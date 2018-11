Market Beat: Ψαλίδι στις προσδοκίες για ανοδική συνέχεια με θετικό διεθνές κλίμα

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η ανεξαρτησία των επενδυτικών κριτηρίων για τις μετοχές του ΧΑ λειτούργησε εις βάρος της αξίας των blue chip στα οποία επικεντρώνεται το συναλλακτικό ενδιαφέρον. Η αύξηση της πολιτικής αστάθειας μπορεί να κρύβεται πίσω από την κίνηση των τιμών κόντρα στο ρεύμα που επικράτησε παγκόσμια. Ωστόσο η διατήρηση της ανόδου στη Wall Street και η είδηση πως διαβλέπουν πιθανή συμφωνία στις συνομιλίες για τις εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ Κίνας οι αναλυτές έδωσε και σήμερα ώθηση στη διάθεση για ρίσκο που τον Οκτώβρη κουρεύτηκε υπολογίσιμα.

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν μεγάλη άνοδο σήμερα Παρασκευή μετά από τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Κίνας, η οποία αύξησε τις ελπίδες για υποχώρηση των εμπορικών εντάσεων, αλλά το μέγεθος στα κέρδη «ελέγχθηκε» από τα σημάδια επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης και από μια προειδοποίηση από την ναυαρχίδα των εταιριών τεχνολογίας της Apple Inc για τις πωλήσεις την περίοδο των διακοπών.

Μετά από μια σύνοδο που η σκληρότητα της καθόδου ξεπέρασε τις προβλέψεις και των πλέον απαισιόδοξων παραγόντων της αγοράς μας, οι προβλέψεις δεν είναι εύκολες αλλά οι προσδοκίες είναι σαφείς. Αν συνεχιστεί η κάθοδος θα δοκιμαστούν τα χαμηλά που σημειώθηκαν στις 11/10 και ήταν στις 610,51 μονάδες. Η απόσταση από το κλείσιμο του μέσου όρου χθες είναι μικρή και είναι βέβαιο πως οι διαχειριστές που συναρτούν τα κέρδη τους από την πρόβλεψη της πτώσης των τιμών θα «επιτεθούν» σε μετοχές που η συγκυρία τους εξαφάνισε τα αμυντικά χαρακτηριστικά.

Στις αρνητικές εκπλήξεις, από το ταμπλό χθες εντάσσεται η επιστροφή των πωλητών στον Τραπεζικό κλάδο. Έγινε περισσότερο αισθητή μετά το μέσον της συνεδρίασης, την ώρα που οι περισσότεροι αναλυτές έσπευδαν να επισημάνουν την σταθεροποίηση των Τραπεζικών μετοχών και την διάθεση για μη υποχώρηση σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ο δείκτης του κλάδου.

Σήμερα οι έμπειροι αναλυτές ανησυχούν γιατί αν η επιδείνωση του κλίματος συνεχιστεί η δυναμική σήμερα θα σφραγιστεί και από κινήσεις που θα σχετίζονται με τα margin calls ήτοι πωλήσεις θέσεων για να καλυφθούν κινήσεις long που αποδείχθηκαν ζημιογόνες. Συνεχίστηκε η πτώση του ενδιαφέροντος για τους τίτλους εκτός υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Στη μέση της χθεσινής συνεδρίας, οι δείκτες είχανε παραδώσει τα κέρδη από το τριήμερο. Καθώς ο ΓΔ εμφάνιζε απώλειες της τάξης του -1,2% και αναζητούσε πυθμένα για τη μέρα, ευρισκόμενος στις 632 μονάδες. Δηλαδή στα επίπεδα που τον άφησαν οι συναλλαγές στο τέλος της περασμένης βδομάδας. Σε αυτή την τακτική επιλογή οδήγησε η διαπίστωση, από τα πρώτα λεπτά, πως λειτουργούσαν πάλι ως σκληρή οροφή οι 640 μονάδες. Όσο για τα μηνύματα από την αγορά ομολόγων, θα τα χαρακτηρίζαμε ουδέτερα, σε αντίθεση με το δεδομένο ο τζίρος, μετά από 4 ώρες συναλλαγών, να αγγίζει τα 20 εκατ. χωρίς τα πακέτα. Πάνω που ησύχασε το επενδυτικό κοινό και είχε πάρει απόφαση πως η Αθήνα θα αποκτά την τάση των διεθνών χρηματιστηρίων, λόγω απουσίας ειδήσεων με χρηματιστηριακή ουσία, πλακώσανε οι υποψίες για σκάνδαλα και η ανεξαρτησία στην τάση έφερε πτώση. Βέβαια υπάρχει και η εξαιρετικά μεγάλη πίεση στην μετοχή της ΜΟΗ, όπου φαίνεται πως δεν συμφωνούν αρκετοί διαχειριστές χαρτοφυλακίου με τις πρόσφατες κινήσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Αλλά το φαινόμενο να εμφανίζει απώλειες πάνω από 2% ο μέσος όρος, πριν συμπληρωθεί μισή ώρα από τότε που ο ΓΔ προσέγγισε για δεύτερη φορά τις 632 μονάδες, έχει να κάνει με τα εργαλεία της στατιστικής, που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες. Το ταμπλό ειδοποίησε, πως όσο γίνεται εμφανής η αδυναμία να ξεπεραστούν πρόσφατες στηρίξεις, που επειδή ξεπεράστηκαν πτωτικά μετά τον Σεπτέμβριο έγιναν αντιστάσεις, τόσο η διάθεση για φυγή από το ρίσκο των ελληνικών αξιών θα μεγαλώνει. Οι θεσμικοί του ΧΑ, έχουν βάλει μπροστά το «ανακάτεμα της τράπουλας».

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Με ανοδικές τάσεις έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 25.380,74 μονάδες, αυξημένος κατά 264,98 μονάδες ή +1,06%. Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας ενισχύθηκε κατά 128,16 μονάδες (+1,75%) και έφτασε στις 7.434,06 μονάδες, ενώ ο δείκτης Standard & Poor's 500, που είναι ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε στις 2.740,37 μονάδες, κερδίζοντας 28,63 μονάδες ή +1,06%.

ΕΥΡΩΠΗ

Μικτή είναι η εικόνα που παρουσίασαν την Πέμπτη τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.114,66 μονάδες με άνοδο -0,19%. Στο Παρίσι ο CAC40 έκλεισε στις 5.085,78 μονάδες με πτώση -0,15%.

Στη Ζυρίχη ο δείκτης SMI έκλεισε στις 9.017,25 μονάδες με άνοδο -0,05%, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX30 στις 11.468,54 μονάδες κινούμενος ανοδικά κατά +0,18% και ο EuroStoxx50 έκλεισε στις 3.204,21 μονάδες με άνοδο +0,21%.

ΧΑ

Ξαφνική καθοδική σύνοδος, με δυο σκαλιά, έφερε τη μεγαλύτερη πτώση στο 12μηνο

Στην πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών κίνηση σε θετικό πεδίο για λίγα λεπτά, αλλά μετά τις 10:35 τους κίνησαν μόνιμα σε αρνητικό πεδίο με κλείσιμο λίγο πάνω από το κατώτερο της ημερήσιας διακύμανσης. Η τιμή ανοίγματος στις 640,88 μονάδες, αντιστοιχούσε σε οριακό ανοδικό χάσμα 0,73 μονάδων. Αποτέλεσε μέγιστο μέρας ενώ της Τετάρτης ήταν στις 643,05 μονάδες. Το ελάχιστο στις 618,46 από 635,36 μονάδες που ήταν το χαμηλό της προηγούμενης συνόδου ήρθε στις 17:10. Δυνατές πιέσεις εμφανίστηκαν από τις 10:35 ως τις 12:15 που τον άφησαν στις 632,22 μονάδες, αλλά μετά από πλάγια κίνηση γύρω από αυτά τα επίπεδα ως τις 14:24 εμφανίστηκαν νέες πιέσεις και η καθοδική τάση τον οδήγησε στις 619,61 μονάδες στις 17:00. Οι πιέσεις συνεχίστηκαν στις δημοπρασίες (οι 618,46 σημειώθηκαν τότε) αλλά υπήρξε και αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο και τον έκλεισαν στις 619,32 από 640,15, ορίζοντας κλείσιμο 21,56 μονάδες κάτω από το μέγιστο της ημερήσιας διακύμανσής του.

Οι θεσμικοί επέτυχαν την καλύτερη δυνατή μεταβολή (+0,11%) ακριβώς στις 10:30 που εμφανίστηκε το μέγιστο στις 641 μονάδες περίπου. Ενώ το ελάχιστο σημειώθηκε στο τέλος.

Αναζητήθηκε ισορροπία των εντολών από αγοραστές και πωλητές και ορίστηκε από τις 11:40 ως τις 14:30 με τον ΓΔ τότε μεταξύ 632 και 634 μονάδων. Οι θεσμικοί θέλησαν να κάνουν προσπάθεια για άνοδο από την αρχή. Υπήρξε ωστόσο το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με τάση πτωτική, ως τις 17:00. Στις δημοπρασίες για τον ορισμό τιμών κλεισίματος κυριάρχησαν οι εντολές πώλησης αρχικά και υπήρξε, μετά τις 17:00, αύξηση στο καθοδικό αποτέλεσμα.

Τη σύνοδο σφράγισε το χαμηλότερο από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου συναλλακτικό ενδιαφέρον για ελεύθερες συναλλαγές, καθώς αφορούσε κατά 3,912 εκατ. σε πακέτα. Η δε εμφάνιση απωλειών για τα Τραπεζικά blue chip, δεν ήταν σε συμφωνία με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς, που εμφάνισαν νευρικότητα και μικρό εύρος διακύμανσης της απόδοσης τους. Αφού υποχωρώντας η απόδοση κατά 1 μονάδες βάσης, μέσα στη μέρα κρατήθηκε κοντά στο 4,20%.

Ήταν σύνοδος χωρίς εναλλαγές στην κυριαρχία των πωλητών και των αγοραστών. Το ελάχιστο στις 618,46 μονάδες ήταν 8 μονάδες ψηλότερα από το νέο κατώτερο τρέχοντος έτους από σύνοδο της 11/10 στις 610,51. Η κίνηση στην αγορά εξελίχθηκε με ανοδική δυναμική στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έγινε λιγότερο ανοδική σε επίπεδο μεταβολών, παρά το ότι οι αγορές μετοχών των ΗΠΑ είχαν ανοδικό άνοιγμα και νευρικά ανοδική κίνηση. Οι δημοπρασίες έκλεισαν τον ΓΔ στις 629,32 μονάδες που ήταν 0,86 μονάδες πάνω από το ελάχιστο του και 21,56 κάτω από το ανώτερο της ημερήσιας διακύμανσής του.

Ήταν μια σύνοδος με μεγαλύτερο (22,4 μονάδες) εύρος διακύμανσης σε σύγκριση με τις 7,7 της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 45,478 από 46,567 δις ευρώ. Τρία blue chip δεν υπέκυψαν εντέλει στις πιέσεις, ΦΡΛΚ +2,42% από -3,35% την Τετάρτη, ΑΔΜΗΕ +2,11% από -1,94%, και ΕΕΕ +0,27%, ενώ 22 μετοχές του 25άρη ήταν καθοδικές.

Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-6,24% από +1,76%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -7,12% από +1,60%, την ΕΤΕ στο -2,48% από +2,75%, ΕΥΡΩΒ -7,56% από +1,54% και την ΠΕΙΡ στο -6,85% από +1,01%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή -1,91% από -0,14%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (3 από 16) blue chip έναντι των καθοδικών (22 από 8) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -3,25% και έφθασε στις 619,32 από 640,15 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1633,79 από 1683,32 μονάδες με μεταβολή -2,96%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν προς τα κάτω την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, με το κλείσιμο λίγο ψηλότερα από το ελάχιστο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 51,033 από 65,762 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 3,912 από 8,075 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 45,731 από 56,521 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 0,817 από 0,692 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 25 από 52 των καθοδικών 64 από 36 και 24 από 30 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Ψήγματα αισιοδοξίας πιθανά λόγω μεγέθους της πτώσης

Στην πρώτη σύνοδο του Νοεμβρίου, οι θεσμικοί έδωσαν καθοδική δυναμική στον 25άρη. Η τιμή ανοίγματος ήταν οι 1685,50 μονάδες με ανοδικό χάσμα 1,8 μονάδων. Αποτέλεσε και το μέγιστο μέρας. Το ελάχιστο μέρας εμφανίστηκε στις 17:10 (δημοπρασίες τέλους) και ήταν οι 1630,84 μονάδες. Στο τέλος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης κατέληξε στις 1633,88, με τις δημοπρασίες το κλείσιμο ορίστηκε στις 1633,79 με μεταβολή -2,96%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 9,334 από 8,437 εκατ. ευρώ την Τετάρτη.

Για την σειρά Νοεμβρίου στα ΣΜΕ του 25άρη, άλλαξαν χέρια 1078 συμβόλαια με ανώτερο τις 1680,00 μονάδες, κατώτερο τις 1635,25 και τελευταίες πράξεις στις 1636,00 από 1683,75 μονάδες. Διακινήθηκαν επίσης 154 ΣΜΕ της σειράς Δεκεμβρίου με ανώτερο τις 1667,00 και κατώτερο τις 1636,00, ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 1636,00 μονάδες από 1676,75. Οι ανοικτές θέσεις για τη σειρά Νοεμβρίου διαμορφώθηκαν σε 5685 από 5431 ΣΜΕ και της σειράς Δεκεμβρίου 207 από 203.

Τρία blue chip δεν υπέκυψαν εντέλει στις πιέσεις, ΦΡΛΚ +2,42% από -3,35% την Τετάρτη, ΑΔΜΗΕ +2,11% από -1,94%, και ΕΕΕ +0,27%, ενώ 22 μετοχές του 25άρη ήταν καθοδικές. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν πέρασαν σε αρνητικό πεδίο οι ΑΔΜΗΕ, ΦΡΛΚ. Αντίθετα, δεν απόκτησαν θετικό πρόσημο σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης οι ΑΛΦΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση οι ΑΡΑΙΓ, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ, ΤΙΤΚ και ΒΙΟ.

Για τον Γενικό Δείκτη, η αγοραία συναίνεση ενώ είχε σαν πρώτο ζητούμενο την υπέρβαση της ζώνης 651 - 658, προκειμένου να δημιουργήσει τεχνικές προϋποθέσεις κίνησης προς τις 678 και 705 μονάδες, η επιστροφή των πιέσεων μετοχές, έφερε ξανά σε ισχύ το σενάριο πιθανής προσέγγισης των 610 μονάδων. Η διακοπή των short στοιχημάτων θα επιβάλλεται αν ο μέσος όρος περάσει τις 649 μονάδες.

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, η επιστροφή με κλείσιμο χαμηλότερα των 1661 μονάδων, απαιτεί άμεση και δραστική μείωση θέσεων, καθώς επιστρέφουν τα σενάρια πιθανής δοκιμασίας των 1534 μονάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 1.698, 1.706, 1.730 και 1.758 μονάδες.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Νίκος Καυκάς της Merit Sec

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε με απώλειες 7,45% τον Οκτώβριο στις 640,15 μονάδες, ενώ παράλληλα συνεχίζεται σταθερά η υποχώρηση του όγκου συναλλαγών, καθώς ο μέσος ημερήσιος τζίρος 90 ημερών από τα 44,6 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, εμφανίζεται πλέον στα 39,5 εκατ. ευρώ.



Η μεταβλητότητα έχει συρρικνωθεί συνολικά, με εξαίρεση και πάλι τον Τραπεζικό δείκτη, ο οποίος μειώθηκε για 4ο συνεχόμενο μήνα χάνοντας ένα επιπλέον 5,77%.

Η μακροοικονομική εικόνα της Χώρας δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, αν και ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος του ΙΟΒΕ προβλέπει επιδείνωση του κλίματος, με την μέτρηση του Οκτωβρίου να διολισθαίνει περαιτέρω στο 101, από το υψηλό 105,3 τον Ιούλιο. Η βραχυπρόθεσμη τάση της απόδοσης του 10ετους ομολόγου έχει μια μικρή ανοδική κλίση, καταλήγοντας στο τέλος του μήνα στο 4,19% (mid ytm), ενώ αντίστοιχη πορεία ακολουθεί και ο δείκτης εταιρικών ομολόγων (πλην του Χρηματοοικονομικού Τομέα) της ΤτΕ, του οποίου η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,1% mid-ytm, από 2,84% mid-ytm τον Σεπτέμβριο.



Για τον μήνα που ξεκίνησε το εύρος διακύμανσης για τον Γενικό Δείκτη τοποθετείται μεταξύ των 580 και 700 μονάδων. Οι συνθήκες στις Αγορές δεν έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά, ωστόσο η μεταβλητότητα έχει αυξηθεί στους βασικούς διεθνείς μετοχικούς δείκτες σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία.



Στην Γειτονιά μας, τα ζητήματα με Ιταλία και Τουρκία είναι ανοιχτά και αναμένεται να παραμείνουν στο προσκήνιο. Επικεντρωνόμαστε σε εισηγμένες με χαμηλό EV/EBITDA (ο μέσος όρος για τον FTSE Large Cap υπολογίζεται στο 7,5 και για τον ΓΔ στο 7,2), ικανοποιητικές και προβλέψιμες λειτουργικές ταμειακές ροές, αρκετές να εξυπηρετήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα (εξετάζουμε και την αναλογία αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων προς τις αποσβέσεις, να είναι τουλάχιστον κοντά στην μονάδα, αν όχι υψηλότερα) της Επιχείρησης και μια μερισματική απόδοση μεγαλύτερη του 2,5%.



Προσεχώς, δεν αποκλείουμε μια ανοδική αντίδραση για τον ΓΔ προς την περιοχή των 680 μονάδων. Μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να στηριχθεί από το ευρύτερο κλίμα στις Αγορές, αλλά κυρίως από τον MSCI Emerging Markets με τον οποίο η συσχέτιση (correlation 0,95) μας είναι πολύ υψηλή σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα Παρασκευή 2/11/18.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας άγγιξε ένα υψηλό δυόμισι εβδομάδων κερδίζοντας +2,0%, προσθέτοντας στα ισχυρά κέρδη της προηγούμενης συνόδου. Αλλά αυτό συνέβη μετά από μια απότομη κατάδυση κατά 10,3% τον Οκτώβριο, τον χειρότερο μήνα από τον Αύγουστο του 2015.

Τα κινεζικά blue chip κέρδισαν 2,70% και ο δείκτης των νεοφυών εταιριών της Κίνας πρόσθεσε 3,43%, αφού ο πρόεδρος Xi Jinping υποσχέθηκε περισσότερη στήριξη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο χρηματιστηριακός δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας ήταν υψηλότερα κατά 2,56%.

Η διάθεση των επενδυτών για τις ασιατικές συναλλαγές ακολούθησε μια άνοδο στις μετοχές των ΗΠΑ τη νύχτα. Ένας συνδυασμός κυνηγιού ευκαιρίας μετά από τις απότομες απώλειες στις μετοχές τον περασμένο μήνα και μερικά ισχυρά εταιρικά κέρδη βοήθησαν την αναπήδηση της Wall Street. Μετά το κουδούνι της λήξης όμως, οι μετοχές της Apple υποχώρησαν περίπου 7,0%, αφού δήλωσαν ότι οι πωλήσεις για το κρίσιμο τρίμηνο των χριστουγεννιάτικων διακοπών θα μπορούσαν να αποδειχθούν κατώτερες από τις προσδοκίες της Wall Street, λόγω της αδυναμίας στις αναδυόμενες αγορές και του κόστους συναλλάγματος.

Οι μετοχές των προμηθευτών της Apple στην Ασία επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα νέα, καθώς οι επενδυτές ελπίζουν ότι θα σημειωθεί κάποια πρόοδος στο εμπόριο. Η Hon Hai Precision Industry Co κέρδισε 1,38% και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co πρόσθεσε 0,42%. Ο ανταγωνιστής της τεχνολογίας Samsung Electronics Co Ltd σημείωσε επίσης άνοδο, σημειώνοντας αύξηση 2%.

Οι επενδυτές παγκόσμια ανέφεραν ότι οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ενδέχεται να είναι έτοιμοι να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την επίλυση της μεγάλης και σκληρής εμπορικής τους διαφοράς που είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες πίσω από την πρόσφατη πορεία της αγοράς μετοχών.