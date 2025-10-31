Bitcoin: Ο χαοτικός Οκτώβριος έφερε την πρώτη μηνιαία πτώση από το 2018

Για πρώτη φορά από το 2018 έως σήμερα το Bitcoin κινδυνεύει να κλείσει με μηνιαία πτώση, διακόπτοντας ένα επταετές σερί κερδών.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, αναμένεται να σημειώσει πτώση σχεδόν 5% αυτόν τον μήνα, υφιστάμενο τις συνέπειες:

του γενικότερου κλίματος που επικρατεί στις αγορές τις τελευταίες εβδομάδες και

της μειωμένης διάθεση για ρίσκο από τους επενδυτές.

Τα κρυπτονομίσματα «μπήκαν στον Οκτώβριο ακολουθώντας κατά πόδας τον χρυσό, και τις μετοχές στις ιστορικά υψηλές τους πτήσεις, αλλά έπειτα η αβεβαιότητα άρχισε να επηρεάζει τους επενδυτές που δεν… επέστρεψαν στο bitcoin », εκτιμά ο Ανταμ Μακάρθι, αναλυτής στην εταιρεία δεδομένων ψηφιακών αγορών Kaiko.

Έτσι τον Οκτώβριο σημείωσε η μεγαλύτερη ρευστοποίηση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 100% στις κινεζικές εισαγωγές και την απειλή επιβολής περιορισμών στις εξαγωγές λογισμικού.

Μικρή και ευάλωτη

Το Bitcoin υποχώρησε έως και στα 104.782 δολάρια στο διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου, μόλις λίγες μέρες μετά την επίτευξη ενός ιστορικού υψηλού πάνω από τα 126.000 δολάρια.

«Η κατάρρευση της 10ης Οκτωβρίου του μήνα μάς υπενθύμισε πόσο μικρή και ευάλωτη είναι η συγκεκριμένη αγορά», λέει ο Μακάρθι.

Ο ήδη χαοτικός Οκτώβριος, σχολιάζει το Reuters, εκπνέει σήμερα με τους επενδυτές γεμάτους αβεβαιότητα για την εξέλιξη της νομισματικής πολιτικής στο άμεσο μέλλον, καθώς η Fed δεν φαίνεται να υποκύπτει στο «αίτημα» της αγοράς για συνέχιση στις μειώσεις επιτοκίων φέτος, ενώ το shutdown εμποδίζει τη δημοσίευση κρίσιμων στατιστικών δεδομένων για την αμερικανική οικονομία.

Παρά την πτώση του Οκτωβρίου, ωστόσο το bitcoin εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο 16% από την αρχή του έτους.

Reuters