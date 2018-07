Παγκόσμιο συνέδριο μαρινών τον Οκτώβριο στην Αθήνα

Τις δυνατότητες που υπάρχουν για επιχειρηματικές συνεργασίες και επενδύσεις στην Ελλάδα αναμένεται να αναδείξει το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών που θα γίνει φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οι ειδικοί του κλάδου θα μιλήσουν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που θα ορίσουν το μέλλον των τουριστικών λιμένων, ενώ θα αναλύσουν πρακτικές ανάπτυξης των δικτύων μαρινών τις προοπτικές στην Ελλάδα.

Στο τριήμερο συνέδριο, 25 με 27 Οκτωβρίου 2018, που θα διεξαχθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα "Cross Sea Challenges for Marinas-Setting the Scene for Collective Development and Growth", θα συζητηθεί η θέση της βιομηχανίας των μαρινών ως μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας και του θαλάσσιου τουρισμού. «Περισσότεροι από 400 προσκεκλημένοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου του Διεθνούς Συμβουλίου Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας (ICOMIA) υπό την οργάνωση και φιλοξενία της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας και θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με Έλληνες επιχειρηματίες, προκειμένου να εξετασθούν οι δυνατότητες συνεργασίας επί ελληνικού εδάφους».

Ένας από τους στόχους του συνεδρίου είναι να στηθεί ένα δίκτυο επαφών τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, το οποίο θα λειτουργήσει σε σταθερή βάση και θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης αμοιβαία επωφελών συνεργασιών τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, θα επισκεφθούν την Ελλάδα Αμερικανοί και Αυστραλοί, ειδικοί στην ανάπτυξη μαρινών, και επαγγελματίες από τις χώρες αυτές, οι οποίοι εξετάζουν τη δυνατότητα επέκτασης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στην αγορά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ειδικότερα, «καταγράφεται ενδιαφέρον στον τομέα των θαλάσσιων υποδομών σε τουριστικούς λιμένες στην Ελλάδα, για προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα διαχείρισης μαρινών, των κατασκευών νέας τεχνολογίας όπως πλωτές κατοικίες και άλλα πλωτά ναυπηγήματα καθώς και για εμπορικές συνεργασίες στο χώρο των θαλάσσιων σπορ».

Στο συνέδριο έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους 32 ομιλητές, Έλληνες και ξένοι προερχόμενοι από αγορές όπως η Αμερική, η Ασία, η Αυστραλία, η Μεσόγειος, η Κύπρος, η Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και η Ρωσία.

Ο τομέας του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απασχολεί συνολικά περίπου 3,2 εκατομμύρια άτομα και παράγει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 183 δισ. ευρώ, κάτι που ισοδυναμεί περίπου με το 33% της θαλάσσιας οικονομίας της Ε.Ε. O θαλάσσιος τουρισμός, του οποίου αναπόσπαστο μέρος είναι οι μαρίνες, συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ θεωρείται ότι μπορεί να προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Για τους λόγους αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αποφάσισε για πρώτη φορά να επενδύσει στην βιομηχανία των μαρινών.