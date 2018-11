Τα υψηλά έσοδα «φέρνουν» νέα ξενοδοχεία

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Η ξενοδοχειακή άνοιξη για την Αθήνα καλά κρατεί, αν και η τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά φτάσει στο τέλος της. Ένα τέλος που σηματοδοτείται με την πραγματοποίηση του Μαραθωνίου δρόμου στις 11 Νοεμβρίου, ο οποίος όμως δίνει τη δυνατότητα στους ξενοδόχους να κλείσουν με ένα δυνατό φίνις τη σεζόν, λόγω της μεγάλης προσέλευσης ξένων επισκεπτών.

Γενικότερα τα μεγέθη για τα ξενοδοχεία της Αθήνας κινήθηκαν και το τρίτο τρίμηνο του 2018 εξίσου εντυπωσιακά με τα προηγούμενα τρίμηνα, ενώ η αναμενόμενη περαιτέρω βελτίωση των αποδόσεων προσελκύει και νέες ξενοδοχειακές μονάδες που προστίθενται στις ήδη υφιστάμενες.

Ειδικότερα τα ξενοδοχεία της Αθήνας, σύμφωνα με την GBR Consulting, είδαν στο τρίτο τρίμηνο του 2018 τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) να σημειώνουν αύξηση 7,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σε ετήσια βάση η αύξηση είναι ακόμη μεγαλύτερη και διαμορφώθηκε σε 10,7%.

Αντίθετα με άλλες ανταγωνίστριες πόλεις, που παρουσίασαν χειρότερες αποδόσεις. Σύμφωνα με την GBR Consulting, στη Νότια Ευρώπη ο δείκτης στο τρίτο τρίμηνο 2018 σημείωσε μείωση 1,2% και σε ετήσια βάση άνοδο 1,3%, στη Μαδρίτη μείωση 1,1% και σε ετήσια βάση άνοδο 0,6% και στη Ρώμη αύξηση 1,1% και σε ετήσια βάση 3,6%.

Κάτω οι πληρότητες λόγω βραχυχρόνιων μισθώσεων

Πάντως από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2018 ο κλάδος των ξενοδοχείων στην Αθήνα μπορεί να βελτίωσε το RevPAR αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι η πληρότητα μειώθηκε κατά 1,1% σε ετήσια βάση προφανώς λόγω και της ανόδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Ωστόσο παρά την απειλή των μισθώσεων οι ξενοδοχειακές αλυσίδες εντείνουν την παρουσία τους την Αθήνα. Σύμφωνα με την GBR Consulting, η τρέχουσα εικόνα των διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων στην Αθήνα και ευρύτερα στην Αττική αποτελείται από τις Accor (Novotel, Sofitel), Best Western, Cocomat, Hapimag, Hilton, Hyatt, IHG Intercontinental (Athenaeum Intercontinental, Crowne Plaza & Holiday Inn), Libra Group (Aria), Marriott (Marriott, The Luxury Collection, Design Hotels), Melia Hotels International, Radisson Hotel Group, Somewhere, Tui (Club Lookea, Club Maramara) και Wyndham (Wyndham Grand, Wyndham Hotels & Resorts, Dolce and Ramada).

Νέες αλυσίδες από το 2019

Η GBR Consulting σημειώνει επίσης ότι το 2019 θα προστεθούν και νέες αλυσίδες όπως η Four Seasons (στον Αστέρα βουλιαγμένης), MGallery of Accor (στην πλατεία Συντάγματος στο νέο ξενοδοχείο του ομίλου Λάμψα) και η Autograph of Marriott, οποία θα λειτουργήσει ξενοδοχείο το κέντρο της Αθήνας στην οδό Ακαδημίας.

Επιπλέον σημειώνει η GBR Consulting νέες αλυσίδες θα προτεθούν ή διαπραγματεύονται ήδη την είσοδό τους όπως η Rosewood, με έδρα το Τέξας και παρουσία σε πάνω από 20 χώρες, εκ των οποίων πέντε είναι στην Ευρώπη (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία).

Στις νέες ξενοδοχειακές μονάδες του τελευταίου τριμήνου στην Αθήνα περιλαμβάνονται το ξενοδοχείο 5 αστέρων Grand Hyatt Athens, 309 δωματίων. Επίσης νέα μονάδα, την τρίτη στη σειρά, πρόσθεσε η Coco-Μat, το Coco-Mat Athens Jumelle, με 47 δωμάτια στο Κολωνάκι, ενώ πολλά άλλα ξενοδοχειακά projects βρίσκονται υπό κατασκευή γύρω από το εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας, το οποίο συνδέει τις πλατείες του Συντάγματος, της Ομόνοιας και του Μοναστηρακίου.