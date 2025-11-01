Θετικό κλίμα για το δολάριο

Τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από τον Ιούλιο κατέγραψε τον Οκτώβριο το γιεν έναντι του δολαρίου, αφότου η ιαπωνική κεντρική τράπεζα απογοήτευσε τους επενδυτές, που ευελπιστούσαν σε μία πιο επιθετική στάση για μελλοντικές επιτοκιακές αυξήσεις, ενώ την ίδια στιγμή η Federal Reserve περιόρισε τις προσδοκίες για νέα επιτοκιακή μείωση τον Δεκέμβριο. Το γιεν υποχώρησε ελαφρώς χθες έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 153,96, ενώ σε μηνιαία βάση κατέγραψε απώλειες 4,1%. Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε χθες 0,29%, στις 99,76 μονάδες, με συνολικά κέρδη 2% για τον Οκτώβριο, τα μεγαλύτερα από τον Ιούλιο. Το νόμισμα βρήκε στήριγμα στην αισιοδοξία για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας, παρότι η αγορά εργασίας επιβραδύνεται. Αναλυτές βλέπουν τον δείκτη δολαρίου να ισορροπεί γύρω από τις 102 μονάδες. Από την άλλη, το ευρώ υποχώρησε 0,36% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,1530, αφότου η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Στη διάρκεια του Οκτωβρίου, το ευρώ υποχώρησε 1,7%. Η στερλίνα υποχώρησε σε μηνιαία βάση 2,4%, ενώ στη χθεσινή συνεδρίαση διαμορφώθηκε στο 1,3120 έναντι του δολαρίου, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Απριλίου.