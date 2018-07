Εκπαιδεύοντας στελέχη με διεθνείς προδιαγραφές

Στους οίκους που εκπροσωπούν στην Ελλάδα περιλαμβάνεται επίσης η The Ken Blanchard Companies, παγκόσμιος ηγέτης σε θέματα ηγεσίας. Παρότι ο Ken Blanchard έγινε παγκόσμια γνωστός με το βιβλίο «The One Minute Manager» και το «Situational Leadership and the One Minute Manager» πριν από 30 χρόνια, το μοντέλο ηγεσίας Situational Leadership II παραμένει το ευρύτερα διδασκόμενο μοντέλο ηγεσίας στον κόσμο και παραμένει επίκαιρο επειδή η εταιρεία κάνει συνεχώς έρευνες και μελέτες, εξηγεί σχετικά ο κ. Παολινέλης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται τα De Bono Thinking Systems, με εμπνευστή τον Dr. Edward de Bono, πατέρα του όρου Lateral Thinking που έδειξε ότι η δημιουργικότητα είναι μια δεξιότητα, που αποκτάται και όχι ένα «χάρισμα», που είτε έχεις είτε δεν έχεις. Επίσης η ελληνική εταιρεία συνεργάζεται με τον εκδοτικό οίκο Wiley, που διαχειρίζεται τα προγράμματα του Patrick Lencioni, No 1 guru σε θέματα team work και συγγραφέα του best seller «The Five Dysfunctions of a Team», καθώς και με το Ludic Group, από τους πρωτοπόρους στο digital learning/platformization.

Μιλώντας για την επανατοποθέτηση της ελληνικής εταιρείας και το νέο της όνομα, ο κ. Παολινέλης σημειώνει ότι Amnis στα λατινικά είναι το stream/ποτάμι. «Παριστάνει αυτό που είμαστε... Το Growth έχει να κάνει με το Growth Mindset, τη νοοτροπία αυτών που δεν αρκούνται σε μια επιτυχία... Και όταν πέφτουν ξανασηκώνονται για να συνεχίσουν την προσπάθεια μέχρι την, αναπόφευκτη, νέα επιτυχία και… πάλι από την αρχή» προσθέτει.

Οι δύο συνεργάτες συναντήθηκαν επιχειρηματικά το 2009. Ο κ. Παολινέλης διέθετε παρουσία στην αγορά από το 2003, ενώ ο κ. Δημητρίου ήταν regional director μεγάλης πολυεθνικής, καριέρα που εγκατέλειψε με σκοπό τη μετάβασή του στον κλάδο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Το 2009, λοιπόν, δημιούργησαν εταιρεία στην Κύπρο και μετά στη Βουλγαρία με τοπική συνέταιρο. Το ίδιο μοντέλο, δηλαδή ίδρυση εταιρείας με τοπικό συνεταίρο κρατώντας την πλειοψηφία των μετοχών, ακολουθήθηκε σε Σερβία, Κόσοβο, Πακιστάν. Στο επόμενο διάστημα, μάλιστα, σχεδιάζουν να εγκαινιάσουν μια νέα συνεργασία στην Κένυα και όπως αναφέρει στο «MM» ο κ. Παολινέλης «οι υπανάπτυκτες χώρες κάνουν βήματα μπροστά χωρίς να περνάνε από ενδιάμεσα στάδια... Είναι πιο διψασμένες για να προχωρήσουν, δεν έχουν τις ελληνικές αγκυλώσεις». Aναφέρει, μάλιστα, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι τέτοιες χώρες δεν πέρασαν ποτέ στη σταθερή τηλεφωνία, αλλά πέρασαν κατευθείαν στην κινητή τηλεφωνία.

Το 2017 (ο συνολικός τζίρος αυτών των εταιρειών ανήλθε σε 845 χιλ. δολ.) το πελατολόγιο αποτελούσαν μεγάλοι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων: Τράπεζα Πειραιώς, Thenamaris, Lidl Hellas, Cοca-Cola Τρία Έψιλον, General Electric, Alumil, αλλά και αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες. Από τους παλαιότερους πελάτες της Amnis ξεχωρίζουν η ΙΚΕΑ, η Citibank και η Eurobank.

Σύμφωνα με τον κ. Παολινέλη, το 2017 η ελληνική εταιρεία μαζί με τις εταιρείες του εξωτερικού εκπαίδευσαν συνολικά 1.580 άτομα και η στρατηγική τους για το μέλλον υπαγορεύει επέκταση δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό, μέσω τοπικών partners και στόχευση σε τρεις άξονες: Ανάπτυξη ηγεσίας, ανάπτυξη στελεχών με επίκεντρο την καινοτομία και την ενίσχυση της δέσμευσης και digital learning μέσω της Ludic group.