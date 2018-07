Τη Δευτέρα παρουσιάζεται η ελληνική έκθεση στο Φόρουμ του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στο φόρουμ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που λαμβάνει χώρα στον ΟΗΕ από τις 9 έως τις 18 Ιουλίου, δίνει το «παρών» και η Ελλάδα. Της επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Τη Δευτέρα, ο κ. Φάμελλος θα παρουσιάσει στην ολομέλεια την Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση της Ελλάδας, στην οποία αναλύεται το έργο της Ελληνικής Κυβέρνησης για την εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη βάση της «Ατζέντας του 2030».

Στην επίσημη Ελληνική αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Γιαννέλης - Θεοδοσιάδης, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γεώργιος Τζιάλλας, ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής-ΟΚΕ, Γεώργιος Βερνίκος, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβυς Μαρία Θεοφίλη, ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη των υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού καθώς και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Τι περιλαμβάνει η ελληνική έκθεση

Η ελληνική έκθεση, συνοδευόμενη από μια μικρή σύνοψη, ήδη αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΟΗΕ για το φόρουμ και όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είναι αποτέλεσμα εντατικής δουλειάς που έγινε στην Ελλάδα τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, στο πλαίσιο του διυπουργικού συντονιστικού δικτύου, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, καθώς και της στενής συνεργασίας της δημόσιας διοίκησης με τους κοινωνικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Έκθεση αποτυπώνει: α) το θεσμικό μηχανισμό που λειτουργεί στη χώρα, ο οποίος διασφαλίζει αφενός, την υψηλή πολιτική δέσμευση για την επιτυχή εφαρμογή του εγχειρήματος και αφετέρου, τη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου, β) τις κυβερνητικές πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των 8 εθνικών προτεραιοτήτων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), και της διασύνδεσής τους με συγκεκριμένους ΣΒΑ, καθώς και με τη νέα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, γ) το ρόλο των ενδιαφερόμενων μερών (τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα, ιδιωτικός τομέας, κοινωνία πολιτών), δ) τα βασικά μέσα εφαρμογής και παραδείγματα ολοκληρωμένης διασύνδεσης πολιτικών, και ε) την παρουσίαση των επόμενων βημάτων που πρέπει να γίνουν, όπως το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής για τους ΣΒΑ.

Στο περιθώριο του Φόρουμ, τα Υπουργεία, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, σε συντονισμό με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 16 Ιουλίου, στις 6μμ, έκθεση φωτογραφίας και προβολή βίντεο με θέμα: «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και του παραδοσιακού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στα ελληνικά νησιά: Οδηγοί για βιώσιμο τουρισμό και ανθεκτικές κοινωνίες» ("Conserving biodiversity and the traditional man-made environment in the Greek islands: Drivers for sustainable tourism and resilient societies").

Πηγή: ΑΜΠΕ