ANTENNA: Διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών

Στη διεύρυνση των διεθνών του συνεργασιών και συμμετοχών επενδύει ο Όμιλος ANTENNA. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Cheddar, γνωστή ως και το CNΝ των Μillennials που ιδρύθηκε το 2016 από τον Jon Steinberg (ο οποίος διετέλεσε και COO στην BuzzFeed από το 2004-2010) και είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ειδησεογραφικά δίκτυα στην Αμερική απευθυνόμενο σε νεανικά κοινά. Μεταδίδει καθημερινά live ειδήσεις που αφορούν καινοτόμα θέματα, την τεχνολογία και την οικονομία, μέσα από μία φρέσκια και ιδιαίτερη ματιά. Μαζί με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της Cheddar συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, όπως οι Goldman Sachs, The New York Stock Exchange και Liberty Global.

Σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία, η Cheddar έχει μεταδώσει live συνεντεύξεις σημαντικών στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων και πολιτικών εκπροσώπων, μεταξύ των οποίων του Lloyd Blankfein, CEO της Goldman Sachs, και του Joe Kennedy. Επίσης έχει φιλοξενήσει και μεταδώσει live συνεντεύξεις γνωστών celebrities με μεγάλη παγκόσμια απήχηση, μεταξύ των οποίων ο Nicolas Cage και ο Jim Gaffigan. Μέσα σε δύο χρόνια έχει καταφέρει να διπλασιάσει τα κέρδη της και έχει αυξήσει τα δίκτυα προβολής της, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Amazon, το Facebook, το Spotify, το Twitter, και επίσης έχει παρουσία σε περισσότερο από το 60% των Smart TVs στις ΗΠΑ. Το περιεχόμενο που προσφέρει, με ξεχωριστής αισθητικής παραγωγές, εξασφαλίζει στην Cheddar εκατομμύρια views καθημερινά από νεανικά κοινά (60% κάτω των 35 ετών).

Από την πλευρά τους τα στελέχη του ομίλου ANTENNA τονίζουν πως με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή του στην παραγωγή online και live video, ο ΑΝΤΕΝΝΑ θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο και θα αναπτύξει συνέργειες με την Cheddar στον συγκεκριμένο τομέα, που αποτελεί βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Παράλληλα μέσω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της επενδυτικής τράπεζας Raine Group, ο ΑΝΤΕΝΝΑ συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Propagate, εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών σειρών παγκοσμίως, η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην CEO του NBC David Silverman και τον Howard Owens. Οι CEOs της Propagate, Silverman και Owens, είναι επίσης δημιουργοί και παραγωγοί για αναρίθμητες πετυχημένες σειρές της τηλεόρασης όπως The Office, Ugly Betty, Jane the Virgin, Date My Mom, Master Chef, American Gladiators και Nashville Star.

Η Propagate έχει στο ενεργητικό της 17 σειρές οι οποίες είτε έχουν ήδη προβληθεί είτε είναι σε στάδιο παραγωγής και έχει χτίσει ένα ισχυρό προφίλ με διεθνείς συνεργασίες και μεγάλες συμφωνίες τηλεοπτικού επιπέδου. Μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης, όπως υποστηρίζει ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, εξασφαλίζεται περαιτέρω τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και παραγωγή τηλεοπτικών σειρών τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις υπόλοιπες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.