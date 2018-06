Κομβικός και απαιτητικός ο ρόλος του CFO

Νέες τεχνολογίες -όπως η agile funding, η μεθοδολογία scrum- αλλά και προκλήσεις -όπως ο GDPR, η κανονιστική συμμόρφωση και η μεταβλητότητα στο φορολογικό πλαίσιο- είναι θέματα πρώτης γραμμής για τον CFO (chief financial officer - οικονομικό διευθυντή), σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στο 17ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών της KPMG, που έλαβε χώρα χθες, στο Intercontinental, με την υποστήριξη της «Ναυτεμπορικής» και του naftemporiki.gr, ως χορηγών επικοινωνίας.

O κ. Bαγγέλης Αποστολάκης, Deputy Senior partner, KPMG, αναφέρθηκε εισαγωγικά στον ηγετικό ρόλο του CFO που έχει αλλάξει άρδην την τελευταία δεκαετία.

Ο κ. Ralph Jocham, Scrum Evangelist - ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Effective Agile, μίλησε για την agile χρηματοδότηση, προτρέποντας τους συνέδρους να βγουν από τη νοοτροπία του project και να υιοθετήσουν νοοτροπία προϊόντος. Όπως είπε, η καλή πρόβλεψη θα καταστήσει πιο ευέλικτη τη διαδικασία χρηματοδότησης, αλλά τις περισσότερες φορές η αρχική ιδέα δεν είναι αυτή που θα φέρει επιτυχές αποτέλεσμα.

Με πάνω από δέκα χρόνια στην Google, η κ. Joanna Lykidis, Business Governance and Compliance lead for EMEA, έδωσε τη διάσταση των ραγδαίων εξελίξεων στην τεχνολογία που άλλαξαν το οικονομικό περιβάλλον. Η ίδια διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 23 κινδύνων, όπως είπε, και καταλύτης για την επίλυσή τους είναι ο εντοπισμός του κινδύνου και η συλλογή πληροφοριών.

Στις προκλήσεις (αλλά και στα παρατράγουδα της τελευταίας στιγμής) που σχετίζονται με τον νέο κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR) αναφέρθηκε ο κ. Σπύρος Τάσσης, δικηγόρος LLM, co-chair IAPP Greek KnowledgeNet chapter.

Στις τεχνολογίες blockchain αναφέρθηκε ο κ. Michael Niederee, Partner advisory, Lighthouse Germany, Center of Excellence for Data & Analytics, KPMG in Germany, εξηγώντας πώς αυτές μπορούν να φέρουν αξία στις επιχειρήσεις.

Για τους κινδύνους σε περίπτωση φοροδιαφυγής μίλησαν ο κ. Σπύρος Δημητρίου, Tax Senior manager, KPMG, και η κ. Αλίκη Παπαδοπούλου, δικηγόρος/Senior Legal adrvisor, C.Papadopoulos & Associates, ενώ την πρακτική της συνεχούς βελτίωσης (Continuous Improvement) στον όμιλο Μυτιληναίος εξήγησαν στο ακροατήριο η κ. Βίκυ Βασιλειάδου, προϊστάμενη Συνεχούς Προόδου και Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Χημείου ΑτΕ, Τομέας Μεταλλουργίας, και ο κ. Γιάννης Καλαφατάς, γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Μυτιληναίος.

Το οικονομικό περιβάλλον σχολίασε ο κ. Γιώργος Παγουλάτος, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, ΟΠΑ, επισκέπτης καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης, που τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών και ενίσχυσης των εξαγωγών.

Η μεταμόρφωση του CFO

Η διαδικασία αλλαγής του ρόλου του CFO αναδείχθηκε σε συζήτηση πάνελ υπό τον συντονισμό του κ. Δημήτρη Δελώνα, director, Deal advisory, KPMG. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Σπύρος Κοτρώτσιος, CEO, GROUP EUROMEDICA, που χαρακτήρισε τον CFO superman, Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, president & CEO, ISS Greece, που τόνισε ότι ο CFO δεν είναι προϊστάμενος λογιστηρίου αλλά συμμέτοχος στη λήψη αποφάσεων, και Χάρης Σταυρινουδάκης, CFO, Κορρές, που σχολίασε ότι ο CFO είναι ένας πρεσβευτής αξιοπιστίας.

Τέλος, τη σχέση μεταξύ της εταιρικής οικονομετρίας, της νομαδικής περιήγησης και του ανθρωπισμού επιχείρησε να αναδείξει ο κ. Νικόλας Παπαχρυσοστόμου, head of Mission/ Emergency Coordinator, Γιατροί Χωρίς Σύνορα και πρώην διευθυντής της KPMG.

Αναμένοντας θετικό momentum

Ο κ. Αντώνης Μπαρτζώκας, αναπληρωτής διευθυντής στο Δ.Σ. της EBRD, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο επενδυτικό κενό στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «χρειαζόμαστε 5 χρόνια για να πάψουμε να έχουμε αρνητική επενδυτική θέση και μία δεκαετία για να βρεθεί η χώρα εκτός κρίσης». Πρόσθεσε ότι η διαδικασία απομόχλευσης έχει σταματήσει, ενώ έχει αντιστραφεί η τάση ως προς την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στοιχεία που δείχνουν σχετική πρόοδο. Σημείωσε επίσης ότι στους 30 μήνες παρουσίας της EBRD στην Ελλάδα έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις 1,6 δισ. σε 32 projects, έχουν εγκριθεί έργα άλλων 2,6 δισ., ενώ άλλα 31 είναι στη σειρά για εξέταση. Μίλησε επίσης για το αίτημα παράτασης της δράσης της τράπεζας στην Ελλάδα ως το 2025. Εξάλλου όπως είπε «έχουμε αρνητική επενδυτική θέση και για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία πρέπει να ανατραπεί αυτό -εκτιμάται ότι θα συμβεί ως το 2020- και οι ελληνικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα θετικό momentum - εκτιμάται ότι θα συμβεί μέχρι το 2025».