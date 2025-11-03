Logo Image

Χρηματιστήριο: Η επανεμφάνιση των Μαλτέζων στην ΕΧΑΕ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Η επανεμφάνιση των Μαλτέζων στην ΕΧΑΕ

Στο 7,83% το ποσοστό της Praude

Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των θεσμικών επενδυτών στη μετοχή της ΕΧΑΕ, ενόσω εισερχόμαστε στην τελική ευθεία της δημόσιας πρότασης της Euronext.

Η Πειραιώς Asset Management, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων, ελέγχει πλέον το 3,34%, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα προχώρησε την αγορά 355 χιλ. τεμαχίων.

Την επανεμφάνισή του έκανε και το μαλτέζικο Praude, το οποίο αύξησε το ποσοστό του στο 7,83%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που έπεσε νεκρή στο μακελειό

Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που έπεσε νεκρή στο μακελειό

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube