Ναυτιλία: Πώς θα επιτευχθούν οι μηδενικές εκπομπές ρύπων CO2

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Τα υποχρεωτικά όρια ταχύτητας των πλοίων, ο βελτιωμένος σχεδιασμός τους, η τιμολόγηση του άνθρακα και η επιχειρησιακή ταξινόμηση / κατηγοριοποίηση μεμονωμένων πλοίων (operational indexing of individual ships) αποτελούν προτάσεις που αναμένεται να απασχολήσουν τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και ειδικότερα την 73η Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 73), που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβριο.

Τα παραπάνω επισημαίνει το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο σε μία ειδική έκδοσή του, που αναφέρεται στον στόχο για μηδενικές εκπομπές ρύπων CO2 από τη ναυτιλία με τίτλο «Reducing CO2 Emissions to Zero: The Paris Agreement for Shipping».

