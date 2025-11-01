380 δισ. δολάρια για το μέλλον ή για μια φούσκα;

Η Wall Street ολοκλήρωσε τον κύκλο αποτελεσμάτων των τεχνολογικών κολοσσών με ένα κοινό μήνυμα: οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) όχι μόνο δεν επιβραδύνονται, αλλά διογκώνονται σε ιστορικά επίπεδα.

Οι Alphabet, Meta, Microsoft και Amazon αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex), ανεβάζοντας τον συνολικό λογαριασμό σε περισσότερα από 380 δισ. δολάρια για το 2025.

Στόχος: να καλύψουν τη σχεδόν «απεριόριστη» – όπως τη χαρακτηρίζουν – ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Ο χάρτης των επενδύσεων: από το cloud στο superintelligence

Η Amazon ήταν εκείνη που εντυπωσίασε περισσότερο τους επενδυτές. Η μετοχή της εκτοξεύτηκε μετά τη δημοσίευση αποτελεσμάτων καλύτερων των προσδοκιών, με τα έσοδα του Amazon Web Services να αυξάνονται κατά 20% στο τρίτο τρίμηνο, φθάνοντας τα 33 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία αναθεώρησε το επενδυτικό της πλάνο στα 125 δισ. δολάρια από τα 118 δισ. που προέβλεπε προηγουμένως. «Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σημαντικά, ιδίως στην AI», τόνισε ο οικονομικός διευθυντής Μπράιαν Ολσάβσκι, προσθέτοντας ότι το ποσό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο το 2026.

Η Alphabet ενίσχυσε επίσης την πρόβλεψή της, ανεβάζοντας το φετινό capex στα 91-93 δισ. δολάρια (από 75-85 δισ.), ενώ η μετοχή της κέρδισε 2,5%.

Η Microsoft, παρότι ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στα αποτελέσματα, είδε τη μετοχή της να υποχωρεί περίπου 3%. Η διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών Έιμι Χουντ προειδοποίησε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα θα επιταχυνθεί το οικονομικό έτος 2026, με δαπάνες τουλάχιστον 94 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 45% σε σχέση με πέρυσι.

Αντίθετα, η Meta υπέστη τη μεγαλύτερη διόρθωση της τριετίας – πτώση 11% – παρότι ξεπέρασε τις προβλέψεις. Η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ περιόρισε την καθοδήγησή της σε 70-72 δισ. δολάρια capex, αλλά οι επενδυτές παρέμειναν δύσπιστοι, βλέποντας παράλληλες αναλογίες με το «στοίχημα» του metaverse.

OpenAI: Το τρισεκατομμύριο που αλλάζει το παιχνίδι

Οι ανακοινώσεις των Big Tech, όσο εντυπωσιακές κι αν ήταν, ωχριούν μπροστά στα σχέδια της OpenAI.

Η εταιρεία πίσω από το ChatGPT έχει υπογράψει συμφωνίες συνολικής αξίας περίπου 1 τρισ. δολαρίων με εταίρους όπως οι Nvidia, Oracle και Broadcom για την ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού που θα στηρίξουν τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η κλίμακα αυτών των συμφωνιών δημιουργεί νέο πλαίσιο αναφοράς: ποτέ άλλοτε στην ιστορία της τεχνολογίας δεν διοχετεύθηκε τόσο μεγάλο κεφάλαιο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για μια ενιαία τεχνολογική κατεύθυνση.

Οι σκεπτικιστές μιλούν για «φούσκα»

Πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα κρύβεται ένας αυξανόμενος πυρήνας σκεπτικιστών που βλέπουν να διαμορφώνεται μια νέα τεχνολογική φούσκα, αντίστοιχη εκείνης των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το ύψος των επενδύσεων προϋποθέτει τεράστια ενεργειακά και φυσικά αποθέματα, τα οποία ίσως δεν επαρκούν για να υποστηρίξουν την «άπειρη» ζήτηση που περιγράφουν οι CEO των εταιρειών.

«Οι εταιρείες μιλούν για απεριόριστες δυνατότητες, αλλά η πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο περιοριστική – από το ενεργειακό κόστος έως την ψύξη των data centers», σχολιάζουν στελέχη επενδυτικών οίκων στη Νέα Υόρκη.

Η Oppenheimer υποβάθμισε πρόσφατα τη Meta σε «ουδέτερη» σύσταση, χαρακτηρίζοντας τις φιλοδοξίες της για “superintelligence” ως «άγνωστη επενδυτική ευκαιρία» με αμφίβολη απόδοση.

Οι αναλυτές υπενθύμισαν ότι η εταιρεία καίει ακόμη δισεκατομμύρια το τρίμηνο στο Reality Labs – μονάδα που εμφάνισε ζημιές 4,4 δισ. δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο για έσοδα μόλις 470 εκατ. δολαρίων.

Τα εργαστήρια του Ζάκερμπεργκ

Παρά τις ανησυχίες, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ συνεχίζει να ποντάρει στη νέα εποχή. Τον Ιούνιο ανακοίνωσε τη δημιουργία του Superintelligence Labs, με επικεφαλής δύο βαριά ονόματα του χώρου: τον πρώην CEO της Scale AI, Αλεξάντρ Γουάνγκ, και τον πρώην CEO του GitHub, Νατ Φρίντμαν.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να συγκεντρώσει όλες τις ομάδες της Meta που δουλεύουν πάνω σε μοντέλα βάσης (foundation models) και να επιταχύνει την ανάπτυξη εφαρμογών που οδηγούν προς την «προσωπική υπερνοημοσύνη».

«Είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η νέα προσέγγιση θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε το όραμα της προσωπικής superintelligence για όλους», έγραψε τότε σε εσωτερικό σημείωμα ο Ζάκερμπεργκ.

«Δεν φαίνεται τέλος στον ορίζοντα»

Για τους υπόλοιπους «υπερ-παρόχους» (hyperscalers), οι επενδύσεις στην AI ταυτίζονται σχεδόν με το μέλλον του cloud. Η Microsoft Azure σημείωσε αύξηση εσόδων 40%, το Google Cloud 34% και η AWS της Amazon 20%.

Αναλυτές της Cantor Fitzgerald εκτιμούν ότι οι «cloud πλατφόρμες με ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως η Microsoft, θα βγουν κερδισμένες από αυτή την περίοδο εντατικής ανάπτυξης υποδομών AI».

Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η συνολική δαπάνη – συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών μισθώσεων – μπορεί να φθάσει φέτος τα 140 δισ. δολάρια, αυξημένη κατά 58% σε σχέση με πέρυσι και τριπλάσια από το 2024.

«Ο αριθμός αυτός αντανακλά μεν ισχυρή ζήτηση, αλλά συνάμα προκαλεί ανησυχία, καθώς δεν φαίνεται τέλος στον ορίζοντα», αναφέρει η έκθεσή τους.

Ένας νέος τεχνολογικός κύκλος – με ρίσκα

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε νέα βιομηχανική επανάσταση – και οι Big Tech επενδύουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Όμως, όσο η επενδυτική δαπάνη πλησιάζει το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια τον χρόνο, τόσο περισσότερο τίθεται το ερώτημα αν οι τεχνολογικοί κολοσσοί μπορούν να μετατρέψουν την υπόσχεση της AI σε διατηρήσιμη κερδοφορία.

Αν ο σημερινός πυρετός οδηγήσει σε πραγματικά προϊόντα, η δεκαετία που έρχεται θα αλλάξει ριζικά την οικονομία. Αν όμως αποδειχθεί φούσκα επενδύσεων χωρίς απόδοση, τότε το τίμημα θα είναι το υψηλότερο στην ιστορία της τεχνολογίας.