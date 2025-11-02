Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 2 Νοεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, τη μνήμη των Αγίων Ακινδύνου, Πηγασίου, Αφθονίου, Ελπιδηφόρου και Ανεμποδίστου, των πέντε Μαρτύρων που θυσιάστηκαν για την πίστη τους στον Χριστό.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Οι Άγιοι Τρεις Μάρτυρες εν Αγρινίω

Οι Άγιοι Συγκλητικοί οι Μάρτυρες

Η Σύναξη πάντων των εν Νεαπόλει Αγίων Μαρτύρων (κινητή εορτή την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου)

Οι Άγιοι Ακίνδυνος, Πηγάσιος, Αφθόνιος, Ελπιδηφόρος και Ανεμπόδιστος ήταν αξιωματούχοι στα χρόνια του βασιλιά Σαπώρ της Περσίας. Όταν ο ηγεμόνας απαίτησε από όλους να θυσιάσουν στα είδωλα, εκείνοι ομολόγησαν με θάρρος την πίστη τους στον Χριστό. Παρά τα βασανιστήρια, παρέμειναν ακλόνητοι, και τελικά μαρτύρησαν, παραδίδοντας τη ζωή τους με προσευχή και δοξολογία.

Η Εκκλησία τους ονομάζει «προστάτες της γενναίας πίστης», ενώ τα ονόματά τους — Ακίνδυνος, Πηγάσιος, Αφθόνιος, Ελπιδηφόρος και Ανεμπόδιστος — έχουν συμβολικό χαρακτήρα, εκφράζοντας τις αρετές της ψυχικής ανδρείας και της ανεμπόδιστης ελπίδας στον Θεό.

Η παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου

Η Κυριακή Ε΄ Λουκά είναι αφιερωμένη στην παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου (Λουκ. 16, 19–31). Μέσα από την ιστορία του πλουσίου που ζούσε μέσα στα πλούτη και του φτωχού Λαζάρου που υπέμενε με πίστη τη δυστυχία του, ο Χριστός διδάσκει για την αξία της ταπεινότητας και τη δικαιοσύνη του Θεού. Μετά τον θάνατο, ο Λάζαρος βρίσκει ανάπαυση «εν κόλποις Αβραάμ», ενώ ο πλούσιος βασανίζεται, μαθαίνοντας ότι τα επίγεια αγαθά δεν εξασφαλίζουν σωτηρία.

Η σημερινή ημέρα, επομένως, είναι ημέρα περισυλλογής και πνευματικής αυτογνωσίας, που μας θυμίζει πως η αληθινή αξία του ανθρώπου βρίσκεται στην αγάπη και την ελεημοσύνη.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: