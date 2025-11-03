Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ και το… εμπόδιο της ΛΑΜΨΑ

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα φιγουράρει η μετοχή της ΛΑΜΨΑ, η οποία πριν λίγες ημέρες έφθασε έως τα 47 ευρώ.

Το αποτέλεσμα είναι η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να ανέρχεται σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ (995,5 εκατ. ευρώ για την ακρίβεια), αποτελώντας την 28η πολυτιμότερη εισηγμένη της Αθήνας.

Βέβαια, η περιορισμένη διασπορά εξακολουθεί να θέτει εμπόδια στη χρηματιστηριακή ανάβαση.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)