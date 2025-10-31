Η Amazon εκτόξευσε την Wall Street

Ανοδικά κινήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση οι δείκτες Nasdaq και S&P 500, βρίσκοντας στήριγμα στα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα της Amazon.

Ο δείκτης υψηλής τεχνολογίας Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,61%, κλείνοντας στις 23.724,96 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,26%, στις 6.840,20 μονάδες. Ο Dow Jones έκλεισε με οριακή άνοδο 40,75 μονάδων ή 0,09%, στις 47.562,87 μονάδες.

Οι μετοχές της Amazon εκτινάχθηκαν κατά 9,6%, αφού ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε ότι τα έσοδα της μονάδας cloud computing (AWS) αυξήθηκαν κατά 20% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street. Ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι δήλωσε ότι η AWS αναπτύσσεται με ρυθμό που έχει να επαναληφθεί από το 2022, σημειώνοντας ισχυρή ζήτηση τόσο για τεχνητή νοημοσύνη (AI) όσο και για βασικές υποδομές.

«Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται, γεγονός που καθιστά τις επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ και στη λειτουργικότητα του Gemini απολύτως δικαιολογημένες», δήλωσε στο CNBC ο Μπράιαν Μάλμπερι, διαχειριστής χαρτοφυλακίων στην Zacks Investment Management. «Αυτό θα αποτελέσει κρίσιμο δείκτη στο εξής, καθώς έχουμε πλέον δεσμευμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 600 δισ. δολαρίων για το επόμενο έτος», πρόσθεσε.

Οι επενδυτές στη Wall Street αγόρασαν μετοχές και άλλων εταιρειών συνδεδεμένων με την AI, μετά τα αποτελέσματα της Amazon. Η Palantir, που δραστηριοποιείται στο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε άνοδο 3%, ενώ η Oracle ενισχύθηκε κατά 2,2%.

«Οι επενδυτές θα παρακολουθούν πώς αυτές οι δαπάνες μεταφράζονται σε αυξημένες πωλήσεις AI για κάθε εταιρεία», πρόσθεσε ο Mάλμπερι.

Στήριξη στον Nasdaq προσέφερε και η Netflix, η οποία κέρδισε 2,7% μετά την ανακοίνωση της διάσπασης της μετοχής της σε αναλογία 10 προς 1, ενώ η Tesla σημείωσε άνοδο 3,7%.

Η σημερινή συνεδρίαση σηματοδότησε το τέλος μιας ισχυρής εβδομάδας και ενός μηνός για τη Wall Street. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,7% την εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq και ο Dow κατέγραψαν άνοδο 2,2% και 0,8%, αντίστοιχα.

Ο Οκτώβριος, μήνας που έχει γνωρίσει μερικές από τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις στην ιστορία των χρηματιστηρίων, ολοκληρώθηκε με τον S&P 500 να ενισχύεται 2,3%, τον Nasdaq 4,7% και τον Dow Jones 2,5%. Ο Dow κατέγραψε άνοδο για έκτο διαδοχικό μήνα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2018.