Χρηματιστήριο: «Πλούσια» εβδομάδα με μερίσματα, MSCI και Scope

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η νέα εβδομάδα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, δεδομένου ότι ο Γενικός Δείκτης αφενός βρίσκεται εγκλωβισμένος σ’ ένα σπιράλ παρατεταμένης μεταβλητότητας, το οποίο δεν επιτρέπει την άμεση επαναπροσέγγιση των υψηλών 15ετίας (2.126 μονάδες), αφετέρου κάνει… ποδαρικό σ’ έναν μήνα, ο οποίος κατά παράδοση αποδεικνύεται γενναιόδωρος προς τους επενδυτές, αποτελώντας την αφετηρία του λεγόμενου year-end-rally.

Σίγουρα, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η εικόνα της ελληνικής αγοράς δεν φαίνεται να εντυπωσιάζει. Το «αργόσυρτο» profit taking, μετά το πρωτοφανές ράλι των 11×11 ανοδικών μηνών, όχι απλώς διατηρεί την ισχύ του, αλλά ενισχύεται από επιμέρους παράγοντες: α) η ανάγκη «χώνεψης» των εταιρικών μετασχηματισμών, β) η ανακατάταξη στις ροές κεφαλαίων ως απόρροια της δρομολογούμενης αναβάθμισης στις Αναπτυγμένες Αγορές, γ) η συρρίκνωση του περιβόητου discount σε σχέση με το εξωτερικό, και δ) η επιστροφή αρκετών Αμερικανών στα… πάτρια εδάφη, δηλαδή στα αμερικανικά assets, εκτιμάται ότι αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες, οι οποίοι εξηγούν την τρέχουσα νωθρότητα.

«Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, οι διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζονται περισσότερο εστιασμένοι στη διατήρηση των αποδόσεων που έχουν επιτευχθεί, υιοθετώντας μια πιο επιφυλακτική στάση ενόψει των προκλήσεων που εξακολουθούν να διαμορφώνουν το εγχώριο επενδυτικό περιβάλλον», αναφέρεται, παράλληλα, στο καθιερωμένο report της BETA, η οποία διαπιστώνει μια προσωρινή επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην πτωτική εσωστρέφεια.

Φυσικά, όλα τα παραπάνω προς το παρόν δεν καθίστανται ικανά να ανατρέψουν τη «μεγάλη εικόνα», η οποία παραμένει θετική. Η διατήρηση της εταιρικής κερδοφορίας κοντά στα περσινά επίπεδα – ρεκόρ, η έντονη κινητικότητα σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, ο σταθερά υψηλός συναλλακτικός τζίρος, η έναρξη των ενδιάμεσων μερισματικών διανομών και η σταθερή υπερ-απόδοση της ελληνικής ανάπτυξης συνθέτουν το «παζλ» μιας διατηρήσιμης αισιοδοξίας για τους long. Δίπλα σ’ αυτά, μάλιστα, μπορούμε να προσθέσουμε τόσο τις εξελίξεις γύρω από την ΕΧΑΕ (δημόσια πρόταση της Euronext, αναβάθμιση στις Αναπτυγμένες Αγορές), όσο και τις θετικές εποχικές τάσεις, οι οποίες δείχνουν ότι ο Νοέμβριος συνήθως «γοητεύει» τους αγοραστές.

Η τεχνική ανάλυση, από την πλευρά της, υποδηλώνει ότι προ-απαιτούμενο για την άμεση αλλαγή της αρνητικής βραχυπρόθεσμης τάσης και την επιστροφή σε ανοδική τροχιά, συνιστά η υπέρβαση των 2.040 μονάδων, η οποία λειτουργεί ως το ενδιάμεσο σκαλί για την προσέγγιση των κορυφών του Αυγούστου. Αντίθετα, η διατήρηση του Γενικού Δείκτη στα πέριξ των 2.000 μονάδων κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο οπισθοχώρησης προς τις στηρίξεις των 1.950 ή και των 1.900 μονάδων.

Η ατζέντα της εβδομάδας

Όσον αφορά τα σημαντικά γεγονότα της τρέχουσας εβδομάδας, η προσοχή παραμένει εστιασμένη στα θεμελιώδη μεγέθη του 9μήνου, τα οποία στέλνουν ένα σαφές μήνυμα για το πρόσημο της κερδοφορίας σε επίπεδο 12μήνου. Σήμερα (3/11) οικονομικά αποτελέσματα ανακοινώνει η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενώ την Πέμπτη (6/11) ακολουθούν οι Εθνική Τράπεζα, Metlen και Titan. Μία ημέρα αργότερα είναι η σειρά της Alpha Bank (7/11).

Στο μέτωπο των μερισμάτων, ο ΟΠΑΠ «κόβει» σήμερα το δικαίωμα είσπραξης στην προσωρινή καταβολή του 0,50 ευρώ/μετοχή, η οποία αφορά την τρέχουσα χρήση του 2025, ενώ το ίδιο θα πράξει την Τετάρτη (5/11) η BriQ Properties, η οποία θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προ-μέρισμα του 0,08 ευρώ/μετοχή. Σε αποκοπή της ενδιάμεσης επιβράβευσης προχωρά την Πέμπτη και η Eurobank, η οποία πρόκειται να μοιράσει 0,047 ευρώ ή αλλιώς 170 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτών, τo βράδυ της Τετάρτης θα γίνουν γνωστές οι αλλαγές στη σύνθεση του δείκτη MSCI Standard Greece, όπου μέχρι στιγμής υπάρχουν εννέα μετοχές (οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Metlen, ο ΟΠΑΠ, η Jumbo, ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ). Στην αγορά έχουν ήδη διακινηθεί αρκετά σενάρια για το τι μέλλει γενέσθαι, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον να έχει αυξηθεί σημαντικά εν όψει της τελικής ετυμηγορίας του MSCI.

Τέλος, τα μεσάνυχτα της Παρασκευή θα έχουμε ακόμη μία έκθεση διεθνούς οίκου αξιολόγησης, καθώς ο Scope θα δημοσιεύσει το report για την αξιολόγηση του κρατικού αξιόχρεου, το οποίο αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο δεύτερο σκαλί της επενδυτικής βαθμίδας, δηλαδή σε ΒΒΒ με σταθερό Outlook. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την προ-τελευταία έκθεση του 2025, καθώς εκκρεμεί ακόμη μία -αυτής της Fitch στις 14 Νοεμβρίου.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)