UBS: Γιατί θα μειωθούν και άλλο τα επιτόκια – Πόσο ακόμη θα απογειωθούν οι μετοχές

Παρότι ο Τζερόμ Πάουελ έσπευσε να προειδοποιήσει ότι νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο «μόνο δεδομένη δεν είναι», η UBS επιμένει πως η χαλάρωση θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Η ελβετική τράπεζα υπολογίζει ότι η χαλάρωση έχει περαιτέρω περιθώρια, καθώς η αμερικανική οικονομία δείχνει σημάδια κόπωσης και η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται.

Δεύτερη μείωση για το 2025 – Στοπ στη συρρίκνωση ισολογισμού

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) προχώρησε, όπως αναμενόταν, σε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, φέρνοντας το εύρος του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3,75%–4%.

Πρόκειται για τη δεύτερη μείωση του 2025 και συνολικά για μείωση 150 μονάδων βάσης από το 2024.

Παράλληλα, η Fed επιβεβαίωσε ότι θα σταματήσει τη συρρίκνωση του ισολογισμού της την 1η Δεκεμβρίου, όπως είχε προαναγγείλει ο Πάουελ.

Ωστόσο, οι αγορές αντέδρασαν συγκρατημένα: οι μετοχές υποχώρησαν και οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, καθώς ο επικεφαλής της Fed άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παύσης του κύκλου μειώσεων.

UBS: Προβλέπει δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων

Η UBS διατηρεί την εκτίμησή της για δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων έως τις αρχές του 2026, εκτιμώντας ότι η αυξημένη ρευστότητα θα στηρίξει τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με πρόσφατο report της, η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας δικαιολογεί περαιτέρω χαλάρωση, ενώ η Fed αναγνωρίζει ότι το περιβάλλον πληθωρισμού παραμένει «κάπως αυξημένο» λόγω των δασμών, αλλά και ότι οι κίνδυνοι για την απασχόληση εντείνονται.

Παρά το μερικό “πάγωμα” των οικονομικών δεδομένων λόγω του κυβερνητικού shutdown, η UBS θεωρεί πως η συνολική εικόνα της οικονομίας δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά, ενώ τα ιδιωτικά στοιχεία μπορούν να καλύψουν προσωρινά το κενό.

Το τέλος του Quantitative Tightening και η «ένεση ρευστότητας»

Η Fed ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από στεγαστικά MBS που λήγουν θα επανεπενδύονται σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα (T-bills). Ο Πάουελ εξήγησε ότι η απόφαση αυτή σχετίζεται με την αυξημένη έκδοση Treasury bills και όχι με ανησυχίες για τα τραπεζικά αποθέματα.

Αν και οι αποδόσεις αυξήθηκαν προσωρινά, η UBS εκτιμά ότι η αυξημένη ρευστότητα θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε πτώση αποδόσεων και θα στηρίξει τα risk assets.

Η τράπεζα προκρίνει ποιοτικά ομόλογα μεσαίας διάρκειας και διατηρεί στόχο για τον χρυσό στα 4.200 δολ./ουγγιά έως το τέλος του 2025.

Η πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, σύμφωνα με την ανάλυση, θα δημιουργήσει θετικό υπόβαθρο και για τις μετοχές.

Big Tech: Η «μέρα των 11 τρισ.» στον S&P 500

Η περασμένη Τετάρτη αποτέλεσε την μεγαλύτερη ημέρα κερδών στην ιστορία του S&P 500, καθώς εταιρείες συνολικής κεφαλαιοποίησης άνω των 11 τρισ. δολαρίων ανακοίνωσαν αποτελέσματα.

Alphabet: Ρεκόρ εσόδων 102,3 δισ. δολ., για πρώτη φορά πάνω από το φράγμα των 100 δισ., χάρη στη διαφήμιση και το cloud που τροφοδοτείται από τη ζήτηση για υπηρεσίες AI.

Microsoft: Άνοδος εσόδων 18% σε ετήσια βάση στα 77,7 δισ. δολ., με την εταιρεία να προβλέπει υψηλότερη αύξηση capex το 2026 λόγω AI.

Meta: Έσοδα 51,24 δισ. δολ., υψηλότερα των εκτιμήσεων, αλλά χαμηλότερα κέρδη και προσεκτική καθοδήγηση για το τέταρτο τρίμηνο.

NVIDIA: Έγινε η πρώτη εταιρεία που φθάνει αξία 5 τρισ. δολαρίων, με ώθηση από την αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η UBS σημειώνει ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις σε AI (AI capex) αναμένεται να αυξηθούν κατά 67% το 2025, στα 375 δισ. δολάρια, και συστήνει τοποθέτηση σε εταιρείες με ισχυρό pricing power και θεματική καινοτομίας.

Τραμπ – Σι: Αποκλιμάκωση και χαλάρωση δασμών

Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας εδώ και έξι χρόνια πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης στις εμπορικές εντάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «εκπληκτική» και ανακοίνωσε μείωση των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές στο 47% από 57% για ένα έτος, καθώς και περαιτέρω μείωση των δασμών στη φαιντανύλη.

Η Κίνα δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων.

Η UBS θεωρεί ότι η θετική στροφή στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας ενισχύει το ανοδικό αφήγημα για τις μετοχές, σε συνδυασμό με τα ισχυρά κέρδη, τη νομισματική στήριξη και τις επενδύσεις AI, διατηρώντας στόχο τις 7.300 μονάδες για τον S&P 500 έως τον Ιούνιο 2026.

Ιαπωνία: Αμετάβλητα επιτόκια, αλλά ανοδικές προβλέψεις

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε τα επιτόκια στο 0,5%, όπως ανέμενε η αγορά, αλλά αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για ανάπτυξη (0,7%) και υποκείμενο πληθωρισμό (2%) έως τον Μάρτιο 2026.

Τα δύο γνωστά «γεράκια» του Δ.Σ., Ταμούρα και Τακάτα, διαφώνησαν εκ νέου, ζητώντας αύξηση στο 0,75%.

Η UBS προβλέπει ότι το γιεν θα ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, καθώς η Fed θα συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων, και εκτιμά πως η ισοτιμία USD/JPY θα διαμορφωθεί στα 148 έως τον Ιούνιο 2026.