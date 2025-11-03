Χρηματιστήριο: Η επανεμφάνιση των Μαλτέζων στην ΕΧΑΕ

Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των θεσμικών επενδυτών στη μετοχή της ΕΧΑΕ, ενόσω εισερχόμαστε στην τελική ευθεία της δημόσιας πρότασης της Euronext.

Η Πειραιώς Asset Management, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων, ελέγχει πλέον το 3,34%, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα προχώρησε την αγορά 355 χιλ. τεμαχίων.

Την επανεμφάνισή του έκανε και το μαλτέζικο Praude, το οποίο αύξησε το ποσοστό του στο 7,83%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)