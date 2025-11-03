Logo Image

Χρηματιστήριο: «Κόβει» το ενδιάμεσο μέρισμα ο ΟΠΑΠ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Ύψους 0,50 ευρώ/μετοχή

Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα για τη χρήση του 2025 διαπραγματεύεται από σήμερα η μετοχή του ΟΠΑΠ.

Η επιβράβευση ανέρχεται σε 0,50 ευρώ (μικτό ποσό) κι αντιστοιχεί σε απόδοση 2,7%.

Ας σημειωθεί ότι η εισηγμένη, παρά τη συνένωση με την Alleyn, έχει ήδη ανακοινώσει την καταβολή συνολικού μερίσματος 1,3 ευρώ για τη φετινή χρήση (0,5 + 0,8 ευρώ/μετοχή).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

