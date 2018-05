Η νέα εποχή ψηφιοποίησης για τη ναυτιλία

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται στροφή της ναυτιλίας στη ψηφιοποίηση, το λεγόμενο digitalization. Όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της εταιρείας VELTRONE, κ. Νικόλαος Γκίκας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας σήμερα αποτελεί πλέον μονόδρομο για όλον τον κλάδο.

Και αυτό γιατί η ψηφιακή εποχή έχει πλέον τη δύναμη για να μεταμορφώσει τον τομέα της ναυτιλίας, από το σχεδιασμό και τη κατασκευή των πλοίων μέχρι και την διαχείριση λειτουργίας των εταιρειών, documentation, finance και management γενικότερα. Σήμερα, άλλωστε, τεχνολογίες όπως robotics, internet-of-things, and block-chain) κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο της ναυτιλίας. Με την τεχνολογική εξέλιξη, άλλωστε, που λαμβάνει χώρα σε όλους πλέον του τομείς, οι αγορές γίνονται όλο και πιο σύνθετες και οι ναυτιλιακές εταιρίες αποκτούν έναν ιδιότυπα μεγάλο ανταγωνισμό. Για να συμβαδίζει, λοιπόν, μια εταιρεία με την αγορά πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Στο πλαίσιο αυτό, η ψηφιοποίηση δεν πρέπει να εξετάζεται πλέον ως συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά ως αυτονόητη προϋπόθεση.

Στη σημερινή εποχή, λίγες είναι οι εταιρείες που έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ένα κατάλληλο και αποδοτικό software (λογισμικό), καθώς η κοστολόγηση είναι πάρα πολύ υψηλή. Αυτό ακριβώς είναι ένα απο τα κενά που εντόπισε η veltrone σχεδιάζοντας το nereus maritime software. Επιδιώκει, δηλαδή, με πολύ ανταγωνιστικές και ελκυστικές τιμές να προσφέρει ένα προϊόν που να αξίζει η επένδυση σε αυτό. Με την στροφή στο cloud industry γίνεται πλέον πράξη η νέα ψηφιακή εποχή που, στο εξής, θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών ευκολότερα και γρηγορότερα μεταξύ των γραφείων, των βαποριών και όλων των συνεργατών. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται καλύτερος οικονομικός υπολογισμός, αυξάνεται η αποδοτικότητα των εργαζομένων, καθώς μειώνεται ο χρόνος εργασίας τους, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα στο operation risk and trading. Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, επίσης, υποβοηθιέται σημαντικά η λήψη γρήγορων και αποτελεσματικών αποφάσεων, αφού τα τα softwares αποτελούν το πλέον ενδεδειγμένο μέσο προς αυτή την κατεύθυνση

Σήμερα, ο κλάδος της ναυτιλίας οδεύει σε μια εποχή κατά την οποία όλα θα λειτουργούν με artificial intelligence, ενώ θα λαμβάνονται άμεσα απαντήσεις για operation, risk management κλπ. Η τάση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και υπαγορεύει ολοένα και περισσότερο την στροφή προς την ψηφιοποίηση.

Σύμφωνα, άλλωστε, με έρευνες που έχουν γίνει, μέχρι το 2025 θα χρειάζονται περισσότεροι από 150000 ναυτικοί από αυτούς που ήδη υπάρχουν. Και με το δεδομένο αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα «έξυπνα» βαπόρια - που θα έχουν, δηλαδή, πολλές λειτουργίες αυτοματοποιημένες- θα καταφέρουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα και να απαντήσουν στη συγκεκριμένη πρόκληση. Παρ όλα αυτά η προσωπική άποψη του κυρίου Γκίκα είναι πως απέχουμε ακόμα πάρα πολύ από το να πραγματοποιηθεί αυτό.

Στη σύγχρονη εποχή, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πλοιοκτήτες τα τελευταία χρόνια με τα χαμηλά ναύλα και με τη παγκόσμια αστάθεια της ναυτιλίας, οι δυνατότητες και οι λύσεις που παρέχει το Nereus φαντάζουν ιδιαίτερα χρηστικές και σημαντικές. Άλλωστε, όπως και ο ίδιος ο κ. Γκίκας τονίζει, «Digitalization in maritime industry is the only way to go forward, if you do not adapt to those changes you will stay behind».

Η εταιρεία VELTRONE δημιούργησε ένα καινοτόμο ναυτιλιακό λογισμικό (software) ονόματι NEREUS, που διαχειρίζεται το commercial management των ναυτιλιακών εταιρειών.