Τρεις προτάσεις για αγοραστές ακινήτων από την Costa Navarino

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου

lkar@naftemporiki.gr

Στα 69 εκατ. ευρώ αναμένεται να κλείσει το 2018 ο συνολικός τζίρος της ΤΕΜΕΣ που ελέγχει το συγκρότημα Costa Νavarino, από 57,5 εκατ. ευρώ το 2017 και σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με τα 43,8 εκατ. ευρώ του 2016. Επίσης για το 2019 αναμένεται μία αύξηση κατά 20%.



Ένα μέρος των εσόδων οφείλεται στη δραστηριότητα real estate. Σημειώνεται ότι το 2018, σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης, τα έσοδα από τη διάθεση ακινήτων σε τρίτους στο πλαίσιο της δραστηριότητας real estate θα ανέλθουν στα 19 εκατ. ευρώ, έναντι 16 εκατ. ευρώ το 2017.



Η προώθηση των πωλήσεων στο real estate ξεκίνησε το 2017 με τα Navarino Residences. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σύγχρονων βιλών και μέχρι στιγμής έχει πωληθεί το 50% των προς διάθεση ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες που αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα σπίτι στην Costa Navarino, προέρχονται από την Ελλάδα αλλά και από διάφορες χώρες του εξωτερικού, κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και από τις ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι θα κατασκευασθούν συνολικά 40 βίλες σε πρώτη φάση, ενώ ήδη οι 17 έχουν πωληθεί.



Σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας των Navarino Residences, η ΤΕΜΕΣ προχώρησε στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, τη συλλογή branded διαμερισμάτων, Τhe Residences at The Westin Resort, Costa Navarino.



Τα διαμερίσματα αποτελούν μέρος του ξενοδοχείου The Westin Resort, Costa Navarino, το οποίο και θα αναλάβει τη διαχείρισή τους, δημιουργώντας μια πολύ καλή απόδοση για τους ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το διαμέρισμα για 8 εβδομάδες κάθε χρόνο, εκτός της υψηλής περιόδου, και για το υπόλοιπο διάστημα θα λαμβάνουν ένα ετήσιο εισόδημα μέσα από ένα 18ετές πλήρως οργανωμένο πρόγραμμα αξιοποίησης των διαμερισμάτων, το οποίο τα επανεντάσσει στο ξενοδοχειακό δυναμικό. Το ετήσιο εισόδημα για τα πρώτα 5 έτη της μίσθωσης θα είναι σταθερό και ίσο με το 4% της αξίας του κάθε διαμερίσματος, χωρίς άλλα λειτουργικά έξοδα-προ φόρων. Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων έχουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και εμπειρίες που προσφέρονται στην Costa Navarino.



Οι τιμές πώλησης ξεκινούν από 500.000 ευρώ, ενώ υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης -σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες- έως του 50% της αξίας του διαμερίσματος. Καλύπτουν 120 τ.μ. και αποτελούνται από μία Family Suite (80 τ.μ.) και ένα συνδεόμενο Deluxe Room (40 τ.μ.). Υπολογίζεται ότι η ΤΕΜΕΣ θα κατασκευάσει 98 διαμερίσματα 120-130 τ.μ.



Το τρίτο προϊόν αφορά την κατασκευή 40 επιπλέον κατοικιών αξίας 1-2 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν να διατίθενται από το 2019.