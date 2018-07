Μικρές ναυτιλιακές: Νέες μορφές εναλλακτικής χρηματοδότησης

Από την έντυπη έκδοση

«Δύσκολα» βάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ στις ναυτιλιακές εταιρείες με μικρούς στόλους. Όπως επισημάνθηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε η PwC Ελλάδας στον Ναυτικό Όμιλο της Ελλάδας, με τίτλο «Navigating through new challenges in the global markets», ενώ το ενδιαφέρον για είσοδο στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ παραμένει υψηλό για τις ναυτιλιακές εταιρείες, η δυνατότητα αυτή γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για τους στόλους μικρότερου μεγέθους.

«Κατά τη διάρκεια του 2018, οι κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ κινήθηκαν δυναμικά παρά την αστάθεια της αγοράς με τους καθοριστικούς παράγοντες των δημόσιων εγγραφών -ανάπτυξη κύκλου εργασιών, διαφοροποίηση, αξιόπιστες ταμειακές ροές και προβλέψιμα έσοδα- να παραμένουν ισχυροί. Πιο συγκεκριμένα, οι ναυτιλιακές εταιρείες που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στις αγορές των ΗΠΑ θα πρέπει να εστιάσουν σε συγκεκριμένο τμήμα αγοράς, τον όγκο και τη διαφοροποίηση τους», σημείωσε η Santos Equitz, Director και Επικεφαλής για τις Κεφαλαιαγορές στην PwC Ελλάδας.

