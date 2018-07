Ευρωπαϊκή διάκριση για την «Χερσόνησο» του Grand Resort Lagonissi στα World Travel Awards

«Κορυφαίο Ευρωπαϊκό Ξενοδοχείο-Νησί Πολυτελείας 2018» αναδείχθηκε η «Χερσόνησος» του Grand Resort Lagonissi, μέλος των The Leading Hotels of the World, μετά από ψηφοφορία των επαγγελματιών Τουρισμού και κοινού, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 25ων ετήσιων World Travel Awards.

Η «Χερσόνησος» του Grand Resort Lagonissi βραβεύτηκε παράλληλα για τρίτη φορά φέτος ως το «Κορυφαίο Ευρωπαϊκό Ξενοδοχείο Πολυτελείας για Γαμήλιες Εκδηλώσεις 2018» (Europe's Leading Luxury Wedding Resort 2018).

MARK HAKANSSON

Η τελετή απονομής των «Όσκαρ της Τουριστικής Βιομηχανίας», όπως χαρακτηρίζονται παγκοσμίως τα World Travel Awards από το 1993, έγινε το Σάββατο 30 Ιουνίου στην Αθήνα, στο Ζάππειο Μέγαρο, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ένα ελληνικό ξενοδοχείο απέσπασε αυτήν την σημαντική διάκριση ανάμεσα σε τόσες μονάδες πολυτελείας της Ευρώπης που πληρούν παρόμοια κριτήρια, δήλωσε η Μάνια Σπανού, Assistant General Manager, κατά την παραλαβή των βραβείων.