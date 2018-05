Market Beat: Η ατμόσφαιρα αλλάζει διεθνώς επιτρέποντας εστίαση σε πρόσφατες θετικές εξελίξεις

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η εικόνα της διεθνούς κεφαλαιαγοράς δεν δείχνει προς μια κατεύθυνση. Αντίθετα υπογραμμίζει την δυσμένεια που πρόσφατα έχουν περιπέσει οι αξίες των αναδυόμενων αγορών, από την ώρα που έγινε σαφές πως φέτος οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς ΗΠΑ θα φθάσουν το 3,5%. Οι διαχειριστές προδικάζουν άνοδο στα επιτόκια δανεισμού και συνεπώς τα ομόλογα των ΗΠΑ θα εμφανίζουν αποδόσεις κοντά στις επαγγελματικές απαιτήσεις των θεσμικών. Αλλά, με μικρότερο κίνδυνο από εκείνο που είχαν τα ομόλογα των υπό ανάπτυξη οικονομιών που τα προτιμούσαν γιατί τα πολύ αξιόπιστα κράτη, τα χρόνια της νομισματικής χαλάρωσης, είχαν επιτόκια κοντά στο 0,5% ως 1,5%.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η στροφή προς τις αξίες των ΗΠΑ, εις βάρος των αξιών αναδυόμενων οικονομιών αποτυπώθηκε στην ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι πολλών νομισμάτων και στην πτώση των δεικτών αρκετών χρηματιστηρίων των Emerging Markets. Στην Ευρώπη του κοινού νομίσματος μια περίοδο που τα επιτόκια των ΗΠΑ επιβάλλουν άνοδο και στα ευρωπαϊκά, ξέσπασε ανησυχία για το μέλλον της Ιταλικής οικονομίας, μέσα από τις εξελίξεις για να αποκτήσει η χώρα αρκετό καιρό μετά τις εκλογές κυβέρνηση. Αυτό προκάλεσε επιπλέον πιέσεις στα ομόλογα της περιφέρειας του ευρώ και πιθανά αυτή να ήταν η κύρια αιτία που τα επιτόκια στα ελληνικά δεκαετή αναφοράς πέρασαν πάνω από το 4,5%. Επίπεδο τιμών που για τους αγοραίους αποτελεί ένδειξη επιστροφής των αυξημένων επιφυλάξεων.

Η κυβέρνηση επιλέγοντας την «καθαρή έξοδο» για να ικανοποιήσει το εφηβικής λογικής μερίδιο που έχει στην ελληνική κοινωνία, προκαλεί άγχος στους διαχειριστές κεφαλαίου των αγορών σταθερού εισοδήματος. Αυτό αποτυπώνεται με την επιστροφή των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων αναφοράς σε επίπεδα πάνω από το 4,5%. Θυμίζουμε ότι είχε πέσει ως το 3,65%, πριν οι αγορές ταραχθούν από την εξέλιξη του πληθωρισμού των ΗΠΑ και με θετική αύρα για τη χώρα, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Τότε όπως και στο τέλος Απριλίου (πάλι η απόδοση ήταν κάτω από 4%) η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ήταν κοντά στα 60 δις ευρώ.

Με το κλείσιμο την Παρασκευή πλησίασε τα 55 δις, με τον ΓΔ στις 783 μονάδες. Επίπεδα που βρισκόταν και στα μέσα περίπου του περασμένου Δεκεμβρίου με την απόδοση εκεί που ήταν και τότε. Μόνο που εκείνη την περίοδο κατέβαινε από υψηλότερα επίπεδα και ο ΓΔ σκαρφάλωνε, ενώ τώρα συμβαίνει αντίστροφα.

Αλλά πιθανά η αύξηση των αποδόσεων να μην είναι αποτέλεσμα επίδρασης εξωγενών παραγόντων. Ίσως η καλά πληροφορημένη ομάδα των ισχυρών ξένων θεσμικών γνωρίζει, ή νόμισε πως γνώριζε, την αποχώρηση του ΔΝΤ από το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Αυτοί γνωρίζουν πως δεν λειτουργούν σε περιβάλλον αγγέλων και συνεπώς δεν θα έχουν την ίδια εμπιστοσύνη στον έλεγχο των ευρωπαίων πιστωτών, χωρίς την αντικειμενικότητα που αποδίδουν οι αγοραίοι στο ΔΝΤ. Όσο για τους εγχώριους παράγοντες, από τα σχόλια αρκετών προκύπτει ένα παράπονο που επιγραμματικά σημειώνει ο Κώστα Φέγγος της Versal ΑΕΠΕΥ: «Η υπόθεση της Follie δείχνει ότι παρά την υπερ-ρύθμιση που υπάρχει στην Ελληνική Αγορά, δεν υπάρχουν δομές που να εξασφαλίζουν πως οι ρυθμίσεις εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και όχι μόνο τη γραφειοκρατία. Ενώ όλη τη βδομάδα αμφισβητείτο η αξιοπιστία της Αγοράς και των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς "έριξε γερά πρόστιμα" για μια υπόθεση του 2011!!!».

Όλοι βλέπουν πολύ πιθανή την επαφή με το επίπεδο των 767 μονάδων και η στήλη επίσης, αν και υπάρχει περίπτωση να επιδράσουν στη διαμόρφωση της διάθεσης για ρίσκο θετικά γεγονότα, όπως η πληροφορία πως επήλθε συμφωνία σε επίπεδο τεχνοκρατών το περίφημο SLA και μέσα στο Μάιο θα έχουμε ίσως νέα για το χρέος. Ακόμα θετικότερη επίδραση στο διεθνές κλίμα θα αποτυπωθεί πιθανά σήμερα, μετά την επιτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑγια την άρση των εντάσεων στις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές. Ο ΥΠΟΙΚ κ. Mnuchin και ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Donald Trump Larry Kudlow δήλωσαν ότι η συμφωνία που πέτυχαν οι αντιπροσωπείες από Κινέζους και Αμερικανούς διαπραγματευτές το Σάββατο δημιούργησε ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών στο μέλλον. ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα είναι "σε αναμονή" μετά από τη συμφωνία για την άρση των δασμολογικών απειλών που είχαν στροβιλίσει φέτος τις αγορές παγκόσμια.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Η παράδοση του sell in Μay, κόντρα στην «δημιουργική» σύγχρονη αστάθεια

Το «χρηματιστηριακό αξίωμα» για τη Wall Street με την μεγαλύτερη στατιστική επιβεβαίωση υπό όρους, έχει αποδειχθεί χρήσιμο κατά τη διάρκεια των ετών που στις ΗΠΑ, υπάρχουν οι εκλογές στο μεσοδιάστημα μιας προεδρικής θητείας. Το Sell in May and go away, είναι ρητό αγνώστου προελεύσεως, αλλά αφορά στο φαινόμενο κατά το εξάμηνο από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο οι τιμές στις μετοχές να υποχωρούν, ενώ στο επόμενο από τον Νοέμβριο ως και τον Απρίλιο, συνήθως ανεβαίνουν.

Φέτος ωστόσο, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί διαφορετικά και κατά μια έννοια έχουν μετατοπιστεί ημερολογιακά, σύμφωνα με την στατιστική εικόνα των βασικών δεικτών του φάρου των αγορών μετοχών στον κόσμο. Ενώ τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης κινήθηκαν ανοδικά κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Απριλίου, αυξήθηκε επίσης η αστάθεια. Μετά το ρεκόρ που σημείωσε στις 26 Ιανουαρίου, ο S & P υποχώρησε πάνω από 10% με χαμηλότερα επίπεδα στις 8 Φεβρουαρίου τις 2.581 μονάδες και δοκιμάστηκε πάλι, υποχωρώντας πολύ κοντά σε αυτά τα χαμηλά, στα τέλη Μαρτίου. Ο δείκτης τώρα βρίσκεται περίπου 5,5%, κάτω από το υψηλό του Ιανουαρίου. Συνεπώς, έχει γίνει ήδη ένα σημαντικό ξεπούλημα μέσα στην συνήθως ανοδική περίοδο και μάλιστα με εγγραφή διπλού πυθμένα. Αλλά, οι σκιές της παράδοσης λόγω προγραμματισμένων πολιτικών γεγονότων ενισχύουν το Sell in May. Ωστόσο στην τρίτη εβδομάδα του Μαΐου και παρά την άνοδο των αποδόσεων στο 10ετές ομόλογο αναφοράς στο 3,128%, την Παρασκευή - το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011- ο βαρύτερος μετοχικός δείκτης του κόσμου υποχώρησε -0,5% και κρατά κέρδη στο έτος +1,5%.

Η προϊστορία προϊδεάζει

Οι εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία των ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο. Ιστορικά, το κόμμα που κατέχει την εξουσία χάνει θέσεις μετά από εκλογή νέου προέδρου και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα κατέχει σήμερα πλειοψηφία τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Από το 1950, τα έτη με εκλογές για Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία, την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου απέδωσαν ένα μέσο όφελος μόνο 0,1% στον S & P, ενώ ο δείκτης επίσης έφθασε σε μια μέση απότομη απόκλιση 14,7%, σε σχέση με την τετραετία μιας προεδρικής θητείας.

«Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι σαφώς ανοιχτές και ανησυχητικές αλλά η οικονομία είναι ισχυρή, τα κέρδη είναι καλά, η αγορά έχει ήδη πουλήσει λίγο». Υποστηρίζουν οι αισιόδοξοι, αλλά στον αντίλογο συναντάμε ένα κυρίαρχο επιχείρημα. Οι επενδύσεις σε αξίες υψηλού ρίσκου θα δυσκολέψουν, εξαιτίας της ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων. Καθώς προκάλεσαν επενδυτικές προσδοκίες που οδήγησαν τα επιτόκια στην φάση μιας σημαίνουσας αλλαγής του καθεστώτος που ίσχυε επί χρόνια για αυτά.

Φέτος, ο Μάιος ξεκινάει δυναμικά και οι Dow με +1,7% και S&P500 +1,6% μηνιαία επίδοση, βρίσκονται σε καλό δρόμο για τις καλύτερες αποδόσεις τους στο μήνα από το 2009. Όσον αφορά το Sell in May, η τελευταία φορά που ο μήνας ήταν αρνητικός, τόσο για τον Dow όσο και για τον S&P, ήταν το 2012. Στα πέντε χρόνια από τότε, ο S & P ανέβηκε τέσσερις φορές την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου, με τη μόνη πτώση να είναι μια υποχώρηση -0,3% το 2015.

Ένας άλλος λόγος για αισιοδοξία φέτος, σύμφωνα με τους οπαδούς της Τεχνικής Ανάλυσης, ήταν η απόδοση του S & P 500 κατά τους προηγούμενους έξι μήνες και η θέση του, σε σχέση με τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Από το 1950, όταν ο S&P500 εισήλθε στην περίοδο "sell in May" πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών μετά από εμφάνιση κέρδους κατά τους προηγούμενους έξι μήνες, ο δείκτης αναφοράς σημείωσε άνοδο 3,3%. Για το 2017-2018, ο S & P αυξήθηκε κατά 2,8% την περίοδο από το Νοέμβριο ως το τέλος Απριλίου, κλείνοντας σχεδόν 40 μονάδες πάνω από τον ΚΜΟ 200 ημερών.

Η εβδομάδα σε αριθμούς

Την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου, ο S&P 500, κλείνοντας στις 2712,97 μονάδες, είχε πτώση -0,54% ενώ στο 2018 εμφάνισε κέρδη +1,47%. Ο Dow, με μεταβολή -0,47%, έκλεισε στις 24.715,09 μονάδες, στο 2018 απέδωσε -0,02%. Ο S&P400 είχε συνέχεια στην άνοδο κερδίζοντας +0,22% με επίδοση φέτος +2,25%, αλλά ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης, με μεταβολή +1,23%, εμφάνισε ετήσια απόδοση +5,93%. Ο δε Nasdaq, με απώλειες -0,66%, ελάττωσε τα κέρδη του στο +6,53% για το 2018.

Ο χρυσός κινήθηκε πτωτικά, -2,03%, στα 1219,70 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση το 2018 -1,03%. Αντίθετα κινήθηκε το πετρέλαιο Crude κατά +1,19%. Στο 2018 γράφει κέρδη +18,72%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου κέρδισε +0,70% στη βδομάδα εμφανίζοντας κέρδη, +1,18%, στο 2018. Ο DAX ανέβηκε +0,59%, με ετήσια επίδοση +1,24%, ο CAC είχε μεταβολή +1,31%, με απόδοση την τρέχουσα χρονιά +5,68%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας υποχώρησε -1,55% και στο έτος αποδίδει +0,68%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή -2,94%, στο 2018 αποδίδει +7,30%. Ο Bovespa της Βραζιλίας βούλιαξε -2,51%, με +8,74% επίδοση φέτος, ενώ ο Bolsa του Μεξικού χάνοντας -2,27%, έχει επίδοση για το 2018 -7,47%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή +0,75%, στο 2018 εμφάνισε κέρδη +0,73%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή -0,69% και επίδοση για φέτος -0,28%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία έχασε -1,93%, στο 2018 αποδίδει +2,32%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε -0,24% και στο 2018 έχει επίδοση +3,77%. Άνοδο +0,95% εμφάνισε ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Σαγκάης SSE Comp. Ind., με επίδοση στο έτος -3,44%.

Η μικρή κεφαλαιοποίηση

Οι μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης βρίσκονται σε φάση ανόδου, χτυπώντας μια σειρά από ρεκόρ, ενώ οι μετοχές εταιριών με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις του ίδιου κλάδου, παραμένουν κολλημένες σε ένα στενό εύρος διακύμανσης. Ένας κύκλος εμφάνισης κερδών ασυνήθιστα μεγάλου μεγέθους στη μικρή κεφαλαιοποίηση μπορεί να είναι στο ξεκίνημά του.

Ο δείκτης Russell 2000, ο ο πιο δημοφιλής δείκτης για μετοχές small cap, έκλεισε ανοδικά στις 11 από τις 14 τελευταίες συνόδους κατέγραψε δε την Παρασκευή το τρίτο στη σειρά ρεκόρ. Κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, ο Russell αυξήθηκε κατά 5,5%, σε αντίθεση με την πτώση κατά 2% του Dow Jones Industrial Average και με -0,7% μείωση του S&P 500. Ο Nasdaq Composite Index, σημείωσε αύξηση 1,6% τους τελευταίους τρεις μήνες.

Οι αναλυτές εκτιμούν πως αναμένεται να συνεχίσουν να επωφελούνται από την αύξηση των εγχώριων εσόδων τους, τα οποία τις κρατούν προφυλαμένες από τις ανοιχτές επιπτώσεις στην κερδοφορία των αντίστοιχων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ και οι εμπορικές εντάσεις. Επίσης θεωρούν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση για το σημερινό στάδιο του οικονομικού κύκλου. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές μικρής / μεσαίας κεφαλαιοποίησης δεν σημείωσαν την ίδια αύξηση των περιθωρίων λειτουργικών κερδών που είχαν της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Σημείωσαν οι αναλυτές της Morgan Stanley. Αυτό πιθανόν να αλλάξει τώρα, καθώς οι φορολογικές περικοπές που θεσπίστηκαν πέρυσι, μαζί με την απορρύθμιση, θα ωφελήσουν δυσανάλογα τη μικρή κεφαλαιοποίηση επιτρέποντας στις μικρότερες εταιρείες για να επιταχύνουν την αύξηση των κερδών. Οι μετοχές που βασίζονται σε ETF χαρτοφυλάκιο που παρακολουθεί το δείκτη Russell προσδοκάται να εμφανίζουν αύξηση κερδών 46,3% κατά το επόμενο τρίμηνο. Αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο του ρυθμού αύξησης κατά 19,1%, που αναμένεται για τις εταιρίες του S & P 500. «Οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις αναμένεται τώρα να παρουσιάσουν καλύτερη ανάπτυξη κερδών, η οποία συνήθως συμπίπτει με την καλύτερη χρηματιστηριακή απόδοση», κατέληξε η Morgan Stanley.

Η φορολογική μεταρρύθμιση

Όταν μελετούσαμε τον Ιανουάριο τις προβολές των managers των γιγαντιαίων εταιριών, διαπιστώναμε μια ιδιαίτερη αισιοδοξία που προκαλούσε το ενδεχόμενο της μείωσης της φορολογίας που νομοθετήθηκε στο τέλος του 2017. Φαινόταν ωστόσο ξεκάθαρα, πως οι επιχειρήσεις θα είχαν την ευκαιρία να κρατήσουν περισσότερα κεφάλαια από τα κέρδη που θα πραγματοποιούσαν. Επίσης, οι αναλυτές σημείωναν ότι θα είχαμε την ευκαιρία να ξεχωρίσουμε τις εταιρίες από τους τρόπους που θα επέλεγαν προς αξιοποίηση των επιπλέον κεφαλαίων. Από τα σχόλια που συνόδευσαν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου φάνηκε ωστόσο, ότι οι διοικήσεις παράτησαν την εστίαση στα θετικά από τη φορολογική μεταρρύθμιση και ασχολήθηκαν με τον τρόπο εφαρμογής όσο το δυνατό καλύτερα του νέου φορολογικού κώδικα.

Ο Dr Yardeni επί του θέματος σημείωσε πρόσφατα: «Φαίνεται ότι πραγματική σαφήνεια σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση μάλλον δεν θα έρθει, μέχρι να καταφθάσουν οι φόροι, στο τέλος του 2018! Μπορεί επίσης να χρειαστεί χρόνος για τις επιχειρήσεις να εκτιμήσουν εάν και πώς η φορολογική μεταρρύθμιση θα επηρεάσει θετικά τις καταναλωτικές δαπάνες και τις επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η αβεβαιότητα που οφείλεται στις απειλές λόγω της πολιτικής προστατευτισμού του Προέδρου Trump, φαίνεται να αντισταθμίζει ορισμένα από τα θετικά που προκύπτουν από τις περικοπές τους φόρους».

Τεκμαίρεται ότι μπορεί να υπάρξει μια μικρή περίοδος αναμονής για να γίνουν ορατές οι αλλαγές στις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Ο Δείκτης Προβλέψεων των CEO πρώτου τριμήνου, που καταρτίστηκε από το Business Roundtable τείνει να είναι ο κύριος δείκτης της ετήσιας εκατοστιαίας μεταβολής των κεφαλαιακών δαπανών τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε πραγματικούς όρους. Ο δείκτης σημείωσε άνοδο από 69,6 κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016 (λίγο πριν την εκλογή του Trump) σε 118,6, το υψηλότερο επίπεδο για το δείκτη, ο οποίος ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο του 2003. Ωστόσο, η αναμενόμενη μεγάλη ώθηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες από τη φορολογική μεταρρύθμιση δεν έχει ακόμη φθάσει στο ΑΕΠ. Η ιστορική σχέση μεταξύ αυτών των δεδομένων υποδεικνύει μεγαλύτερες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

ΧΑ

Η επιτάχυνση στην πτώση έφερε απώλειες για το 2018

Με πέντε πτωτικές συνόδους στη σειρά, ο μέσος όρος πήρε κατεύθυνση ακριβώς αντίθετη από την πορεία των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων αναφοράς και στο τέλος της εβδομάδας, απέναντι στην +9% περίπου άνοδό τους, εμφάνισε πτώση -4,81%. Αντίστοιχα πτώση -4,45% σημείωσε ο 25άρης και σχεδόν τις μισές απώλειες είχε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που με το -2,09% στη βδομάδα, χάνει τον Μάιο -6,90%, όταν ο δείκτης FTSE 25 βούλιαξε -7,36% με τον ΓΔ στο -8,79%.

Οι τελευταίες συνεδριάσεις του Μαΐου προκάλεσαν ενίσχυση της καθοδικής ορμής των μετοχών του ΧΑ. Αφού στην πρώτη βδομάδα η απώλεια του μέσου όρου ήταν -2,99%, τη δεύτερη όμως επιχειρήθηκε με επιτυχία μια σταθεροποίηση της αγοράς στα επίπεδα των 820 μονάδων με αποτέλεσμα ο ΓΔ να χάσει μόνο -0,18%. Αλλά την τρίτη, της εκπνοής των σειρών Μαΐου, έχασε -4,81% και βρέθηκε 40 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο στο τέλος της προηγούμενης. Η δυναμική της ανάπτυξης της καθόδου προϊδεάζει για συνέχεια ως την προσέγγιση των χαμηλών που όρισε η πτώση του Μαρτίου, στις 767,17 μονάδες, και σημειώθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του Απριλίου.

Τη Δευτέρα η αγορά παρέλαβε τον ΓΔ από τις 822,4 μονάδες και τον έφερε στις 815,99, με ελάχιστο μέρας τις 808,6. Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές συνολικά για τις Τράπεζες, με επιδείνωση στη στατιστική εικόνα των blue chip αφού το πλήθος των ανοδικών blue chip περιορίστηκε στα 7 (από 16) έναντι των καθοδικών 18 (από 8 την Παρασκευή 11/5). Με τζίρο έκπληξη στα 36,008 εκατ. ευρώ, ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -0,78% και ο 25άρης έκλεισε στις 2138,82 από 2147,72 με μεταβολή -0,41%. Την Τρίτη είχαμε πάλι κίνηση του ΓΔ σε αρνητικό πεδίο και πέρασμα, για πρώτη φορά από τις 12 Απριλίου και μετά, σε επίπεδα τιμών κάτω των 800 μονάδων. Ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -2,04% και έφθασε στις 799,37 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2103,37 με μεταβολή -1,66%. Το σημαντικότερο ήταν πως αυτή η σύνοδος είχε σχεδόν διπλάσιο τζίρο από την προηγούμενη, αφού ανήλθε στα 71,5 εκατ. ευρώ, με αξία πακέτων 6,8 εκατ. και καταγράφηκε γενίκευση των πιέσεων.

Την Τετάρτη ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 76,399 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 5,999 εκατ. Η στατιστική εικόνα των blue chip δεν άλλαξε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (5 από 5) blue chip έναντι των καθοδικών (18 από 19). Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -2,70% από -0,56% την Τρίτη, την ΕΤΕ -2,40% από -7,59%, ΕΥΡΩΒ -4,74% από -4,39% και την ΠΕΙΡ στο -6,16% από -7,59%. Ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,43% και έφθασε στις 787,90 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2074,35 με μεταβολή -1,38%. Το κατώτερο μέρας στις 786,5 μονάδες όρισε νέο χαμηλό για τον Μάιο από εκείνο στο στιγμιαίο κραχ (8/5) στη δεύτερη βδομάδα του μήνα και «ειδοποίησε» για τα χειρότερα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή η δυναμική επέτρεψε την κυριαρχία των αγοραστών σε κάποια διαστήματα της συνόδου, αλλά στο τέλος του δευτέρου μέρους και στις δημοπρασίες, οι πωλητές επέβαλλαν την κάθοδο ως τελικό αποτέλεσμα. Έτσι την Παρασκευή ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -0,43% και έφθασε στις 782,80 από 786,20 μονάδες κλείσιμο την Πέμπτη και ο 25άρης με μεταβολή -0,64% έκλεισε στις 2050,54 από 2063,72. Για να συμβούν αυτές οι κινήσεις ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 67,882 από 52,419 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 9,461 από 3,056 εκατ. την Πέμπτη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το αποτέλεσμα της εβδομάδας ήταν πτωτικό (-1,9 δις ευρώ) για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που κατέληξε στα 54,704 από 56,625 δις ευρώ. Ο μέσος ημερήσιος τζίρος για υποχώρηση της Αθηναϊκής αγοράς της τάξης του -5%, ήταν 60,8 εκατ. ευρώ, με 5,1 εκατ. μέση αξία προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Η εικόνα των blue chip τον Μάιο αποκαλύπτει τη γενίκευση των πιέσεων, από την πλευρά των θεσμικών, αφού έχουν διασωθεί από τις απώλειες λιγότερες από το 20% των εταιριών του 25άρη. Η εβδομάδα που πέρασε χτύπησε κύρια τις τράπεζες, αλλά επίσης τις ΦΦΓΚΡΠ (-10,84% και -52,87% το Μάη), ΕΧΑΕ (-9,48% και -10,00% το Μάη), ΜΠΕΛΑ (-8,30% και -8,18% το Μάη), ΜΟΗ (-7,27% και -7,18% το Μάη), ΟΤΕ (-5,78% και -12,03% το Μάη) και τη ΔΕΗ (-5,7% και -21,36% το Μάη). Στις πρώτες θέσεις με βάση τις απώλειες οι ΠΕΙΡ(-15,23% και -21,70% το Μάη), ΕΥΡΩΒ (-10,40% και -13,73% το Μάη), ΑΛΦΑ (-10,31% και -8,688% το Μάη) και ΕΤΕ (-9,31% και -18,38% το Μάη).

Μετά τις δέκα μετοχές με πτώση πάνω από αυτή των βασικών δεικτών, έρχονται οι ΑΔΜΗΕ (-4,79% και -7,57% το Μάη) και ΣΑΡ (-4,95% και 1,05% το Μάη) με μεταβολές όσο των δεικτών. Η ΣΑΡ μαζί με άλλες δυο ανοδικές στην βδομάδα είναι οι κερδισμένες του μήνα που είναι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,16% και +3,37% το Μάη), ΕΕΕ (+3,34% και +5,48% το Μάη) και η ΕΥΔΑΠ είναι ανοδική στη βδομάδα κατά 1,04% ενώ τον Μάιο υποχωρεί -2,02% ήτοι το ένα τέταρτο από την πτώση του ΓΔ. Αμυντικά συμπεριφέρθηκαν οι τιμές των ΓΡΙΒ (-1,21% και -1,21% το Μάη), ΟΛΠ (-1,09% και -0,61% το Μάη), ΟΠΑΠ (-1,59% και -6,70% το Μάη) και ΤΕΝΕΡΓ (-0,39% και -0,98% το Μάη). Στο βουβό ξεκαθάρισμα του φετινού Μαΐου οι εκλεκτές μετοχές είναι λίγες και ξεχωρίζουν σε βάθος μήνα και εβδομάδας.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Με επιφυλάξεις ξεκινούν την κυριαρχία τους οι σειρές Ιουνίου

Στην εβδομάδα της εκπνοής των σειρών Μαΐου, είχαμε αύξηση κατά 133,6% των όγκων στα ΣΜΕ του FTSE25. Επήλθε όμως τελικά, μικρή συνήθης μείωση -8,23%, στις ανοικτές θέσεις. Ο δείκτης των παραγώγων κατέληξε στις 2050,54 μονάδες, με εβδομαδιαία μεταβολή -4,45%. Στα options του, ο συνολικός όγκος ενισχύθηκε κατά 7,3% έναντι της περασμένης, ενώ σε 2 call αντιστοιχούσαν 3 put.

Οι όγκοι στα ΣΜΕ του δείκτη συνολικά ανήλθαν σε 31793 συμβόλαια, καταλήγοντας με 8.221 ανοικτές θέσεις. Ο μέσος όγκος της σειράς Μαΐου, διαμορφώθηκε στα 3005 ΣΜΕ, ενώ για τη σειρά Ιουνίου διαμορφώθηκε στα 3275 συμβόλαια ημερησίως. Οι ανοικτές θέσεις της νέας κυρίαρχης σειράς ανήλθαν σε 7.971 και της επόμενης σε 250 ΣΜΕ. Οι τελευταίες πράξεις του ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου, έγιναν στις 2048,00 μονάδες. Οι traders επέλεξαν οριακή προπορεία του 25άρη, έναντι του ΣΜΕ τρέχουσας σειράς, 2,5 μονάδων.

Με πέντε πτωτικές συνόδους στη σειρά, ο μέσος όρος πήρε κατεύθυνση ακριβώς αντίθετη από την πορεία των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων αναφοράς και στο τέλος της εβδομάδας, απέναντι στην +9% περίπου άνοδό τους, εμφάνισε πτώση -4,81%. Αντίστοιχα πτώση -4,45% σημείωσε ο 25άρης και σχεδόν τις μισές απώλειες είχε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που με το -2,09% στη βδομάδα, χάνει τον Μάιο -6,90%, όταν ο δείκτης FTSE 25 βούλιαξε -7,36% με τον ΓΔ στο -8,79%.

Ο Απόστολος Μάνθος της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ που ειδικεύεται στις παρατηρήσεις σχετικές με τα τεχνικά δεδομένα των βασικών για την αγορά δεικτών σημείωσε την Παρασκευή: «Η αδυναμία διακράτησης του επιπέδου στήριξης των 814 με 810 μονάδων, έχει σπρώξει τον Γενικό Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου χαμηλότερα του ψυχολογικού ορίου των 800 μονάδων, εγείροντας, πλέον, θέμα επαφής με τα χαμηλά των 767 μονάδων.

Άμεσο ζητούμενο για το στρατόπεδο των “buyers”, η διαγραμματική επαναφορά του Δείκτη άνω της περιοχής των 805 μονάδων με ισχυρή ενίσχυση στο τζίρο συναλλαγών.

Βέβαια στατιστικώς ο σχηματισμός των τριών “black crows” candlesticks στην αρχή της εβδομάδας δεν είναι και ο καλύτερος οιωνός για τη συνέχεια.

Μάχη με το "μαξιλάρι" στήριξης των 2068 με 2060 μονάδων δίνει ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης προσπαθώντας να θέσει εν ενεργεία έναν βραχυχρόνιο ανοδικό στροφέα προς τις 2100 με 2120 μονάδες. Καθοδική λύση όμως του υπάρχοντος επιπέδου στήριξης θα δώσει τιμές πέριξ των 2017 με 2000 μονάδων.

Η δίχως ανοδικά "πολεμοφόδια" αντιμετώπιση των 1000 μονάδων στις 11 και 14 Μαΐου οδήγησε τον Τραπεζικό δείκτη σε μια άτακτη διαγραμματική οπισθοχώρηση προς το πολύ κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 900 μονάδων.

Περιοχή, όπου χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς εάν τμηθεί καθοδικά με αύξηση στον όγκο συναλλαγών, μπορεί να φέρει βίαιη συνέχεια προς το επόμενο επίπεδο στήριξης των 830 μονάδων. Αντιθέτως, η επιτυχής διακράτηση θα δώσει ανοδικές "αναπνοές" προς τις 940 με 950 μονάδες.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Κώστας Φέγγος της Versal ΑΕΠΕΥ

Το Πάσχα φέτος έπεσε νωρίς και ο Μάιος δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά, σύμφωνα με εκτιμήσεις Εμπόρων. Ο Κόσμος ξόδεψε τα χρήματά του το Πάσχα και τώρα κάνει συντήρηση" αναφέρει ο Κώστας Φέγγος.

Όσο για το Χρηματιστήριο, κάθε φορά που προσπαθούμε να βγούμε από τη μιζέρια, που μας ταλανίζει την τελευταία δεκαετία, κάτι γίνεται και ξαναβάζουμε το κεφάλι μέσα.

Η υπόθεση της Follie δείχνει ότι παρά την υπερ-ρύθμιση που υπάρχει στην Ελληνική Αγορά, δεν υπάρχουν δομές που να εξασφαλίζουν πως οι ρυθμίσεις εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και όχι μόνο τη γραφειοκρατία.

Ενώ όλη τη βδομάδα αμφισβητείτο η αξιοπιστία της Αγοράς και των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς "έριξε γερά πρόστιμα" για μια υπόθεση του 2011!!!

Με όλα αυτά, πάλι κινούμαστε στα σημαντικά επίπεδα των 780 μονάδων του Γενικού Δείκτη και οι Τράπεζες, πλην της ΑΛΦΑ, πάλι κάτω από τις τιμές των αυξήσεων. Η αξιολόγηση προχωράει και από ότι φαίνεται το ορόσημο του Αυγούστου δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Οπότε μέχρι τότε θα έχουν γίνει οι αναβαθμίσεις που περιμένουμε και θα έχει προσφερθεί ότι βοήθεια είναι να προσφερθεί από το εξωτερικό.

Η Αγορά έχει αρχίσει να συζητά και προεκλογικά σενάρια, αλλά και αυτά θετική αποδοχή φαίνεται να έχουν, σε αντίθεση με προηγούμενες συγκυρίες. Ζήτημα για τον Μάιο παραμένει να μην δούμε απογοητευτική κατάρρευση των τιμών. Σύντομα πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν και καλά νέα. Φυσικά στην Ελλάδα ποτέ δεν ξέρεις.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec

Με την Ελληνική Αγορά να δέχεται τις επιδράσεις της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, μια ακόμη πτωτική εβδομάδα ολοκληρώθηκε στο Χ.Α. Αυτή την φορά δεν ήταν η Folli – Follie που έφερε το νέο κύμα επιφυλακτικότητας στο Χ.Α. αλλά η Ιταλία. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία έχουν "οσμή" Ελλάδας από το 2015, βάζοντας ένα στοιχείο προβληματισμού στους Επενδυτές, ως προς τις προθέσεις του διαφαινόμενου Κυβερνητικού συνασπισμού.

Η Ιταλία έχει σημαντικό ειδικό βάρος, ως προς το παραγόμενο ΑΕΠ (1,67 τρισ. ευρώ) της Ευρωζώνης, αλλά και ως προς το Κρατικό χρέος (2,14 τρισ. ευρώ) και οι όποιες αντανακλάσεις δεν περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο, αλλά επηρεάζουν ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Η αύξηση των Ελληνικών επιτοκίων στο 10ετές ομόλογο ήλθε, κατά κύριο λόγο, από αυτή την αιτία και εκτός από την αύξηση του ασφάλιστρου κινδύνου της Χώρας, οδήγησαν και στην ματαίωση της δημόσιας προσφοράς του διεθνούς ομολόγου της Πανγαίας, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας. Είναι διάχυτη πλέον η αίσθηση ότι υπάρχει ένα κλίμα επιφυλακτικότητας από διαφορετικές αφορμές, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν πολύ αρνητικά για την Αγορά. Προς το παρόν η κατάσταση στην Ιταλία έχει υποβαθμιστεί με καθησυχαστικές δηλώσεις, χωρίς όμως να αλλάξουν το κλίμα θετικά, ενώ το "σήριαλ" της Folli – Follie δεν έχει δείξει κάποια στοιχεία εκτόνωσης, που θα έβαζαν την υπόθεση σε ένα διαφορετικό επίπεδο ρίσκου. Επιπλέον απουσιάζει το "αντίπαλο δέος", μια είδηση και ένα γεγονός προσμονής που θα δημιουργούσε νέες προσδοκίες και περισσότερο ενδιαφέρον στο Χ.Α.

Αντ’ αυτού η παράταση στην συγκέντρωση ενδιαφέροντος στην Αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ και οι εκροές από τους δείκτες της Morgan Stanley, έβαλαν, εκ νέου, μια υποσημείωση επιφυλακτικότητας στο ήδη επιβαρυμένο οικονομικό προσκήνιο.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε πτωτική τάση, μετά την διάσπαση του κινητού μέσου των 200 ημερών και την παραμονή κάτω από την στήριξη των 800 μονάδων για τρεις συνεδριάσεις. Ο Δείκτης δεν φαίνεται να έχει δυνάμεις να βγάλει μια πειστική αντίδραση δύο συνεχόμενων συνεδριάσεων και τα έντονα ημερήσια ξεκινήματα, ή οι ενδοσυνεδριακές αναλαμπές, δεν έχουν ανάλογη συνέχεια με αποτέλεσμα τα κλεισίματα να βρίσκουν εκτεθειμένους συνεχώς τους βραχυπρόθεσμους αγοραστές.

Παρά την πτώση κάτω από τις 800 μονάδες οι τζίροι δεν έχουν σβήσει, ώστε να υπάρξει κάποια ένδειξη αντιστροφής, ενώ οι ταλαντωτές έχουν ακόμα περιθώριο υποχώρησης πριν εισέλθουν σε υποτιμημένες ζώνες τιμών. Συμπερασματικά, η διαγραμματική εικόνα έχει επιβαρυνθεί, οι δείκτες είναι φορτισμένοι αρνητικά και η πορεία προς το χαμηλό έτους (767 μονάδες) δύσκολα μπορεί να ανακοπεί, αφού δεν μεσολαβεί κάποια ουσιαστική στήριξη τιμών από τα τρέχοντα επίπεδα. Οι 800 μονάδες, εκτός από την ιδιότητα της βασικής αντίστασης τιμών, έχουν πλέον και το ρόλο του κομβικού σημείου αναφοράς για την αντιστροφή της τάσης και μόνο ένα κλείσιμο πάνω από την περιοχή αυτή, μπορεί να επαναφέρει κάποιου είδους αισιοδοξία.

Το Eurogroup της 24ης Μαΐου ξεχωρίζει από τα προγραμματισμένα οικονομικά γεγονότα της επόμενης εβδομάδας. Από πλευράς αποτελεσμάτων η ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται πιο δραστήρια, καθώς πυκνώνουν οι ανακοινώσεις των εισηγμένων για το α’ τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Χωρίς το μέρισμα χρήσης (0,55 ευρώ ανά μετοχή) θα διαπραγματεύεται η Aegean την Τρίτη. Γενικές συνελεύσεις με εγκρίσεις μερισμάτων την έχουν το Πλαίσιο και η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Σήμερα

Τα χρηματιστήρια στην Ασία κινήθηκαν ανοδικά σήμερα, καθώς ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούχιν δήλωσε ότι ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα πέρασε "σε κατάσταση αναμονής" μετά από συμφωνία για την άρση των δασμολογικών απειλών που είχαν στροβιλίσει τις παγκόσμιες αγορές φέτος.

Τα αμερικανικά μίνι futures του S&P500 αυξήθηκαν κατά +0,60% στις ασιατικές συναλλαγές σήμερα Δευτέρα 21/5. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Ιαπωνίας προχώρησε κατά +0,55% στις αρχές των συναλλαγών για να κρατήσει στις 08:00 δική μας ώρα ένα +0,40%, με υψηλά κέρδη στην αγορά της Κίνας. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 1,20%, οι μετοχές της Ταϊβάν κέρδισαν +1,1% και οι μετοχές της ηπειρωτικής χώρας ανέβηκαν κατά +0,79%.

Ο Nikkei της Ιαπωνίας κέρδισε 0,47%. Ο ΥΠΟΙΚ κ. Mnuchin και ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Donald Trump Larry Kudlow δήλωσαν ότι η συμφωνία που πέτυχαν οι αντιπροσωπείες από Κινέζους και Αμερικανούς διαπραγματευτές το Σάββατο δημιούργησε ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών στο μέλλον.

Καθώς η ζήτηση για αξιόγραφα κρατικού χρέους με υψηλή αξιολόγηση μειώθηκε, οι τιμές των ομολόγων των ΗΠΑ ήταν υπό πίεση, διατηρώντας τις αποδόσεις τους όχι πολύ μακριά από τις κορυφές της περασμένης εβδομάδας. Η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων ΗΠΑ ανήλθε στο 3,065%, κοντά σε ένα υψηλό επταετίας στο 3,128% που χτύπησε την Παρασκευή.

"Πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η οικονομία των Η.Π.Α. είναι πολύ ισχυρή, με αποτέλεσμα να μην επιβραδύνεται το διάστημα του πρώτου τριμήνου. Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε σε αυτό το τρίμηνο, αλλά φαίνεται να ανακάμπτει. Και οι πρόσφατες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω τις πληθωριστικές προσδοκίες. Αναμένουμε περισσότερες πωλήσεις μέχρι την επόμενη συνάντηση της Fed τον Ιούνιο". Δήλωσε ο Tomoaki Shishido, της Nomura Securities.

Στην αγορά συναλλάγματος, οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων ΗΠΑ βοήθησαν να ενισχυθεί το δολάριο έναντι ενός ευρέος φάσματος νομισμάτων.

Το ευρώ υποχώρησε 0,1% στα 1,1756 δολάρια, κυμάνθηκε πάνω από το χαμηλό για το πεντάμηνο της Παρασκευής στα 1,1750. Το κοινό νόμισμα επλήγη επίσης από το γεγονός ότι δύο κόμματα που διαπραγματεύτηκαν για κυβέρνηση στην Ιταλία δεσμεύθηκαν να αυξήσουν τις δαπάνες σε μια συμφωνία για μια νέα κυβέρνηση συνασπισμού.

Οι τιμές του πετρελαίου υποστηρίχθηκαν από την πτώση της παραγωγής της Βενεζουέλας, πέραν των ισχυρών παγκόσμιων ανησυχιών όσον αφορά τη ζήτηση και την προσφορά λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,8% στα 71,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα υψηλά 3,1 / 2 ετών της προηγούμενης εβδομάδας ήταν 72,30 δολάρια. Τα ΣΜΕ του αργού πετρελαίου Brent ανέβηκαν +0,8% στα 79,10 δολάρια το βαρέλι. Αυξήθηκε σε 80,50 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, το υψηλότερο από το Νοέμβριο του 2014.