Premium λύσεις εξοπλισμού σπιτιών στα πρότυπα του Airbnb από την Κωτσόβολος

Άλλο ένα νέο κεφάλαιο στις Β2Β λύσεις ανοίγει η Κωτσόβολος, δίνοντας έμφαση στο χώρο του τουρισμού και της ξενοδοχειακής υποστήριξης. Η ειδική ομάδα της Κωτσόβολος που έχει στην ευθύνη της την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας, προτρέπει όσους έχουν δωμάτιο, διαμέρισμα ή σπίτι που μένει ανεκμετάλλευτο να το αξιοποιήσουν και να αυξήσουν το μηνιαίο εισόδημά τους με τις λύσεις που διαθέτει το πανελλαδικό δίκτυο των καταστημάτων της. Η εταιρεία προτείνει εύκολες και γρήγορες συμβουλές σε όσους διαθέτουν τα σπίτια τους μέσω Airbnb, Booking ή άλλων αντίστοιχων πλατφορμών για να αυξήσουν τα Ratings των καταλυμάτων τους. Οι συμβουλές αυτές αφορούν στο περιεχόμενο της καταχώρησης, στην τιμολογιακή πολιτική των hosts, στη διαχείριση των κρατήσεων, στην απόσπαση θετικών κριτικών από τους φιλοξενούμενους.

Η γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών προχωρά ακόμη περισσότερο και προτείνει τρόπους για τη μεγιστοποίηση των εσόδων, μέσω της ένταξης των καταλυμάτων στην premium κατηγορία Airbnb Plus. Το Airbnb Plus είναι μια αναβαθμισμένη εκδοχή του Airbnb, στην οποία περιλαμβάνονται μόνο τα σπίτια με την υψηλότερη ποιότητα και οι οικοδεσπότες που προσέχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια και δέχονται τις καλύτερες κριτικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κερδίζουν και περισσότερα χρήματα από τα καταλύματά τους. Όπως τονίζεται κάθε σπίτι στο πρόγραμμα Airbnb Plus είναι μοναδικό, προσεκτικά σχεδιασμένο και εξοπλισμένο με ένα συγκεκριμένο σύνολο από παροχές, είτε πρόκειται για ιδιωτικό δωμάτιο είτε έχετε ολόκληρο τον χώρο για εσάς. Να σημειωθεί ότι σε κάθε σπίτι γίνεται επίσκεψη και προσωπικός έλεγχος ποιότητας σε πάνω από 100 διαφορετικά σημεία, για να διασφαλιστεί η άνεση κατά τη διαμονή των φιλοξενούμενων.

Η Κωτσόβολος με ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό των σπιτιών διαθέτει τόσο value-for-money λύσεις όσο και λύσεις που βοηθούν τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων να «ανεβούν επίπεδο» και να αναγνωριστούν ως Airbnb Plus. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία έχει καταρτίσει ειδικό κατάλογο 132 σελίδων που μπορεί κάποιος να τον βρει στα 95 καταστήματα Κωτσόβολος καθώς και εδώ. Τα προϊόντα με ειδική σήμανση «Airbnb+» που προτείνει ο Κωτσόβολος αφορούν κουζίνα, με εντοιχιζόμενες λευκές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας, σαλόνι, με smart tvs που θα ανεβάσουν το επίπεδο ψυχαγωγίας των επισκεπτών, μπάνιο, με ανέσεις όπως πιστολάκια μαλλιών, που αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης των επισκεπτών για το κατάλυμα, υπνoδωμάτιο, με συσκευές όπως χρηματοκιβώτια που θα βοηθήσουν τους επισκέπτες να νιώσουν ασφάλεια για τα πολύτιμα αντικείμενά τους ή συσκευές «Baby Monitors» που θα κάνουν το κατάλυμα κατάλληλο και για οικογένειες. Επίσης περιλαμβάνει Βusiness Corner, με πολυμηχανήματα για να μπορούν να συμπεριληφθεί το κατάλυμα στα ιδανικά για τη φιλοξενία όσων βρίσκονται σε επαγγελματικά ταξίδια, καθώς και χώρους Ψυχαγωγίας, με είδη barbeque για να γίνει προορισμός των πιο premium επισκεπτών.

Ακόμα, υπάρχουν προϊόντα που μπορούν να απογειώσουν την εμπειρία των επισκεπτών των καταλυμάτων, όπως η κλειδαριά Danalock V3, με την οποία οι επισκέπτες έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση από το κινητό τους τις μέρες και ώρες της κράτησής τους. Οι επισκέπτες μπορούν να ανοίγουν την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας από το κινητό τους με το σύστημα διαχείρισης συσκευών Danalock, αλλά και οι ιδιοκτήτες μπορούν να κλείσουν συσκευές, όπως το κλιματιστικό ή το θερμοσίφωνο απομακρυσμένα, μετά το πέρας της κράτησης των επισκεπτών. Η Κωτσόβολος επίσης αναλαμβάνει την εγκατάσταση των λευκών συσκευών, όπως πλυντήρια, κουζίνες, εστίες, εγκατάσταση και συντήρηση των κλιματιστικών, επιτοίχια τοποθέτηση των τηλεοράσεων και την παράδοση και εγκατάσταση των ηλιακών θερμοσιφώνων.

Η χρηματοδότηση αυτής της δραστηριότητας γίνεται με το Πλάνο Δόσεων Κωτσόβολος με αγορές από 10€/μήνα για να μη δεσμεύεται η ρευστότητα των ενδιαφερομένων. Επίσης αναλαμβάνει τις επισκευές των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών φθορών με το MEGA Συμβόλαιο Σπιτιού Κωτσόβολος με 89€. Να σημειωθεί πως η Κωτσόβολος υποστηρίζει ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο Business Centers με ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός των καταστημάτων. Συμπληρωματικά, η κεντρική Business Ομάδα Διαχείρισης Εταιρικών Πελατών, καθώς επίσης και το Τηλεφωνικό Κέντρο με 102 συνεργάτες, παρέχουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Με αποθήκες 40.000 τ.μ που λειτουργούν 24/7, η παράδοση γίνεται άμεσα μέσω ενός ικανού πανελλαδικού στόλου 170 φορτηγών. Η Κωτσόβολος προσφέρει τεχνική υποστήριξη για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, με 300 τεχνικούς και εγκαταστάτες σε όλη την Ελλάδα και εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο για κορυφαία brands (HP, Delonghi, LG, Panasonic, JVC).

