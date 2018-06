Επί τάπητος οι προοπτικές των MBA

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ

semm@naftemporiki.gr

Ανεξάρτητα από τη μεσοπρόθεσμη μεταβλητότητα, η μακροπρόθεσμη τάση της ζήτησης για σπουδές στα Business Schools θα παραμείνει ανοδική, ενώ ζητούμενο παραμένουν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων MBA.

Πρόκειται για συμπεράσματα και προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών του 20ού Συνεδρίου Business Week 2018, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που πραγματοποιήθηκε από 21 έως 25 Μαΐου, με την υποστήριξη της «Ναυτεμπορικής» και του naftemporiki.gr.

Το θέμα, «Το μέλλον των Σχολών / Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων: Η περίπτωση των προγραμμάτων ΜΒΑ», εμπνεύστηκε ο καθηγητής Λεωνίδας Χυτήρης, Ph.D., διευθυντής MBA στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μιλώντας ο ίδιος για ένα σύγχρονο μοντέλο εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων, παρατήρησε ότι η μεγάλη ζήτηση για σπουδές στον συγκεκριμένο τομέα τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει σε αύξηση τέτοιων σχολών και σε ποικίλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, πλήρους - μερικής, εξ αποστάσεως ή online φοίτησης. Ιδιαίτερη ζήτηση παρατηρείται για σπουδές, σε επίπεδο μάστερ, για το πρόγραμμα ΜΒΑ (Master in Business Administration).

Στο ερώτημα εάν η τάση αυξημένης ζήτησης θα συνεχιστεί στο εγγύς μέλλον ο κ. Χυτήρης απαντά ότι «ανεξάρτητα από τη μεσοπρόθεσμη μεταβλητότητα, η μακροπρόθεσμη τάση της ζήτησης για τις σπουδές στη διοίκηση των επιχειρήσεων, σε όλο τον κόσμο, θα παραμείνει ανοδική (υποθέτοντας ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να επεκτείνεται, οδηγούμενη από τις αναπτυσσόμενες χώρες)». Αναφορικά δε με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επισημαίνει ότι σε γενικές γραμμές, η αριστεία στην εκπαίδευση στον συγκεκριμένο τομέα προσδιορίζεται από την ποιότητα των υποδομών, του ακαδημαϊκού προσωπικού και των σπουδαστών, τους επαρκείς πόρους, την αλληλεπίδραση της σχολής με τον επιχειρηματικό κόσμο και τη διδακτέα ύλη - ώστε οι μελλοντικοί managers να έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι «ο βασικός στόχος για μία σχολή διοίκησης επιχειρήσεων (πρέπει να) είναι η δημιουργία αξίας σε επίπεδο: α) ακαδημαϊκό μέσω της έρευνας και της παραγωγής γνώσης, β) ατομικό / προσωπικό μέσω της διδασκαλίας στον φοιτητή / εκπαιδευόμενο και γ) κοινωνικό μέσω της διάδοσης της γνώσης και της απόδοσης (στην κοινωνία) ειδικευμένων αποφοίτων που να μπορούν να αξιοποιήσουν τους συντελεστές παραγωγής και να συμβάλουν στην ευημερία της».

O κ. Χυτήρης εξηγεί ότι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων σε κορυφαία ιδρύματα, όπως το Harvard University, τα οποία αποτελούν πρότυπο για άλλα, ενσωματώνουν μαθήματα, όπως η ηγεσία, η φιλοσοφία της διοικητικής επιστήμης, η επιχειρηματική ηθική, στο πρόγραμμα σπουδών τους, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικειμένου της διοίκησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα τμήματα πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι, αλλά έτσι τροφοδοτείται μία δημιουργική διαμάχη σχετικά με το προφίλ και τον ρόλο τους.

Εν κατακλείδι, ο κ. Χυτήρης συνοψίζει τις προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίζουν οι σχολές ως εξής: 1) διεθνοποίηση σπουδών, 2) ποσοτική και ποιοτική επάρκεια διδασκόντων, 3) εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων για καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη προσωπικότητα και τη συμπεριφορά, 4) ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, 5) χρηματοδότηση, 6) υιοθέτηση ευέλικτων δομών διοίκησης και 7) ενίσχυση της φήμης τους ώστε να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητά τους.

Μερικές προτεινόμενες ενέργειες είναι:

1. Διεθνοποίηση μέσω των προγραμμάτων Erasmus +.

2. Επαφή με την αγορά εργασίας μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης και των Γραφείων Διασύνδεσης.

3. Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

4. Εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών.

5. Εξειδίκευση ανά επιστημονική κατεύθυνση, χώρα και κλάδο οικονομίας.

6. Πιστοποίηση σχολών και προγραμμάτων σπουδών.

«Όσο υπάρχουν επιχειρήσεις, θα είναι απαραίτητη η δημιουργία γνώσης για Διοίκηση, διότι οι μέτοχοι και τα Διοικητικά Συμβούλια θα θέλουν άτομα με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες έτσι ώστε να αυξήσουν τον πλούτο τους. Από το γεγονός αυτό φαίνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των σχολών αυτών είναι παγκοσμίως σταθερός» αναφέρει στη «N» ο Αστέριος Στρουμπούλης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. MBA’s Society 2017-2018.

Η διοργάνωση

Σημειώνεται ότι ο σύλλογος φοιτητών και αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (MBA’s Society) διοργάνωσε για 20ή χρονιά το συνέδριο Business Week. Σύμφωνα με τον κ. Στρουμπούλη, κύριος σκοπός του συλλόγου είναι η δημιουργία και διατήρηση ενός δικτύου φοιτητών και αποφοίτων με κοινή συνιστώσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ. «Παράλληλα, η αποστολή του συλλόγου μέσω αυτού του δικτύου είναι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΑΠΕΙ να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους της αγοράς από διαφορετικούς κλάδους, να πάρουν ιδέες από entrepreneurs και στελέχη επιχειρήσεων».

Στο πλαίσιο αυτό για το συνέδριο επιλέχθηκαν ως ομιλητές επιτυχημένα στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι απόφοιτοι προγραμμάτων ΜΒΑ.

Εξάλλου, στο πλαίσιο του forum έδωσαν το «παρών» κορυφαία στελέχη της αγοράς, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Γιώργος Χατζηνικολάου, πρόεδρος Δ.Σ. Τράπεζας Πειραιώς, Χάρης Κυριαζής, π. αντιπρόεδρος ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δρ. Παπατζήμου Βερώνη, γενική διευθύντρια KPMG, Λουκάς Πετρούνιας, διευθυντής Retail Marketing, Customer Experience & Loyalty, Τράπεζα Πειραιώς, Ιωαννίτης Βασίλης, CEO/Founder Thruwind, Γιαννης Αγγελάκης, Social Media Director - EngageMedia, Γεώργιος Κουρής, CEO - DataConsulting, Γεώργιος Λόκκας, διευθυντής στην Pillarstone, Αθανάσιος Ντάφλος, Head of i-Services, Global Transaction Banking / Eurobank Group, Βασίλειος Καρέλλας, Head of Portfolio Management at Euroxx Wealth Management, Λευτέρης Αναστασάκης, αντιπρόεδρος Priority Quality Consultants, Δημήτριος Τσίγκος, CEO - Founder Starttech Venture και Χρήστος Νικολούδης, founder Mantis Business Innovation.

Σημειώνεται επίσης ότι εκτός από τον κ. Χυτήρη, κεντρικό συντονιστή της διοργάνωσης, τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια του forum συντόνισαν οι κ.κ. Αθανάσιος Κουρεμένος, καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Δημήτριος Γεωργακέλλος, καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Νικόλαος Γεωργόπουλος, καθηγητής ΠΑΠΕΙ, και Ευαγγελία Κοπανάκη, επίκουρη καθηγήτρια ΠΑΠΕΙ.