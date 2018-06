Ντεμπούτο των κινεζικών μετοχών στον δείκτη MSCI των αναδυόμενων

Το ντεμπούτο τους στον δείκτη αναδυόμενων αγορά της MSCI έκαναν σήμερα περίπου 230 κινεζικές μετοχές Α Κατηγορίας, σε μία εξέλιξη, που αναμένεται να προσελκύσει εισροές δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά της κυρίως Κίνας.

Η μερική ένταξη των κινεζικών μετοχών στον δείκτη MSCI Emerging Markets θα λάβει χώρα σε δύο φάσεις, με την δεύτερη να έρχεται τον Αύγουστο. Μεγάλες τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Industrial and Commercial Bank of China, ο κορυφαίος χρηματοπιστωτικός οργανισμός της χώρας, ασφαλιστικές, όπως η Ping An Insurance, εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, κατασκευαστικές και η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD είναι μεταξύ των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στον δείκτη.

Τον Αύγουστο το μερίδιο της Κίνας στον δείκτη- που έως τώρα περιελάμβανε μόνο κινεζικές εταιρείες εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ και όχι στη Σαγκάη ή τη Σένζεν- θα ανέλθει στο 31,3%.

Παρά το ντεμπούτο των κινεζικών μετοχών στο δείκτη, το κλίμα στη Σαγκάη δεν ήταν ιδιαίτερα θετικό, με τον Σύνθετο Δείκτη να υποχωρεί 0,53%. Στη Σένζεν ο γενικός δείκτης κατέγραψε πτώση 0,9%, ενώ περιορισμένες απώλειες είχε και ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ.

Αν και η εξέλιξη έχει εν πολλοίς συμβολικό χαρακτήρα- αναγνωρίζει δηλαδή τη «φωνή» της Κίνας στην παγκόσμια χρηματιστηριακή αγορά, υπολογίζεται ότι θα προσθέσει στην τοπική αγορά μετοχών κεφάλαια ύψους 22 δισ. δολαρίων.

