλείστων, συνεδριάσεις, απάντησε η Αγορά στο πτωτικό σερί της προηγούμενης εβδομάδας. Τα δεδομένα δεν άλλαξαν ιδιαίτερα σε επίπεδο νέων, καθώς η ειδησεογραφία συνέχισε να κινείται με περιεχόμενο αναβλητικότητας και με χαμηλού βεληνεκούς γεγονότα επηρεάζοντας ανασταλτικά, ως εκ τούτου, τις συναλλαγές, οι οποίες διατηρήθηκαν στα γνώριμα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων.

Οι Επενδυτές εστιάζουν, πλέον, στην αναχρηματοδότηση της Ελληνικής 5ετιας, καθώς και στην επίσπευση των 16 προαπαιτούμενων για την έγκριση της εκταμίευσης των κερδών των Κεντρικών Τραπεζών στο Eurogroup της 6ης Μαρτίου. Ο συνδυασμός αυτών των δύο γεγονότων δεν αρκεί για να λειτουργήσει υπέρ μιας μαζικότερης αλλαγής της ψυχολογίας, καθώς η προεκλογική αναμονή υπερισχύει έναντι κάθε μεσοπρόθεσμης προσδοκίας.

Παρόλα αυτά δεν λείπουν οι εξαιρέσεις που έχουν διασώσει την, κατά τα άλλα, αναιμική εικόνα των συναλλαγών, παρουσιάζοντας μια ικανοποιητική συμπεριφορά με συστηματική παρουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος. Εταιρείες από την υψηλή κεφαλαιοποίηση όπως οι Aegean, Μυτιληναίος και Jumbo λόγω αποτίμησης, ο ΟΤΕ λόγω συμπίεσης του ασφάλιστρου κινδύνου, αλλά και οι δυνητικές περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ή αναμένονται στο κοντινό μέλλον, διατήρησαν για κάποιο μικρό μέρος του χρηματιστηριακού ταμπλώ το ενδιαφέρον.

Το κέρδος από αυτή την διαφοροποίηση είναι η αλλαγή της στάσης μέρους των Επενδυτών, που ακολουθούν σε πιο βραχυπρόθεσμη βάση την Αγορά, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις επιλογές τους. Αν η στάση αυτή εδραιωθεί σε μεγαλύτερο αριθμό τίτλων και δη των Τραπεζικών, τότε θα μπορέσει να αλλάξει ουσιαστικά η συνολική εικόνα, διαχέοντας ενδιαφέρον και ρευστότητα και ενεργοποιώντας έτσι μεγαλύτερο πλήθος κωδικών.

Τεχνικά η Αγορά βρίσκεται εντός του γνώριμου εύρους διακύμανσης, χωρίς να διαταράσσει τα όρια που σηματοδοτούν την εικόνα συσσώρευσης των τελευταίων 4 μηνών. Οι αγοραστές κέρδισαν χρόνο ώθησαν το Γενικό Δείκτη προς τα υψηλά του 2019 και η προσπάθειά τους αυτή ανταμείφθηκε με ένα φρέσκο σήμα αγορών από τον MACD στην συνεδρίαση της Τρίτης.

Παράλληλα είχαμε ταυτόχρονη διάσπαση των κινητών μέσων των 30 και 50 ημερών, οι οποίοι, πλέον, εφάπτονται, λόγω της πολύμηνης συσσώρευσης, αλλά και του συρρικνωμένου εύρους διαπραγμάτευσης το οποίο προοδευτικά σφίγγει όλο και περισσότερο, γύρω από μια νέα κεντρική τιμή.

Σε επίπεδα αδιαφορίας οι ταλαντωτές, δεν υποδηλώνουν κάποια αποφασιστική διαφοροποίηση ως προς την κατεύθυνση της τάσης. Όσο για την ερχόμενη εβδομάδα, η συσσώρευση δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης, καθώς οι συναλλαγές είναι ακόμα ανώριμες για να υποστηρίξουν κάτι διαφορετικό, προς την μία ή άλλη κατεύθυνση.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές προχώρησαν ανοδικά σήμερα Δευτέρα 28/1 στο πρώτο μέρος, καθώς η Wall Street κινήθηκε ψηλότερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης των ΗΠΑ μετά από παρατεταμένη διακοπή που είχε επιπτώσεις στο επενδυτικό κλίμα. Στο δεύτερο όμως οι επενδυτές επέστρεψαν στην ψυχολογία των επιφυλάξεων και η εικόνα της μεταβολής των ασιατικών δεικτών έγινε μεικτή.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,4% αρχικά αλλά στις 8:30 δική μας ώρα κέρδιζε οριακά +0,01% και στις 9:30 έπεφτε οριακά -0,01%.

Ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης αυξήθηκε κατά +0,7% συνέχισε όμως στο δεύτερο μέρος πτωτικά και είναι στις 9:30 στο -0,18% και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά +0,5% αρχικά και στο τέλος πέρασε σε οριακές απώλειες -0,02%. Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,1% και στο τέλος πέρασε σε οριακές απώλειες -0,02%, ενώ ο Nikkei της Ιαπωνίας κινήθηκε κόντρα στην τάση των υπολοίπων και υποχώρησε -0,3% με μεταβολή στο δεύτερο μέρος ακόμα μεγαλύτερη της τάξης του -0,6%. Οι Αυστραλιανές χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν αργία για την «Αυστραλιανή μέρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ συμφώνησε την Παρασκευή να περατώσει προσωρινά το κλείσιμο της κυβέρνησης διάρκειας 35 ημερών χωρίς να πάρει τα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια που ζήτησε από το Κογκρέσο για τείχος στα σύνορα με το Μεξικό. Ειδοποίησε όμως πως πιθανά θα προκαλέσει πάλι τη διακοπή της μετά τις 15 Φεβρουαρίου.